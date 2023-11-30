Владислав Дикиджи: «Я поеду на чемпионат России с расчетом на первое место. Для меня это главный старт сезона»
Владислав Дикиджи намерен победить на чемпионате России по фигурному катанию.
В ноябре спортсмен выиграл два этапа Гран-при страны – в Казани и Москве. Чемпионат России пройдет в декабре в Челябинске.
– Вероятно, еще пару месяцев назад попасть в тройку на ЧР для тебя было бы сверхуспехом. Теперь настрой только на победу?
– По сути, так – я поеду в Челябинск с расчетом на первое место. Но я не хочу загадывать. Просто буду стараться и работать, делать свое дело. Надеюсь, что все получится. И буду рад любому результату, главное, чтобы я сделал все, что от меня зависит.
– Сложно находить мотивацию на внутренние старты, когда нет международных? Раньше победа на ЧР гарантировала поездку на чемпионат Европы и мира, но сейчас все не так...
– Для меня на текущий момент мотивация – это сам чемпионат России. Для меня это главный старт сезона, и я понимаю, что нужно будет перед ним попахать, поработать как следует.
А уже потом можно будет и вздохнуть. Постараться чего-то достичь, а затем и чуть-чуть расслабиться. Но пока настрой самый что ни на есть боевой. Так что мне хватает пока вполне внутренней конкуренции.
– Следишь за международными стартами?
– Не особо. Мне в принципе тяжело смотреть фигурное катание, я редко включаю трансляции. Знаю, кто на каких этапах побеждал, видел отдельные прокаты... Но так, чтобы полноценно следить за всем, нет.
Поймите, я весь в работе, в своей работе, в подкатках, поэтому меня ото льда порой уже воротит. Мне нравится наш вид спорта, я его люблю. Люблю кататься, но даже от самого любимого нужен отдых, – сказал Дикиджи.
Владу бы подтянуть скорость и презентацию, а стабильность его поражает, особенно на фоне наших мальчиков
Спортсмен должен хотеть победить.
А вот что он для этого готовит и как это выполнит - вопрос второй.
Молодым свойственна амбициозность.
Пусть всё получится, и не помешают грибы ЦСКА.
А вообще, у нас вдруг откуда-то появилось столько офигенных парней, что не понятно, за кого болеть и кто в результате станет чемпионом! А Владу желаю пьедестала в обязательном порядке!
По сезону они самые интересные и самые достойные.
Удачи им и пьедестала!!!
А вообще ему будет сложнее психологически. На первом турнире он от себя так многого не ждал. Да и на втором, из-за болезни - тоже.
Конечно буду болеть и за Андрюху Мозалева-но тогда ему тоже надо ставить цель и работать с психологом над состоянием своим на стартах.
Матвею хотелось бы добавить веры в себя, думаю на этапе был срыв на ПП именно потому,что стрессанул после победы в КП.
Макар Игнатов и Ерохин способны на прорыв.
Согласна с Вами)
Профессору, Соколовской, ну и Петя от Дайнеко. Думаю, такой пьедестал будет, порядок непредсказуем. Владу и Роману будет архисложно...
Хотелось бы к ним обратиться в 101 раз-не закапывайте парня-он очень достойный парняга,да любовь к Евгению Ваша понятна, но сколько можно?