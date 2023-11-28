Максим Траньков: «Не вижу большого кризиса в нашем фигурном катании. У нас есть новые звезды – Дикиджи, Ветлугин»

Теги Максим Траньков сборная России мужское катание женское катание Матвей Ветлугин Камила Валиева Владислав Дикиджи Фигурное катание

Максим Траньков заявил, что не видит кризиса в российском фигурном катании.

«Не вижу большого кризиса в нашем фигурном катании. Все готовятся к главным стартам сезона и чемпионату России.

Есть некоторые травмированные спортсмены, но что касается Камилы Валиевой, то ей тоже нужно набирать форму.

Сейчас у нас есть и новые звезды. Владислав Дикиджи – единственный, кто выиграл два этапа серии, есть еще Матвей Ветлугин, который был достойным конкурентом для всех уже в прошлом сезоне.

Что касается девушек и пар, то больше никого бы не отметил», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Новый заводила нашей фигурки – Влад Дикиджи: победный жест Болта и танец с Загитовой

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26 комментариев

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IrinaKin
А Романа Савосина он не заметил?
+35
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Elena Savanuk
А слона ( Романа Савосина) я и не приметил...
+23
-1
+22
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Aelinn
3 пермские пары и Хабибулина-Княжук недостойны упоминания? Накатывают же, за 3 место в этом году будет бойня на ЧР. И кто знает, не обгонят ли они лидеров уже в следующем сезоне. Осокина в прошлом году серьезно не выглядела, а в этом что творят. Четверная подкрутка на соревнованиях у Юли. Нет, в парах прямо рост, бум и очень интересно.
+14
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+14
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Владимир Ры
Да, Дикиджи, Ветлугин и Савосин реально молодцы. Свежая кровь!
+14
-1
+13
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КВАД
Трыньков, ваше мнение давно никому не интересно.
+16
-6
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juliamart
Странно, что он не упомянул Савосина. Для меня он восходящая звезда. Два этапа зажигал по полной и прокаты чистые, в отличие от Ветлугина.
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Татьяна Моисеева
Ответ IrinaKin
А Романа Савосина он не заметил?
Сняли с языка! Полнейшая несправедливость - забыть о Роме...
+8
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Carg0
Не смешите, каким достойным конкурентом был Ветлугин?
10 место ЧР и 11 место ФГПР.
+10
-2
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Елена
Ладно Дикиджи чудом выиграл два этапа, потому что лидеры развалилась, а Ветлугин с какого восходящей звездой стал? Не прыгает совсем, а пиарят его как не в себя. он не артист, а пародист и клоун
+12
-4
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Док Аксель
Матвей не стабилен, к сожалению, но фигурист яркий. Влад только первый год по взрослым выступает и начал очень удачно. Роман Савосин вернулся спустя год и всех очаровал своими прокатами на двух этапах ГП. Через неделю ему 24 года, но это не возраст для МО катания, а зрелость, мастерство и стабильность.
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Vera Goncharova
да, парни супер, но может хватит навешивать «ярлыки» раньше времени? дикая ответственность и завышенные ожидания расшатывают нервы. с одной стороны радостно, что у нас такой интерес к ФК, но когда чуть ли не каждый твой пук комментирует весь бомонд, тяжело сосредоточиться на работе
+7
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AAPolyansky
еще Савосин
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Елена
Ответ Татьяна Моисеева
Кстати, а почему вы считаете, что Влад выиграл аж целых два этапа ЧУДОМ?
в Казани Семененко развалился, как мы помним. А он был фаворитом. в Москве Алиев и Кондратюк посыпались. А если бы вышеуказанные выступили почище, не бывать Дикиджи первым. это очевидно.
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tim55555
В нашем мужском фк так всё переменчиво. О "звездах" можно будет говорить, когда они выиграют ОИ или хотя бы чм. С учётом того, что эти старты нам сейчас не светят, то хотя бы 2 сезона победных стартов на внутренних турнирах.
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Carolina Sumarok
Буду болеть за Романа Савосина, и зажигательные прокаты, очень впечатлил. А так же за Дикиджи, желаю чтобы не навесили на него груз ответственности, как у нас любят.. ведь правда, светлый классный парень, с красивыми прыжками.
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Елена
Ответ Татьяна Моисеева
Вешать эпитеты может, конечно, каждый "профессиональный" комментатор со спортса. Нигде больше такие ваши выводы не будут восприняты, ибо после безоговорочной победы на своём первом этапе Матвей уже котируется намного выше...
это была разовая акция.
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Лучшее_враг_хорошего
О! Новых односезонных «лидеров сборной, надежд Всея Руси и не ромашек» назначили.
Может хватит уже навешивать ожидания и величать звездой каждого, кто показал результат на отдельно взятом старте. Мне нравится наше МО, но в 99,9% случаев результаты этих типа новых лидеров - сильно завышенные оценки, а в случае с «не ромашками» из штабов типа Мишина и Соколовской еще и дикие грибища.
Звезда - это спортсмен уровня Ханю или Чена, а не уровня Кондратюк, Семененко, Дикиджи, меняющиеся каждый сезон.
У нас отличные ребята, сейчас порядка 10-12 человек так или иначе могут претендовать на пьедестал. Кто-то выстреливает на одном старте, кто-то на другом.
Но никакого лидера (даже формально) вот уже несколько лет в нашей МО нет и в помине. Есть острая конкурентная борьба примерно равных соперников.
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Karamazoff
"...и как вишенка на торте я, Максим Траньков"
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Андрей Лоел
Настоящий депутат ростет.
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Mari Shmid
Ответ КВАД
Трыньков, ваше мнение давно никому не интересно.
твое тоже никому не интересно))) а кто такой Трвньков? Знаю Транькова - двукратного ОЧ
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-4
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КВАД
Ответ Mari Shmid
твое тоже никому не интересно))) а кто такой Трвньков? Знаю Транькова - двукратного ОЧ
1) Ну тебе же вот интересно. 2) И читай внимательней. Трыньков. Угадай - от какого слова? 3) Знаю Роднину - трёхкратную ОЧ. И что?
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Татьяна Моисеева
Ответ Aelinn
3 пермские пары и Хабибулина-Княжук недостойны упоминания? Накатывают же, за 3 место в этом году будет бойня на ЧР. И кто знает, не обгонят ли они лидеров уже в следующем сезоне. Осокина в прошлом году серьезно не выглядела, а в этом что творят. Четверная подкрутка на соревнованиях у Юли. Нет, в парах прямо рост, бум и очень интересно.
Однозначно так!
Наше парное идёт вперёд, как раньше говорили - "на всех парах"!!!
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Татьяна Моисеева
Ответ Елена
это была разовая акция.
Поглядим-посмотрим...
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Татьяна Моисеева
Ответ Елена
Ладно Дикиджи чудом выиграл два этапа, потому что лидеры развалилась, а Ветлугин с какого восходящей звездой стал? Не прыгает совсем, а пиарят его как не в себя. он не артист, а пародист и клоун
Кстати, а почему вы считаете, что Влад выиграл аж целых два этапа ЧУДОМ?
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