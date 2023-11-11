Сын Плющенко: «Выступление на Олимпиаде еще остается мечтой»

10-летний сын Евгения Плющенко заявил, что мечтает выступить на Олимпиаде.

Сегодня Александр Плющенко выиграл соревнования по второму спортивному разряду на этапе «Битве школ» в Москве.

«Рад, что выступаю на таких масштабных соревнованиях, буду стремиться вперед, четверные учить еще рано. Выступление на Олимпиаде еще остается мечтой, конечно.

Примеры для подражания? Папа, Илья Малинин», – ответил Плющенко-младший.

«Ему еще рано об этом думать [об Олимпиаде]. У нас нет цели, чтобы как можно быстрее сделать четверные, три с половиной оборота. Главное пройти путь без травм.

Есть те, на кого он смотрит, равняется. Саша Трусова, Софья Самоделкина», – отметил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.