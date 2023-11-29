Олег Татауров: «Сейчас у Дикиджи такой период, когда в голове одни четверные. Все остальное вторично»

Тренер Олег Татауров высказался о выступлениях Владислава Дикиджи в серии Гран-при России.

— Ваш ученик прекрасно танцует и, думаю, в фигурном катании нет никого, кто об этом не знал бы. Что мешает Владу так же вдохновенно танцевать на льду?

— Мне даже судьи этот вопрос задают. Как выясняется, они тоже смотрят TikTok. Но сейчас у Влада такой период, когда в голове одни четверные. Все остальное вторично.

— Три четверных в произвольной программе и два в короткой — это оптимальное количество?

— Надо стремиться к большему. Это просто необходимо для того, чтобы соперничать с такими асами, как Петр Гуменник, Женя Семененко, Марк Кондратюк и так далее.

— То, что Владислав всех их обыграл в общем зачете Гран-при России, греет вам душу?

— Не рассматриваю результат через призму этой формулировки. Задача заключалась не в этом. А в том, чтобы он справился с нервами и стабильно прокатал программы на двух этапах подряд — в Казани и Самаре.

К сожалению, Влад после Казани заболел и мы были вынуждены перенести второй старт на Москву. То, что он в короткой программе не справился с тройным тулупом, сделал двойной, меня слегка насторожило. Но в остальном я остался доволен. Пришел к заключению, что контент можно попробовать усложнить. Вставить в произвольную программу еще один четверной.

— Какой-то конкретный?

— К счастью, у нас неплохо идет четверной лутц. Над этим прыжком мы и будем думать, – сказал .

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