Максим Траньков: «У меня не может быть никаких давних счетов с Базаровой. Сложно назвать ее принципиальным соперником»

Теги Максим Траньков сборная России Вера Базарова пары соцсети Фигурное катание

Максим Траньков заявил, что у него нет счетов с Верой Базаровой.

Ранее экс-фигуристка Вера Базарова, выступавшая в паре с Юрием Ларионовым, высказалась о работе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского с новыми тренерами: «Ребята никак не могут показать чистые прокаты, чего ранее не наблюдалось. Мне непонятно, зачем менять технику выброса». 

После этого Траньков опубликовал в телеграме видео четверного выброса Бойковой и Козловского с подписью «С приветом для Веры с говорящей фамилией! Четыре оборота, сальхов».

В комментариях к посту пользователь отметил: «У Веры были шикарные выбросы, мимо». 

«Ага, точно. Как мой плевок примерно», – ответил на это Траньков.

– Почему вы так жестко отреагировали на критику Веры Базаровой? У вас давние счеты, простите?

– У меня не может быть никаких давних счетов с Верой, в принципе их не может быть. Просто из-за соизмеримости карьер – сложно назвать ее каким-то принципиальным соперником. Никогда мы таковыми не являлись. Никакого напряжения у меня к ней нет.

Насколько корректно я общаюсь с моими подписчиками в своем собственном Telegram-канале – думаю, это мое личное дело. Если это выносится на суд какими-то желтыми сайтами – это уже не мои проблемы. Потому что я нахожусь в своей уютной «тележке» и общаюсь со своими подписчиками. А кто оттуда копипастит – меня уже не касается. Я видел обсуждения по поводу корректности моих слов – я считаю, это нормально общаться в своем пространстве так, как хочется.

А вот корректно ли другим тренерам – если Вера считает себя тренером – оценивать работу заслуженных тренеров России, которые приводят спортсменов к олимпийским медалям? Я бы здесь задал вопрос. Насколько это этично? Особенно если другая тренерская команда, которую ты обсуждаешь, гораздо успешнее, как мне кажется. И как показывает история, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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49 комментариев
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Корона "заслуженному" тренеру не жмет?
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Заслуженный чемпион по плевкам решил этике других поучить.
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"Заслуженный" может только кривляться в подтрибунке и хамить, как хорошо работать с чемпионами, возьми пару с юниоров и сделай чемпионами, вот тогда ты будешь тренером, а не треплом
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О... Наш Кемел еще решил поиграть в Макаренко и всех научить всему...
Сейчас он прославит Базарову до невиданных высот и создаст ей имя и репутацию.
Слюсаренко, как фигурист, тоже не соревновался с Траньковым, но по части тренерства и мастерства сто очей ему даст....
Траня сначала катался на спине Волосожар и Мозер, которые его омедалили дважды.
Теп5рь на спину Тутберидзе пересел.
Как ему повезло с домашней олимпиадой, а то не был бы сейчас таким разговорчивым.
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Он может вообще отвечать без оскорблений? Ты б , Траньков, взял себе учеников с нуля, а потом бы уже кичился заслуженностью. Тьфу, какой неадекватный чел. Всю свою карьеру за спинами то админ ресурса, то за наработками других тренеров..
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Так, как хочется - это с Таней на кухне! )))

Корона? Нет, две короны, одна поверх другой надета!
Неприятный типок!
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Боже,пора угомониться.
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Где была бы его карьера без Волосожар?

