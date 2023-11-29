Липницкая о первых тренировках у Левковец: «Я все время со своего круга давала деру и уходила к ней на середину. Мне всегда казалось, что она очень красивая»

Теги сборная России женское катание Юлия Липницкая Елена Левковец Фигурное катание

Юлия Липницкая рассказала, как начала заниматься фигурным катанием.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире тренировалась у Елены Левковец в Екатеринбурге.

«Нас было очень много, человек, мне кажется, 200-300 набрали. Это малышковый набор: когда-то отбирают в группы начальной подготовки, кто-то остается для здоровья кататься. Я попала сначала к другому тренеру.

Елена Арнольдовна работала всегда на центре. Я все время со своего круга давала деру и уходила к ней на середину. И меня только переставят обратно на свой круг – я опять круг проехала и уже на середине опять у Елены Арнольдовны катаюсь.

Я помню, когда маленькая была, мне всегда казалось, что она очень красивая, она привлекала всегда внимание. Она всегда в середине с ровной спиной, с осанкой, и я такая: красиво, надо туда. Может быть, это так было в моем понимании ребенка», – сказала Липницкая.

«Набирали три тренера, выстраивали детей. У них были номерки, потому что мы их не знали по имени. И только один единственный ребенок наверху шведской стенки висел в желтеньком костюме – как сейчас помню. Это была Юля. Ей было все равно, кто тут стоит, кто плачет – кто не плачет, она там.

Когда мы вышли на лед, она сразу от того тренера ко мне притопала. На следующей тренировке – точно так же.

И мама уже подошла и говорит: ну она к вам идет, давайте, может быть, можно? Я говорю: давайте попробуем. Вот попробовали», – добавила Левковец.

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13 комментариев
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Юра Плисецкий
О, там и интервью тренера Левковец. Интересно.
+14
-1
+13
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fillette
Забавно начиналась карьера одной из самых ярких фигуристок нового времени ).
+9
-1
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Эйлин Эшин
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"... мне всегда казалось, что она очень красивая, она привлекала всегда внимание. Она всегда в середине с ровной спиной, с осанкой, и я такая: красиво, надо туда... " ------------- А Елена Левковец и сейчас очень симпатичная. Представляю, как она была хороша в 23 года, когда начала тренировать Юлю. И муж Елены очень приятный
+6
0
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Док Аксель
Его величество случай, который привёл к успеху.
+6
-1
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Эйлин Эшин
Почему этот комментарий отображается именно так?
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трогательно. - ребёнок потянулся к другому тренеру - мама не воспротивилась, "посторонний" тренер не отказал, другой - не сказала "нет".. и эти ростки детской любви.. :) никто никому не мешал, не ставил палки в колёса.. всё шло своим чередом... мелочи, казалось бы, но все были внимательны к этим мелочам..
+5
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Александр
Ответ AAPolyansky
удивительно, конечно, что человек рассказывает от Левковец - которая "наградила" ее плохой прыжковой техникой, низким прыжком, проблемным ребром, но ничего не говорит о Тутберидзе, которая сделала для ее самореализации в спорте примерно всё
Юля не прыжками запомнилась, не своим техническим уровнем, а именно своими феноменальными вращениями, с которыми она приехала из Свердловска...
+4
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Юра Плисецкий
Ответ AAPolyansky
удивительно, конечно, что человек рассказывает от Левковец - которая "наградила" ее плохой прыжковой техникой, низким прыжком, проблемным ребром, но ничего не говорит о Тутберидзе, которая сделала для ее самореализации в спорте примерно всё
Период Хрустального был у всех на глазах. Сто раз уже всё обсудили справа налево и слева направо. Какой смысл повторяться?
+3
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AAPolyansky
Ответ Александр
Юля не прыжками запомнилась, не своим техническим уровнем, а именно своими феноменальными вращениями, с которыми она приехала из Свердловска...
она выигрывала соревнования вращениями? из Екатеринбурга они приехала с данными к вращениям, которые у нее во многом от того, что она занималась еще и художественной гимнастикой. возможно вы сможете прислать вращения 4 уровня которые она делала, как вы говорите, еще в Екатеринбурге?
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Александр
Ответ AAPolyansky
она выигрывала соревнования вращениями? из Екатеринбурга они приехала с данными к вращениям, которые у нее во многом от того, что она занималась еще и художественной гимнастикой. возможно вы сможете прислать вращения 4 уровня которые она делала, как вы говорите, еще в Екатеринбурге?
🤣 в интервью она как раз делает акцент, что не занималась гимнастикой...
у неё тех. уровень (сумма балов) был уже на уровне взрослых членов сборной России по фигурному катанию, когда она от Левковец уходила... и это в 9 лет...
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AAPolyansky
Ответ Александр
🤣 в интервью она как раз делает акцент, что не занималась гимнастикой... у неё тех. уровень (сумма балов) был уже на уровне взрослых членов сборной России по фигурному катанию, когда она от Левковец уходила... и это в 9 лет...
говорит и не занималась - две большие разницы, художественной гимнастикой она занималась, это медицинский факт. (разговоры про не занималась часть звездной легенды о том, что она типа родилась такой растянутой.) а вот то, что у нее тех уровень в 9 лет был на уровне сборной, тем более, взрослой, - вранье
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Александр
Ответ AAPolyansky
говорит и не занималась - две большие разницы, художественной гимнастикой она занималась, это медицинский факт. (разговоры про не занималась часть звездной легенды о том, что она типа родилась такой растянутой.) а вот то, что у нее тех уровень в 9 лет был на уровне сборной, тем более, взрослой, - вранье
идёте и смотрите исторические результаты... да, тут не Юля такая "выдающаяся", а такой уровень сборной был...

сейчас эта "звёздная легенда" на... зачем?...
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