Шишкина о том, что российские синхронистки не выступят на Олимпиаде: «Мне очень горько, грустно. Это просто удар для нашего синхронного плавания»

Шишкина высказалась о том, что российские синхронистки не выступят на Олимпиаде.

Международная федерация плавания сегодня утвердила критерии, на основании которых российские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе.

Россиян будут допускать только к индивидуальным соревнованиям – максимум одного спортсмена на каждый вид программы.

Таким образом, российские синхронистки не смогут квалифицироваться на Игры-2024 в Париже, так как олимпийские дисциплины – это дуэты и группы.

«Это то, что я и думала, что мы не попадем на Олимпиаду в Париже. Была готова к тому, что они примут дуэт как командную дисциплину. И тренеры, и спортсмены, конечно до последнего надеялись, что все будет...

Мне сложно это представить, мне очень горько, грустно, это просто удар для нашего синхронного плавания.

Мировое синхронное плавание без наших синхронисток и синхронистов тоже потеряет и зрительский интерес пропадет. И уровень упадет тоже. Несмотря на то что соперники сейчас радуются и собирают золотые медали, даже те, кто о них никогда не мечтал.

Это здорово, что у других команд появилась возможность себя проявить и побывать на пьедестале. Но для мирового синхронного плавания это потеря», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина.

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