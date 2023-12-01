Траньков ответил на комментарий «У Веры были шикарные выбросы»: «Ага, точно. Как мой плевок примерно»
Максим Траньков сравнил выброс Веры Базаровой со своим плевком.
Ранее экс-фигуристка Вера Базарова, выступавшая в паре с Юрием Ларионовым, высказалась о работе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского с новыми тренерами: «Ребята никак не могут показать чистые прокаты, чего ранее не наблюдалось. Мне непонятно, зачем менять технику выброса».
После этого Траньков опубликовал в телеграме видео четверного выброса Бойковой и Козловского с подписью «С приветом для Веры с говорящей фамилией! Четыре оборота, сальхов».
В комментариях к посту пользователь отметил: «У Веры были шикарные выбросы, мимо».
«Ага))) точно))) как мой плевок примерно)))», – ответил на это Траньков.
Позднее комментарии были удалены.
Базарова никого не оскорбляла, не говорила, что Траньков - плохой тренер или что пара плохая, она просто не поняла, зачем менять то, что годами нарабатывалось. Вот и всё. Она сейчас тоже тренирует, так что имеет право выразить своё мнение. А Транькова прямо понесло.
Такие высказывания только вредят спортсменам. Если Бойкова и Козловский в этом сезоне проиграют Мишиной и Галлямову или просто ошибутся на выбросах, им 100% припомнят про плевок и т.д. Хотя это и не они сказали.
А Вера, кстати, в ФГП, вроде как перед олимпиадой, должна была обыгрывать развалившихся Траньков. Но по понятиям отсудили.
Прыгала Вера реально плохо, можно сказать не прыгала практически, если говорить о сольных прыжках. Но выбросы были вполне приличные
Так что фу, Максим, но если честно, он своим быдлядством не удивляет уже
А Траньков быдло обыкновенное. Где бы он был, если бы весь админресурс на его победу в Сочи не работал.
Что Траньков, что Ягудин своими языками рушат свою репутацию.
Вера его потом ждала из дисквала
И раз уж на то пошло, без Веры у него так же не вышло ничего, и в Сочи упал он, а не Вера
Впрочем он сам с выброса падал, знает о чем говорит
К тому же его вчера запретили😂
Это уже какая-то личная неприязнь.
Наверное, думает, какой он герой. Остряк, палец в рот не клади. Щас всех хейтеров острым словом на место поставит.
Оторвался от реальности.
Явственно вижу, как ничем хорошим Траньков не закончит. Начнет гавкать из-за угла.
Это штаб таких привлекает или они такими делаются благодаря общению с " величайшим тренером " в пальто.
Не удивительно, что там все огромнейшим скандалом закончилось в итоге.
Волосожар - святая женщина.