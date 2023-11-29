Олег Татауров: «Мужское катание без четверных прыжков — это нонсенс. Женское должно ассоциироваться, на мой взгляд, с грацией, пластикой катания»

Теги сборная России мужское катание Илья Малинин Владислав Дикиджи Олег Татауров Фигурное катание

Олег Татауров поделился мнением о четверных прыжках в мужском одиночном катании.

— Вы много лет, будучи спортсменом, находились в группе, где во главу угла ставились исключительно прыжки, и сам Мишин постоянно это подчеркивал. Было тяжело отходить в тренерской работе от этой убежденности?

— В чем-то я, кстати, до сих пор согласен с Алексеем Николаевичем: мужское катание без четверных прыжков — это нонсенс. Женское, напротив, должно ассоциироваться, на мой взгляд, с грацией, пластикой катания. Другой вопрос, что сейчас невозможно не обращать внимание на те же вращения, дорожки шагов.

Если говорить конкретно о Дикиджи, мне бы очень хотелось добавить компонентов в его катание. Техническую сторону мы стараемся постоянно усиливать, и я рад, что Влад в этом сезоне справляется с обеими программами. Это на самом деле первостепенно. Если спортсмен не в состоянии выполнить техническую задачу, вести работу над второй оценкой становится несколько бессмысленно.

— Как нам показывает Илья Малинин, когда с прыжками все в порядке, первой оценкой вполне можно компенсировать недостаток второй.

— Думаю, Илья просто пока не достиг состояния внутреннего равновесия в этом плане. Ему еще годик-два потерпеть, повзрослеть, и, думаю, в катании вообще не останется слабых мест. Тренеры у него очень хорошие и совершенно правильно его развивают.

— Малинин сейчас отказался от идеи прыгать в произвольной программе четверной аксель, поскольку правила никак не поощряют подобную сложность. Не может оказаться так, что спустя время спортсмен, может, и захочет вернуть прыжок, но уже не сумеет этого сделать?

— Если прыжок уже выучен, его можно вернуть и через два месяца, и через три. Просто надо будет целенаправленно над этим работать. У девочек в этом плане все сложнее, поскольку в пубертат тело может сильно измениться.

— В каком-то из ваших интервью я прочитала, что вы со своим спортсменом тоже собираетесь начать работу над четверным акселем, но не ставите перед собой задачу вставить его в программу. В чем тогда смысл?

— При нынешних правилах, как уже сказал Малинин, смысла нет никакого. Но правила ведь могут измениться? Для собственного развития эта работа точно не будет лишней. Здесь как с вращениями. На тренировках ведь мы делаем не только те вращения, которые стоят в программе, а постоянно пробуем какие-то новые, более сложные позиции. То же самое с шагами. Просто тренировать можно одно, а вставлять в программу совсем другое, – сказал Татауров. 

