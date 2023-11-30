Владислав Дикиджи: «Мне нравится изучать различные танцы. Хотел бы сделать программу в хип-хоп-стиле»

Фигурист Дикиджи рассказал о хобби в TikTok и желании сделать хип-хоп-программу.

– TikTok – это тоже часть отдыха? Попытка отвлечься?

– Не то чтобы отвлечься... Мне просто нравится танцевать, нравится изучать различные танцы. Нравится, когда на меня смотрят в TikTok. Можно назвать это хобби.

– Есть отличия, когда на тебя смотрят в TikTok и когда за тобой следит 15-тысячный «Мегаспорт»?

– Сильно различаются ощущения. В TikTok у меня много попыток. Я могу один 10-секундный ролик снимать целый час, и пока мне самому не понравится, я не буду выкладывать. С прокатом так не получится при всем желании. Только одна попытка, и, конечно, это давит, права на ошибку нет. Поэтому я немного зажимаюсь, нет должной пластики на льду. Но буду стараться работать над этим.

– Кто тебя вдохновляет из других авторов на платформе TikTok?

– Есть один зарубежный парень, который меня и воодушевил снимать самому. У меня давно был скачан TikTok, я листал ленту и случайно увидел его профиль. Он танцор профессиональный, но двигался по-настоящему здорово. Я посмотрел на него и подумал: если он может, то чем я хуже? И так я постепенно начал смотреть на его танцы и потихоньку развиваться в этом направлении.

– Не было мысли перенести свои движения из TikTok на лед?

– Я хотел бы сделать какую-нибудь программу в хип-хоп-стиле. Отпрыгать, например, все элементы и в конце выдать что-то зажигательное, станцевать. Что-то можно оставить для шоу, показательных выступлений, – сказал Владислав Дикиджи.

В ноябре спортсмен выиграл два этапа Гран-при России – в Казани и Москве.

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