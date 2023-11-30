Владислав Дикиджи: «Мне нравится изучать различные танцы. Хотел бы сделать программу в хип-хоп-стиле»

Теги сборная России мужское катание Владислав Дикиджи Фигурное катание

Фигурист Дикиджи рассказал о хобби в TikTok и желании сделать хип-хоп-программу.

– TikTok – это тоже часть отдыха? Попытка отвлечься?

– Не то чтобы отвлечься... Мне просто нравится танцевать, нравится изучать различные танцы. Нравится, когда на меня смотрят в TikTok. Можно назвать это хобби.

– Есть отличия, когда на тебя смотрят в TikTok и когда за тобой следит 15-тысячный «Мегаспорт»?

– Сильно различаются ощущения. В TikTok у меня много попыток. Я могу один 10-секундный ролик снимать целый час, и пока мне самому не понравится, я не буду выкладывать. С прокатом так не получится при всем желании. Только одна попытка, и, конечно, это давит, права на ошибку нет. Поэтому я немного зажимаюсь, нет должной пластики на льду. Но буду стараться работать над этим.

– Кто тебя вдохновляет из других авторов на платформе TikTok?

– Есть один зарубежный парень, который меня и воодушевил снимать самому. У меня давно был скачан TikTok, я листал ленту и случайно увидел его профиль. Он танцор профессиональный, но двигался по-настоящему здорово. Я посмотрел на него и подумал: если он может, то чем я хуже? И так я постепенно начал смотреть на его танцы и потихоньку развиваться в этом направлении.

– Не было мысли перенести свои движения из TikTok на лед?

– Я хотел бы сделать какую-нибудь программу в хип-хоп-стиле. Отпрыгать, например, все элементы и в конце выдать что-то зажигательное, станцевать. Что-то можно оставить для шоу, показательных выступлений, – сказал Владислав Дикиджи.

В ноябре спортсмен выиграл два этапа Гран-при России – в Казани и Москве.

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7 комментариев
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Помню Влада по завирусившемуся танцу с Аней Щербаковой во время пандемии и был удивлён, что он так круто танцует на полу и так слабо и зажато смотрится на льду. Ему надо не тиктоки снимать, а у станка упахиваться, изучая классическую хореографию, и подбирать себе программы, подходящие по стилю
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Надеюсь, Влад будет развиваться в этом направлении и покажет что-то интересное на льду. Пока что во второй оценке там всё грустно.
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Варианты возможны как хореографические элементы в ПП, но больше возможностей сделать это для показательного номера Владу. Там можно из своих танцевальных способностей и навыков на полу, кое-что воплотить и на льду. Удачи !
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Всё-таки на льду не всегда возможно показать то же, что и на полу.
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Сделай, Влад. Это поможет раскрыться)
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Ответ ретроградный меркурий
Помню Влада по завирусившемуся танцу с Аней Щербаковой во время пандемии и был удивлён, что он так круто танцует на полу и так слабо и зажато смотрится на льду. Ему надо не тиктоки снимать, а у станка упахиваться, изучая классическую хореографию, и подбирать себе программы, подходящие по стилю
Золотые слова. Если нравится танцевать, почему бы не пойти к профессионалам и не научиться красивым движениям, вместо этих бестолковых дёрганий.
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Ответ Katerina Sunny
Всё-таки на льду не всегда возможно показать то же, что и на полу.
Татьяна Навка,если умеет танцевать,то и на льду была первая в мире и на паркете в танцевальном Евровидении стала 2й
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