Николай Угожаев: «У меня была статистика: когда катал после Кондратюка, катался всегда невыразительно. В этом году я ее сломал»

Николай Угожаев высказался о лидерстве на этапе Гран-при России в Магнитогорске.

Фигурист занимает первое место после короткой программы (95,69). Вторым идет Григорий Федоров (87,45), третьим – Марк Кондратюк (87,36).

«Мне понравилось сегодня последним катать. Надо привыкать. Если ты готов бороться за самые высокие места, всегда будешь в конце катать. Сейчас чувствую себя лучше, чем в первый взрослый сезон. У меня вообще была статистика, когда после Марка Кондратюка катал, катался всегда, так сказать, невыразительно. В этом году я ее сломал», – приводит слова Угожаева «Чемпионат.com».

«Неидеально, но очень хороший прокат, можно было сделать аксель получше. А так – супер. Приятно быть в лидерах, но глобально это ничего не меняет. Завтра надо так же хорошо откатать», – цитирует Угожаева Sport24.