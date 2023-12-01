Максим Траньков: «У меня не может быть никаких давних счетов с Базаровой. Сложно назвать ее принципиальным соперником»

Максим Траньков заявил, что у него нет счетов с Верой Базаровой.

Ранее экс-фигуристка , выступавшая в паре с Юрием Ларионовым, высказалась о работе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского с новыми тренерами: «Ребята никак не могут показать чистые прокаты, чего ранее не наблюдалось. Мне непонятно, зачем менять технику выброса».

После этого опубликовал в телеграме видео четверного выброса Бойковой и Козловского с подписью «С приветом для Веры с говорящей фамилией! Четыре оборота, сальхов».

В комментариях к посту пользователь отметил: «У Веры были шикарные выбросы, мимо».

«Ага, точно. Как мой плевок примерно», – ответил на это Траньков.

– Почему вы так жестко отреагировали на критику Веры Базаровой? У вас давние счеты, простите?

– У меня не может быть никаких давних счетов с Верой, в принципе их не может быть. Просто из-за соизмеримости карьер – сложно назвать ее каким-то принципиальным соперником. Никогда мы таковыми не являлись. Никакого напряжения у меня к ней нет.

Насколько корректно я общаюсь с моими подписчиками в своем собственном Telegram-канале – думаю, это мое личное дело. Если это выносится на суд какими-то желтыми сайтами – это уже не мои проблемы. Потому что я нахожусь в своей уютной «тележке» и общаюсь со своими подписчиками. А кто оттуда копипастит – меня уже не касается. Я видел обсуждения по поводу корректности моих слов – я считаю, это нормально общаться в своем пространстве так, как хочется.

А вот корректно ли другим тренерам – если Вера считает себя тренером – оценивать работу заслуженных тренеров России, которые приводят спортсменов к олимпийским медалям? Я бы здесь задал вопрос. Насколько это этично? Особенно если другая тренерская команда, которую ты обсуждаешь, гораздо успешнее, как мне кажется. И как показывает история, – сказал двукратный олимпийский чемпион.