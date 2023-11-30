«С приветом для Веры с говорящей фамилией». Траньков опубликовал видео четверного выброса Бойковой и Козловского

Максим Траньков показал, как Бойкова и Козловский исполняют четверной выброс.

«С приветом для Веры с говорящей фамилией! Четыре оборота, сальхов», – написал в телеграм-канале.

Ранее экс-фигуристка высказалась о работе и Дмитрия Козловского с новыми тренерами: «Ребята никак не могут показать чистые прокаты, чего ранее не наблюдалось. Мне непонятно, зачем менять технику выброса».

Чемпионы Европы в парном катании весной этого года перешли в группу Этери Тутберидзе от Тамары Москвиной.