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26 комментариев
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Elena Savanuk
Хороший тренер у Влада - вдумчивый и продвинутый... Пусть у них все задуманное свершается !
+19
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Lizbet
Согласна с Татауровым. очень правильный подход к мужскому и женскому фк. Такие, как Трусова, рождаются, как говорится, раз в сто лет. Девочки все же отличаются от мальчиков.
+11
-3
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antrrap
Надеюсь, победы подарят Владу уверенности и он сможет эмоционально раскрыться в своих сложных чистых прокатах
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Роман Волков
Можно сколько угодно петь диферамбы о Красоте Женского катания, но Интерес подстегнули именно Ультра-си!
И в этом плане ничего не меняется потому, что они дают интригу какой не было никогда до.
У нас их тренируют почти все Сильнейшие фигуристки.
Как бы то ни было, без них теперь нельзя победить на Главных стартах.
И делать ставку на то, что все упадут вообще никто не хочет.
Достаточно посмотреть интервью Софьи Муравьёвой, после её проката на Шестом этапе Гран-При России! Яочень впечатлён её словами.
Понимаешь, что эра Ультра-си пришла и её уже не искоренить.
Девчонки бьются с собой, ломаются, но понимают, что другого пути нет!
Кто сможет исполнить, тот и победит!
А кто-то Обязательно сможет.
+5
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thadius
Татаурова нужно свести с Туктамышевой, чтобы он рассказал ей, что женское фигурное катание это не только прыжки.
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vm68
Ответ Лакс
уже подрастают такие как Трусова. И даже умеют и делают больше чем она в их возрасте. Например, Трусова стала делать два лутца только во взрослых, а Двоеглазова и Принева уже в юниорах. Акатьева и Валиева в ПП делали аксель и квады, а Трусова была вынуждена делать дешевый дупель и загонять себя из-за Валиевой на 5 квадов.
Никто из них 5 квадов прыгать не станет, потому что это не нужно в первую очередь тренерам. Пример Трусовой всем все показал. За ее 5 квадов как ее только не поливали грязью.
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vm68
Ответ Лакс
там, где можно рискнуть - прыгнут и 5. И потому что смогут. И тренеры тем более при возможности захотят превзойти её/ЭТ. Но для побед важнее прыгать поменьше квадов, но с акселем вместо обязательно дешевого дупеля. Или прыгать больше дорогих квадовых каскадов. Когда Валиева делала два акселя по 11+ баллов и два квадовых каскада и сальхов на 13+ вдобавок, то Трусова была далеко позади. И с 5 квадами у неё на 30 баллов меньше беста Камилы. Повторить аксель и 3 квада за Акатьевой и Валиева готовится Базылюк. Потом будет готова и к 4-му кваду, или к двум квадовым каскадам. И она сильнее в 12 лет, чем Трусова в 14-15, и баллы больше набирает чем Саша в 15. Про поливание за 5 квадов вы сочинили, или же у вас искаженное восприятие.
Т.е. никто тут не писал Трусовой: "Куда ты полезла! Это невозможно! Прыгай меньше, да чище! Опять наваляла!" Или у вас выборочное чтение какое-то? Не стыдно вообще-то такое писать?
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vm68
Ответ Лакс
уже подрастают такие как Трусова. И даже умеют и делают больше чем она в их возрасте. Например, Трусова стала делать два лутца только во взрослых, а Двоеглазова и Принева уже в юниорах. Акатьева и Валиева в ПП делали аксель и квады, а Трусова была вынуждена делать дешевый дупель и загонять себя из-за Валиевой на 5 квадов.
Кстати, Трусова пробовала прыгать пять квадов задолго до того, как Камила выучила триксель и два квада. Так что не нужно сочинять, что она там куда-то ее загнала.
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КВАД
Ответ Lizbet
Согласна с Татауровым. очень правильный подход к мужскому и женскому фк. Такие, как Трусова, рождаются, как говорится, раз в сто лет. Девочки все же отличаются от мальчиков.
Правильный подход? Он вообще понимает, что говорит про ФК? ФК это спорт, где победы даются за баллы, а баллов за грацию или пластику нет, даже во второй оценке. Хочется грации и пластики - смотри шоу с теми же фигуристками, а в ФК они бьются за результат и победы, и на четвёртой минуте ПП им уже не до грации и не до пластики..)
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Виктория Лысикова
Даже некоторые тренеры, как видим, забывают, что ФК - это, вообще-то, спорт. А спорт - это быстрее, выше, сильнее. Кто сильнее из двух фигуристок, одна из которых, при прочих равных, триксель прыгает, а другая - нет, мне понятно. А как при прочих равных измерить более грациозную и пластичную - непонятно.
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vm68
Ответ Лакс
Я не сочиняю, а знаю кто и когда что выучил, собирался и попробовал. Включая еще и Акатьеву. Речь была о том, что на 5 квадов загналась на ОИ и для победы над Камилой. Просто для для отбора на ЧР/ЧЕ, а не для опережения Камилы, она не шла на 5.
Это была ее мечта. И Камила тут не при чем. Хватит уже фантазировать. Была бы одна Щербакова, все равно Саша бы 5 прыгала.
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Шубина
Ответ Лакс
уже подрастают такие как Трусова. И даже умеют и делают больше чем она в их возрасте. Например, Трусова стала делать два лутца только во взрослых, а Двоеглазова и Принева уже в юниорах. Акатьева и Валиева в ПП делали аксель и квады, а Трусова была вынуждена делать дешевый дупель и загонять себя из-за Валиевой на 5 квадов.
Уже четвертый год пишут что подрастают такие, как Трусова, вот уже завтра все запрыгают пятиквадки. А Саша до сих пор одна-единственная и неповторимая, и никто и близко не подступился.
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Mion
Если спортсмен не в состоянии выполнить техническую задачу, вести работу над второй оценкой становится несколько бессмысленно. - может, Мозалеву к Татаурову перейти?)
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Лакс
Ответ vm68
Т.е. никто тут не писал Трусовой: "Куда ты полезла! Это невозможно! Прыгай меньше, да чище! Опять наваляла!" Или у вас выборочное чтение какое-то? Не стыдно вообще-то такое писать?
Я и как сама Саша не читал то, что ей писали.
Вы сейчас про качество вместо количество, а я возразил вашим словам про поливание конкретно за 5 квадов. Не надо подменять. Далее про это рассусоливать нечего и незачем.
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vm68
Интересно, в чем для него разница между женским фигурным катанием и дефиле?

