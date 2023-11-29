Дикиджи о Гран-при в Москве: «Я умер в конце, просто доживал. По прыжкам вроде неплохо, зад мой льда не коснулся»

Владислав Дикиджи оценил выступление на Гран-при России в Москве.

На турнире Дикиджи одержал победу.

«Я не ожидал, что так выйдет откатать. Понятное дело, я понимаю, что я умер в конце, я просто доживал, мне там уже совсем плохо стало, лишь бы доехать и закончить. По прыжкам вроде неплохо, зад мой льда не коснулся, поэтому нормально.

Я так же шокирован, как и в Казани, мне все равно как-то не по себе.

Чемпионат России? Было бы желательно в шестерке остаться. Я хочу в сборную», – сказал во влоге Первого канала.

Фигурист также рассказал, что жест, который он делает после успешного исполнения программы, взят у бодибилдеров, которые позируют во время своих соревнований на сцене.

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