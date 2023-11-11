Навка о деле Валиевой: «Камиле это не помешает быть еще сильнее и привлекать больше внимания людей со всего мира выступлениями в чемпионате России»

Татьяна Навка считает, что трудности сделают Камилу Валиеву еще сильнее.

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по допинг-делу российской фигуристки Валиевой к концу января 2024 года.

«Я уверена, что Камила Валиева будет только сильнее. Трудности делают нас сильнее. Мне трудно рассуждать на тему самого процесса дела. Лучше спрашивать об этом команду Валиевой, я не компетентна в этом вопросе.

Но могу сказать точно, что Камиле это не помешает быть еще сильнее и привлекать еще больше внимания людей со всего мира выступлениями в чемпионате России. Мы все ждем ее выступления с нетерпением», – сказала олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка.