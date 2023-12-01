Максим Траньков: «У меня не может быть никаких давних счетов с Базаровой. Сложно назвать ее принципиальным соперником»
Максим Траньков заявил, что у него нет счетов с Верой Базаровой.
Ранее экс-фигуристка Вера Базарова, выступавшая в паре с Юрием Ларионовым, высказалась о работе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского с новыми тренерами: «Ребята никак не могут показать чистые прокаты, чего ранее не наблюдалось. Мне непонятно, зачем менять технику выброса».
После этого Траньков опубликовал в телеграме видео четверного выброса Бойковой и Козловского с подписью «С приветом для Веры с говорящей фамилией! Четыре оборота, сальхов».
В комментариях к посту пользователь отметил: «У Веры были шикарные выбросы, мимо».
«Ага, точно. Как мой плевок примерно», – ответил на это Траньков.
– Почему вы так жестко отреагировали на критику Веры Базаровой? У вас давние счеты, простите?
– У меня не может быть никаких давних счетов с Верой, в принципе их не может быть. Просто из-за соизмеримости карьер – сложно назвать ее каким-то принципиальным соперником. Никогда мы таковыми не являлись. Никакого напряжения у меня к ней нет.
Насколько корректно я общаюсь с моими подписчиками в своем собственном Telegram-канале – думаю, это мое личное дело. Если это выносится на суд какими-то желтыми сайтами – это уже не мои проблемы. Потому что я нахожусь в своей уютной «тележке» и общаюсь со своими подписчиками. А кто оттуда копипастит – меня уже не касается. Я видел обсуждения по поводу корректности моих слов – я считаю, это нормально общаться в своем пространстве так, как хочется.
А вот корректно ли другим тренерам – если Вера считает себя тренером – оценивать работу заслуженных тренеров России, которые приводят спортсменов к олимпийским медалям? Я бы здесь задал вопрос. Насколько это этично? Особенно если другая тренерская команда, которую ты обсуждаешь, гораздо успешнее, как мне кажется. И как показывает история, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Сейчас он прославит Базарову до невиданных высот и создаст ей имя и репутацию.
Слюсаренко, как фигурист, тоже не соревновался с Траньковым, но по части тренерства и мастерства сто очей ему даст....
Траня сначала катался на спине Волосожар и Мозер, которые его омедалили дважды.
Теп5рь на спину Тутберидзе пересел.
Как ему повезло с домашней олимпиадой, а то не был бы сейчас таким разговорчивым.
Корона? Нет, две короны, одна поверх другой надета!
Неприятный типок!
Какой-то отарик кушанашвили от фигурного катания
С какой стати Максу можно проходиться по чьей-то фамилии, а мне делать выводы о его характере, личности и сущности нельзя?
Всё таки "Иисус Христос - супер-звезда" была написана, чтобы Траньков сыграл в ней самого себя, ибо такого ЧСВ среди обычных людей не бывает.
Правильно тут сказали, Желязнякова потому и попросили из ТШТ, потому что двух таких на один штаб многовато будет
Не думаю, что она "не в теме", если сама является тренером и поэтому вращается с Максом в одних и тех же кругах...