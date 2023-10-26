«В фигурном катании дружбы нет». Трусова ответила на блиц-вопросы
Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова ответила на блиц-вопросы в интервью «Okko Спорт».
– Что может тебя растрогать?
– На данный момент все. Раньше не было такого. Я смотрела фильмы, «Титаник» – никаких эмоций не вызывало. А сейчас просто видео может попасться. Могу смотреть кино – вроде не грустное, но в какой-то момент ком в горле. В какие-то моменты жизни могут слезы потечь. И я не понимаю, почему так.
– Что может выбить тебя из колеи?
– Сейчас, наверное, уже ничего.
– Как любишь проводить свободное время в одиночестве?
– Собаки лягут вокруг меня, телефон возьму и что-нибудь буду листать.
– В фигурном катании есть дружба?
– Нет.
– Когда ты последний раз плакала?
– Сегодня. Видео смотрела – я ж говорю.
– Что тебе может поднять настроение в любом состоянии?
– Собаки мои.
– Семья или карьера?
– Семья, конечно.
– Пышная свадьба или скромная роспись в загсе?
– Вообще, и так, и так. Я хочу на роспись одно платье, потом другое, третье. А так пышное, если выбирать.
– Розы или пионы?
– Розы.
– Несравнимые люди, выбрать невозможно. Так же, как если поставить к ним в тройку Нэтана. Абсолютно разные.
– Золото Олимпиады или мировой рекорд?
– Если сейчас, то золото Олимпиады. Потому что рекордов у меня очень много, – сказала Трусова.
как нет???
а Рудковские разве не дружат??? 😅😅😅🤭
Алина Загитова тоже говорила, что в фк нет дружбы.
И на данный момент у неё есть две подруги из фигурного катания, все знают кто.
Но спортсу объяснения выкладывать не нужно, им бы лишь натравить.
проживает все этапы скачками в молодости
Как и в балете, и в художественной гимнастике, и в легкой атлетике. Ну, какая вообще дружба возможно между тобой и тем, кто отберет твой хлеб, твою медаль, твоего спонсора?