Траньков ответил на комментарий «У Веры были шикарные выбросы»: «Ага, точно. Как мой плевок примерно»

Теги Максим Траньков сборная России Вера Базарова пары Фигурное катание

Максим Траньков сравнил выброс Веры Базаровой со своим плевком.

Ранее экс-фигуристка Вера Базарова, выступавшая в паре с Юрием Ларионовым, высказалась о работе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского с новыми тренерами: «Ребята никак не могут показать чистые прокаты, чего ранее не наблюдалось. Мне непонятно, зачем менять технику выброса». 

После этого Траньков опубликовал в телеграме видео четверного выброса Бойковой и Козловского с подписью «С приветом для Веры с говорящей фамилией! Четыре оборота, сальхов».

В комментариях к посту пользователь отметил: «У Веры были шикарные выбросы, мимо». 

«Ага))) точно))) как мой плевок примерно)))», – ответил на это Траньков

Позднее комментарии были удалены. 

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156 комментариев
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Где у нас комиссия по этике? Это нормально вообще что тренер и комментатор Первого так себя ведет?
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Позорище-то какое. Комментатор 1 канала так себя ведет...
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Сколько же в нём дури...
Базарова никого не оскорбляла, не говорила, что Траньков - плохой тренер или что пара плохая, она просто не поняла, зачем менять то, что годами нарабатывалось. Вот и всё. Она сейчас тоже тренирует, так что имеет право выразить своё мнение. А Транькова прямо понесло.
Такие высказывания только вредят спортсменам. Если Бойкова и Козловский в этом сезоне проиграют Мишиной и Галлямову или просто ошибутся на выбросах, им 100% припомнят про плевок и т.д. Хотя это и не они сказали.
+83
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Ответ sabina_katarina
мама Стифлера везде успевает)) А Траньков быдло обыкновенное. Где бы он был, если бы весь админресурс на его победу в Сочи не работал.
Где бы он был, если бы ему вовремя не попалась мудрая женщина, которая и сделала его чемпионом. Татьяна Волосожар 90% его успеха в спорте.
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Заслуженный тренер, чивоужтам

А Вера, кстати, в ФГП, вроде как перед олимпиадой, должна была обыгрывать развалившихся Траньков. Но по понятиям отсудили.

Прыгала Вера реально плохо, можно сказать не прыгала практически, если говорить о сольных прыжках. Но выбросы были вполне приличные

