Александр Энберт: «Косторная и Куница заметно прогрессируют. Я очень рад, что Алена так ярко сияет в новом амплуа»

Теги сборная России Александр Энберт пары Бетина Попова Георгий Куница Александра Бойкова Дмитрий Козловский Алена Косторная Сергей Росляков Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Энберт похвалил прогресс Косторной и Куницы в парном катани.

26 ноября Алена Косторная и Георгий Куница, которые выступают вместе с этого сезона, заняли пятое место на Гран-при России в Москве.

«Ребята действительно прогрессируют, и заметно. Все-таки на первых этапах становления их пары мы могли видеть прогресс, очевидный невооруженным глазом.

Дальше прогресс обычно уже не столь явный. И за то, что ребята сохраняют такой темп улучшения своего катания – прибавляют в скорости, в сложности, в скатанности, – я могу только похвалить команду: Бетину Попову, Сергея Рослякова и Алену с Гошей.

Мы видим, они переживают, что занимают не лидирующие места. Но, стиснув зубы, работают, прибавляют и показывают, что могут лучше. Я с удовольствием наблюдал их прокаты и очень рад, что Алена в новом амплуа так ярко сияет.

В выходные мы с вами смотрели турнир, на котором выступали чемпионы Европы (Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – Sports.ru), давно катающиеся вместе. И с ними каталась пара, сформировавшаяся весной 2023 года. Конечно, когда ребята выходят на турнир, мы видим много вещей, над которыми нужно работать, и скатанность – один из основополагающих факторов.

Остается совместная работа в паре, доведение до идеала всех связок, разбегов – все составляющие программы. Пока готова только база, а впереди – много работы», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт.

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26 комментариев
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Добрые комментарии Энберта как островок стабильности в этом безумном мире🙏
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Ответ Gemma157
Энберт всегда такой скучно корректный и всегда всех хвалит, что это отдает какой-то нескренностью, просто для учтивости
Да просто хороший человек. Вполне искренен. И хороший тренер, а также детский психолог. Вот плохой психолог скажет, например,Алёнке, вы нескатанные, впереди пять лет работы, и вообще ты всё бросишь. А хороший скажет: " Вы офигенные, ребят. Прогрессируете не по дням, а по часам, через год (ну максимум) два усё будет. И ребята в себя прям поверят, с энтузиазмом захотят доказать, что да- нам года хватит😁
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Да, прогрессируют, но работы много. И смотреть на эту пару очень приятно.
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Александр молодец, всегда тактично и позитивно умеет сказать по сути, наработала пара базу, а дальше пойдёт работа по стабильности и скатанности. Я вот сравниваю с другими парами и вижу и сильные и пока слабые стороны, тоже хочется, чтобы история в фигурном катании Алёны Косторной имела продолжение, хочется, чтобы всё получалось лучше, быстрее, но главное - хочется видеть историю, продолжение того, что полюбил.
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Ответ Большой Влад
У пары нет будущего. Кунице не хватает необходимой силы и мастерства, Алёне мало харизмы на льду.
Это ты сейчас на бойлер накинул?
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Ответ Anna
Они по-прежнему катаются как 2 одиночника, и это сильно бросается в глаза по сравнению с другими парами
Ну так у них какой старт в карьере, второй? Нужно время чтобы скататься. Пока они просто перспективные.
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И приободрил, и на недостатки указал, но сделал это, как всегда, корректно и конструктивно.
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Ребята молодцы, действительно, заметно прибавили.
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Главное, чтобы Косторная сама верила в то , что она прогрессирует. Без этого будут психи, нервы, финиш.
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Я, главное, им терпения желаю. Особенно Алене. Азарт есть, он чувствуется. Надо только терпеливо совместно работать. Шаг за шагом будет прогресс.
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СпокойнЕе Лексанр. Без соплей
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Ответ Лемур
Главное, чтобы Косторная сама верила в то , что она прогрессирует. Без этого будут психи, нервы, финиш.
Да, его коменты всегда по доброму поддерживающие. Вызывает уважение.
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Ответ Инна1945
Да просто хороший человек. Вполне искренен. И хороший тренер, а также детский психолог. Вот плохой психолог скажет, например,Алёнке, вы нескатанные, впереди пять лет работы, и вообще ты всё бросишь. А хороший скажет: " Вы офигенные, ребят. Прогрессируете не по дням, а по часам, через год (ну максимум) два усё будет. И ребята в себя прям поверят, с энтузиазмом захотят доказать, что да- нам года хватит😁
Хороший психолог никогда не будет уходить в резко положительное или резко отрицательное.
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Ответ Anna
Они по-прежнему катаются как 2 одиночника, и это сильно бросается в глаза по сравнению с другими парами
Особенно по Алёне видно. Едет одна вперёд, не обращая внимания на партнёра. Гоша хоть пытается взаимодействовать с ней.
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Ответ Djusik
Особенно по Алёне видно. Едет одна вперёд, не обращая внимания на партнёра. Гоша хоть пытается взаимодействовать с ней.
Так у Гоши есть опыт парного катания, у него уже несколько партнерш.
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Ответ Arraches
Чем ближе к Чемпионату Москвы , тем больше пиара . А в этом штабе есть ещё одна начинающая пара и можно было о них упомянуть .
Энберта спросили именно о Куницах, он и ответил, о второй паре его, видимо, и не спрашивали, а пиарится Алене с Гошей и не нужно, , их пара сама по себе пиар
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Ответ Defender64
Ярко сияла она в женской одиночке. В парах пока блекло тлеет
Какой интересный у вас путь болельщика в жо. От преданейшего фаната до самого ярого хейтера, было бы очень любопытно узнать о природе такой трансформации
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Ответ Arraches
Чем ближе к Чемпионату Москвы , тем больше пиара . А в этом штабе есть ещё одна начинающая пара и можно было о них упомянуть .
А как их пиар повлияет на чемпионат Москвы? Билеты вроде не продают.И потом, интересны Куница- Косторная, другие пары пусть сами себя пиарят, если им надо.
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Я такого не ожидала, если честно. Молодцы. Желаю терпения в наработке нужных навыков для парного катания. Удачи Алёне и Георгию.
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Дододо. А уж мы-то как рады 🎉
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У Алёны есть потрясающая стабильность и плюсстартовость. Она даже в плохом состоянии умудрялась выдавать почти чистые прокаты. И в парах сохранила этот навык. Если сохранит желание и терпение - через пару сезонов будут топами
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