Вера Базарова: «Не услышала от Транькова конструктивных комментариев. Единственное – что у меня какая-то не такая фамилия»

Теги Максим Траньков сборная России Вера Базарова пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Вера Базарова заявила, что не услышала конструктивных комментариев от Транькова.

Ранее экс-фигуристка Вера Базарова, выступавшая в паре с Юрием Ларионовым, высказалась о работе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского с новыми тренерами: «Ребята никак не могут показать чистые прокаты, чего ранее не наблюдалось. Мне непонятно, зачем менять технику выброса». 

После этого Максим Траньков опубликовал в телеграме видео четверного выброса Бойковой и Козловского с подписью «С приветом для Веры с говорящей фамилией! Четыре оборота, сальхов».

В комментариях к посту пользователь отметил: «У Веры были шикарные выбросы, мимо». 

«Ага, точно. Как мой плевок примерно», – ответил на это Траньков.

– Если честно, я вообще удивлена, что мои комментарии относительно выступления в этом сезоне пары Бойкова/Козловский так затронули Максима Транькова. Не ожидала, что поднимется такой хайп, а удивлена, потому что, на мой взгляд, я не сказала ничего кричащего, лживого или обидного.

Я прекрасно отношусь к ребятам, уважаю их как великих спортсменов, они большие молодцы, мы болеем за них всей страной. Точно так же с огромным уважением отношусь ко всему тренерскому штабу этой пары.

Мои комментарии касались конкретных вопросов, которые были мне заданы. Ребята не катают чисто в этом сезоне – я это проговорила, это факт. А то, что они меняют технику выброса... Это ребята сами говорили в интервью. Я лишь предположила, что они меняют технику выброса, возможно, чтобы улучшить приземление Александры и снизить ее нагрузку. Это не критика.

– Четверной выброс вам понравился?

– Я же не нахожусь внутри тренировочного процесса и не могла знать, что они учат четверной выброс. Я искренне рада, что они его делают на тренировках. Знала бы – сказала, что ребята меняют технику для четверного выброса. Их выброс к тому же и так был всегда хорошим.

А то, что это так задело Максим Леонидовича... Ну что ж, видимо, он очень чуткий и чувствительный человек и очень переживает за своих спортсменов. Я не услышала от него никаких конструктивных комментариев по теме, честно говоря, единственное – что у меня какая-то не такая фамилия, как бы ему хотелось. Ну, Максим Леонидович, извините. Может быть, когда-нибудь я поменяю свою фамилию – хотя сомневаюсь, – сказала Базарова.

