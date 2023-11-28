Максим Траньков заявил, что не видит кризиса в российском фигурном катании.

«Не вижу большого кризиса в нашем фигурном катании. Все готовятся к главным стартам сезона и чемпионату России.

Есть некоторые травмированные спортсмены, но что касается , то ей тоже нужно набирать форму.

Сейчас у нас есть и новые звезды. – единственный, кто выиграл два этапа серии, есть еще , который был достойным конкурентом для всех уже в прошлом сезоне.

Что касается девушек и пар, то больше никого бы не отметил», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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