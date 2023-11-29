Юлия Липницкая: «Когда уезжала из Екатеринбурга, я была абсолютно счастливым ребенком, который обожает кататься. Не была убита нагрузкой»
Юлия Липницкая рассказала о благодарности первому тренеру.
Липницкая начинала заниматься фигурным катанием у Елены Левковец в Екатеринбурге.
«Елена Арнольдовна всегда относилась по мне немножко по-особенному. С самого раннего возраста сказала, что мне нужно кататься больше, чем всем остальным. Она увидела во мне большую перспективу, и с самых лялечек она начала говорить моей маме, что три раза по часу – это очень мало, что уже сейчас надо кататься больше.
Она меня могла сама поехать и забрать из сада. Реально: поехала на машине, забрала из садика, потому что хочет меня на тренировку везти. Она хочет. Не мама моя бежит за ней: возьмите нас еще на часик. Мама вообще говорила: да зачем, пускай катается как катается.
А она, наоборот, говорила: надо, попробуйте, это необходимо. И вот она меня забирала, сама привозила, сама одевала, обувала – как мама себя вела.
И я ей за это безумно благодарна сейчас. Если бы не каждый этот маленький момент в моем детстве, все, что у меня есть сейчас, этого бы не было.
Если бы она тогда не обратила бы на меня внимание и не начала бы со мной заниматься в большем объеме, чем все остальные, я бы и не доехала до Москвы, наверное, никогда. Дальше бы у меня ничего не произошло в жизни. Пошла бы в школу булки кушать, как мама говорила всегда.
Она смогла привить мне любовь к фигурному катанию. Когда я уезжала из Екатеринбурга, я была абсолютно счастливым ребенком, который обожает кататься. Я не была убита нагрузкой. Я знала, что на свой возраст в своем регионе я молодец. Я это знала, я себе прекрасно чувствовала. Пока в Москву не приехала, ха-ха.
Как первый тренер она сделала для меня максимум. И я ей безумно благодарна за это», – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде.
Но ту, кем стала Юля, сделала конкретно ЭТЕРИ ТУТБЕРИДЗЕ.
Без нее мир никогда не узнал бы о существовании Юлии Липницкой.
Так что главное спасибо именно Этери.
Она правильно делает, что вспоминает личные впечатления, анализирует.
Очень интересно.
Юле удачи.
Тем более она тренирует сейчас маленьких детей. На этом этапе важно в детях посеять любовь к ФК.
Поэтому ей сейчас может быть интересен именно этот собственный период жизни.
Не думали о таком?
Болела за нее, так хотелось, чтобы она получила медаль в личке....
В целом мини фильм про первого тренера Юли интересный и душевный. Первые тренеры всегда в тени. Поэтому здорово, что снимают такие видео. Хочется такой фильм и про тренера Ани Щербаковой. Булычёва заслуживает признания.
А может быть, вот так сидела бы на кухне и говорила бы, что мама должна была ее увезти в Москву к Тутберидзе, а не слушать ее. Могло быть и так в альтернативной реальности... Тутберидзе в любом случае пробилась бы, это был лишь вопрос времени.
А реально скорее всего они поехали по инициативе мамы к какой-нибудь Буяновой и та их послала. Ну, представляете, кто была тогда Буянова и тут какая-то к ней приехала... А Тутберидзе тогда еще не могла себе позволить послать Липницкую, посмотрела ее и взяла, как она потом говорила, только потому, что та дупель прыгала. А затем, когда из Липницкой стало что-то получаться, Тутберидзе старательно ее мифологизировала, превратив для всей страны в легенду, и все бы ничего, но только Юля до сих пор в обидках на маму за то, что та ее лишила детства и заставила пройти этот путь... Ну, как-то так.
Она говорит про первого тренера и про финиш ( олимпиаду ) , а главное пропустила.
При этом у нее получилось, хотя она понятия не имела тогда, чего это будет стоить, а у многих, которые глядя на нее, стали заниматься фигурным катанием, не получилось. Поэтому я 100 раз согласен с Щербаковой. Когда с детского сада девочки говорят, что они хотят Юлей Липницкой, это потом приводит к тому, что они коньками в тренера бросают или вот такие интервью дают.
С фамилией Липницкая в комплекте всегда должна идти фамилия Тутберидзе, иначе боты расстроятся и произойдёт то, что сейчас происходит.
На каждом этапе профессионального становления любого человека, того же спортсмена, который выбрал путь спорта высших достижений, есть свои наставники, учителя, тренеры и тд.... Быть благодарным каждому из них, за вложенный труд, это как минимум, достойно. У каждого из них своя миссия. Равно как и учитель начальных классов, который даёт азы и учитель-предметник...
Просто ужасно читать чушь, которую пишут, и считают что это непреложная истина.
П.с. я не считаю, что большой спорт вообще нужен в жизни, но Юля работает тренером и наверное имеет амбиции растить победителей, ну или ее работодатели)