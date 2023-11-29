Олег Татауров: «Сейчас у Дикиджи такой период, когда в голове одни четверные. Все остальное вторично»

Теги сборная России мужское катание Владислав Дикиджи Олег Татауров Фигурное катание

Тренер Олег Татауров высказался о выступлениях Владислава Дикиджи в серии Гран-при России.

— Ваш ученик прекрасно танцует и, думаю, в фигурном катании нет никого, кто об этом не знал бы. Что мешает Владу так же вдохновенно танцевать на льду?

— Мне даже судьи этот вопрос задают. Как выясняется, они тоже смотрят TikTok. Но сейчас у Влада такой период, когда в голове одни четверные. Все остальное вторично.

— Три четверных в произвольной программе и два в короткой — это оптимальное количество?

— Надо стремиться к большему. Это просто необходимо для того, чтобы соперничать с такими асами, как Петр Гуменник, Женя Семененко, Марк Кондратюк и так далее.

— То, что Владислав всех их обыграл в общем зачете Гран-при России, греет вам душу?

— Не рассматриваю результат через призму этой формулировки. Задача заключалась не в этом. А в том, чтобы он справился с нервами и стабильно прокатал программы на двух этапах подряд — в Казани и Самаре.

К сожалению, Влад после Казани заболел и мы были вынуждены перенести второй старт на Москву. То, что он в короткой программе не справился с тройным тулупом, сделал двойной, меня слегка насторожило. Но в остальном я остался доволен. Пришел к заключению, что контент можно попробовать усложнить. Вставить в произвольную программу еще один четверной.

— Какой-то конкретный?

— К счастью, у нас неплохо идет четверной лутц. Над этим прыжком мы и будем думать, – сказал Татауров

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17 комментариев
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galik55
Тандему Татауров -Дикиджи удачи, прибавить в хорео, вращениях, прыжковый контент хорош, особенно 4Л.
Владу окончательно восстановиться и удачи на ЧР
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Дружба11
Олег Татауров-просто открытие -воспитал такого парня отличного и с такой формой подготовки, адекватный,скромный, корректный, в отличии от коллег дает должную оценку соперникам Влада даже на мой взгляд комплиментарную слишком (касательно Кондратюка с его кривулями и т.д.),не возвышаются и отмечает преимущества других.... Успехов Вам Олег!!!
+22
-3
+19
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Ольга Воеводина
Думаю Владислав и его тренер на данный момент поступают очень грамотно. За всем сразу не угонишься, так пусть стабилизируют ульта-си, а потом и остальное подтянут. Благо Влад действительно с танцами дружит и верю, что ему по плечу будет в дальнейшем накатывать интересные программы)
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Док Аксель
Хороший тандем сложился у тренера с учеником. Оба знают над чем надо работать, расставили приоритеты и двигаются в правильном направлении. Усложнённый технический контент даёт хорошие баллы за технику, что позволяет пока побеждать. А над скольжением, вращениями и скоростью как и над функциональной подготовкой будут дополнительно работать и больше уделять внимания. Компонентных парней в МО у нас не так много. Удачи этому дуэту !
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Залина Малина
Это и хорошо, и плохо. Скольжение важно. Но если сейчас есть силы учить все четвёртые, лучше это делать сейчас
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Karina kolesnikova
Если Малинин раньше только на прыжки обращал внимание, но затем подтянул и остальное, надеюсь что и Дикиджи сможет.
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Kontiolahti
Олег Татауров действительно держится в интервью очень интеллигентно и скромно, что не может не располагать к себе. Проблема в том, что Олег сам в недавнем интервью косвенно признался, что не слишком заморачивается по поводу программ (особенно мальчиков), а если у тренера такая внутренняя установка, ученику в разы сложнее идти в другую сторону.
Это скорее у Олега в голове одни четвёртые, Влад бы и рад танцевать на льду, да не знает как. И никто не научит..

ps. Татауров - Мишинская школа, историческое фе к бантикам и пуфикам
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oldparakhod
Квады это конечно круто, но в погоне за ними, почти все забили на всё остальное. Разбег-прыжок, та ещё программа. Хотелось бы видеть все таки красивое катание.
А для кучи квадов есть прыжковый турнир.
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Charliz
Успеха и удачи Владу и Олегу!
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потому что
Мужское одиночное в кои то веки стало интереснее женского одиночного. В МО - интрига. В ЖО - либо корова на льду , либо никто и звать никак. В парном - есть на кого посмотреть ,в танцах - "в - очередь". Произошло смещение акцентов , смещение плюшек. Тут и подхватились Журанков и все , кого даже печатать лень.
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Мороженко
Ответ AtAmI
В таком случае им придётся всю ПП перекраивать, если они думают 4Л добавить
тогда будет два лутца, один сальхов
+2
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AtAmI
Ответ Мороженко
у него Сальхов в повторе
В таком случае им придётся всю ПП перекраивать, если они думают 4Л добавить
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Дружба11
Ответ oldparakhod
Квады это конечно круто, но в погоне за ними, почти все забили на всё остальное. Разбег-прыжок, та ещё программа. Хотелось бы видеть все таки красивое катание. А для кучи квадов есть прыжковый турнир.
Я не вижу-разбег-прыжок-я вижу целостную добротную программу и в КП и в ПП. ПП так вообще блестящее, Влад артистичен и выкатывает смысловую составляющую проги.
Вы не тем советы даете-озаботьтесь теми кто прыгает из сезона в сезон в присядку и валяется и свои кривули за высший пилотаж выдает за счет грибов тренера,то что они моськи кривят-типо артистизм-лично меня не подкупает при такой халтуре.
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AtAmI
Ответ Мороженко
Стоп. Повторять же можно только один четверной.
Наверное второй в каскаде будет
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Мороженко
Ответ AtAmI
Наверное второй в каскаде будет
у него Сальхов в повторе
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AtAmI
Ответ Мороженко
тогда будет два лутца, один сальхов
Два Лутца, сальхов и возможно тулуп, если они хотят 4 квада вставить
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