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45 комментариев
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Четверной выброс БК и у Москвиной делали на тренях без всякого Транькова. Тем нелепее его "ответ"
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Ну последние комментарии Макса это что-то с чем-то, полная бестактность и оскорбление из-за фамилии, хотя Базарова не оскорбляла никого, да, возможно высказалась двусмысленно, но шутки про фамилию это на уровне 5 класса, а Макс взрослый мужик🤦🏻‍♀️
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Вот это его торкнуло! Вот это он обиженка! И сразу на личности перешел. Ну, ты посмотри, какая цаца. И тренер то заслуженный, только правда благодаря Слюсаренко и Тихонову, и ребят то он привел в медали ОИ, только вот взял полностью обученных, а лоск им Этери придала.
Вера в каком то подкасте просто сказала, что не понятно почему меняют технику выбросов, не критикуя даже, а этот оскорбляет. А сколько таких экспертов, как Вера, постоянно высказываются. Те же Журанков с Бобровой. Имеют право. Сколько по тому же Глейху проходились с его постановками Бетина, Боброва, Журанков. Давайте все отвечать будут оскорблениями.
В этом плане как раз Глейх нравится. Его хаят, а он молча ставит и ставит, и с его программами выигрывают ОИ и ЧМ.
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То чувство, когда молодая женщина в своем ответе выглядит гораздо достойнее взрослого мужчины, олимпийского чемпиона и отца двоих детей.
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Вера идеально закрыла тему.
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Ответ Dimashmelev
Знаете, вы вроде и правы, на первый взгляд, но только взрослый мужик или не взрослый, или вообще не мужик - это вообще не про то, я сперва тоже возмутился, а потом вдруг подумалось - собственно, он прав в том, что хватит уже всем лезть в тренировочный процесс других под руку, всем лезть в процесс всех, надоели эти советы и комментарии, уже нам надоели, представляю, как им, тренирующим, надоели, тем более Верунчик тут созналась, что она в общем-то не в теме: "Я же не нахожусь внутри тренировочного процесса и не могла знать, что они учат четверной выброс".
Можно ответить гораздо более тактичнее, чем коверкать чужую фамилию и говорить про «плевки», я об этом)
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Траньков в роли Базарова тургеневского героя... Тренер-нигилист, отрицающий принятые в обществе ценности общения и отношения к женщине.
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Не знаю, что там с выбросами, но поучиться дипломатии, да и просто такту, г-ну Транькову определённо стоит. Публичный человек, комментатор, действующий тренер - амплуа много, а пробелы в профессионализме налицо!
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Макса ко лбасит, как пре старелых мужиков с импоте нцией.
Не... Кризис среднего возраста и мужской кли макс еще никто не отменял...
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Вера, спасибо, что объяснили разницу в технике выбросов. Буду сейчас с еще большим интересом смотреть на выбросы и попытаюсь понять кто какую технику использует.
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Все места у заслуженного Максима Леонидовича такие чувствительные, кроме совести!
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Сейчас он бахвалится выбросом, к которому не имеет отношения, а несколько лет говорил, что против квад элементов в парах-это калечит партнерш, копейки по баллам и т. д. Флюгер.
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у транькова,конечно,очень такая фамилия. как говорится: "чья бы корова мычала..."
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ФК - это не только выбросы в четыре оборота! (Особенно исключительно тренировочные).
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Ответ Dimashmelev
Возможно и так, но это бы не имело эффекта, ему важнее защитить свою пару, чем церемониться с очередными комментаторами, мало Тарасовой, Жулина и Родниной, у тех хоть опыт есть, к ним добавили Алену Леонову, вот чьи особенно ценные, Радионову, Гертбольдт, которая вечно что-то считает, хотя без году неделя тренер, тут еще новое открытие - Вера Базарова, новый комментатор, причем активно так взялась, за одно вью о чем только не успела наговорить, видать, планы большие были на канал. Да, грубо ответил, но цели достиг, для него это важнее. Может, и Вера будет лучше думать, прежде, чем указания и советы давать, ну ей-богу, достали эти специалисты третьего эшелона.
Но сам-то Траньков во время комментирования ФК вообще-то указания даëт. И очень бестактные. Например, набросил на несовершеннолетнюю Машу Парамонову, что ей нужно наладить пищевое поведение. А у Маши совсем недавно мама умерла. Так что слова Трани вдвойне некрасивы и бестактны.
Так что уж лучше бы Траня за собой следил, а не за Верой.
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Ответ Dimashmelev
А вы не думали, прежде, чем накидывать, что под заслуженным тренером он именно ЭГ имел в виду, явно не себя.
А под Верой с говорящей фамилией имел в виду ВЕРУ в пару, веру в фигурное катание, веру в себя.
Завтра опохмелиться и начнет писать про Надежду с говорящей фамилией, а там и третья серия про ЛЮБОВЬ подоспеет...
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Ответ Франтин
Вот да, Макс ответил слишком грубо, но, по сути, Базарова, не особо разбираясь в ситуации, полила грязью его пару (пусть и в интеллигентной, в отличие от Макса, форме).
Кое-кто везде грязь найдёт.
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Ответ Ритт
Вот это его торкнуло! Вот это он обиженка! И сразу на личности перешел. Ну, ты посмотри, какая цаца. И тренер то заслуженный, только правда благодаря Слюсаренко и Тихонову, и ребят то он привел в медали ОИ, только вот взял полностью обученных, а лоск им Этери придала. Вера в каком то подкасте просто сказала, что не понятно почему меняют технику выбросов, не критикуя даже, а этот оскорбляет. А сколько таких экспертов, как Вера, постоянно высказываются. Те же Журанков с Бобровой. Имеют право. Сколько по тому же Глейху проходились с его постановками Бетина, Боброва, Журанков. Давайте все отвечать будут оскорблениями. В этом плане как раз Глейх нравится. Его хаят, а он молча ставит и ставит, и с его программами выигрывают ОИ и ЧМ.
А вы не думали, прежде, чем накидывать, что под заслуженным тренером он именно ЭГ имел в виду, явно не себя.
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Ответ Франтин
Ура, вы всё-таки нашли хоть какую-то грязь, поздравляю, а то мне было страшно за ваше зрение))
Оригинальный повод для ликования.
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Ответ Dimashmelev
