Липницкая о первых тренировках у Левковец: «Я все время со своего круга давала деру и уходила к ней на середину. Мне всегда казалось, что она очень красивая»

Юлия Липницкая рассказала, как начала заниматься фигурным катанием.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире тренировалась у Елены Левковец в Екатеринбурге.

«Нас было очень много, человек, мне кажется, 200-300 набрали. Это малышковый набор: когда-то отбирают в группы начальной подготовки, кто-то остается для здоровья кататься. Я попала сначала к другому тренеру.

Елена Арнольдовна работала всегда на центре. Я все время со своего круга давала деру и уходила к ней на середину. И меня только переставят обратно на свой круг – я опять круг проехала и уже на середине опять у Елены Арнольдовны катаюсь.

Я помню, когда маленькая была, мне всегда казалось, что она очень красивая, она привлекала всегда внимание. Она всегда в середине с ровной спиной, с осанкой, и я такая: красиво, надо туда. Может быть, это так было в моем понимании ребенка», – сказала .

«Набирали три тренера, выстраивали детей. У них были номерки, потому что мы их не знали по имени. И только один единственный ребенок наверху шведской стенки висел в желтеньком костюме – как сейчас помню. Это была Юля. Ей было все равно, кто тут стоит, кто плачет – кто не плачет, она там.

Когда мы вышли на лед, она сразу от того тренера ко мне притопала. На следующей тренировке – точно так же.

И мама уже подошла и говорит: ну она к вам идет, давайте, может быть, можно? Я говорю: давайте попробуем. Вот попробовали», – добавила Левковец.