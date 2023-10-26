«В фигурном катании дружбы нет». Трусова ответила на блиц-вопросы

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова ответила на блиц-вопросы в интервью «Okko Спорт».

– Что может тебя растрогать?

– На данный момент все. Раньше не было такого. Я смотрела фильмы, «Титаник» – никаких эмоций не вызывало. А сейчас просто видео может попасться. Могу смотреть кино – вроде не грустное, но в какой-то момент ком в горле. В какие-то моменты жизни могут слезы потечь. И я не понимаю, почему так.

– Что может выбить тебя из колеи?

– Сейчас, наверное, уже ничего.

– Как любишь проводить свободное время в одиночестве?

– Собаки лягут вокруг меня, телефон возьму и что-нибудь буду листать.

– В фигурном катании есть дружба?

– Нет.

– Когда ты последний раз плакала?

– Сегодня. Видео смотрела – я ж говорю.

– Что тебе может поднять настроение в любом состоянии?

– Собаки мои.

– Семья или карьера?

– Семья, конечно.

– Пышная свадьба или скромная роспись в загсе?

– Вообще, и так, и так. Я хочу на роспись одно платье, потом другое, третье. А так пышное, если выбирать.

– Розы или пионы?

– Розы.

– Малинин или Ханю?

– Несравнимые люди, выбрать невозможно. Так же, как если поставить к ним в тройку Нэтана. Абсолютно разные.

– Золото Олимпиады или мировой рекорд?

– Если сейчас, то золото Олимпиады. Потому что рекордов у меня очень много, – сказала Трусова.