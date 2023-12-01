Алена Леонова: «Открытие мужского одиночного — это Дикиджи. Больше никто вау-эффект не произвел»

Теги сборная России Алена Леонова мужское катание Петр Гуменник Евгений Семененко Владислав Дикиджи Серия Гран-при России Фигурное катание

Призер ЧМ-2012 Алена Леонова назвала Владислава Дикиджи открытием сезона.

— Открытие мужского одиночного — это Дикиджи 100%. Это парень, который произвел неизгладимое впечатление на двух этапах. Он здорово откатался на первом этапе, потом приболел, пропустил предпоследний этап и поехал на последний и там так же круто откатался. Он, может быть, еще не оброс мясом до конца, но сейчас будет потихонечку стремиться к хорошему катанию.

Помимо прыжков, у нас существует вторая оценка, которая тоже немаловажна. Ему нужно в этом всем повариться, чтобы в итоге получилось еще лучше. А так, больше никто вау-эффект не произвел. Кто-то на одном этапе хорошо откатался, кто-то на другом, кто-то только одну программу здорово откатал.

— То есть тут тоже пока что сложно выделить лидера сборной?

— Лидера, конечно, совершенно никак не выделишь. Есть Женя Семененко, есть Петя Гуменник — эти ребята снова будут претендовать на первое место на чемпионате России. Надеюсь, Дима Алиев соберется и тоже покажет лучшие прокаты на чемпионате России. Но что-то прогнозировать сложно, я не осмелюсь. Кто угодно может побороться за первое место.

— Если смотреть по баллам, то Петр Гуменник — единственный, кто смог в России перейти отметку в 300 баллов. Как вы считаете, можно ли его уже называть одиночником мирового уровня? Это такая уже гроссмейстерская отметка.

— Да, я тоже отметила для себя эту цифру. Это реально круто! Я сразу себе пометку поставила, что это цифры, которые на мировом уровне фигурируют. Но мы не знаем, как он будет готов к чемпионату России, как остальные откатаются. Прогнозы какие-то делать сложно. Да, Петя ушел за 300, собрался, молодец. Но на предыдущем этапе у него так не получилось. Тут надо набраться стабильности и уже выходить и показывать, – сказала Леонова

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28 комментариев
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Влад огромный молодец. Но не понимаю, почему все упорно игнорят Рому Савосина?
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Кому как. Мне Савосин и его ПП больше всех нравятся пока.
У Дикиджи кроме прыжков не на что смотреть
+41
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Кто бы экспертам напрямую задал вопрос о Романе Савосине, такое впечатление, что он произвёл впечатление только на зрителей, болельщиков, а "специалисты" его не заметили. Опять пресловутая "политика партии"?
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Вау-эффект по катанию произвел Савосин
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Такое ощущение что эти специалисты смотрят только на первые места, а Рома занял оба раза вторые, значит все, не вау-эффект
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На меня Рома Савосин произвёл огромное впечатление. На ЧР за него буду.
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Ответ Olga.t
Кто бы экспертам напрямую задал вопрос о Романе Савосине, такое впечатление, что он произвёл впечатление только на зрителей, болельщиков, а "специалисты" его не заметили. Опять пресловутая "политика партии"?
Ой, да нужны эти эксперты Роману больно. На Владислава уже начинается давление как на очередную надежду, выдержал бы. Пусть Роман катается в свое и наше удовольствие и не парится пока)
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Вау-эффект был после выступлений Савосина. Это было очень круто и неожиданно.
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Роман Савосин был неподражаем,так же как и Владислав! Оба молодцы! И Пётр Гуменник конечно!
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Рома Савосин, главный герой прошедших этапов. Любо дорого было смотреть его прокаты.
Хорошо бы ему удалось выиграть ЧР.
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Вау-эффект был после выступлений Савосина. Это было очень круто и неожиданно.
Согласна, Рома больше впечатлил, учитывая, что от него как то никто не ожидал, а тут такое шоу... Влад всё таки моложе и в его возрасте так выступать это нормально. Просто не всем удаётся) А у Ромы чертовски хороший Челентано)))
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Ответ Olga.t
Кто бы экспертам напрямую задал вопрос о Романе Савосине, такое впечатление, что он произвёл впечатление только на зрителей, болельщиков, а "специалисты" его не заметили. Опять пресловутая "политика партии"?
Ну вот да. Очень хорошее впечатление от него.
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Дикиджи конечно же, молодец, но ВАУ эффект это Савостин, на обеих этапах.
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Я так понимаю, что прыжки "вау-экспертам" легче оценивать как и итоговые баллы по прокату, а не сам прокат КП и ПП у фигуристов. И выступление Савосина по шкале "Вау" у Леоновой не проходит...
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Дикиджи, конечно, удивил, но вау-эффект?
Вот от чистой проги Пети и правда есть такое.
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а Савосин?
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Чистые прокаты Пети ещё какое ВАУ. Влад, конечно, всех поразил. Как и Роман.
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Ответ Gemma157
Кому как. Мне Савосин и его ПП больше всех нравятся пока. У Дикиджи кроме прыжков не на что смотреть
Я уже заколебался последнее время тебя плюсовать, если честно))
+12
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Ответ Mira Val
Влад огромный молодец. Но не понимаю, почему все упорно игнорят Рому Савосина?
Савосин не открытие, он камбэк сезона. А Дикиджи только из юниоров перешел.
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Новый сезон- новый спаситель мужского.
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Савосин-Дикиджи-Гумменик. Все трое - просто вау.
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Открытие мужского одиночного это сын Плющенко, а не какие-то Савосины с Дикидже.
+5
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Открытие - это одно, а вау-эффект - другое.
Как раз прокат Гуменника и произвел наибольший вау-эффект, но открытием это не назовёшь, от него ждали.
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Ответ Mira Val
Влад огромный молодец. Но не понимаю, почему все упорно игнорят Рому Савосина?
Я РОму не игнорю, еще с Bella ciao . В этом году просто взорвал всех и КП и ПП. Зарядил таким классным настроением.
За Влада болела , держала кулачки, они молодцы с Татауровым. Еще улучшат вращения и хорео, будет вау.
+4
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"это Дикиджи. Больше никто вау-эффект не произвел...
.....
.....
И ЧТОЭ!"
Алена Леонова энд ко
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А для меня Пётр - Первый ! 😊
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Ответ kovfun-barrios
Открытие мужского одиночного это сын Плющенко, а не какие-то Савосины с Дикидже.
😂😂😂😂😂😂😂
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Ответ galik55
Я РОму не игнорю, еще с Bella ciao . В этом году просто взорвал всех и КП и ПП. Зарядил таким классным настроением. За Влада болела , держала кулачки, они молодцы с Татауровым. Еще улучшат вращения и хорео, будет вау.
Я про экспертов))
0
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