Дефиле — искусство движения модели по подиуму. На самом деле дефиле — это не только «походка по подиуму». Дефиле — это более широкое понятие: это походка модели, ее осанка, выражение лица, пластика, умение поворачиваться и позировать. Это умение передать себя, свои эмоции.
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Лакс
Ответ vm68
Кстати, Трусова пробовала прыгать пять квадов задолго до того, как Камила выучила триксель и два квада. Так что не нужно сочинять, что она там куда-то ее загнала.
Я не сочиняю, а знаю кто и когда что выучил, собирался и попробовал. Включая еще и Акатьеву.
Речь была о том, что на 5 квадов загналась на ОИ и для победы над Камилой. Просто для для отбора на ЧР/ЧЕ, а не для опережения Камилы, она не шла на 5.
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Лакс
Ответ vm68
Это была ее мечта. И Камила тут не при чем. Хватит уже фантазировать. Была бы одна Щербакова, все равно Саша бы 5 прыгала.
мечта была золото. Об этом она и сама сказала после ОИ и на ОИ убедительно это показала.
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Лакс
Ответ Шубина
Уже четвертый год пишут что подрастают такие, как Трусова, вот уже завтра все запрыгают пятиквадки. А Саша до сих пор одна-единственная и неповторимая, и никто и близко не подступился.
Потому что любой фигурист/тренер, знающий правила и умеющий считать баллы, знает что лучше делать два акселя и три квада на две программы. Такие 5, где тулуп на 7 баллов и еще дупельный каскад на минус, им не точно нужны.
И потому, что ФК не конкурс по "приземлению" 5 квадов, а спорт, в котором победа определяется набранными баллами за 2 проката.
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vm68
Ответ Шубина
Уже четвертый год пишут что подрастают такие, как Трусова, вот уже завтра все запрыгают пятиквадки. А Саша до сих пор одна-единственная и неповторимая, и никто и близко не подступился.
Ну, Базылюк может и попадет на ОИ-2028, если ей повезет. Но тренеры естественно ее отговорят прыгать там 5 квадов, даже если они у нее будут к тому времени. Это факт.
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vm68
Ответ Лакс
Потому что любой фигурист/тренер, знающий правила и умеющий считать баллы, знает что лучше делать два акселя и три квада на две программы. Такие 5, где тулуп на 7 баллов и еще дупельный каскад на минус, им не точно нужны. И потому, что ФК не конкурс по "приземлению" 5 квадов, а спорт, в котором победа определяется набранными баллами за 2 проката.
Ну, конечно, будущие квадистки ведь не будут ошибаться. Они не будут падать. Это только Трусова одна такая. Мечтатель!
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vm68
Ответ vm68
Ну, Базылюк может и попадет на ОИ-2028, если ей повезет. Но тренеры естественно ее отговорят прыгать там 5 квадов, даже если они у нее будут к тому времени. Это факт.
Вернее ОИ-2030. А это уже проблема.
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