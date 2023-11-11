Сын Плющенко: «Выступление на Олимпиаде еще остается мечтой»

Теги Евгений Плющенко сборная России Олимпийская сборная России сборная США мужское катание женское катание Александра Трусова Гном Гномыч Софья Самоделкина Илья Малинин Фигурное катание

10-летний сын Евгения Плющенко заявил, что мечтает выступить на Олимпиаде.

Сегодня Александр Плющенко выиграл соревнования по второму спортивному разряду на этапе «Битве школ» в Москве.

«Рад, что выступаю на таких масштабных соревнованиях, буду стремиться вперед, четверные учить еще рано. Выступление на Олимпиаде еще остается мечтой, конечно.

Примеры для подражания? Папа, Илья Малинин», – ответил Плющенко-младший.

«Ему еще рано об этом думать [об Олимпиаде]. У нас нет цели, чтобы как можно быстрее сделать четверные, три с половиной оборота. Главное пройти путь без травм.

Есть те, на кого он смотрит, равняется. Саша Трусова, Софья Самоделкина», – отметил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

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12 комментариев

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Элла Бурс
Охотно верю что Санек прям не спит пересматривает программы Самоделкиной))Ну че уж врать))
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Lennuci
Сашенька, попроси папу включить тебе юниорский этап ГП в Казани вместо игрушки-гелика.
А так, у каждого человека должна быть мечта. Мечтай, не вредно.
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Элла Бурс
Ответ Большое Путешествие Рузика
А вы заметили, как тон интервью изменился и подача? "ещё остаётся мечтой", " рано об этом думать". Через годик свалит Санька из ФК.
Заметили, раньше речь шла об "обойти папу по наградам" и 5 Олимпиадах.
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Tanya Reed
Тройные хотя бы выучил к 11 годам.
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Hardy
Гном Гномыч теперь просто сын Плющенко?
+6
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АНтошка
в какой последовательности он смотрит прокаты Малинина и Самоделкиной?
+6
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Большое Путешествие Рузика
А вы заметили, как тон интервью изменился и подача? "ещё остаётся мечтой", " рано об этом думать". Через годик свалит Санька из ФК.
+7
-1
+6
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Утренняя Аврора
Так и останется мечтой.
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Назар Игорь
Интересно почему гонорары Плющенко-младшего лежат на его счету во французском банке? Его мамаша призналась что деньги копятся на квартиру во Франции. Не рановато ли уезжать собрался?
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Melena
Оооо, знаменитая семейка пополнилась еще одним разговорчивым представителем...
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N-fox
Не забивали бы ребенку этим голову.... Тут с тройным еще разбираться и разбираться.
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alexnew
Ещё? А десять олимпиад все еще в планах?
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