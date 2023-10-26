«В фигурном катании дружбы нет». Трусова ответила на блиц-вопросы

Теги сборная России Олимпийская сборная России сборная США сборная Японии мужское катание женское катание Юдзуру Ханю Александра Трусова Илья Малинин Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова ответила на блиц-вопросы в интервью «Okko Спорт».

– Что может тебя растрогать?

– На данный момент все. Раньше не было такого. Я смотрела фильмы, «Титаник» – никаких эмоций не вызывало. А сейчас просто видео может попасться. Могу смотреть кино – вроде не грустное, но в какой-то момент ком в горле. В какие-то моменты жизни могут слезы потечь. И я не понимаю, почему так.

– Что может выбить тебя из колеи?

– Сейчас, наверное, уже ничего.

– Как любишь проводить свободное время в одиночестве?

– Собаки лягут вокруг меня, телефон возьму и что-нибудь буду листать.

– В фигурном катании есть дружба?

– Нет.

– Когда ты последний раз плакала?

– Сегодня. Видео смотрела – я ж говорю.

– Что тебе может поднять настроение в любом состоянии?

– Собаки мои.

– Семья или карьера?

– Семья, конечно.

– Пышная свадьба или скромная роспись в загсе?

– Вообще, и так, и так. Я хочу на роспись одно платье, потом другое, третье. А так пышное, если выбирать.

– Розы или пионы?

– Розы.

Малинин или Ханю?

– Несравнимые люди, выбрать невозможно. Так же, как если поставить к ним в тройку Нэтана. Абсолютно разные.

– Золото Олимпиады или мировой рекорд?

– Если сейчас, то золото Олимпиады. Потому что рекордов у меня очень много, – сказала Трусова.

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88 комментариев

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Бене Гессерит
Ответ Howard Norfolk
Так всегда отвечают те, с кем никто дружить не хочет
Так отвечают те, кто большую часть своей жизни провели в условиях жёсткой конкуренции
+102
-14
+88
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Barsa! bolshe chem klub
дружбы в ФК НЕТ (с)...

как нет???
а Рудковские разве не дружат??? 😅😅😅🤭
+80
-15
+65
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Howard Norfolk
Так всегда отвечают те, с кем никто дружить не хочет
+97
-47
+50
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N-fox
Соня Самоделкина, поняла? Ужин-ужином, но на большее не рассчитывай)
+41
-8
+33
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vanessa2021
Ответ N-fox
Соня Самоделкина, поняла? Ужин-ужином, но на большее не рассчитывай)
Саша сейчас не в спорте. А в конкурентном спорте дружбы нет. И Саша про это честно говорит, без притворства, чтобы получше выглядеть для некоторых.

