Фигурист Григорий Федоров призван в армию. Он продолжает тренировки в ЦСКА («Р-Спорт»)

Фигурист Григорий Федоров призван в армию.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сейчас 18-летний спортсмен продолжает тренировки в группе Светланы Соколовской в ЦСКА.

Ранее был опубликован список спортсменов, отчисленных из школы олимпийского резерва по фигурному катанию ЦСКА, среди которых значится и Федоров.

По информации «Р-Спорта», фигурист призван в спортроту, но будет и далее тренироваться в группе Соколовской. Приказ об отчислении является формальностью на время прохождения службы.

Федоров – победитель чемпионата России по прыжкам. В текущем сезоне он занял третье место на этапе Гран-при России в Омске и стал восьмым в Казани.