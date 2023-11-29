Юлия Липницкая: «Когда уезжала из Екатеринбурга, я была абсолютно счастливым ребенком, который обожает кататься. Не была убита нагрузкой»

Теги сборная России женское катание Юлия Липницкая Елена Левковец Фигурное катание

Юлия Липницкая рассказала о благодарности первому тренеру.

Липницкая начинала заниматься фигурным катанием у Елены Левковец в Екатеринбурге.

«Елена Арнольдовна всегда относилась по мне немножко по-особенному. С самого раннего возраста сказала, что мне нужно кататься больше, чем всем остальным. Она увидела во мне большую перспективу, и с самых лялечек она начала говорить моей маме, что три раза по часу – это очень мало, что уже сейчас надо кататься больше.

Она меня могла сама поехать и забрать из сада. Реально: поехала на машине, забрала из садика, потому что хочет меня на тренировку везти. Она хочет. Не мама моя бежит за ней: возьмите нас еще на часик. Мама вообще говорила: да зачем, пускай катается как катается.

А она, наоборот, говорила: надо, попробуйте, это необходимо. И вот она меня забирала, сама привозила, сама одевала, обувала – как мама себя вела.

И я ей за это безумно благодарна сейчас. Если бы не каждый этот маленький момент в моем детстве, все, что у меня есть сейчас, этого бы не было.

Если бы она тогда не обратила бы на меня внимание и не начала бы со мной заниматься в большем объеме, чем все остальные, я бы и не доехала до Москвы, наверное, никогда. Дальше бы у меня ничего не произошло в жизни. Пошла бы в школу булки кушать, как мама говорила всегда.

Она смогла привить мне любовь к фигурному катанию. Когда я уезжала из Екатеринбурга, я была абсолютно счастливым ребенком, который обожает кататься. Я не была убита нагрузкой. Я знала, что на свой возраст в своем регионе я молодец. Я это знала, я себе прекрасно чувствовала. Пока в Москву не приехала, ха-ха.

Как первый тренер она сделала для меня максимум. И я ей безумно благодарна за это», – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде.

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220 комментариев
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smoky eyes
Как же ж модно стало цепляться к каждому слову. Да, уезжала счастливым ребенком, да - потом стала убитой нагрузками. А что это не факт? Любой спортсмен в большом спорте убитый нагрузками, имеет травмы и не имеет личной обычной жизни. Что не так то Юля сказала или где соврала?) Почему нужно в вину ей это ставить? Или где она на тренеров накинула? Я порой не понимаю осуждающих.
+65
-4
+61
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Delirium
Ответ Oleandra
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Не знаю, что она там дальше в интервью сказала, но по вот этому отрывку я бы не сказал, что она вкладывала описанный вами смысл. Скорее просто описывает юную наивную себя, едущую в столицу и думающую, что она прекрасна, а на самом деле до прекрасно пришлось еще пахать и пахать.
+56
-2
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Лека-Лека
Как хорошо, что есть такие прекрасные тренеры и такие благодарные спортсмены.