Какой-то отарик кушанашвили от фигурного катания
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Траньков впал в буйство.
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Давние счеты, полагаю, все-таки есть. Хоть мы и знаем характер Транькова, не думаю что он бы отреагировал так, скажи это кто то другой
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Надо же какой обидчивый
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Разве её комментарий стоит того, чтобы заслуженному тренеру сраться 2 дня? Пора уже привыкнуть, что критика будет всегда и часто она необъективная, что поделать, издержки профессии
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Ответ Mari Shmid
А вы живёте с ними или что? Вы не знаете какой Траньков в жизни и судить по его комментариям просто нелогично
Хочу и сужу, ваше какое дело? Траня человек публичный, и когда он так себя ведёт в общественном пространстве, то либо он фрик и намеренно строит из себя этакое хамло на завалинке, или же он и в жизни такой же неадекват, разве что может с близкими не так выраженно.
С какой стати Максу можно проходиться по чьей-то фамилии, а мне делать выводы о его характере, личности и сущности нельзя?
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Ответ Lennuci
Общается он, еще один павлин. Сам вчера писал, что всех неугодных в ТГ банит сразу.
Уже писала на другой ветке, что и в инсте он банит моментально, как только не "по шерсти" комментарий будет)) дети у человека, жена, доход, слава, а вести себя по-взрослому так и не научился
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Не красит это Транькова....как спортсмен -хорош....но не мужчина ...
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Поздно, Макс, поздно!
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Ну конечно, как это Базарова посмела оценивать работу заслуженных тренеров России. Только все мы знаем, как Макс на чужом горбу стал заслуженным. И может быть Транькову хватит уже подлизываться к ТШТ? Или боиться, что его как и Железнякова в добрый путь отправят? А он же там типа тренер, который на катке раз в неделю появляется, потому что в основном тусуется на первом и на шоу ( видела афишу, будут с женой катать Руслана и Людмилу у Навки)
+11
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Треньков сам придумал, сам обиделся. Мания величия и паранойя в одном флаконе. Продолжение от него ещё последует.
+10
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Ответ Dina2
Траньков впал в буйство.
Или ушёл в запой))
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Он правда себя заслуженным назвал, который приводит спортсменов к Олимпийским медалям?
Всё таки "Иисус Христос - супер-звезда" была написана, чтобы Траньков сыграл в ней самого себя, ибо такого ЧСВ среди обычных людей не бывает.
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Ответ sport25
Эх, очень неумны и недальновидны Ваши выводы. Думаю , Татьяна счастливо живет и даже не знает о ваших фантазиях про хама)
Поверьте, Татьяна знает много больше нашего, и ни их пара, ни Мозер ни скрывали, что Макс во время спортивной карьеры нередко вёл себя как истеричный ребёнок. Ну и чтобы не "знать о фантазиях о хаме" нужно вообще закрывать глаза на поведение товарища в общественном пространстве
Правильно тут сказали, Желязнякова потому и попросили из ТШТ, потому что двух таких на один штаб многовато будет
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-2
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У Валеры появился конкурент.
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Общается он, еще один павлин. Сам вчера писал, что всех неугодных в ТГ банит сразу.
+9
-5
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Ответ Владимир Ры
Корона "заслуженному" тренеру не жмет?
вообще-то он не себя имел в виду
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Прямо напомнило сведение счетов Плющенко и Ягудина. Не пристало взрослому мужчине с дамой так обращаться . И уютная «тележка» - это все-таки не твоя квартира , а общественное пространство , где за слова придется отвечать.
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Ответ Ezhevika33
Тогда не нужно приносить и из соцсетей остальных, а не только Транькова.
Согласна
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закусывать надо
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Мерзко прикрылся заслуженными тренерами.
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Ответ Dimashmelev
вообще-то он не себя имел в виду
Это здесь никого не интересует. На этой ветке чистят комментарии , кто Максима поддерживает) Ощущение, что заказ какой-то...
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Ответ sport25
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Ответ Reggi
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Ответ Gemma157
Надо же какой обидчивый
Нарцисс...
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Ответ Dimashmelev
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Это она с испуга призналась, чтобы Траню угомонить, видимо, знает о его характере много и не понаслышке!
Не думаю, что она "не в теме", если сама является тренером и поэтому вращается с Максом в одних и тех же кругах...
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