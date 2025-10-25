Кондратюк о короткой: «Мне понравилось, я катался эмоционально. Это 3-й прокат программы – в плане эмоциональной составляющей он был лучшим»
Фигурист занимает третье место после короткой программы (87,36 балла). Лидирует Николай Угожаев (95,69), вторым идет Григорий Федоров (87,45).
«Как сам оценил бы прокат? Мне понравилось, я катался эмоционально. Если считать контрольные прокаты за выступления, это третий прокат этой программы, мне кажется, в плане эмоциональной составляющей это был лучший. Сказалось то, что прыжки были исполнены, наверное, легче отдаваться публике.
Я говорил и в прошлый раз, и в первый раз, когда был в Магнитогорске – это удивительный город в плане теплоты зрителей, наверное, один из лучших городов России, чтобы приехать и выступить.
Я вчера приходил смотреть прокаты девочек, у нас выступала Алена Болдырева, девочка из нашей группы, чувствовалось, будто взрослый крупный турнир. Отлично, что с раннего возраста девочки и мальчики будут привыкать к этой атмосфере», – сказал Кондратюк.
«Оценки посмотрел? Да. Разобрал? Часть – да, там у меня галка на четверном лутце и кьюшка на тройном тулупе. Расстроился? Чего расстраиваться, не я же ставлю баллы. Все, что мог сделать и сказать, я сделал и сказал на льду. Остальное уже зависит не от меня», – также отметил фигурист.