Но ту, кем стала Юля, сделала конкретно ЭТЕРИ ТУТБЕРИДЗЕ.
Без нее мир никогда не узнал бы о существовании Юлии Липницкой.
Так что главное спасибо именно Этери.
+92
-44
+48
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Юра Плисецкий
Юля сейчас сама маленьких детей тренирует. Конечно ей важно выработать собственный подход к детям, тренировочную концепцию.
Она правильно делает, что вспоминает личные впечатления, анализирует.
Очень интересно.
Юле удачи.
+41
-7
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Аля Иванова
Ответ Sivl
Какое-то непонятное противоречивое ощущение от Юли и её интервью. Обида сквозит в её словах про "убийство нагрузкой" и в то же время "если бы не уехала в Москву не было бы ничего..." Весь фильм показывали и восхищались олимпийскими программами, к которым Левковец не имеет отношения и без "убийства нагрузкой" ничего бы этого не было. Вклад Левковец в Юлю никто не умаляет, но вот эта ремарка про отъезд в Москву была лишней.
Юля в первый раз сказала про "убийственную нагрузку" и это лишнее, а как Тутберидзе её в каждом интервью полощет, так это не лишнее.
+52
-21
+31
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N-fox
Ответ alexnew
Вполне возможно. Это уже потом Тутберидзе, которая вела своих девочек, особенно первых, окружала их легендами. Вот девочка, которая сама ее выбрала, смотря на ней на соревнованиях, сама выбрала музыку из СШ, сама настояла, что она хочет катать только под эту музыку... А реально скорее всего они поехали по инициативе мамы к какой-нибудь Буяновой и та их послала. Ну, представляете, кто была тогда Буянова и тут какая-то к ней приехала... А Тутберидзе тогда еще не могла себе позволить послать Липницкую, посмотрела ее и взяла, как она потом говорила, только потому, что та дупель прыгала. А затем, когда из Липницкой стало что-то получаться, Тутберидзе старательно ее мифологизировала, превратив для всей страны в легенду, и все бы ничего, но только Юля до сих пор в обидках на маму за то, что та ее лишила детства и заставила пройти этот путь... Ну, как-то так.
Мне кажется, ася мифологизация Тутберидзе состоит просто в ее работе. Она выбирает невероятные образы, умеет в девочках раскрыть то, что они и сами про себя не знали.далеко не у всех эти образы совпадают с тем, что есть на самом деле. Яркий пример - Алена. После ангела и вампирской саги - Алены неземной, дерзкой, загадочной, у Плющенко вдруг вышла на лед ... какая-то продавщица... Помню этот шок.
+34
-3
+31
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Vilnus
Ответ Agura
Липницкой не стыдно за свои слова? Вроде бы взрослая женщина, а по делу - марионетка! Так и хочется спросить: что же вы с мамой не вернулись в Екатеринбург, к счастливой и беззаботной жизни?
Юля рассказывает свои детские впечатления. Вы взялись её стыдить. Вам самим то не стыдно наезжать на Юлю?
+30
-7
+23
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Юра Плисецкий
Ответ Oleandra
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Почему вы отказываете Юле в личном мнении?
Тем более она тренирует сейчас маленьких детей. На этом этапе важно в детях посеять любовь к ФК.
Поэтому ей сейчас может быть интересен именно этот собственный период жизни.
Не думали о таком?
+31
-8
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Natalia Gladkia
Ответ Аля Иванова
Юля в первый раз сказала про "убийственную нагрузку" и это лишнее, а как Тутберидзе её в каждом интервью полощет, так это не лишнее.
Это...другое, в свое время она даже ее имя забыла стала говорить" Эта девочка" ,и враз поменяла мнение о программе " СШ" , то всем рассказывала, как отговаривала Юлю катать такую сложную тему, но девочка сама настояла, а они с Авербухом ее отговаривали, то...она все придумала и " эта девочка" не причем! Вот такие метаморфозы!? А Юлия сейчас всего раз что- то сказала за всю ее карьеру и сразу же подвергается обструкции, а сколько на нее постоянно выливает тренер, до сих пор это ," как кровавая мозоль", во всех вью Юлию полощет, а уж" толстая ленивая" этот термин пошел после Юлии, всем поочереди, кто посмел уйти !!? Молодец Юлия, что имеет свое мнение и никогда ничего плохого про тренеров не сказала, хоть ее полоскали , все и Авербух и бывший тренер и Тарасова и ...прочие, а она ни слова! Так что дайте и ей право на свое личное мнение, что чувствует , то и излагает, и очень все сдержанно! Удачи Юлии в ее сложном тренерском деле и удачи ее первому тренеру, тем более там еще одна уральская звездочка подросла!
