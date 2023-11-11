Навка о деле Валиевой: «Камиле это не помешает быть еще сильнее и привлекать больше внимания людей со всего мира выступлениями в чемпионате России»

Теги Татьяна Навка сборная России допинг чемпионат России CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Навка считает, что трудности сделают Камилу Валиеву еще сильнее.

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по допинг-делу российской фигуристки Валиевой к концу января 2024 года.

«Я уверена, что Камила Валиева будет только сильнее. Трудности делают нас сильнее. Мне трудно рассуждать на тему самого процесса дела. Лучше спрашивать об этом команду Валиевой, я не компетентна в этом вопросе.

Но могу сказать точно, что Камиле это не помешает быть еще сильнее и привлекать еще больше внимания людей со всего мира выступлениями в чемпионате России. Мы все ждем ее выступления с нетерпением», – сказала олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка.

5 комментариев

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Savarona25
О да, хайп наше все. Никто не сомневается в успешной монетизации любого скандала. При этом в угоду политики про спортивную составляющую дела с допингом давно забыли, равно как и про других (хотя бы) российских участников группового турнира почти 2 года ожидающих решения.
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Viks
Как же не помешает привлекать внимание к выступлениям, ежели бан закроет эти самые выступления?
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asusp527
Ну если жена секретаря Президента сказала...
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Юна73
И будет привлекать больше зрителей на шоу)
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Девушка Безимени
да хоть ... в глаза, - скажут, - божья роса
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