Дикиджи о Гран-при в Москве: «Я умер в конце, просто доживал. По прыжкам вроде неплохо, зад мой льда не коснулся»
Владислав Дикиджи оценил выступление на Гран-при России в Москве.
На турнире Дикиджи одержал победу.
«Я не ожидал, что так выйдет откатать. Понятное дело, я понимаю, что я умер в конце, я просто доживал, мне там уже совсем плохо стало, лишь бы доехать и закончить. По прыжкам вроде неплохо, зад мой льда не коснулся, поэтому нормально.
Я так же шокирован, как и в Казани, мне все равно как-то не по себе.
Чемпионат России? Было бы желательно в шестерке остаться. Я хочу в сборную», – сказал Дикиджи во влоге Первого канала.
Фигурист также рассказал, что жест, который он делает после успешного исполнения программы, взят у бодибилдеров, которые позируют во время своих соревнований на сцене.
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Удачи Владу на ЧР. Такими приятными неожиданностями спорт и прекрасен. Надеюсь, это не разовая промо-акция...
В отличии от других,которые наваляются на льду и с высоты своего "полета" свысока начинают высоко оценивать халтуру,кривули, и т.д.... и принижать других коллег.
Вот достойный у Влада тренер по духу и Влад имеет этот стержень здоровый и здравый по отношению к себе и к другим.Нет
С прошлого сезона запомнил его только по интересной фамилии,а в этом открытие именно как спортсмен.
Желаю ему подняться как можно выше на ЧР.
И как обычно не помнят, что он уже участвовал в предолиЧР22, отобравшись с 4-м и 1-м (260баллов) на этапах КР по МС. И на ЧР22 был 11-м с 250 баллами, а выше Макар на 0.6 балла и далее Дима и Глеб с 251.* баллами.
Не знаю почему - на месте СМИ спросил бы обязательно, в прошлом сезоне вернулся по КМС.
Может быть для неспешного освоения лутца. )