+40
-17
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Arraches
Ответ Anna
Надеюсь, у неё сейчас тренируются абсолютно все счастливые дети, а не убитые фк, а то поговаривают, что тренер-Юлечка совсем не добрячок
Не берусь судить , но чисто внешне она , как тренер , производит холодное и жесткое впечатление .
+26
-3
+23
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tanya_1111
Ответ Лека-Лека
Как хорошо, что есть такие прекрасные тренеры и такие благодарные спортсмены. Но ту, кем стала Юля, сделала конкретно ЭТЕРИ ТУТБЕРИДЗЕ. Без нее мир никогда не узнал бы о существовании Юлии Липницкой. Так что главное спасибо именно Этери.
Фильм о первом тренере.
+26
-3
+23
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Sivl
Какое-то непонятное противоречивое ощущение от Юли и её интервью. Обида сквозит в её словах про "убийство нагрузкой" и в то же время "если бы не уехала в Москву не было бы ничего..." Весь фильм показывали и восхищались олимпийскими программами, к которым Левковец не имеет отношения и без "убийства нагрузкой" ничего бы этого не было. Вклад Левковец в Юлю никто не умаляет, но вот эта ремарка про отъезд в Москву была лишней.
+39
-17
+22
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thadius
Интересно конечно. Тренер увидела в ребенке потенциал, и реально приняла личное участие в том чтобы этот потенциал раскрылся. И так сама вошла в Историю, сделала что-то важное для общества, т.к. в итоге Юля невероятно порадовала миллионы россиян.
+22
-1
+21
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Vilnus
Ответ Oleandra
она что-нибудь про ТШТ описала?
Юля рассказывает про начало своих занятий в Екатеринбурге. Там не было тшт
+23
-2
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N-fox
Причем они поехали в Москву не к Тутберидзе. Уже там, видя, как ЭГ работает, мама попросила ее взять. И следующего фрагмента интервью мы видим, что Юля мечтала стать ОЧ. Но почему-то говорит "убита нагрузками". А как еще стать ОЧ? Тогда не надо было никуда ехать. Там самая большая обида на маму, мне кажется. А Тутберидзе уж заодно досталось.
Болела за нее, так хотелось, чтобы она получила медаль в личке....
+23
-2
+21
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Vilnus
Ответ Oleandra
вот знаете, когда бывшая спортсменка ТШТ начинает вещать, как ей было хорошо везде, кроме как в у Тутберидзе, сразу мысль возникает, что неспроста..
Поменьше заговоров отыскивайте у всех на ТШТ и не ищите двойного дна в словах. Юля описала свои детские ощущения. Отказываете ей в праве на это?
+25
-5
+20
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Tania09**
Ответ vanessa2021
Именно с Юли Липницкой и ее Шиндлером на ОИ и началась карьера Тутберидзе. До Юли никто не знал Тшт. После фурора, ктторый на ОИ произвела Юля- к Этери пошли талантливые девочки, федра начала грибовать ее фигуристок. Этери должна в ножки поклониться Юле за все что имеет сейчас, , а не набрасывать на нее в интервью.
А Юля была популярна и ее знал весь мир до встречи с ТШТ?
+20
-1
+19
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alexnew
Я не понимаю, зачем Липницкая уехала из Екатеринбурга? Ну, прекрасно же было там кататься, никто не убивал нагрузкой. Нет поперлась зачем-то в Москву к этой ужасной Тутберидзе, которая заставила ее стать олимпийской чемпионкой, на выступлении которой в СШ плакала половина страны, да и не только нашей.
+45
-26
+19
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Anna
Надеюсь, у неё сейчас тренируются абсолютно все счастливые дети, а не убитые фк, а то поговаривают, что тренер-Юлечка совсем не добрячок
+34
-15
+19
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Ритт
У Юли есть сильная обида на Этери и это чувствуется, хотя прямым текстом она и не говорит об этом. Что уж такого ей сделала Этери? Ведь к титулу ОЧ привела, и плюшки у Юли сейчас благодаря титулу и славе. Большой спорт ведь не физкультура, это запредельные нагрузки. Чего обижаться, если с детства хотела стать олимпийской?
