Максим Траньков: «Не вижу большого кризиса в нашем фигурном катании. У нас есть новые звезды – Дикиджи, Ветлугин»
Максим Траньков заявил, что не видит кризиса в российском фигурном катании.
«Не вижу большого кризиса в нашем фигурном катании. Все готовятся к главным стартам сезона и чемпионату России.
Есть некоторые травмированные спортсмены, но что касается Камилы Валиевой, то ей тоже нужно набирать форму.
Сейчас у нас есть и новые звезды. Владислав Дикиджи – единственный, кто выиграл два этапа серии, есть еще Матвей Ветлугин, который был достойным конкурентом для всех уже в прошлом сезоне.
Что касается девушек и пар, то больше никого бы не отметил», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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10 место ЧР и 11 место ФГПР.
Может хватит уже навешивать ожидания и величать звездой каждого, кто показал результат на отдельно взятом старте. Мне нравится наше МО, но в 99,9% случаев результаты этих типа новых лидеров - сильно завышенные оценки, а в случае с «не ромашками» из штабов типа Мишина и Соколовской еще и дикие грибища.
Звезда - это спортсмен уровня Ханю или Чена, а не уровня Кондратюк, Семененко, Дикиджи, меняющиеся каждый сезон.
У нас отличные ребята, сейчас порядка 10-12 человек так или иначе могут претендовать на пьедестал. Кто-то выстреливает на одном старте, кто-то на другом.
Но никакого лидера (даже формально) вот уже несколько лет в нашей МО нет и в помине. Есть острая конкурентная борьба примерно равных соперников.
Наше парное идёт вперёд, как раньше говорили - "на всех парах"!!!