Владислав Дикиджи: «Я поеду на чемпионат России с расчетом на первое место. Для меня это главный старт сезона»

Владислав Дикиджи намерен победить на чемпионате России по фигурному катанию.

В ноябре спортсмен выиграл два этапа Гран-при страны – в Казани и Москве. Чемпионат России пройдет в декабре в Челябинске.

– Вероятно, еще пару месяцев назад попасть в тройку на ЧР для тебя было бы сверхуспехом. Теперь настрой только на победу?

– По сути, так – я поеду в Челябинск с расчетом на первое место. Но я не хочу загадывать. Просто буду стараться и работать, делать свое дело. Надеюсь, что все получится. И буду рад любому результату, главное, чтобы я сделал все, что от меня зависит.

– Сложно находить мотивацию на внутренние старты, когда нет международных? Раньше победа на ЧР гарантировала поездку на чемпионат Европы и мира, но сейчас все не так...

– Для меня на текущий момент мотивация – это сам чемпионат России. Для меня это главный старт сезона, и я понимаю, что нужно будет перед ним попахать, поработать как следует.

А уже потом можно будет и вздохнуть. Постараться чего-то достичь, а затем и чуть-чуть расслабиться. Но пока настрой самый что ни на есть боевой. Так что мне хватает пока вполне внутренней конкуренции.

– Следишь за международными стартами?

– Не особо. Мне в принципе тяжело смотреть фигурное катание, я редко включаю трансляции. Знаю, кто на каких этапах побеждал, видел отдельные прокаты... Но так, чтобы полноценно следить за всем, нет.

Поймите, я весь в работе, в своей работе, в подкатках, поэтому меня ото льда порой уже воротит. Мне нравится наш вид спорта, я его люблю. Люблю кататься, но даже от самого любимого нужен отдых, – сказал Дикиджи.