В целом мини фильм про первого тренера Юли интересный и душевный. Первые тренеры всегда в тени. Поэтому здорово, что снимают такие видео. Хочется такой фильм и про тренера Ани Щербаковой. Булычёва заслуживает признания.
+21
-3
+18
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alexnew
Ответ Tatuana
Если будет время и желание посмотрите на Rutube «Первый тренер». Серия 5. Возможно вы найдете ответ.
Ну, я, конечно, посмотрю. Но сами понимаете, какой тут может быть ответ? Никто насильно Липницкую к Тутберидзе не тащил, а если даже это была инициатива мамы, так мама совместно с Тутберидзе и слепила из нее чемпионку. В Екатеринбурге она просто закончила бы. Вполне возможно, была бы при этом счастлива. Она же в последний поезд заскочила... Поэтому и нужно было ей работать в разы больше, чем тем, кто был намного впереди нее.
А может быть, вот так сидела бы на кухне и говорила бы, что мама должна была ее увезти в Москву к Тутберидзе, а не слушать ее. Могло быть и так в альтернативной реальности... Тутберидзе в любом случае пробилась бы, это был лишь вопрос времени.
+29
-12
+17
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alexnew
Ответ N-fox
Причем они поехали в Москву не к Тутберидзе. Уже там, видя, как ЭГ работает, мама попросила ее взять. И следующего фрагмента интервью мы видим, что Юля мечтала стать ОЧ. Но почему-то говорит "убита нагрузками". А как еще стать ОЧ? Тогда не надо было никуда ехать. Там самая большая обида на маму, мне кажется. А Тутберидзе уж заодно досталось. Болела за нее, так хотелось, чтобы она получила медаль в личке....
Вполне возможно. Это уже потом Тутберидзе, которая вела своих девочек, особенно первых, окружала их легендами. Вот девочка, которая сама ее выбрала, смотря на ней на соревнованиях, сама выбрала музыку из СШ, сама настояла, что она хочет катать только под эту музыку...
А реально скорее всего они поехали по инициативе мамы к какой-нибудь Буяновой и та их послала. Ну, представляете, кто была тогда Буянова и тут какая-то к ней приехала... А Тутберидзе тогда еще не могла себе позволить послать Липницкую, посмотрела ее и взяла, как она потом говорила, только потому, что та дупель прыгала. А затем, когда из Липницкой стало что-то получаться, Тутберидзе старательно ее мифологизировала, превратив для всей страны в легенду, и все бы ничего, но только Юля до сих пор в обидках на маму за то, что та ее лишила детства и заставила пройти этот путь... Ну, как-то так.
+21
-5
+16
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Lapo Elkann
Ответ tanya_1111
Фильм о первом тренере.
Да, если бы не Лисковец , В ее жизни не случилась бы Тутберидзе.
Она говорит про первого тренера и про финиш ( олимпиаду ) , а главное пропустила.
+26
-10
+16
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Delirium
Ответ Лека-Лека
Как хорошо, что есть такие прекрасные тренеры и такие благодарные спортсмены. Но ту, кем стала Юля, сделала конкретно ЭТЕРИ ТУТБЕРИДЗЕ. Без нее мир никогда не узнал бы о существовании Юлии Липницкой. Так что главное спасибо именно Этери.
Там передача посвящена первым тренерам, так что в передаче про Левковец, остальных тем не касались.
+17
-2
+15
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buturlinomo
Липницкая пока не сказала ни одного плохого слова в адрес Хрустального ( хотя Этери у же не раз прошлась по ней в интервью), но ее уже закидали обвинениями:(
+24
-10
+14
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alexnew
Ответ vanessa2021
Именно с Юли Липницкой и ее Шиндлером на ОИ и началась карьера Тутберидзе. До Юли никто не знал Тшт. После фурора, ктторый на ОИ произвела Юля- к Этери пошли талантливые девочки, федра начала грибовать ее фигуристок. Этери должна в ножки поклониться Юле за все что имеет сейчас, , а не набрасывать на нее в интервью.
Так вот в чем секрет успеха Тутберидзе. Взять девочку без тройных со специфической техникой дупеля и ждать, когда она тебя сделает топ-тренером. Теперь я понял.
+23
-10
+13
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Док Аксель
Первый тренер многое значит в жизни спортсмена. Увидел перспективу в юном даровании и стал с ним возиться, прививать необходимость к усердным тренировкам. И все эти труды, педагогическая и материнская забота дали свой результат.
