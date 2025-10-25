Григорий Федоров: «Один четверной в короткой программе – тактика для чистых прокатов в данный момент, потому что не готов к двум»

Фигурист Федоров назвал достойным прокат короткой на Гран-при в Магнитогорске.

Григорий Федоров идет вторым, набрав 87,45 балла.

«Достойный прокат, так и ожидал, что буду примерно на втором месте. У нас очень плотная борьба. Завтра все решится. В России очень конкурентное мужское катание, любой может выйти и выстрелить.

Один четверной в короткой программе – тактика для чистых прокатов в данный момент, потому что не готов к двум. Но в дальнейшем буду, конечно, усложняться», – сказал Федоров.