Так что фу, Максим, но если честно, он своим быдлядством не удивляет уже
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Максим решил заполнить вакуум, оставшийся от Железнякова.
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мама Стифлера везде успевает))
А Траньков быдло обыкновенное. Где бы он был, если бы весь админресурс на его победу в Сочи не работал.
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Вера объяснила разницу в технике выбросов, спасибо ей за это. Комментатор Первого сидит в своем комментаторском кресле и только политику партии продвигает в массы.
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Наверное Максим думает, что он так классно ставит всех на место. А выглядит огрызающимся пацаном. Ладно бы в компании. Нет, надо в сетях на весь инет
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Макс так кичится БК как будто это он им всё поставил.
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Траньков и раньше такой был. И вроде исправился, но нет, оказывается. Правильно народная мудрость гласит, что горбатого....
Что Траньков, что Ягудин своими языками рушат свою репутацию.
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Теперь понятно почему Железякин ушел.Два хама один ТШ не поделили.
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Ой, как он разобиделся-то. Нормальный вполне коммент был от Веры про выбросы и технику. Имеет право - она их приземлила, тренировала очень-очень много за свою карьеру. В технике и нюансах, думаю, многое понимает.Такая несоразмерная реакция выдаёт неуверенного в себе подростка. Явно что-то личное тут. Неужели Базарова когда-то отказала такому "мачо"? Обида через года?
+36
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У Веры были проблемы с прыжками, выбросы были шикарные с очень красивыми длинными выездами по кругу. А Траньков - просто хамло.
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Ответ tanya_1111
Где у нас комиссия по этике? Это нормально вообще что тренер и комментатор Первого так себя ведет?
Она в отпуске) Причем с первого дня своей работы)
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А Трыньков всё трындит как баба Базарная.
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Ответ sport25
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А что плохого Базарова про его пару сказала-то? Деятельность спортсменов публичная: их смотрят тысячи зрителей на арене, такие траньковы-комментаторы комментируют прокат в прямой эфире - и не о всех всегда прям скажем по-доброму-, потом судьи ставят оценки, потом специалисты в обзорах комментируют, болельщики. Что будет, если Траньков всё будет считать за "наброс" - и плеваться? Утонет, наверное...
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Ответ Ольга Ив
Обычно, когда так много пафоса перед турнирами, на самих турнирах не получается. Раз они так реагируют на критику, значит на ЧР будут напряжённо стараться доказать, а это может сыграть злую шутку. Своими словами он сейчас рождает хейт, если на ЧР не получится.
Как бы своими плевками БК не замазал.
+26
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Обычно, когда так много пафоса перед турнирами, на самих турнирах не получается. Раз они так реагируют на критику, значит на ЧР будут напряжённо стараться доказать, а это может сыграть злую шутку. Своими словами он сейчас рождает хейт, если на ЧР не получится.
+29
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А Вера интеллигентней Транькова будет... Если вообще можно говорить об интеллигентности Транькова.
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Базарова никого не оскорбляла, а у Транькова бомбануло да еще так сильно. Не красиво. Любую критику воспринимает как хейт похоже.
+24
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Ответ мистер бин
Где бы он был, если бы ему вовремя не попалась мудрая женщина, которая и сделала его чемпионом. Татьяна Волосожар 90% его успеха в спорте.
В мудрости Волосожар у меня большие сомнения, раз она в мужья выбрала вот это. Одна сатана, как гриццо
+26
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Зачем Максим это пишет? Даже, если ему неприятен комментарий Веры, это не повод переходить на хамство.
+24
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Первому каналу надо посмотреть какого хама он приглашает комментировать соревнования. Стыд то какой! А ещё мужик!
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Ответ Kareglazaya
Сколько же в нём дури... Базарова никого не оскорбляла, не говорила, что Траньков - плохой тренер или что пара плохая, она просто не поняла, зачем менять то, что годами нарабатывалось. Вот и всё. Она сейчас тоже тренирует, так что имеет право выразить своё мнение. А Транькова прямо понесло. Такие высказывания только вредят спортсменам. Если Бойкова и Козловский в этом сезоне проиграют Мишиной и Галлямову или просто ошибутся на выбросах, им 100% припомнят про плевок и т.д. Хотя это и не они сказали.
Вот полностью согласна - подгаживает своим же ученикам такими высказываниями (и не понимает этого). А обвинят во всем, в случае неудачи пары, конечно, ЭГ.
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Ответ Lana74
По форме очень грубо. По сути прав - Базарова постоянно падала, Ларионов из-за этого отказался с ней кататься, хотя терпел долго
Бедный, так терпел, что аж допингом гонял вес, брал медали ЧЕ и ФГП
Вера его потом ждала из дисквала
И раз уж на то пошло, без Веры у него так же не вышло ничего, и в Сочи упал он, а не Вера
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Дурак
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Ответ katanie-na-ldu
штрафовать таких комментаторов надо...
Увольнять надо, тем более действующий тренер не может объективно комментировать.
+19
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Ответ Ольга Ив
Обычно, когда так много пафоса перед турнирами, на самих турнирах не получается. Раз они так реагируют на критику, значит на ЧР будут напряжённо стараться доказать, а это может сыграть злую шутку. Своими словами он сейчас рождает хейт, если на ЧР не получится.
Так такими высказываниями он уже ставит подножку своим ученикам. А, в случае чего, виновата во всем будет Этери. Только ушел один неадекват - другой нарисовался. Наговорит на свою голову.
+19
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Но ведь это правда: оба этапа ГП у БК с ошибками. Конечно, это очень круто и крайне редко - четверной подкрут, но совершённых ошибок он не отменяет. А Траньков показал себя хамом в короне и одновременно обиженным дитём в песочнице. Однако, хотел унизить фигуристку, а плюнул в себя!
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40 лет, отец семейства, "мужик"...
Впрочем он сам с выброса падал, знает о чем говорит
К тому же его вчера запретили😂
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Это уже лютее, чем хамство.
Это уже какая-то личная неприязнь.
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Хам трамвайный
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Ответ Туц
Базарова никого не оскорбляла, а у Транькова бомбануло да еще так сильно. Не красиво. Любую критику воспринимает как хейт похоже.
Сам хейтеров напложу, потом поведу с ними войну.
Наверное, думает, какой он герой. Остряк, палец в рот не клади. Щас всех хейтеров острым словом на место поставит.
Оторвался от реальности.
Явственно вижу, как ничем хорошим Траньков не закончит. Начнет гавкать из-за угла.
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Ага) За полгода он их выбросам научил😂
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Ответ sport25
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Траньков свои оценки раздает как комментатор Первого. За деньги налогоплательщиков Траньков постоянно замечает все ошибки нелюбимых ТШ и превозносит до небес спортсменов своего ТШ и близких к нему. А Вера, как раз, ничего плохого про пару не сказала.
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Максим второй Железняков похоже. Страсти - они такие.
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Ответ AAPolyansky
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Так Тутберидзе ещё меньшая специалистка по выбросам , но взялась пару тренировать))
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Теперь понятно кто новый рупор тшт. "Достойно" продолжает.
Это штаб таких привлекает или они такими делаются благодаря общению с " величайшим тренером " в пальто.
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Даже интересно, Вера то чем Максу не угодила. Ладно у них со Столбовой нелюбовь была. Там характеры у обоих огненные. А Вера чем насолила Траньков?
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Не долго пустовало место Железнякова... 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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Ответ мистер бин
Где бы он был, если бы ему вовремя не попалась мудрая женщина, которая и сделала его чемпионом. Татьяна Волосожар 90% его успеха в спорте.
Это чистая правда. Но Макс, извините, тоже не на печке лежал. Хотя еще раз подчеркну, что согласна. Таня - его счастливый билет, ну уж такая умница!
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"Плевок" - это он про выбросы Базаровой или про "мимо"? Напился, что ли?
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Железнякова точно уволили за ненадобностью. В этой ситуации жалко только Бойкову и Козловского, на психологию этих спортсменов - это однозначно повлияет. После Тарасовой с Морозовым я где-то даже была рада, что они ушли от Москвиной, потому что хотелось увидеть в парах более интересных программ, которые Тутберидзе точно умеет ставить. Но к такому жизнь меня не готовила. Пусть лучше будет нафталин, чем такое позорище.
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Ответ Shveddka
40 лет, отец семейства, "мужик"... Впрочем он сам с выброса падал, знает о чем говорит К тому же его вчера запретили😂
Он и с тодеса падал на ЧМ или ЧЕ.
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Хз, зачем они, будучи тренерами, себя унижают своим же гнилым языком? Умный просто промолчит, даже если что-то не нравится.
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железяка ушёл, а клоуны остались
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Какая творческая атмосфера у Г на производстве
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И это, блин, говорит человек, который с Верой в одной группе долгое время тренировался.
Не удивительно, что там все огромнейшим скандалом закончилось в итоге.
Волосожар - святая женщина.
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40 лет пора давно умнеть, а не демонстрировать обиду верблюда.... Не мальчик подросток, чтобы так вести себя по отношению к женщине.
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