+13
-1
+12
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alexnew
Конечно, Шелепень была до и была полностью ее фигуристкой. За ней и тянулась Липницкая прежде всего и сама это говорила когда-то в интервью, еще будучи юниоркой. Кстати, вполне возможно, что не было бы Липницкой, Шелепень вместо нее была бы, а так она тогда ушла, первая драма была, потом точно также и Липницкая ушла, когда Медведевой проиграла.
+15
-3
+12
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Е...С
Замечательно, что есть такие тренеры и как здорово, что Юля о ней рассказала. В детском возрасте очень важно привить любовь к фигурному катанию.
+16
-4
+12
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Жизненная
Ответ vanessa2021
Именно с Юли Липницкой и ее Шиндлером на ОИ и началась карьера Тутберидзе. До Юли никто не знал Тшт. После фурора, ктторый на ОИ произвела Юля- к Этери пошли талантливые девочки, федра начала грибовать ее фигуристок. Этери должна в ножки поклониться Юле за все что имеет сейчас, , а не набрасывать на нее в интервью.
Какой зачётный....бред в последнем абзаце.
+23
-11
+12
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Юра Плисецкий
Ответ Oleandra
вот знаете, когда бывшая спортсменка ТШТ начинает вещать, как ей было хорошо везде, кроме как в у Тутберидзе, сразу мысль возникает, что неспроста..
Любой человек может вспоминать о своем детстве. Тем более, если работает сейчас с маленькими детьми.
+13
-2
+11
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versa
Ответ buturlinomo
"вращение и красное пальто" многие бы сделали, а сделать так, что бы миллионы людей вновь и вновь пересматривали бы твои выступление могут единицы.
Юля всегда была настоящей в том, что катала, поэтому каждую её программу помнишь, не только девочку в красном. "Мегаполис", "Пресли", "Джульетта", пластика и гибкость никогда не выглядели у неё как гимнастика на льду.
+10
0
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Sinsilya
Больше испытываешь диссонанс с комментариев тут некоторых, чем от простых слов Липницкой. Ничего плохого не сказала, просто указала на факт. Но нет, комментаторы всё вывернули иначе и опять про « без Тутберидзе никто», какой бред.
+16
-6
+10
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Kareglazaya
Между детским спортом и взрослым всегда огромная пропасть. Первое - это весело, интересно, второе - многочасовые тренировки, режим, травмы. Но ребенок всего этого не понимает, даже не задумывается, а просто радуется тому, что есть сейчас
+10
0
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buturlinomo
Ответ Lapo Elkann
Никогда не скажет . Так как главной считает себя. Но гениальным был образ " красное пальто " и вращение . Остальное многие фигуристки сделали бы.
"вращение и красное пальто" многие бы сделали, а сделать так, что бы миллионы людей вновь и вновь пересматривали бы твои выступление могут единицы.
+11
-2
+9
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Tatuana
Ответ alexnew
Я не понимаю, зачем Липницкая уехала из Екатеринбурга? Ну, прекрасно же было там кататься, никто не убивал нагрузкой. Нет поперлась зачем-то в Москву к этой ужасной Тутберидзе, которая заставила ее стать олимпийской чемпионкой, на выступлении которой в СШ плакала половина страны, да и не только нашей.
Если будет время и желание посмотрите на Rutube «Первый тренер». Серия 5. Возможно вы найдете ответ.
+11
-2
+9
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alexnew
А как она вообще представляла себе стать олимпийской чемпионкой? Вот есть Мао Асада, есть Юеа Ким, есть грибная Костнер, все они уже давно есть для всего мира, есть в Москве и в Санкт-Петербурге свои назначенные уже заранее блатные Сотникова и Туктамышева и они при этом тоже на голову лучше подготовлены Липницкой здесь и сейчас, у которой даже тройных нет. И вот мама приходит к Тутберидзе, которая еще никто и нигде и говорит.: "А мы ведь по возрасту на олимпиаду проходим". Тутберидзе в шоке. Какая олимпиада? Где олимпиада и где эта девочка, которая к ней приехала и все-таки она ее сделала чемпионкой, а теперь Юля приходит и говорит, а как же здорово было в Екатеринбурге на чемпионате школьного двора выступать и занимать 1 места, никакой нагрузки тебе...

