Александр Энберт: «Косторная и Куница заметно прогрессируют. Я очень рад, что Алена так ярко сияет в новом амплуа»

Энберт похвалил прогресс Косторной и Куницы в парном катани.

26 ноября Алена Косторная и Георгий Куница, которые выступают вместе с этого сезона, заняли пятое место на Гран-при России в Москве.

«Ребята действительно прогрессируют, и заметно. Все-таки на первых этапах становления их пары мы могли видеть прогресс, очевидный невооруженным глазом.

Дальше прогресс обычно уже не столь явный. И за то, что ребята сохраняют такой темп улучшения своего катания – прибавляют в скорости, в сложности, в скатанности, – я могу только похвалить команду: Бетину Попову, Сергея Рослякова и Алену с Гошей.

Мы видим, они переживают, что занимают не лидирующие места. Но, стиснув зубы, работают, прибавляют и показывают, что могут лучше. Я с удовольствием наблюдал их прокаты и очень рад, что Алена в новом амплуа так ярко сияет.

В выходные мы с вами смотрели турнир, на котором выступали чемпионы Европы (Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – Sports.ru), давно катающиеся вместе. И с ними каталась пара, сформировавшаяся весной 2023 года. Конечно, когда ребята выходят на турнир, мы видим много вещей, над которыми нужно работать, и скатанность – один из основополагающих факторов.

Остается совместная работа в паре, доведение до идеала всех связок, разбегов – все составляющие программы. Пока готова только база, а впереди – много работы», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт.

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