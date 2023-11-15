В ФФКР рассказали о формате Кубка Первого канала среди юниоров: соревнования только в произвольной программе, начисление баллов по олимпийской системе

Теги сборная России танцы на льду ФФКР пары мужское катание женское катание Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Стал известен формат Кубка Первого канала по фигурному катанию среди юниоров.

Турнир пройдет в Калуге 8-9 декабря.

«В Кубке Первого канала среди юниоров примут участие две команды, составленные из сильнейших юниоров страны в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду. Каждая команда будет состоять из:

  • 3 юношей одиночников
  • 3 девушек одиночниц
  • 2 спортивных пар
  • 2 танцевальных дуэтов

К участию будут приглашены спортсмены в одиночном катании, занявшие 1-6 место, а также спортивные пары и танцевальные дуэты, занявшие 1-4 место в общем зачете по итогам проведения 6 этапов всероссийских соревнований среди юниоров (КМС) в период с октября по ноябрь 2023 года.

Соревнования проводятся только в произвольной программе. Баллы начисляются по системе олимпийского командного турнира по фигурному катанию. Побеждает команда, набравшая максимальное количество баллов», – сообщили в Федерации фигурного катания России (ФФКР).

9 комментариев

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Евгения Брылёва
Новый турнир для юниоров - это, конечно, здорово)) Обязательно посмотрю, было бы на что смотреть😁😁😁
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unknownman
Звучит интригующе. Надеюсь во время прокатов будут показывать прокаты, а не орущих капитанов.
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Алексей Токарев
Почему 2 дня будет проходить, если только произвольную катать будут.
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Ponpony
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Запасные должны быть чтобы не менять правила находу при травме, или болезни основного состава.
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ретроградный меркурий
Звучит разумно - собрать народ на юниоров на два дня будет, пожалуй, проблематично. Будет в формате а-ля Japan Open. Если все получится, будет круто - у юниоров будет свой топовый коммерческий турнир
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pas33pas
В прошлом году всё что только можно набили в Москву. В этом поступили от слова наоборот. В Москве прошли КП и ожидается единственный этап ГП. Ожидается тутбершоу, и всё. Даже шоу Плющенко нет в Столице. Новогодние театрализованные детские сказки в расчёт не беру.
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Ayla
танцы разблокировали)
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СергейТ
Ответ Алексей Токарев
Почему 2 дня будет проходить, если только произвольную катать будут.
Соревнования в субботу скорее всего, а в пятницу - подготовоительный день - жеребьевка, составы команд, тренировка и т.п.
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unknownman
Ответ Алексей Токарев
Почему 2 дня будет проходить, если только произвольную катать будут.
Возможно в первый день заезд/тренировки, во второй - соревнования
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