Юлия Липницкая: «Когда я была маленькая, ходила и говорила, что фамилия у меня Олимпийская. Как будто с детства понимала, что до этого смогу дойти»

Юлия Липницкая рассказала, как в детстве мечтала об Олимпиаде.

«Я была маленькая, у меня была двухэтажная высокая кровать. Откуда что взялось – лет в 5, наверное, я сижу на кровати и (представляю) как будто я на пьедестале на Олимпиаде.

Я ходила и говорила, что я Олимпийская, фамилия у меня не , а Олимпийская.

Я как будто бы с детства понимала, что я до этого смогу дойти. Не понятно как, потому что даже за сезон до Олимпиады мне казалось, что это анриал, это невозможно вообще туда попасть, там откататься и еще что-то занять. Чем ближе ты подходишь, тем больше кажется, что это невозможно.

А в 4 года все возможно. В 5 лет – вообще прекрасно», – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде.