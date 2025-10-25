3

Грассль о произвольной: «Перед Олимпийскими играми в Милане нам хотелось чего-то очень итальянского»

Даниэль Грассль рассказал о произвольной программе под музыку к фильму «Конклав».

Итальянский фигурист занял второе место на этапе Гран-при Китая. Победил японец Шун Сато, третьим стал Михаил Шайдоров из Казахстана.

«Счастлив, что наконец-то смог показать свою лучшую программу в этом сезоне на Гран-при. Это радует больше всего. На разминке было тяжеловато, я чувствовал себя не лучшим образом, но выйдя на лед, я понимал, что нужно сделать. И я очень доволен результатом.

Сильно нервничал перед соревнованиями, не мог дождаться, когда они кончатся. Но на льду я действительно наслаждался моментом. Все прошло замечательно.

Мы хотели сделать что-то итальянское (в произвольной программе), обсуждали это с тренером в прошлом сезоне. Когда вышел фильм, было столько совпадений – и смерть настоящего папы римского (в фильме «Конклав» по сюжету также умирает папа римский – Спортс’’).

Когда мы начали работать над хореографией, нам хотелось чего-то очень итальянского, особенно перед Олимпийскими играми в Милане и Кортине. Мы добавили в программу много деталей, так что катать ее очень приятно.

Финальная часть на самом деле достаточно шокирующая. Не хочу раскрывать происходящее, если вы еще не смотрели, но я очень рекомендую», – сказал Грассль.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
мужское катание
Даниэль Грассль
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoОлимпиада-2026