Как раз он - единственный, кто сказал о том, что у Маши горе, единственный, кто вспомнил об этом, и благодаря этому Машу поддержали многие болельщики, а вот федра не удосужилась, и Маша была благодарна ему, сама говорила об этом на золотом коньке.
Пересмотрите этап в Москве, который был на прошлой неделе. В субботу во время КП Траньков начал обсуждать Машу и советовал ей наладить пищевое поведение. Это вообще-то не красиво и мерзко по отношению к несовершеннолетней фигуристке.
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Ответ Франтин
Не замечать грязь - это адекватно?
Нет. Плюющегося Тренькова увидели все. Он именно этого и добивался в конечном счёте.
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Ответ gala_gala
"Его хаят, а он молча ставит и ставит". Так может быть один раз ответить, как Траньков, чтобы всякие "специалисты" не лезли в тренировочный процесс. Надоели уже. Кто еще не прошелся по спортсменам и методикам ТШТ? Уже не знают, кого пригласить, чтобы похайпиться. Молодец Максим!
Вы считаете, что если "один раз ответить, как Траньков", то всякие "специалисты" сразу перестанут лезть в тренировочный процесс?
Думаю, что всё наоборот - будут ещё пристальнее за этим процессом следить и ещё больше замечать любые недостатки!
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Ответ Оз
Но сам-то Траньков во время комментирования ФК вообще-то указания даëт. И очень бестактные. Например, набросил на несовершеннолетнюю Машу Парамонову, что ей нужно наладить пищевое поведение. А у Маши совсем недавно мама умерла. Так что слова Трани вдвойне некрасивы и бестактны. Так что уж лучше бы Траня за собой следил, а не за Верой.
А я ещё помню его комментарии (Женя с Володей принимали участие в соревнованиях) по поводу показательных выступлений. Он упрекнул в комментах пару БК за то, что в своём показательном они использовали свою короткую программу прошлого сезона. Говорил, что надо готовить отдельную программу, а не использовать прошлогоднюю откатанную.
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Ответ versa
Всё проще, адекватен.
Не замечать грязь - это адекватно?
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Ответ Оз
Но сам-то Траньков во время комментирования ФК вообще-то указания даëт. И очень бестактные. Например, набросил на несовершеннолетнюю Машу Парамонову, что ей нужно наладить пищевое поведение. А у Маши совсем недавно мама умерла. Так что слова Трани вдвойне некрасивы и бестактны. Так что уж лучше бы Траня за собой следил, а не за Верой.
Как раз он - единственный, кто сказал о том, что у Маши горе, единственный, кто вспомнил об этом, и благодаря этому Машу поддержали многие болельщики, а вот федра не удосужилась, и Маша была благодарна ему, сама говорила об этом на золотом коньке.
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Ответ versa
Кое-кто везде грязь найдёт.
А кто-то настолько близорук, что её не заметит)
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Траньков лучше бы о своей фамилии позаботился. какая-то несерьезная. Бабабольская.
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Траньков во всей этой ситуации стал выглядеть ещё глупее)) Как школьник, который смеется над одноклассниками из-за их фамилии, а на любую даже не критику, а просто рассуждение, отвечает: "Сам дурак"))
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Ответ Оз
Пересмотрите этап в Москве, который был на прошлой неделе. В субботу во время КП Траньков начал обсуждать Машу и советовал ей наладить пищевое поведение. Это вообще-то не красиво и мерзко по отношению к несовершеннолетней фигуристке.
Пересматривать его я не буду, я сидел на трибуне - не слышал, что Траньков говорил, но вам верю, думаю, что не стоило этого делать, про Машино РПП, но и монстра из него делать не надо, он довольно человечен, говорю вам, что Маша ему благодарна, мы к ней подошли поддержать, она такая одинокая шла по пандусу, мы подошли, сказали, что она молодец, держится, она сказала, что ей это было важно, его слова. Но дело не в этом, мы говорим сейчас не про Машу, а про Веру, Вера уже впряглась в комментарии, все же думаю, что лучше он ее сразу пресек, чем нового оракула тут слушать, мне, думаю, что не только мне, тут Леоновой выше крыши хватает.
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Ответ Франтин
Вот да, Макс ответил слишком грубо, но, по сути, Базарова, не особо разбираясь в ситуации, полила грязью его пару (пусть и в интеллигентной, в отличие от Макса, форме).
"По сути", Базарова сказала во вью о том, что думала и что ей не совсем понятно в подготовке ребят, при этом никого "грязью" она не поливала. Почему Траня вдруг начал истерить по этому поводу, многим непонятно...
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Ответ Татьяна Моисеева
"По сути", Базарова сказала во вью о том, что думала и что ей не совсем понятно в подготовке ребят, при этом никого "грязью" она не поливала. Почему Траня вдруг начал истерить по этому поводу, многим непонятно...
Это Ваша личная интерпретация, у других людей может быть другое мнение) Лично я сразу почувствовала в этом укол со стороны бывшей соперницы, которая, не сумев обыграть Транькова в спорте, решила покритиковать его пару. Если бы она хотела быть по-настящему корректной, то так бы и сказала, что, мол, не слежу толком за парой и не буду комментировать.
При этом, повторюсь, Траньков зря нахамил. Тем самым он настроил против себя общественное мнение, хотя, по сути, заварушку начала Базарова, а не он.
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По крайней мере Ларионов не падал на выбросе, в отличие от Транькова :)
Не понимаю о чем спор. БК перешли в ТШТ с готовыми четверными подкруткой и выбросом с целью наладить стабильность и повысить по возможности оценки, а не за тем, чтобы Траня бегал и зевал на всех. Самое прикольное, ребята-то молчат, Тихонов со Слюсаренко молчат, один Траньков плюется лежит.
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Ответ esctyyyyy
Можно ответить гораздо более тактичнее, чем коверкать чужую фамилию и говорить про «плевки», я об этом)
Так он гораздо более тактично и ответил, когда его спросили. Он пояснил, что в телеге - это его общение с подписчиками, а не ответ для СМИ)
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ошибка Транькова в том, что он вообще стал комментировать слова Базаровой - на это и был расчет, что он сорвется. это и было целью данной информационно-психологической операции - направленной на то, чтобы вывести из равновесия спортсменов и тренеров.
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Фамилия правильная, Вера, не надо ничего менять!
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Поставьте уже точку, иначе эта история грозит стать вечной.
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