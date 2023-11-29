Юлия Липницкая: «Когда я была маленькая, ходила и говорила, что фамилия у меня Олимпийская. Как будто с детства понимала, что до этого смогу дойти»

Теги сборная России женское катание Юлия Липницкая Фигурное катание

Юлия Липницкая рассказала, как в детстве мечтала об Олимпиаде.

«Я была маленькая, у меня была двухэтажная высокая кровать. Откуда что взялось – лет в 5, наверное, я сижу на кровати и (представляю) как будто я на пьедестале на Олимпиаде.

Я ходила и говорила, что я Олимпийская, фамилия у меня не Липницкая, а Олимпийская.

Я как будто бы с детства понимала, что я до этого смогу дойти. Не понятно как, потому что даже за сезон до Олимпиады мне казалось, что это анриал, это невозможно вообще туда попасть, там откататься и еще что-то занять. Чем ближе ты подходишь, тем больше кажется, что это невозможно.

А в 4 года все возможно. В 5 лет – вообще прекрасно», – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде.

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32 комментария
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Кошка Матраскина
Ну, ребенок сам по себе же не будет говорить об Олимпиаде, не возьмет это из ниоткуда! Значит, взрослые вокруг вели такие разговоры, а она уж трансформировала.
Но вообще,Юлина история и правда похожа на сказку.
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закрыт по беспределу
Юля Олимпийская
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Боевой Бурят Путина
Кстати женщин с редким именем Олимпиада в жизни обычно зовут Липами, так что все правильно Юля говорила😊
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Марина Рязанова
Интервью Липницкой-это редкость, интересно почитать про становление её как спортсменки.
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Shtirly
Ответ Кошка Матраскина
Ну, ребенок сам по себе же не будет говорить об Олимпиаде, не возьмет это из ниоткуда! Значит, взрослые вокруг вели такие разговоры, а она уж трансформировала. Но вообще,Юлина история и правда похожа на сказку.
Дети бывают разные. Есть дети, которые настолько самоуверены по-жизни, что что бы ты им не говорил, они все равно будут гнуть свою линию. Видимо Юля из таких детей. И здесь даже теоретически мама никак не могла повлиять на продолжение Юлиной карьеры...
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Людмила Киселева
Юля - прелесть! Самая любимая девочка! Спасибо, что сейчас есть возможность видеть её в шоу!
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Fellina
Интересно, что дети иногда точно хотят кем-то стать в таком маленьком возрасте. У меня в детстве была подруга, которая с раннего возраста знала точно, что хочет быть актрисой. По прошествии многих лет, я пошла смотреть «Юнона и Авось», где она была в главной роли - это Елена Шанина, первая исполнительница Кончитты!
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MyCA
Ответ Oleandra
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Где вы это увидели? Проект первый тренер там всё про Левковец.
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MyCA
Ответ Oleandra
что ж. будем ждать феерических воспоминаний про Жгун теперь.. или про Рязань) интересно, в этом проекте Туктамышева выступит? или для неё важнее второй тренер? это другое)
Конкретно этот проект закончен Юля там единственная фигуристка. Это просто про тех кто работает на первых уровнях спортивной пирамиды. Понятно что заслуга ЭГТ в успехе Юли в разы выше, но сам смысл проекта показать тех о ком мало кто знает.
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СемёнСемёныч
Олимпийская наша Звёздочка. Как обожаю эту миленькую девочку, в душе она романтик и это хорошо.
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Александр
Ответ thadius
Фанаты одной со связями готовы отдать руки на отсечение, что в пятилетнем возрасте ребенок еще не может осознать концепцию олимпиады, подиума, и победы. 😂
не может... взрослые далеко не все понимают, а вы о детях... ребёнок, в этом возрасте, об ои говорить может, только если его родители или очень близкие люди были с перспективой на ои... т.е. перенос модели ценностей на себя... ну или если очень помешанные на том, чтобы сделать из ребёнка чои, родители были...
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MyCA
Ответ Oleandra
главное, проекта про второго тренера не будет.
Там 6 серий про разных 1х тренеров. Можете организовать про вторых и попытаться привлечь Юлю.
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MyCA
Ответ Oleandra
причём она не только не вспоминает добрым словом Тутберидзе, но ещё и косвенно задевает её.
Не косвенно, она прямо говорит что была счастлива до Москвы. У всего есть цена сломали счастливую девочку и сделали знаменитой чемпионкой ОИ.
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Лека-Лека
Кем только детишки не представляют себя в 4-5 лет.
Но тут похоже на сказку.
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moonriver
Ответ Oleandra
но ни разу не вспомнить добрым словом своего самого главного в карьере тренера это надо сильно постараться.. хоть он и не первый.
Тренер, видимо, тоже сильно постаралась.
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xQcoW
Юлия молодец. Доказала, что можно выигрывать Олимпиады и без допингов и шумов
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zadonbasss
Человек видит свое будущее.
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MyCA
Ответ Oleandra
т.е. сейчас она бы выбрала счастливую девочку, а не ОЧ?
Она бы выбрала и то и то но так это не работает
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Oleandra
Ответ MyCA
Не косвенно, она прямо говорит что была счастлива до Москвы. У всего есть цена сломали счастливую девочку и сделали знаменитой чемпионкой ОИ.
т.е. сейчас она бы выбрала счастливую девочку, а не ОЧ?
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Oleandra
Ответ moonriver
Тренер, видимо, тоже сильно постаралась.
тренер очень старалась - тренировала, красивые программы придумывала, которые не стыдно было всему миру представить.
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Oleandra
Ответ MyCA
Она бы выбрала и то и то но так это не работает
но за счастливую девочку спасибо, а за ОЧ - без вас всего достигли бы..
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