В ФФКР рассказали о формате Кубка Первого канала среди юниоров: соревнования только в произвольной программе, начисление баллов по олимпийской системе
Стал известен формат Кубка Первого канала по фигурному катанию среди юниоров.
Турнир пройдет в Калуге 8-9 декабря.
«В Кубке Первого канала среди юниоров примут участие две команды, составленные из сильнейших юниоров страны в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду. Каждая команда будет состоять из:
- 3 юношей одиночников
- 3 девушек одиночниц
- 2 спортивных пар
- 2 танцевальных дуэтов
К участию будут приглашены спортсмены в одиночном катании, занявшие 1-6 место, а также спортивные пары и танцевальные дуэты, занявшие 1-4 место в общем зачете по итогам проведения 6 этапов всероссийских соревнований среди юниоров (КМС) в период с октября по ноябрь 2023 года.
Соревнования проводятся только в произвольной программе. Баллы начисляются по системе олимпийского командного турнира по фигурному катанию. Побеждает команда, набравшая максимальное количество баллов», – сообщили в Федерации фигурного катания России (ФФКР).
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