Олег Татауров: «Сейчас у Дикиджи такой период, когда в голове одни четверные. Все остальное вторично»
Тренер Олег Татауров высказался о выступлениях Владислава Дикиджи в серии Гран-при России.
— Ваш ученик прекрасно танцует и, думаю, в фигурном катании нет никого, кто об этом не знал бы. Что мешает Владу так же вдохновенно танцевать на льду?
— Мне даже судьи этот вопрос задают. Как выясняется, они тоже смотрят TikTok. Но сейчас у Влада такой период, когда в голове одни четверные. Все остальное вторично.
— Три четверных в произвольной программе и два в короткой — это оптимальное количество?
— Надо стремиться к большему. Это просто необходимо для того, чтобы соперничать с такими асами, как Петр Гуменник, Женя Семененко, Марк Кондратюк и так далее.
— То, что Владислав всех их обыграл в общем зачете Гран-при России, греет вам душу?
— Не рассматриваю результат через призму этой формулировки. Задача заключалась не в этом. А в том, чтобы он справился с нервами и стабильно прокатал программы на двух этапах подряд — в Казани и Самаре.
К сожалению, Влад после Казани заболел и мы были вынуждены перенести второй старт на Москву. То, что он в короткой программе не справился с тройным тулупом, сделал двойной, меня слегка насторожило. Но в остальном я остался доволен. Пришел к заключению, что контент можно попробовать усложнить. Вставить в произвольную программу еще один четверной.
— Какой-то конкретный?
— К счастью, у нас неплохо идет четверной лутц. Над этим прыжком мы и будем думать, – сказал Татауров.
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Это скорее у Олега в голове одни четвёртые, Влад бы и рад танцевать на льду, да не знает как. И никто не научит..
ps. Татауров - Мишинская школа, историческое фе к бантикам и пуфикам
А для кучи квадов есть прыжковый турнир.
Вы не тем советы даете-озаботьтесь теми кто прыгает из сезона в сезон в присядку и валяется и свои кривули за высший пилотаж выдает за счет грибов тренера,то что они моськи кривят-типо артистизм-лично меня не подкупает при такой халтуре.