Шестикратная чемпионка Германии Николь Шотт завершила спортивную карьеру

Теги сборная Германии женское катание Николь Шотт Фигурное катание

Немецкая фигуристка Николь Шотт объявила о завершении карьеры.

Шотт выступала на международных стартах с 2010 года. Она является шестикратной чемпионкой Германии, победительницей и призером турниров серии ISU Challenger. 

«Пришло время прощаться. После 24 лет в соревновательном спорте, бесчисленных успехов и поражений настал момент, когда я завершаю активную карьеру.

Это было невероятное путешествие, и я прощаюсь с улыбкой и слезами. Кульминацией моей карьеры, несомненно, стали Олимпийские игры в 2018 и 2022 годах. Только благодаря настойчивости, амбициям и любви к своему виду спорта я смогла дважды осуществить эту мечту.

Особая благодарность моей тренерской и медицинской команде, которая всегда меня поддерживала и сопровождала. Без них это было бы невозможно.

Благодарю Немецкий союз конькобежцев, моих спонсоров. А также семью и друзей, которые поддерживали меня как в хорошие, так и в плохие времена. Они были моей поддержкой и давали мне силы преодолеть все трудности моей карьеры.

Спасибо также фанатам за постоянную поддержку и множество прекрасных моментов, которые мы разделили. Я благодарна за воспоминания, которые подарила мне моя спортивная карьера! Ваша Николь», – написала фигуристка в соцсети.

