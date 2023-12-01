Алена Леонова: «Открытие мужского одиночного — это Дикиджи. Больше никто вау-эффект не произвел»

Призер ЧМ-2012 Алена Леонова назвала Владислава Дикиджи открытием сезона.

— Открытие мужского одиночного — это 100%. Это парень, который произвел неизгладимое впечатление на двух этапах. Он здорово откатался на первом этапе, потом приболел, пропустил предпоследний этап и поехал на последний и там так же круто откатался. Он, может быть, еще не оброс мясом до конца, но сейчас будет потихонечку стремиться к хорошему катанию.

Помимо прыжков, у нас существует вторая оценка, которая тоже немаловажна. Ему нужно в этом всем повариться, чтобы в итоге получилось еще лучше. А так, больше никто вау-эффект не произвел. Кто-то на одном этапе хорошо откатался, кто-то на другом, кто-то только одну программу здорово откатал.

— То есть тут тоже пока что сложно выделить лидера сборной?

— Лидера, конечно, совершенно никак не выделишь. Есть Женя Семененко, есть — эти ребята снова будут претендовать на первое место на чемпионате России. Надеюсь, Дима Алиев соберется и тоже покажет лучшие прокаты на чемпионате России. Но что-то прогнозировать сложно, я не осмелюсь. Кто угодно может побороться за первое место.

— Если смотреть по баллам, то Петр Гуменник — единственный, кто смог в России перейти отметку в 300 баллов. Как вы считаете, можно ли его уже называть одиночником мирового уровня? Это такая уже гроссмейстерская отметка.

— Да, я тоже отметила для себя эту цифру. Это реально круто! Я сразу себе пометку поставила, что это цифры, которые на мировом уровне фигурируют. Но мы не знаем, как он будет готов к чемпионату России, как остальные откатаются. Прогнозы какие-то делать сложно. Да, Петя ушел за 300, собрался, молодец. Но на предыдущем этапе у него так не получилось. Тут надо набраться стабильности и уже выходить и показывать, – сказала .