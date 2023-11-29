Юлия Липницкая: «Когда уезжала из Екатеринбурга, я была абсолютно счастливым ребенком, который обожает кататься. Не была убита нагрузкой»

Юлия Липницкая рассказала о благодарности первому тренеру.

начинала заниматься фигурным катанием у Елены Левковец в Екатеринбурге.

«Елена Арнольдовна всегда относилась по мне немножко по-особенному. С самого раннего возраста сказала, что мне нужно кататься больше, чем всем остальным. Она увидела во мне большую перспективу, и с самых лялечек она начала говорить моей маме, что три раза по часу – это очень мало, что уже сейчас надо кататься больше.

Она меня могла сама поехать и забрать из сада. Реально: поехала на машине, забрала из садика, потому что хочет меня на тренировку везти. Она хочет. Не мама моя бежит за ней: возьмите нас еще на часик. Мама вообще говорила: да зачем, пускай катается как катается.

А она, наоборот, говорила: надо, попробуйте, это необходимо. И вот она меня забирала, сама привозила, сама одевала, обувала – как мама себя вела.

И я ей за это безумно благодарна сейчас. Если бы не каждый этот маленький момент в моем детстве, все, что у меня есть сейчас, этого бы не было.

Если бы она тогда не обратила бы на меня внимание и не начала бы со мной заниматься в большем объеме, чем все остальные, я бы и не доехала до Москвы, наверное, никогда. Дальше бы у меня ничего не произошло в жизни. Пошла бы в школу булки кушать, как мама говорила всегда.

Она смогла привить мне любовь к фигурному катанию. Когда я уезжала из Екатеринбурга, я была абсолютно счастливым ребенком, который обожает кататься. Я не была убита нагрузкой. Я знала, что на свой возраст в своем регионе я молодец. Я это знала, я себе прекрасно чувствовала. Пока в Москву не приехала, ха-ха.

Как первый тренер она сделала для меня максимум. И я ей безумно благодарна за это», – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде.