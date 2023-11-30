Фигурист Григорий Федоров призван в армию. Он продолжает тренировки в ЦСКА («Р-Спорт»)

Теги сборная России мужское катание Светлана Соколовская Р-Спорт Григорий Федоров Фигурное катание

Фигурист Григорий Федоров призван в армию.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сейчас 18-летний спортсмен продолжает тренировки в группе Светланы Соколовской в ЦСКА.

Ранее был опубликован список спортсменов, отчисленных из школы олимпийского резерва по фигурному катанию ЦСКА, среди которых значится и Федоров.

По информации «Р-Спорта», фигурист призван в спортроту, но будет и далее тренироваться в группе Соколовской. Приказ об отчислении является формальностью на время прохождения службы.

Федоров – победитель чемпионата России по прыжкам. В текущем сезоне он занял третье место на этапе Гран-при России в Омске и стал восьмым в Казани.

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26 комментариев
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В ЦСКА какое-то особое отношение к призывникам с фамилией на "Ф". 😂😂😂
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От такой службы одно название. Как тренировался, так и продолжит дальше
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Так и в советское время всегда было, "отслужит" получит военный билет и свободен.
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Я уж было подумал, что он тоже собрался в Филадельфию.
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Ответ Gilonjon862
Для него ничего не изменится, новость-то в чём?
Что бы всеобщими усилиями поискать в чем подвох...))
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В этой спортроте были все фигуристы. Странно, что посреди сезона.
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По окончании службы получит воинскую специальность - фигурист.
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Для него ничего не изменится, новость-то в чём?
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Знаем мы как служат в спортроте на примере Кондратюка! Две недели на сборах и обратно вернертся!
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Ответ Viks
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Раньше думал в ЦИПСО душевнобольных не берут. Ошибался.
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Ответ Kareglazaya
От такой службы одно название. Как тренировался, так и продолжит дальше
Риски всё равно есть. Могут выдать тулуп
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Ответ Katerina Sunny
В этой спортроте были все фигуристы. Странно, что посреди сезона.
У призыва свои сезоны
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Ответ Максим Столбов
В хоккейном ЦСКА тренер Федоров, в футбольном Федотов. Тут поклонение к фамилиям на букву "Ф"
Думаю тут была отсылка к вратарю хоккейного ЦСКА Ивану Федотову, а не к тренерам. Но тоже тонко подмечено)
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Ответ teto
По окончании службы получит воинскую специальность - фигурист.
Ах-ха )))) +++
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Ответ BOBBYHULL
Так и в советское время всегда было, "отслужит" получит военный билет и свободен.
А зачем ему этот военный билет, если о настоящей службе даже представления не получит))
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Это не призыв, а обычная проформа. Получит военник официально, на этом служба закончится.
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Две недели прослужит на сборах и обратно вернется.
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Ответ Тёма Тёма
В ЦСКА какое-то особое отношение к призывникам с фамилией на "Ф". 😂😂😂
В хоккейном ЦСКА тренер Федоров, в футбольном Федотов. Тут поклонение к фамилиям на букву "Ф"
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прощай МС.
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Слушайте направьте уже в армию Самарина с Кондратюком-может там корона спадет
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Странная какая то служба в армии: призыв, присяга,
дембель , а между обычная жизнь в обычном окружении, обычные тренировки , как и раньше. Стоит ли тогда вообще говорить о какой то службе?
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