При этом у нее получилось, хотя она понятия не имела тогда, чего это будет стоить, а у многих, которые глядя на нее, стали заниматься фигурным катанием, не получилось. Поэтому я 100 раз согласен с Щербаковой. Когда с детского сада девочки говорят, что они хотят Юлей Липницкой, это потом приводит к тому, что они коньками в тренера бросают или вот такие интервью дают.
+24
-16
+8
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Wiley Fox
Убита, ага А БМВ из бюджета России и прочие пироги забыла?
Но сначала ее мама продала квартиру в Екатеринбурге, чтоб оплачивать тренировки у Этери, а потом и работала в Хрустальном у ЭТ.
+13
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+7
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lyubov61
Ответ Sinsilya
Больше испытываешь диссонанс с комментариев тут некоторых, чем от простых слов Липницкой. Ничего плохого не сказала, просто указала на факт. Но нет, комментаторы всё вывернули иначе и опять про « без Тутберидзе никто», какой бред.
Да, но тут некоторые пишут, что без Юли не было бы Этери, и она должна ей в ножки поклониться))
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Tatuana
Ответ alexnew
Ну, я, конечно, посмотрю. Но сами понимаете, какой тут может быть ответ? Никто насильно Липницкую к Тутберидзе не тащил, а если даже это была инициатива мамы, так мама совместно с Тутберидзе и слепила из нее чемпионку. В Екатеринбурге она просто закончила бы. Вполне возможно, была бы при этом счастлива. Она же в последний поезд заскочила... Поэтому и нужно было ей работать в разы больше, чем тем, кто был намного впереди нее. А может быть, вот так сидела бы на кухне и говорила бы, что мама должна была ее увезти в Москву к Тутберидзе, а не слушать ее. Могло быть и так в альтернативной реальности... Тутберидзе в любом случае пробилась бы, это был лишь вопрос времени.
С уважением отношусь к ЭТ, но цель была рассказать именно о первом тренере.
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Железная Леди
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Ответ плюшевая Ракета
Сама говорила, что на тренировках не надо "хлыздить", никто за язык не тянул...
Так она получила ЧОИ не за красивые глаза. на это были брошены все возможности. А вы знаете, сколько разных серьезных травм перенес этот ребенок? Про язык себе напомните.
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Mari Karimova
Ответ smoky eyes
Как же ж модно стало цепляться к каждому слову. Да, уезжала счастливым ребенком, да - потом стала убитой нагрузками. А что это не факт? Любой спортсмен в большом спорте убитый нагрузками, имеет травмы и не имеет личной обычной жизни. Что не так то Юля сказала или где соврала?) Почему нужно в вину ей это ставить? Или где она на тренеров накинула? Я порой не понимаю осуждающих.
В фильме про первого тренера не упомянула второго))
С фамилией Липницкая в комплекте всегда должна идти фамилия Тутберидзе, иначе боты расстроятся и произойдёт то, что сейчас происходит.
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Белые Росы
Ответ Лека-Лека
Как хорошо, что есть такие прекрасные тренеры и такие благодарные спортсмены. Но ту, кем стала Юля, сделала конкретно ЭТЕРИ ТУТБЕРИДЗЕ. Без нее мир никогда не узнал бы о существовании Юлии Липницкой. Так что главное спасибо именно Этери.
Все наоборот. Без таких девочек, как Липницкая, никто бы не знал про Тутберидзе. Юля была одной из тех фигуристок, которые сделали имя грузинке.
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AngelTs
Ответ vanessa2021
Именно с Юли Липницкой и ее Шиндлером на ОИ и началась карьера Тутберидзе. До Юли никто не знал Тшт. После фурора, ктторый на ОИ произвела Юля- к Этери пошли талантливые девочки, федра начала грибовать ее фигуристок. Этери должна в ножки поклониться Юле за все что имеет сейчас, , а не набрасывать на нее в интервью.
О, Господи! Мыслеизложения более лупее, надеюсь, не найти. Как понять мышление подобных людей, которые несут с умным видом дичайший бред!.... Как вообще понимать таких людей?...

