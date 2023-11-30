Владислав Дикиджи: «Я поеду на чемпионат России с расчетом на первое место. Для меня это главный старт сезона»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Владислав Дикиджи Фигурное катание

Владислав Дикиджи намерен победить на чемпионате России по фигурному катанию.

В ноябре спортсмен выиграл два этапа Гран-при страны – в Казани и Москве. Чемпионат России пройдет в декабре в Челябинске.

– Вероятно, еще пару месяцев назад попасть в тройку на ЧР для тебя было бы сверхуспехом. Теперь настрой только на победу?

– По сути, так – я поеду в Челябинск с расчетом на первое место. Но я не хочу загадывать. Просто буду стараться и работать, делать свое дело. Надеюсь, что все получится. И буду рад любому результату, главное, чтобы я сделал все, что от меня зависит.

– Сложно находить мотивацию на внутренние старты, когда нет международных? Раньше победа на ЧР гарантировала поездку на чемпионат Европы и мира, но сейчас все не так...

– Для меня на текущий момент мотивация – это сам чемпионат России. Для меня это главный старт сезона, и я понимаю, что нужно будет перед ним попахать, поработать как следует.

А уже потом можно будет и вздохнуть. Постараться чего-то достичь, а затем и чуть-чуть расслабиться. Но пока настрой самый что ни на есть боевой. Так что мне хватает пока вполне внутренней конкуренции.

– Следишь за международными стартами?

– Не особо. Мне в принципе тяжело смотреть фигурное катание, я редко включаю трансляции. Знаю, кто на каких этапах побеждал, видел отдельные прокаты... Но так, чтобы полноценно следить за всем, нет.

Поймите, я весь в работе, в своей работе, в подкатках, поэтому меня ото льда порой уже воротит. Мне нравится наш вид спорта, я его люблю. Люблю кататься, но даже от самого любимого нужен отдых, – сказал Дикиджи.

