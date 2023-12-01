Максим Траньков сравнил выброс Веры Базаровой со своим плевком.

Ранее экс-фигуристка , выступавшая в паре с , высказалась о работе и Дмитрия Козловского с новыми тренерами: «Ребята никак не могут показать чистые прокаты, чего ранее не наблюдалось. Мне непонятно, зачем менять технику выброса».

После этого Траньков опубликовал в телеграме видео четверного выброса Бойковой и Козловского с подписью «С приветом для Веры с говорящей фамилией! Четыре оборота, сальхов».

В комментариях к посту пользователь отметил: «У Веры были шикарные выбросы, мимо».

«Ага))) точно))) как мой плевок примерно)))», – ответил на это .

Позднее комментарии были удалены.