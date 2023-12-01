Вера Базарова: «Не услышала от Транькова конструктивных комментариев. Единственное – что у меня какая-то не такая фамилия»
Вера Базарова заявила, что не услышала конструктивных комментариев от Транькова.
Ранее экс-фигуристка Вера Базарова, выступавшая в паре с Юрием Ларионовым, высказалась о работе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского с новыми тренерами: «Ребята никак не могут показать чистые прокаты, чего ранее не наблюдалось. Мне непонятно, зачем менять технику выброса».
После этого Максим Траньков опубликовал в телеграме видео четверного выброса Бойковой и Козловского с подписью «С приветом для Веры с говорящей фамилией! Четыре оборота, сальхов».
В комментариях к посту пользователь отметил: «У Веры были шикарные выбросы, мимо».
«Ага, точно. Как мой плевок примерно», – ответил на это Траньков.
– Если честно, я вообще удивлена, что мои комментарии относительно выступления в этом сезоне пары Бойкова/Козловский так затронули Максима Транькова. Не ожидала, что поднимется такой хайп, а удивлена, потому что, на мой взгляд, я не сказала ничего кричащего, лживого или обидного.
Я прекрасно отношусь к ребятам, уважаю их как великих спортсменов, они большие молодцы, мы болеем за них всей страной. Точно так же с огромным уважением отношусь ко всему тренерскому штабу этой пары.
Мои комментарии касались конкретных вопросов, которые были мне заданы. Ребята не катают чисто в этом сезоне – я это проговорила, это факт. А то, что они меняют технику выброса... Это ребята сами говорили в интервью. Я лишь предположила, что они меняют технику выброса, возможно, чтобы улучшить приземление Александры и снизить ее нагрузку. Это не критика.
– Четверной выброс вам понравился?
– Я же не нахожусь внутри тренировочного процесса и не могла знать, что они учат четверной выброс. Я искренне рада, что они его делают на тренировках. Знала бы – сказала, что ребята меняют технику для четверного выброса. Их выброс к тому же и так был всегда хорошим.
А то, что это так задело Максим Леонидовича... Ну что ж, видимо, он очень чуткий и чувствительный человек и очень переживает за своих спортсменов. Я не услышала от него никаких конструктивных комментариев по теме, честно говоря, единственное – что у меня какая-то не такая фамилия, как бы ему хотелось. Ну, Максим Леонидович, извините. Может быть, когда-нибудь я поменяю свою фамилию – хотя сомневаюсь, – сказала Базарова.
Вера в каком то подкасте просто сказала, что не понятно почему меняют технику выбросов, не критикуя даже, а этот оскорбляет. А сколько таких экспертов, как Вера, постоянно высказываются. Те же Журанков с Бобровой. Имеют право. Сколько по тому же Глейху проходились с его постановками Бетина, Боброва, Журанков. Давайте все отвечать будут оскорблениями.
В этом плане как раз Глейх нравится. Его хаят, а он молча ставит и ставит, и с его программами выигрывают ОИ и ЧМ.
Не... Кризис среднего возраста и мужской кли макс еще никто не отменял...
Так что уж лучше бы Траня за собой следил, а не за Верой.
Завтра опохмелиться и начнет писать про Надежду с говорящей фамилией, а там и третья серия про ЛЮБОВЬ подоспеет...
Думаю, что всё наоборот - будут ещё пристальнее за этим процессом следить и ещё больше замечать любые недостатки!
При этом, повторюсь, Траньков зря нахамил. Тем самым он настроил против себя общественное мнение, хотя, по сути, заварушку начала Базарова, а не он.
Не понимаю о чем спор. БК перешли в ТШТ с готовыми четверными подкруткой и выбросом с целью наладить стабильность и повысить по возможности оценки, а не за тем, чтобы Траня бегал и зевал на всех. Самое прикольное, ребята-то молчат, Тихонов со Слюсаренко молчат, один Траньков плюется лежит.