Шестикратная чемпионка Германии Николь Шотт завершила спортивную карьеру

Немецкая фигуристка Николь Шотт объявила о завершении карьеры.

Шотт выступала на международных стартах с 2010 года. Она является шестикратной чемпионкой Германии, победительницей и призером турниров серии ISU Challenger.

«Пришло время прощаться. После 24 лет в соревновательном спорте, бесчисленных успехов и поражений настал момент, когда я завершаю активную карьеру.

Это было невероятное путешествие, и я прощаюсь с улыбкой и слезами. Кульминацией моей карьеры, несомненно, стали Олимпийские игры в 2018 и 2022 годах. Только благодаря настойчивости, амбициям и любви к своему виду спорта я смогла дважды осуществить эту мечту.

Особая благодарность моей тренерской и медицинской команде, которая всегда меня поддерживала и сопровождала. Без них это было бы невозможно.

Благодарю Немецкий союз конькобежцев, моих спонсоров. А также семью и друзей, которые поддерживали меня как в хорошие, так и в плохие времена. Они были моей поддержкой и давали мне силы преодолеть все трудности моей карьеры.

Спасибо также фанатам за постоянную поддержку и множество прекрасных моментов, которые мы разделили. Я благодарна за воспоминания, которые подарила мне моя спортивная карьера! Ваша Николь», – написала фигуристка в соцсети.