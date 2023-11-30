Член исполкома ФФКР Долгополов: «Я больше не вижу ничего олимпийского в олимпийском движении. Олимпийская идея себя изживает»

Член исполкома ФФКР Долгополов считает, что олимпийская идея «изживает себя».

Об этом он высказался, отвечая на вопрос о санкциях Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российского спорта.

«Я больше не вижу ничего олимпийского в олимпийском движении. На мой взгляд, олимпийская идея себя изживает. Если почитать Олимпийскую хартию, то в ней все ясно прописано. Она совсем небольшая и издана на всех языках мира. В ней ничего нет про политику, нет ни слова о том, что надо поддерживать, а что не надо.

Как только спорт превратили в оружие, так сразу захлопнулась и хартия. И мне, человеку, который освещал 13 Олимпийских игр начиная с 1976 года, очень жаль, что все заканчивается именно так. Олимпиады – а я могу судить об этом – волшебное действо. Они проводились где-то лучше, где-то хуже, но в целом они были прекрасны.

То, что сейчас происходит, – это просто грязный политический сговор. Есть такое слово – «попрание», такое попрание принципов олимпийского движения мы сейчас и видим», – сказал член исполкома Федерации фигурного катания России (ФФКР) Николай Долгополов.