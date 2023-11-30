«С приветом для Веры с говорящей фамилией». Траньков опубликовал видео четверного выброса Бойковой и Козловского
Максим Траньков показал, как Бойкова и Козловский исполняют четверной выброс.
«С приветом для Веры с говорящей фамилией! Четыре оборота, сальхов», – написал Траньков в телеграм-канале.
Ранее экс-фигуристка Вера Базарова высказалась о работе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского с новыми тренерами: «Ребята никак не могут показать чистые прокаты, чего ранее не наблюдалось. Мне непонятно, зачем менять технику выброса».
Чемпионы Европы в парном катании весной этого года перешли в группу Этери Тутберидзе от Тамары Москвиной.
Сам-то тренер недоделанный, который с Первого канала не вылезает.
Заглянул на каток, чтоб видосик записать?😀
Зы: Бойкову нежно люблю и думаю, что она не нуждается в том, чтобы кто-то трындел в её "защиту"
У Транькова фамилия ещё более говорящая и он ей полностью соответствует.
Но ребята молодцы.
Только убьют бедных козликов об этот выброс.
На тренировке можно хоть пятерные демонстрировать, но пока это не сделано на соревнованиях, это не считается.
трепло тряпочное.
Но что толку в таких приветах, если на соревнованиях он пока грязный и с тремя оборотами?
С другой стороны желание усложняться понятно и разумно. Было видно, что и подкрут тоже пробовали...
Но выброс смотрится нереально круто. Не припомню ни у Кавагути, ни у Дюамель или еще кого-либо такого высокого и пролетного выброса через полкатка
Не своей ли заслугой считает этот выброс?