На каждом этапе профессионального становления любого человека, того же спортсмена, который выбрал путь спорта высших достижений, есть свои наставники, учителя, тренеры и тд.... Быть благодарным каждому из них, за вложенный труд, это как минимум, достойно. У каждого из них своя миссия. Равно как и учитель начальных классов, который даёт азы и учитель-предметник...

Просто ужасно читать чушь, которую пишут, и считают что это непреложная истина.
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Юлия
Ответ Oleandra
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как же вы всегда болезненно реагируете, если кто то из бывших учеников посмел не похвалить и не поблагодарить Тутберидзе.
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Куруш
Ответ Лека-Лека
Как хорошо, что есть такие прекрасные тренеры и такие благодарные спортсмены. Но ту, кем стала Юля, сделала конкретно ЭТЕРИ ТУТБЕРИДЗЕ. Без нее мир никогда не узнал бы о существовании Юлии Липницкой. Так что главное спасибо именно Этери.
Вот с чего вы решили, что вправе за Юлю решать, кому ей говорить "главное спасибо" - Левковец, Тутберидзе, родителям или может вообще кому-то нам с вами неизвестному?
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Кошка Матраскина
Ответ Delirium
Не знаю, что она там дальше в интервью сказала, но по вот этому отрывку я бы не сказал, что она вкладывала описанный вами смысл. Скорее просто описывает юную наивную себя, едущую в столицу и думающую, что она прекрасна, а на самом деле до прекрасно пришлось еще пахать и пахать.
Я также прочитала. Но Вы разве не знаете как на спорсте все любят перевернуть и додумать в нужную сторону?
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tanya_1111
Ответ Lapo Elkann
Да, если бы не Лисковец , В ее жизни не случилась бы Тутберидзе. Она говорит про первого тренера и про финиш ( олимпиаду ) , а главное пропустила.
Ну вот когда будет сюжет о главном тогда и скажет, а сейчас о другом человеке программа.
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Lanna
Желаю Юле успехов в тренерской карьере, возможно у нее получится вырастить чемпионов не задавленных нагрузкой)
П.с. я не считаю, что большой спорт вообще нужен в жизни, но Юля работает тренером и наверное имеет амбиции растить победителей, ну или ее работодатели)
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Delirium
Ответ Юра Плисецкий
Юля сейчас сама маленьких детей тренирует. Конечно ей важно выработать собственный подход к детям, тренировочную концепцию. Она правильно делает, что вспоминает личные впечатления, анализирует. Очень интересно. Юле удачи.
Интересно было бы послушать ее учеников и родителей. За прошедшие несколько лет статистика уже какая-никакая должна быть.
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