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95 комментариев
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Наконец-то хоть кто-то едет за победой. А то поднадоели все эти рассказы о том, что места и медали не важны)
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Где-то напрягся один Семененко. В прошлом году судьи сотворили маленькое чудо ювелирно утрамбовав Петю под деревянного Семененко, в этом году им придется посложнее.
+51
-14
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Гуменник, Дикиджи и Лутфуллин меня обрадуют в любой комбинации на пьедестале. Немотивированные Принцы с Тореадорами пусть идут лесом.
+35
-8
+27
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Очень нравится Влад, но при всём уважении, при чистом прокате Пети и Жени, у него мало шансов на золото.
Владу бы подтянуть скорость и презентацию, а стабильность его поражает, особенно на фоне наших мальчиков
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Ответ Лариса Грачева
Просто есть момент такой суеверный, что не надо распространяться по поводу своих планов. Иначе они не сбудутся. Тем более на ЧР, где будет много хороших спортсменов. Получится, хорошо. Не получится - не будут говорить, что трепался зря..
А он не говорит, что станет первым, он говорит, что едет соревноваться за первое место, правильно делает, так и есть. Всё получится💪
+22
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Эммм, еще вчера было топ-6, почему они так быстро ловят звезду?
+24
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Назло Журанкову поддержу Дикиджи 😁
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Отличный настрой на ЧР! Удачи Владу!
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Это нормально.
Спортсмен должен хотеть победить.
А вот что он для этого готовит и как это выполнит - вопрос второй.
Молодым свойственна амбициозность.
Пусть всё получится, и не помешают грибы ЦСКА.
+25
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Хоть бы парень держал голову в холоде, а то внезапно свалившаяся популярность и груз ожиданий уже чувствуются - пошли заявления об амбициозных целях. Молчи лучше, Владик! И катай чисто назло скептикам.
+20
-3
+17
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Надеюсь, что Влад не поймает звезду и будет упорно и усердно работать на тренировках, чтобы добиваться поставленной цели. К нему сейчас приковано внимание журналистов, которые на перегонки спешат брать у него интервью, после побед на двух этапах ГП. Здоровья и удачи !
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Ответ Kareglazaya
Наконец-то хоть кто-то едет за победой. А то поднадоели все эти рассказы о том, что места и медали не важны)
Просто есть момент такой суеверный, что не надо распространяться по поводу своих планов. Иначе они не сбудутся. Тем более на ЧР, где будет много хороших спортсменов. Получится, хорошо. Не получится - не будут говорить, что трепался зря..
+14
-2
+12
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Владислав очень рассудителен и достаточно откровенен - как есть, так и говорит. Я вижу трех претендентов на победу: Гуменник, Дикиджи и Семененко. Пётр второй сезон катается просто невероятно, думаю именно он фаворит. Женя в этом сезоне явно не дорабатывет, хотя уверена, что к ЧР соберётся на 100%. Влад здорово прыгает и может дать бой любому - главное, чтобы здоровье не подвело, но сомневаюсь, что судьи отдадут победу вчерашнему юниору.
А вообще, у нас вдруг откуда-то появилось столько офигенных парней, что не понятно, за кого болеть и кто в результате станет чемпионом! А Владу желаю пьедестала в обязательном порядке!
+12
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Ответ Лека-Лека
При грибном прокате Жени - Вы так хотели написать? В прошлом году беспардонно великолепного Петра засунули под кривого Семененко.
Петя тоже ошибался, кто откатает чище, тот и победит. Больше шансов думаю у Пети
+11
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Ответ Black&White
Все-таки надо работать над непрыжковыми. Конечно, пока смотрится получше чем Семененко, но в целом негнущийся. С руками, ногами и вообще много где поработать нужно.
Смеётесь? Единственное, что у него лучше, чем у Семененко - это прыжки.
+13
-2
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Удачи Владу! На пьедестале думаю точно будет.
+11
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Ответ Бузина
Очень хочется в этом году медали для Гуменника, Савосина, Семененко и Кондратюка. Буду болеть за их чистые прокаты. Пусть победит сильнейший. Влад классный, но пока очевидно не лучший.
Пока, очевидно, что лучший, так как откатал чисто 4 программы, выиграл оба старта. На ЧР победит сильнейший на момент соревнования, кто чисто откатает, тот и будет лучшим.
+12
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"С расчётом на первое место" - кажется, Дикиджи успел отрастить себе нехилую корону на голове. Как бы она прыгать не помешала. Место Дикиджи зависит не только от него, но и от соперников. Откатают чисто Гуменник, Семененко, Кондратюк, Алиев, Мозалев - любой из них отодвинет Дикиджи с его корявым катанием и нулевой презентацией. Надо трезво оценивать свои силы. Цель - откатать чисто две программы, а место будет зависеть от соперников и судей
+19
-10
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Ответ Дудабот Уно
Гуменник, Дикиджи и Лутфуллин меня обрадуют в любой комбинации на пьедестале. Немотивированные Принцы с Тореадорами пусть идут лесом.
