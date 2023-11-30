«С приветом для Веры с говорящей фамилией». Траньков опубликовал видео четверного выброса Бойковой и Козловского

Теги Максим Траньков сборная России Вера Базарова пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Максим Траньков показал, как Бойкова и Козловский исполняют четверной выброс.

«С приветом для Веры с говорящей фамилией! Четыре оборота, сальхов», – написал Траньков в телеграм-канале. 

Ранее экс-фигуристка Вера Базарова высказалась о работе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского с новыми тренерами: «Ребята никак не могут показать чистые прокаты, чего ранее не наблюдалось. Мне непонятно, зачем менять технику выброса». 

Чемпионы Европы в парном катании весной этого года перешли в группу Этери Тутберидзе от Тамары Москвиной.

91 комментарий
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Вера говорила про чистые прокаты. Вот бы этот 4 выброс в прокат, тогда можно уже с пафосом. А так, зачем ещё акцент на фамилии делать. Мужчиной надо оставаться в любой ситуации.
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Выброс бомба, неучтивый привет ни к чему
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Какой же Транек отвратительный🤦‍♀️
Сам-то тренер недоделанный, который с Первого канала не вылезает.
Заглянул на каток, чтоб видосик записать?😀
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Вера видимо плохо следила за БК, Саша раньше как раз часто падала на выбросе, сейчас ребята решили попробовать новые методики в новом штабе, хотят усложняться, в чем желаю им удачи!
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Мелочно и преждевременно. Вы сначала чемпионат России выиграйте, потом приветы передавайте. Транькову давно бы пора научиться держать язык за зубами. 40 лет мужику, а ведёт себя как 10-летка
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Вера вроде никого не оскорбляла, в отличии от некоторых.
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Вау... красота какая!..
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У Транькова фамилия ещё более говорящая, на самом деле. Тренькать он умеет, "Трусова - всё..." чего стоит. Вера сама корректность в сравнении.
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даже если этим видео Макс объяснил Вере и всем непонимающим зачем менять технику, то писать "с говорящей" фамилией непорядочно. Вера просто в каком то подкасте порассуждала, почему меняют, а Макс прям ущемился. Какая цаца.
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Тот случай, когда начинаешь уважать Энберта и замечаешь, что у Трынькова фамилия тоже говорящая.
Зы: Бойкову нежно люблю и думаю, что она не нуждается в том, чтобы кто-то трындел в её "защиту"
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... написал Максим с говорящей фамилией.
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Для инстаграмного тренера Транькова пояснение:Базарова говорила не про тренировки.
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Все-таки Траньков базарная баба.
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Отдельно от программы, да отлично. Только в программу вставить тяжело будет.
У Транькова фамилия ещё более говорящая и он ей полностью соответствует.
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Молодцы ! Очень круто !
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Траньков, мужчиной надо быть, что бы такое о женщине писать. Трепло!
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посыл Транькова понятен-защитить своих спортсменов, но как мерзко он это сделал, оскорбляя девушку.
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Ответ tanya_1111
Вера вроде никого не оскорбляла, в отличии от некоторых.
Наоборот, очень хорошо объяснила отличия выбросов. Я иногда думала, почему некоторые партнеры так напрягаются, а у других так все легко.
+20
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+17
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вот если БК выиграют ЧР с чистым прокатом даже без квад-выброса, тогда можно и перед Верой Базаровой повыделываться. А пока рано Макс, рано.
Но ребята молодцы.
+19
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Ответ Ольга Ив
Вера говорила про чистые прокаты. Вот бы этот 4 выброс в прокат, тогда можно уже с пафосом. А так, зачем ещё акцент на фамилии делать. Мужчиной надо оставаться в любой ситуации.
Трепло он, яркий пример.
+25
-9
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Какие умнички!
+18
-2
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Вау... потрясающий выброс!
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Хамло
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Ответ Ольга Ив
Вера говорила про чистые прокаты. Вот бы этот 4 выброс в прокат, тогда можно уже с пафосом. А так, зачем ещё акцент на фамилии делать. Мужчиной надо оставаться в любой ситуации.
