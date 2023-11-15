В ФФКР рассказали о формате Кубка Первого канала среди юниоров: соревнования только в произвольной программе, начисление баллов по олимпийской системе

Стал известен формат Кубка Первого канала по фигурному катанию среди юниоров.

Турнир пройдет в Калуге 8-9 декабря.

«В Кубке Первого канала среди юниоров примут участие две команды, составленные из сильнейших юниоров страны в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду. Каждая команда будет состоять из:

3 юношей одиночников

3 девушек одиночниц

2 спортивных пар

2 танцевальных дуэтов

К участию будут приглашены спортсмены в одиночном катании, занявшие 1-6 место, а также спортивные пары и танцевальные дуэты, занявшие 1-4 место в общем зачете по итогам проведения 6 этапов всероссийских соревнований среди юниоров (КМС) в период с октября по ноябрь 2023 года.

Соревнования проводятся только в произвольной программе. Баллы начисляются по системе олимпийского командного турнира по фигурному катанию. Побеждает команда, набравшая максимальное количество баллов», – сообщили в Федерации фигурного катания России (ФФКР).