Лутфулина так упаковывают под всех, аж непонятно почему. Так что вместо него скорее всего будет Савосин
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Ответ Дудабот Уно
Гуменник, Дикиджи и Лутфуллин меня обрадуют в любой комбинации на пьедестале. Немотивированные Принцы с Тореадорами пусть идут лесом.
А Роман? Он тоже очень хорош.
+11
-3
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Ответ Elena Savanuk
Да, так и хочется пожелать Владу, в первую очередь, здоровья и меньше слов, а больше дела !
Отвлекают и достают звонками парня после первого успеха на взрослом уровне. А ему есть над чем работать особенно, что не касается прыжков.
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Хороший парнишка, трудолюбивый
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Ответ Дудабот Уно
Да! но места только три, пришлось выбирать)
Мои претенденты: Петя, Влад и Роман.
По сезону они самые интересные и самые достойные.
Удачи им и пьедестала!!!
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Какой чемпионский характер! Очень понравился Влад! Удачи на ЧР! 👍
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А ещё недавно говорил, что цель - топ-6.
А вообще ему будет сложнее психологически. На первом турнире он от себя так многого не ждал. Да и на втором, из-за болезни - тоже.
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Ответ Анаис_Анаис
Хоть бы парень держал голову в холоде, а то внезапно свалившаяся популярность и груз ожиданий уже чувствуются - пошли заявления об амбициозных целях. Молчи лучше, Владик! И катай чисто назло скептикам.
Да, свалившаяся так внезапно популярность уже начала его штормить. Это чувствуется. Но это тоже опыт. Переколбасит его, потом разберётся что к чему. Холодная голова всегда - это залог выживания в любой ситуации👍
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Цель отличная. Удачи. Но ,как говориться, если хочешь насмешить бога, то расскажи ему о своих планах.
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Ответ Black&White
Все-таки надо работать над непрыжковыми. Конечно, пока смотрится получше чем Семененко, но в целом негнущийся. С руками, ногами и вообще много где поработать нужно.
Да всё у него двигается! На полу, по крайней мере. Дикиджи оч танцующий парень. Просто что поставили, то и катает. А поставили минимум чтобы выезжал прыжки
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похоже, ему уже корона поджала голову. Пусть сначала выедет в первую разминку на произволке. Там кроме него шестерка набирается...Что ж у нас так быстро "первыми" все становятся...то Кондратюк лучший, то Гуменник, то Семененко...Ветлугина уже вознесли после одного этапа, он брякнулся на втором...не говори гоп .
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Ответ Дудабот Уно
Гуменник, Дикиджи и Лутфуллин меня обрадуют в любой комбинации на пьедестале. Немотивированные Принцы с Тореадорами пусть идут лесом.
Соглашусь с Вашим выбором пожалуй, ДА-Владу и Глебу, Петр силен, но Диме Алиеву хотелось бы тоже пьедестала, ибо катальщик фантастический-но Димочка-надо подсушиться,сбросить вес,поработать с психологом.
Конечно буду болеть и за Андрюху Мозалева-но тогда ему тоже надо ставить цель и работать с психологом над состоянием своим на стартах.
Матвею хотелось бы добавить веры в себя, думаю на этапе был срыв на ПП именно потому,что стрессанул после победы в КП.
Макар Игнатов и Ерохин способны на прорыв.
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Ответ Defender64
А ещё недавно говорил, что цель - топ-6. А вообще ему будет сложнее психологически. На первом турнире он от себя так многого не ждал. Да и на втором, из-за болезни - тоже.
слушайте Ваши прогнозы,что Влад не справится на этапе в Москве уже не оправдались.Так что попридержите коней
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Открыли бы хоть ветку с Кудрявцева, там Стрельцова с трикселем обошла Костылеву
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Ох как бы хотелось зарубы Влада с Петей. И чтобы без вставляния палок в колеса от нашей федры в виде вытаскивания священных коров на незаслуженно высокие места
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Ответ Док Аксель
Надеюсь, что Влад не поймает звезду и будет упорно и усердно работать на тренировках, чтобы добиваться поставленной цели. К нему сейчас приковано внимание журналистов, которые на перегонки спешат брать у него интервью, после побед на двух этапах ГП. Здоровья и удачи !
Да, так и хочется пожелать Владу, в первую очередь, здоровья и меньше слов, а больше дела !
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Ответ Ирина С
Владислав очень рассудителен и достаточно откровенен - как есть, так и говорит. Я вижу трех претендентов на победу: Гуменник, Дикиджи и Семененко. Пётр второй сезон катается просто невероятно, думаю именно он фаворит. Женя в этом сезоне явно не дорабатывет, хотя уверена, что к ЧР соберётся на 100%. Влад здорово прыгает и может дать бой любому - главное, чтобы здоровье не подвело, но сомневаюсь, что судьи отдадут победу вчерашнему юниору. А вообще, у нас вдруг откуда-то появилось столько офигенных парней, что не понятно, за кого болеть и кто в результате станет чемпионом! А Владу желаю пьедестала в обязательном порядке!
"А вообще, у нас вдруг откуда-то появилось столько офигенных парней, что не понятно, за кого болеть и кто в результате станет чемпионом!"