Да и тут неизвестно с какой попытки это снято.
Только убьют бедных козликов об этот выброс.
+20
-5
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Некрасиво, но от Транькова такое давно не удивляет. Не могу представить, чтобы Тихонов или Коляда высказались подобным образом
+16
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Ну и где связь? Выброс на тренировке и чистые прокаты? Можно подумать этот выброс ТШТ им поставил.
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Детский сад, младшая группа)
На тренировке можно хоть пятерные демонстрировать, но пока это не сделано на соревнованиях, это не считается.
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БК-молодцы. Только вот одна Алена С. после разорванной связки во время проката с ультрасями перестала этим заниматься. И ФГП тогда пришлось пропустить.
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у транька самого фамилия говорящая🤡
трепло тряпочное.
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Лучше бы Траньков после ЧР выложил чистый прокат ПП с тройными чистыми выбросами. Тогда можно было бы передавать приветы, а пока у них с выбросами проблема, может изучение четверного ещё больше их сбивает
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Ответ Sonyas
Если бы Саша часто падала, они не были бы лучшей парой страны.
Часто - не значит каждый раз, и я рассматриваю в целом их карьеру, а не только прошлый сезон. Саша и Дима очень сильная пара, я с этим полностью согласна, но ошибки бывают у всех
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Вот и замена Железнякову, подпортит репутацию паре
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Траньков и сам умеет похлеще поговорить. Лучше бы свои набросы вспомнил, прежде чем на кого-то обижаться. А ребята молодцы! Ждем выброс на соревновании!
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Ответ versa
Трепло он, яркий пример.
Все штабе молчат, один он высказался. Похож на одного человека, который ушёл из штаба недавно 😊.
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Уже делали ещё с Москвиной.
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Выброс прекрасный.
Но что толку в таких приветах, если на соревнованиях он пока грязный и с тремя оборотами?
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Конечно, выброс выглядит круто. Но, блин, это такоооой риск. И ради чего? Ради 1,5 баллов прибавки относительно выброса 4Р. Этот элемент недооценён и я считаю, что случаев когда благодаря этому выбросу БК опередят ближайших соперников, которыми, кстати, могут через пару лет стать не только МГ, но и ХК или ЧЯ, будет несколько меньше, чем случаев потерь баллов, которые скажутся на итоговом протоколе отрицательно. Но дело здесь ещё и в риске для здоровья, как получится совместить 4-ые выбросы с длинной карьерой, хотя бы до 2030 года? Наверное, более травмоопасного ультра-си не придумать.
С другой стороны желание усложняться понятно и разумно. Было видно, что и подкрут тоже пробовали...
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траня не бащарит, но трындит
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Не выдержала душа поэта
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Вау, красава Сашка, выехала как боженька)
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Обожала Транькова-фигуриста (в паре с Татьяной Волосожар), но человек он... так себе. А Саша с Дмитрием молодцы.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
у него тоже говорящая фамилия.
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Ответ Cler
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Они его выучили ещё у Москвиной.
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Ответ N-fox
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А где Вера что «трепала»? По факту все сказала
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Траньков, конечно "Базаров" еще тот.
Но выброс смотрится нереально круто. Не припомню ни у Кавагути, ни у Дюамель или еще кого-либо такого высокого и пролетного выброса через полкатка
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Говорящая голова о говорящей фамилии.
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Ах, как Саша летает!
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Помело
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Ответ lepestok
китайцам четверной подкрут помог выиграть ОИ. даже десятая доли балла играет роль, тем более когда у тебя такие именитые соперники, как МиГ
Подкрут не так травмоопасен. Когда-то кстати китайцы делали четверной выброс, но убрали. Риск не оправдан.
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Ответ Orange carrot
Какой же Транек отвратительный🤦‍♀️ Сам-то тренер недоделанный, который с Первого канала не вылезает. Заглянул на каток, чтоб видосик записать?😀
Пиарится за счет пары,, для которой он Н ичегошеньки не сделал
Не своей ли заслугой считает этот выброс?
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