Алина Загитова тоже говорила, что в фк нет дружбы.
+34
-10
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Sky Smoker
Ответ Дмитрий Кириков
Комментарий скрыт
Если Вы не знаете, кто это такие, чё Вы вообще делаете на ветке фигурного катания))
+21
0
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tanya_1111
Ответ Капитан Немо
В спорте между бывшими соперниками нет крепкой дружбы. Об этом говорят почти все, не только Саша. Аня с Алёной - скорее исключение из правил.
Что-то я не вижу очень часто Аню с Аленой где они там прям дружат то, как приятельницы скорее всего.
+31
-10
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Мороженко
Если посмотреть интервью полностью, то Саша там говорит о дружбе. Что хорошо со всеми общается, но дружба - это для неё нечто большее. Очень близкий человек.
И на данный момент у неё есть две подруги из фигурного катания, все знают кто.
Но спортсу объяснения выкладывать не нужно, им бы лишь натравить.
+31
-12
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Капитан Немо
Ответ ретроградный меркурий
Не в фигурном катании дружбы нет, а просто Саша дружить ни с кем либо не хочет, либо не умеет
В спорте между бывшими соперниками нет крепкой дружбы. Об этом говорят почти все, не только Саша. Аня с Алёной - скорее исключение из правил.
+23
-5
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Olga.t
Ответ Оксана Иванова
Даа, у нас появился еще один участник Олимпиады, который до конца жизни будет думать о золотой медали. И я сейчас не о Медведевой, Крылова, Слуцкая, Плющенко, хоть он и двукратный, но осадочек у него, думаю, навсегда от серебрянных медалей
Не надо злорадствовать, для любого топового спортсмена проигранная золотая медаль Олимпиады это трагедия.
+23
-6
+17
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Девушка Безимени
не было ни детства, ни отрочества
проживает все этапы скачками в молодости
+16
-1
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Бильм@н
Ответ Лакс
Жизнь показывает, что две ОЧ вполне могут дружить, как и большинство закончивших со спортом. Есть конечно всем известное исключение двух ОЧ, но здесь дело не в ФК, а в их особенностях .
Дружат ли? Скорее просто общаются.
+23
-9
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Бильм@н
У каждого своё понимание настоящей дружбы. Кому то достаточно сходить с приятельницей вдвоем по магазинам или потусить вместе, чтобы думать вот она настоящая дружба. Ну а у Саши другое понимание близкой настоящей подруги.
+20
-6
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Бильм@н
Ответ Howard Norfolk
Так всегда отвечают те, с кем никто дружить не хочет
Не придумывайте, просто у каждого своё понятие настоящей дружбы.
+20
-7
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Delirium
Ответ Капитан Немо
В спорте между бывшими соперниками нет крепкой дружбы. Об этом говорят почти все, не только Саша. Аня с Алёной - скорее исключение из правил.
Крепкая дружба вообще крайне редкое явление. В большинстве случаев люди добросовестно заблуждаются по поводу глубины отношений, и встреча с реальностью обычно бывает неприятной.
+13
0
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Бильм@н
Ответ Vendetta4111323
Как будто Косторная с Щербаковой не были в жесткой конкуренции. Но вполне себе дружат. На свадьбу абы кого не приглашают
Ну значит у них другой характер. Всё люди разные и не должны быть похожи друг на друга. Я у них не вижу прям дружбы настоящей, так хорошие приятельницы. Свадьба как раз не показатель - туда приглашают не только самых близких друзей.
+19
-6
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As per
Очевидно, что Саша вкладывает в понятие "дружба" нечто большее, чем просто приятельство.
+18
-6
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RS919
Ответ Barsa! bolshe chem klub
дружбы в ФК НЕТ (с)... как нет??? а Рудковские разве не дружат??? 😅😅😅🤭
У них деловые отношения.
+14
-2
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Amneris
Ответ Мороженко
Если посмотреть интервью полностью, то Саша там говорит о дружбе. Что хорошо со всеми общается, но дружба - это для неё нечто большее. Очень близкий человек. И на данный момент у неё есть две подруги из фигурного катания, все знают кто. Но спортсу объяснения выкладывать не нужно, им бы лишь натравить.
Ну, тут еще и поклонники недалекие и прочие пенсионеры, верящие в сказки Ленина. Все она привильно сказала: в индивидуальном спорте дружбы нет. Хорошее отношение, приятельство - да, но именно дружбы, особенно между девочками-ровесницами и конкурентками, не существует.

Как и в балете, и в художественной гимнастике, и в легкой атлетике. Ну, какая вообще дружба возможно между тобой и тем, кто отберет твой хлеб, твою медаль, твоего спонсора?
+23
-13
+10
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Vendetta4111323
Ответ Бильм@н
Не придумывайте, просто у каждого своё понятие настоящей дружбы.
Как будто Косторная с Щербаковой не были в жесткой конкуренции. Но вполне себе дружат. На свадьбу абы кого не приглашают
+21
-12
+9
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ретроградный меркурий
Не в фигурном катании дружбы нет, а просто Саша дружить ни с кем либо не хочет, либо не умеет
+32
-23
+9
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tanya_1111
Ответ Лакс
Жизнь показывает, что две ОЧ вполне могут дружить, как и большинство закончивших со спортом. Есть конечно всем известное исключение двух ОЧ, но здесь дело не в ФК, а в их особенностях .
Две ОЧ дружат после спорта да и дружат ли там тоже большой вопрос.
+21
-13
+8
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Виктор Дмитриев
Ответ Amneris
Ну, тут еще и поклонники недалекие и прочие пенсионеры, верящие в сказки Ленина. Все она привильно сказала: в индивидуальном спорте дружбы нет. Хорошее отношение, приятельство - да, но именно дружбы, особенно между девочками-ровесницами и конкурентками, не существует. Как и в балете, и в художественной гимнастике, и в легкой атлетике. Ну, какая вообще дружба возможно между тобой и тем, кто отберет твой хлеб, твою медаль, твоего спонсора?
неужели Ленин еще и под ФК атомную бомбу подложил?
+11
-3
+8
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Алеся Ткаченко
Смотря в каком виде ФК.Две одиночницы например дружить не могу потому что они конкурентки т,а одиночница и парница например почему нет.
+9
-1
+8
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Утренняя Аврора
Любовь сделала Сашу чувствительной. Представляете, если бы она осталась в большом спорте, какие бы она эмоции могла выдать.! В любом случае, Саше удачи, и встретить новую любовь.
+14
-7
+7
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