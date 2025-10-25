Тарасова о Гран-при в Магнитогорске: «Первые шесть фигуристок могли бы составить конкуренцию любому на чемпионате мира»

Татьяна Тарасова отметила прогресс в катании Аделии Петросян.

Петросян лидирует после короткой программы (75,89 балла) на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске. Далее идут Анна Фролова (72,74), Ксения Гущина (70,60), Дина Хуснутдинова (68,76), Елизавета Куликова (67,28) и Мария Захарова (66,10).

«Все первые шесть фигуристок очень понравились, они могли бы составить конкуренцию любому спортсмену на чемпионате мира! Петросян прибавила в исполнении. Аделия каталась очень мощно и музыкально», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .