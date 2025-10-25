  • Спортс
  • Кондратюк о короткой: «Мне понравилось, я катался эмоционально. Это 3-й прокат программы – в плане эмоциональной составляющей он был лучшим»
Кондратюк о короткой: «Мне понравилось, я катался эмоционально. Это 3-й прокат программы – в плане эмоциональной составляющей он был лучшим»

Марк Кондратюк оценил свой прокат на Гран-при России в Магнитогорске.

Фигурист занимает третье место после короткой программы (87,36 балла). Лидирует Николай Угожаев (95,69), вторым идет Григорий Федоров (87,45).

«Как сам оценил бы прокат? Мне понравилось, я катался эмоционально. Если считать контрольные прокаты за выступления, это третий прокат этой программы, мне кажется, в плане эмоциональной составляющей это был лучший. Сказалось то, что прыжки были исполнены, наверное, легче отдаваться публике.

Я говорил и в прошлый раз, и в первый раз, когда был в Магнитогорске – это удивительный город в плане теплоты зрителей, наверное, один из лучших городов России, чтобы приехать и выступить.

Я вчера приходил смотреть прокаты девочек, у нас выступала Алена Болдырева, девочка из нашей группы, чувствовалось, будто взрослый крупный турнир. Отлично, что с раннего возраста девочки и мальчики будут привыкать к этой атмосфере», – сказал Кондратюк.

«Оценки посмотрел? Да. Разобрал? Часть – да, там у меня галка на четверном лутце и кьюшка на тройном тулупе. Расстроился? Чего расстраиваться, не я же ставлю баллы. Все, что мог сделать и сказать, я сделал и сказал на льду. Остальное уже зависит не от меня», – также отметил фигурист.

