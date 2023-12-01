Вера Базарова: «Не услышала от Транькова конструктивных комментариев. Единственное – что у меня какая-то не такая фамилия»

Вера Базарова заявила, что не услышала конструктивных комментариев от Транькова.

Ранее экс-фигуристка , выступавшая в паре с Юрием Ларионовым, высказалась о работе и Дмитрия Козловского с новыми тренерами: «Ребята никак не могут показать чистые прокаты, чего ранее не наблюдалось. Мне непонятно, зачем менять технику выброса».

После этого опубликовал в телеграме видео четверного выброса Бойковой и Козловского с подписью «С приветом для Веры с говорящей фамилией! Четыре оборота, сальхов».

В комментариях к посту пользователь отметил: «У Веры были шикарные выбросы, мимо».

«Ага, точно. Как мой плевок примерно», – ответил на это Траньков.

– Если честно, я вообще удивлена, что мои комментарии относительно выступления в этом сезоне пары Бойкова/ так затронули Максима Транькова. Не ожидала, что поднимется такой хайп, а удивлена, потому что, на мой взгляд, я не сказала ничего кричащего, лживого или обидного.

Я прекрасно отношусь к ребятам, уважаю их как великих спортсменов, они большие молодцы, мы болеем за них всей страной. Точно так же с огромным уважением отношусь ко всему тренерскому штабу этой пары.

Мои комментарии касались конкретных вопросов, которые были мне заданы. Ребята не катают чисто в этом сезоне – я это проговорила, это факт. А то, что они меняют технику выброса... Это ребята сами говорили в интервью. Я лишь предположила, что они меняют технику выброса, возможно, чтобы улучшить приземление Александры и снизить ее нагрузку. Это не критика.

– Четверной выброс вам понравился?

– Я же не нахожусь внутри тренировочного процесса и не могла знать, что они учат четверной выброс. Я искренне рада, что они его делают на тренировках. Знала бы – сказала, что ребята меняют технику для четверного выброса. Их выброс к тому же и так был всегда хорошим.

А то, что это так задело Максим Леонидовича... Ну что ж, видимо, он очень чуткий и чувствительный человек и очень переживает за своих спортсменов. Я не услышала от него никаких конструктивных комментариев по теме, честно говоря, единственное – что у меня какая-то не такая фамилия, как бы ему хотелось. Ну, Максим Леонидович, извините. Может быть, когда-нибудь я поменяю свою фамилию – хотя сомневаюсь, – сказала Базарова.