Олег Татауров: «Мужское катание без четверных прыжков — это нонсенс. Женское должно ассоциироваться, на мой взгляд, с грацией, пластикой катания»

Олег Татауров поделился мнением о четверных прыжках в мужском одиночном катании.

— Вы много лет, будучи спортсменом, находились в группе, где во главу угла ставились исключительно прыжки, и сам Мишин постоянно это подчеркивал. Было тяжело отходить в тренерской работе от этой убежденности?

— В чем-то я, кстати, до сих пор согласен с Алексеем Николаевичем: мужское катание без четверных прыжков — это нонсенс. Женское, напротив, должно ассоциироваться, на мой взгляд, с грацией, пластикой катания. Другой вопрос, что сейчас невозможно не обращать внимание на те же вращения, дорожки шагов.

Если говорить конкретно о Дикиджи, мне бы очень хотелось добавить компонентов в его катание. Техническую сторону мы стараемся постоянно усиливать, и я рад, что Влад в этом сезоне справляется с обеими программами. Это на самом деле первостепенно. Если спортсмен не в состоянии выполнить техническую задачу, вести работу над второй оценкой становится несколько бессмысленно.

— Как нам показывает Илья Малинин, когда с прыжками все в порядке, первой оценкой вполне можно компенсировать недостаток второй.

— Думаю, Илья просто пока не достиг состояния внутреннего равновесия в этом плане. Ему еще годик-два потерпеть, повзрослеть, и, думаю, в катании вообще не останется слабых мест. Тренеры у него очень хорошие и совершенно правильно его развивают.

— Малинин сейчас отказался от идеи прыгать в произвольной программе четверной аксель, поскольку правила никак не поощряют подобную сложность. Не может оказаться так, что спустя время спортсмен, может, и захочет вернуть прыжок, но уже не сумеет этого сделать?

— Если прыжок уже выучен, его можно вернуть и через два месяца, и через три. Просто надо будет целенаправленно над этим работать. У девочек в этом плане все сложнее, поскольку в пубертат тело может сильно измениться.

— В каком-то из ваших интервью я прочитала, что вы со своим спортсменом тоже собираетесь начать работу над четверным акселем, но не ставите перед собой задачу вставить его в программу. В чем тогда смысл?

— При нынешних правилах, как уже сказал Малинин, смысла нет никакого. Но правила ведь могут измениться? Для собственного развития эта работа точно не будет лишней. Здесь как с вращениями. На тренировках ведь мы делаем не только те вращения, которые стоят в программе, а постоянно пробуем какие-то новые, более сложные позиции. То же самое с шагами. Просто тренировать можно одно, а вставлять в программу совсем другое, – сказал Татауров.