Дикиджи о Гран-при в Москве: «Я умер в конце, просто доживал. По прыжкам вроде неплохо, зад мой льда не коснулся»

Теги сборная России мужское катание Владислав Дикиджи Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Владислав Дикиджи оценил выступление на Гран-при России в Москве.

На турнире Дикиджи одержал победу. 

«Я не ожидал, что так выйдет откатать. Понятное дело, я понимаю, что я умер в конце, я просто доживал, мне там уже совсем плохо стало, лишь бы доехать и закончить. По прыжкам вроде неплохо, зад мой льда не коснулся, поэтому нормально. 

Я так же шокирован, как и в Казани, мне все равно как-то не по себе. 

Чемпионат России? Было бы желательно в шестерке остаться. Я хочу в сборную», – сказал Дикиджи во влоге Первого канала. 

Фигурист также рассказал, что жест, который он делает после успешного исполнения программы, взят у бодибилдеров, которые позируют во время своих соревнований на сцене. 

Новый заводила нашей фигурки – Влад Дикиджи: победный жест Болта и танец с Загитовой

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16 комментариев
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Varvarushka
Хороший парнишка, главное чтобы дальше не перегорел. Удачи ему!
+35
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+35
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smoky eyes
Парень после болезни, еле докатавший ПП, стал победителем этапа. Ощущение, что остальным оно не очень надо. А Влад молодец безусловно, вот он характер, который очень давно хочется видеть у мужчин
+23
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+23
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olvl
Удачи Владу в достижении целей. Сейчас, главное восстановить силы полностью.
+16
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Док Аксель
Это видно было, что физики не хватило Вдаду, чтобы откатать ПП на хорошей скорости и заканчивал уже на ватных ногах прокат. Но этому были свои объяснения, после болезни не был полностью физически готов. Здоровья и удачи на следующих соревнованиях Владу.
+15
-1
+14
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Phideaux
Удивило, что, несмотря на недавнюю болезнь, сумел в произвольной сохранить концентрацию и все прыжки сделал. Но в конце, конечно, еле катил. Да и презентация практически отсутствовала. Но задачу выполнил. Даже, наверное, перевыполнил.
Удачи Владу на ЧР. Такими приятными неожиданностями спорт и прекрасен. Надеюсь, это не разовая промо-акция...
+13
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olgaZ
Ответ Varvarushka
Хороший парнишка, главное чтобы дальше не перегорел. Удачи ему!
Да, очень хороший парнишка! Конечно, видно было, что еле катит, но прыгал хорошо. Я ещё удивилась, такой разнице в катании на двух этапах, потом, когда сказали о болезни прошедшей, стало понятно, что не до конца восстановился фигурист. Посмотрим, как пойдет у него дальше. Ведь Мозалёв Андрей тоже какие надежды подавал, но что-то не очень пока получается выйти в лидеры. Удачи Владу и здоровья!
+10
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Призрачный триксель
Удачи тебе, Владислав! Стойкость и спортивный характер у тебя есть!
+9
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Дружба11
Какой славный и скромный парняга,помимо всех его незаурядных возможностей.Ну вот как это может не импонировать?
В отличии от других,которые наваляются на льду и с высоты своего "полета" свысока начинают высоко оценивать халтуру,кривули, и т.д.... и принижать других коллег.
Вот достойный у Влада тренер по духу и Влад имеет этот стержень здоровый и здравый по отношению к себе и к другим.Нет
+8
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22somebody22
Пацан очень эффектный и прыжки у него хороши.Главное,чтобы стабильность была как можно дольше.Произвольная программа только не очень понравилась.Слишком уж угловатая хореография,монотонная музыка и скудноватые элементы.Но это точно поправимо.Надеюсь,тренерский штаб будет развивать его артистическую сторону.
С прошлого сезона запомнил его только по интересной фамилии,а в этом открытие именно как спортсмен.
Желаю ему подняться как можно выше на ЧР.
+8
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Владимир Ры
Удачи Владу и в дальнейшем!
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Лакс
СМИ/эксперты наговорили о сенсации.
И как обычно не помнят, что он уже участвовал в предолиЧР22, отобравшись с 4-м и 1-м (260баллов) на этапах КР по МС. И на ЧР22 был 11-м с 250 баллами, а выше Макар на 0.6 балла и далее Дима и Глеб с 251.* баллами.
Не знаю почему - на месте СМИ спросил бы обязательно, в прошлом сезоне вернулся по КМС.
Может быть для неспешного освоения лутца. )
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cheffcheck
сказал Дикиджи во влоге Алины Загитовой, на Первом канале - так точнее. Удачи и успехов Владу и отобраться в сборную.
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Lapo Elkann
Парень может стать суперстар , слишком яркая внешность ( сама Тутберидзе отметила , когда сказала Алине , " смотри, какой красавец рядом с тобой стоит ") . Если не сможет улучшить катание , надо ставить как то под него такую программу , что бы акцент был на прыжки и его харизматичность. Будет бомба.
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Jul Khrom
Ответ Лакс
СМИ/эксперты наговорили о сенсации. И как обычно не помнят, что он уже участвовал в предолиЧР22, отобравшись с 4-м и 1-м (260баллов) на этапах КР по МС. И на ЧР22 был 11-м с 250 баллами, а выше Макар на 0.6 балла и далее Дима и Глеб с 251.* баллами. Не знаю почему - на месте СМИ спросил бы обязательно, в прошлом сезоне вернулся по КМС. Может быть для неспешного освоения лутца. )
У него была травма, получил на трене в декабре 22 на лутце и потом опасался этого прыжка. Плюс заново собирал остальные квады после восстановления
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vb2c2sshnk
Ответ Lapo Elkann
Парень может стать суперстар , слишком яркая внешность ( сама Тутберидзе отметила , когда сказала Алине , " смотри, какой красавец рядом с тобой стоит ") . Если не сможет улучшить катание , надо ставить как то под него такую программу , что бы акцент был на прыжки и его харизматичность. Будет бомба.
Жаль что у парня девушка есть, они шикарно с Алиной смотрелись ❤️
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