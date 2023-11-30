Член исполкома ФФКР Долгополов: «Я больше не вижу ничего олимпийского в олимпийском движении. Олимпийская идея себя изживает»

Теги МОК ФФКР Николай Долгополов Политика Фигурное катание

Член исполкома ФФКР Долгополов считает, что олимпийская идея «изживает себя».

Об этом он высказался, отвечая на вопрос о санкциях Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российского спорта.

«Я больше не вижу ничего олимпийского в олимпийском движении. На мой взгляд, олимпийская идея себя изживает. Если почитать Олимпийскую хартию, то в ней все ясно прописано. Она совсем небольшая и издана на всех языках мира. В ней ничего нет про политику, нет ни слова о том, что надо поддерживать, а что не надо.

Как только спорт превратили в оружие, так сразу захлопнулась и хартия. И мне, человеку, который освещал 13 Олимпийских игр начиная с 1976 года, очень жаль, что все заканчивается именно так. Олимпиады – а я могу судить об этом – волшебное действо. Они проводились где-то лучше, где-то хуже, но в целом они были прекрасны.

То, что сейчас происходит, – это просто грязный политический сговор. Есть такое слово – «попрание», такое попрание принципов олимпийского движения мы сейчас и видим», – сказал член исполкома Федерации фигурного катания России (ФФКР) Николай Долгополов.

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20 комментариев
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Сначала они сделали спорт элементом пропаганды и политики, потом они раздули достижения в спорте до значения наднациональных побед, потом спортсменов назначили героями страны, а теперь обстонались от разрушения этой их конструкции.
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Изживает, вот только с чего все началось? Почему нам из руководства страны так никто ничего прямо и не сказал по поводу того, что там было в 2014 в Сочи? Прямой ответ мы услышим? : "Да, мы вскрывали пробирки для манипуляции с анализами" или "нет мы не вскрывали, это была подстава или этого вобще не было". И если была манипуляция, то почему никто никакого наказания не понес? Нет, вместо прямого ответа мы вобще никакого не услышали ... а тем временем уже 2024 на носу. И что там было и кому верить до сих пор не понятно.
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Изживает... но наши чиновники продолжают мечтать об участии в ОИ, просто исстрадались от несправедливого отстранения)
И если вдруг (а вдруг?) наших допустят до Олимпиады, сразу запоют об идеалах спорта и высшей спортивной награде ОЧ...
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черное - это белое, зло - это добро, ложь - это правда и тд Наверное, они и сами уже верят в то, что говорят...
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просто объявите новый мировой порядок «Рассшья Правит Миром», и покончите с олимпийским движением, OOН, и т.д.
Посмотрите, сколько «свободных и суверенных стран» последуют за вами…
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Олимпийское движение было, есть и будет!
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Ответ Vasily Ivanov
А пусть Долгополов пояснит , по какому принципу они ( представители федры) травили в 2018 г Загитову , по национальному или религиозному ?
Загитова после Олимпиады- глупость, возведенная в национальный культ. Обласканная телевидением, властями, олигархами, получившая миллионы на свое развитие так и не оправдавшая инвестиций - о какой травля вы пишите?? Пользуйтесь, что живёте в стране с бесплатным лечением. Может ещё не все так плачевно?!
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изживает, изживает. себя. изживает
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А пусть Долгополов пояснит , по какому принципу они ( представители федры) травили в 2018 г Загитову , по национальному или религиозному ?
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А пусть этот член из исполкома ФФКР вместо завываний расскажет, будут ли они пытаться вставлять палки в колёса Самоделкиной, Морозов с партнёром и кто там ещё собрался валить из ФФКР.
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Раз так, надо выходить из олимпийского движения и никого не посылать. По крайней мере фигуристок из ФФКР.
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Ответ Viks
Сначала они сделали спорт элементом пропаганды и политики, потом они раздули достижения в спорте до значения наднациональных побед, потом спортсменов назначили героями страны, а теперь обстонались от разрушения этой их конструкции.
Кто - Они?)
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