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48 комментариев
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Даже отстранение России от соревнований не помогло Николь достигнуть бесчисленных успехов. Мда.
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Скромненько как :бесчисленные успехи. Да попасть попала, но мечта так и осталась мечтой.
Возмущения помню, а победы нет.
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‘Спасибо фанатам’…. очень любопытно было бы взглянуть на фаната фигуристки Николь Шотт 🧐
+32
-13
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Странно. Она нам рассказывала, что русские девушки на льду - это какой-то цирк, но вот и девочек русских нет, а поезд Николь Шотт так и не сошел с запасного пути.
+27
-11
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заскучала без россиянок, некому кости перемывать
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Странно, могла бы после ЧЕ уйти, там теперь всё возможно в плане пьедестала))
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На последнем ЧМ очень достойно выступила: была 7ой, второй из европеек. Напрасно не осталась на этот сезон.
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В добрый путь, Николь! Жизнь на этом не заканчивается.
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Ответ Kontiolahti
‘Спасибо фанатам’…. очень любопытно было бы взглянуть на фаната фигуристки Николь Шотт 🧐
В Германии наверняка поклонники есть. Нельзя же только за иностранок болеть, надо и за своих тоже))
+8
-1
+7
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Про ОИ вообще смешно.Мечту Шотт было осуществить нетрудно,потому что в Германии 2,5 фигуриста и конкуренции нет.Она хоть раз на ЧМ или ЧЕ в пятерку попадала?
+11
-4
+7
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Какой великий день!
Нужно будет запомнить и записать.
Как никак фигуристка с "бесчисленным успехом" завершила карьеру.
А если серьезно, то желаю удачи ей в жизни и надеюсь больше хейта от нее в сторону других спортсменов не будет.
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Российские одиночницы уже почти два года не выступают на ГС, а Николь так и не смогла добиться какого-нибудь серьёзного результата! Значит, совсем не в россиянках было дело!
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Баба с возу - кобыле легче (русская пословица)
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Ответ Оскар Муравьёв
Золото так и не взяла проиграла губанишвили
Ну кто же ей виноват.Зато Настя на ЧМ в десятку не попала а у Хендрикс бронза
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Отмучилась сама и прекратила мучить зрителей. Увы, по-другому язык не повернётся сказать про это.
+11
-7
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Ну и слава богу, давно пора, всю карьеру один и тот же контент еле еле выкатывала, наших девчонок называла "обезьянки в цирке", но и без них была в конце десятки.
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Ответ Anna Vishenka
Даже отстранение России от соревнований не помогло Николь достигнуть бесчисленных успехов. Мда.
Как- никак на три позиции смогла бы подняться
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Безызбежность, Николь, она такая))))
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Ушла эпоха. Могла за бронзу ЧЕ бороться, тогда бы уж и завершала.
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Ответ Kontiolahti
‘Спасибо фанатам’…. очень любопытно было бы взглянуть на фаната фигуристки Николь Шотт 🧐
не sports.de тоже баталии будь здоров у домохозяек
+2
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Ответ galik55
Скромненько как :бесчисленные успехи. Да попасть попала, но мечта так и осталась мечтой. Возмущения помню, а победы нет.
Уровень европейского ФК- много не наваляла, уже успех
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Удачи Николь в каком-нибудь новом качестве))
В качестве фигуристки она никогда мне не нравилась...
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Ответ Алеся Ткаченко
Хендрикс хотя бы смогла воспользоваться своим шансом и завоевала медали в отсутствии российских фигуристок.Шотт и этого не смогла.
Да, Хендрикс молодец, свой шанс не упустила! Но её и сравнить нельзя с Николь, Николь до бельгийки как до луны в плане прыжков и катания.
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Ответ Док Аксель
Всех вспомнила, всех поблагодарила и никого не забыла. Была без радости любовь, разлука будет без печали...
Была Николь неизменной участницей ЧМ, ЧЕ на протяжении стольких лет, но не запомнилась ни одна из ее программ, как минимум...
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Ответ Elena Savanuk
Была Николь неизменной участницей ЧМ, ЧЕ на протяжении стольких лет, но не запомнилась ни одна из ее программ, как минимум...
Про таких по жизни говорят -- серая мышка. Каких мы знаем в своей жизни по школе, институту, месту работы. Незаметная, неприметная, тихая, ничем не выделяющаяся. Такая была Николь в ФК.
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Ответ Elenavasilevna
Странно, могла бы после ЧЕ уйти, там теперь всё возможно в плане пьедестала))
Но даже при том, что всё сейчас возможно без российских спортсменок, Николь на пьедестал никогда бы не попала)) Уж очень плохое катание всегда показывала, не для пьедестала. В шестерку , может, только попала бы. А вообще, рада за неё, что закончила, найдёт себе другое занятие в жизни, может, тренировать станет.
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Ответ galik55
Скромненько как :бесчисленные успехи. Да попасть попала, но мечта так и осталась мечтой. Возмущения помню, а победы нет.
А чего бы не попасть да еще от Германии где конкуренции ноль.
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Ответ Док Аксель
Про таких по жизни говорят -- серая мышка. Каких мы знаем в своей жизни по школе, институту, месту работы. Незаметная, неприметная, тихая, ничем не выделяющаяся. Такая была Николь в ФК.
Последние годы ее трудно все же назвать тихой, так как позволяла себе высказываться нелицеприятно в адрес наших фигуристок....
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Ответ Алеся Ткаченко
Хендрикс хотя бы смогла воспользоваться своим шансом и завоевала медали в отсутствии российских фигуристок.Шотт и этого не смогла.
Золото так и не взяла проиграла губанишвили
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Ответ Оскар Муравьёв
И слава богу.. На очереди хендрикс
Хендрикс хотя бы смогла воспользоваться своим шансом и завоевала медали в отсутствии российских фигуристок.Шотт и этого не смогла.
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Бывает
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Теперь уж точно нет смысла смотреть международные соревы. Мы осиротели без зреложенского.
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Всех вспомнила, всех поблагодарила и никого не забыла. Была без радости любовь, разлука будет без печали...
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Абсолютно серая, невзрачная фигуристка. Ничем не запомнилась кроме длинного языка
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У нее реально фанаты были?
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Как же теперь без зрело женского жить будем?
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Пропало фигурное катание
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Ответ Kontiolahti
‘Спасибо фанатам’…. очень любопытно было бы взглянуть на фаната фигуристки Николь Шотт 🧐
В её стране были, наверное, поклонники, ведь чемпионка Германии.)) Какой же низкий уровень женского ФК в Германии, если Николь была чемпионкой. А ведь были времена, когда немки всегда были чемпионками Европы, да и чемпионками мира тоже бывали. Правда, это были спортсменки из ГДР.
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Ответ alexnew
Странно. Она нам рассказывала, что русские девушки на льду - это какой-то цирк, но вот и девочек русских нет, а поезд Николь Шотт так и не сошел с запасного пути.
))))+++++++
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Ответ Heopsa
Ушла эпоха. Могла за бронзу ЧЕ бороться, тогда бы уж и завершала.
Куда уж ей там...
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Ответ Алеся Ткаченко
Про ОИ вообще смешно.Мечту Шотт было осуществить нетрудно,потому что в Германии 2,5 фигуриста и конкуренции нет.Она хоть раз на ЧМ или ЧЕ в пятерку попадала?
Даже и не вспомнить навскидку)) На мире точно в первой десятке не бывала, а на Европе, может, в шестерку и попадала!
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Ушла эпоха((
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Трижды упала на задницу, но не смогла подняться, не говоря уже о победе.
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Наконец-то.
Почему-то именно на эту фигуристку вообще невыносимо было смотреть - причём ещё тогда, когда не смотреть было нельзя, каждое мгновение международных стартов было бесценно
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