Согласна с Вами)
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Ответ Елена Силкина
Комментарий удален пользователем
Валиева выкладывала 4Т, или это другое?
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Ответ Дудабот Уно
Гуменник, Дикиджи и Лутфуллин меня обрадуют в любой комбинации на пьедестале. Немотивированные Принцы с Тореадорами пусть идут лесом.
Раздадут всем братьям-сестрам по шашкам(серьгам).
Профессору, Соколовской, ну и Петя от Дайнеко. Думаю, такой пьедестал будет, порядок непредсказуем. Владу и Роману будет архисложно...
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Ответ Дудабот Уно
Гуменник, Дикиджи и Лутфуллин меня обрадуют в любой комбинации на пьедестале. Немотивированные Принцы с Тореадорами пусть идут лесом.
Вот, пусть пьедестал будет именно таким - Гуменник слева, Лутфулин справа, а Дикиджи в серединке😀😀😀😀 ну, или Рома справа. Такой вариант меня тоже вполне устроит. Главное, чтоб Дикиджи в центре😂😂😂😂😂
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Ответ oldparakhod
Цель отличная. Удачи. Но ,как говориться, если хочешь насмешить бога, то расскажи ему о своих планах.
Да, отличная поговорка👍👍👍 О своих планах действительно лучше никому не рассказывать. Молча делать своё дело, тогда и результат будет.
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Ответ Мороженко
Лутфулина так упаковывают под всех, аж непонятно почему. Так что вместо него скорее всего будет Савосин
Глеба пакуют только по одной причине-профессор выполняет заветы Татьяны Николаевны по продвижению Евгения, Глеб уже сейчас перекатывает Евгения - и обиднее всего, что абсолютно все это понимают и болельщики,и судьи и федра, но отдают дань уважения Мишиным, а квота одна.
Хотелось бы к ним обратиться в 101 раз-не закапывайте парня-он очень достойный парняга,да любовь к Евгению Ваша понятна, но сколько можно?
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Ответ Док Аксель
Надеюсь, что Влад не поймает звезду и будет упорно и усердно работать на тренировках, чтобы добиваться поставленной цели. К нему сейчас приковано внимание журналистов, которые на перегонки спешат брать у него интервью, после побед на двух этапах ГП. Здоровья и удачи !
Нет не поймает у Олега Татаурова-очень здоровый внутренний стержень и для Влада он авторитет, да и парень добрый и в реальной действительности.
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Когда очень любишь это, но ото льда трясёт, даже когда он в стакане с лимонадом😅🙌
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Ответ Док Аксель
Надеюсь, что Влад не поймает звезду и будет упорно и усердно работать на тренировках, чтобы добиваться поставленной цели. К нему сейчас приковано внимание журналистов, которые на перегонки спешат брать у него интервью, после побед на двух этапах ГП. Здоровья и удачи !
Звезду он уже поймал, но, надеюсь, она быстренько с него стряхнётся. А журналюги - да, это очень плохо, что они в него вцепились. Ему сейчас восстанавливаться нужно, а не толпу собой кормить.
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Ответ sniper74
Ох как бы хотелось зарубы Влада с Петей. И чтобы без вставляния палок в колеса от нашей федры в виде вытаскивания священных коров на незаслуженно высокие места
это конечно будет, но если протаскивание Петра оправданно-он накатывает, то Марка и Евгения конечно нет и создает крайне неприятный осадок
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Ответ Лека-Лека
А Роман? Он тоже очень хорош.
Да! но места только три, пришлось выбирать)
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Ответ Храбрая виолончелистка
Раздадут всем братьям-сестрам по шашкам(серьгам). Профессору, Соколовской, ну и Петя от Дайнеко. Думаю, такой пьедестал будет, порядок непредсказуем. Владу и Роману будет архисложно...
Вот и посмотрим, на кого ставит Сихарулидзе) Влада при желании легко могли упаковать под Марка, но не стали. Поживу пока надеждой)))
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Ответ Мурманчанин37
Открыли бы хоть ветку с Кудрявцева, там Стрельцова с трикселем обошла Костылеву
Наверняка Буцаевские у пыри виноваты и Калугина(йогурт на минималках)
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Рассчет и настрой правильный. В этом году у мужчин вообще битва намечается.
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Ответ Дудабот Уно
Гуменник, Дикиджи и Лутфуллин меня обрадуют в любой комбинации на пьедестале. Немотивированные Принцы с Тореадорами пусть идут лесом.
Да, про Глеба что-то все забыли, а он тоже умеет отлично прыгать.
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ну баллы им бахнули почти равные. Костылева тоже триксельнула?
Ну из-за правил, триксель здесь в каскаде и очень подавляющего преимущества не приносит. С другой стороны, почему в прошлом сезоне такое не прокатывало с Титовой, там отрыва большие были?
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