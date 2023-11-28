Илья Авербух: «Щербакова симпатична не только как выдающаяся фигуристка, но и принципами. Болельщикам хочется острее, она слишком положительный герой»
Илья Авербух объяснил, почему уважает олимпийскую чемпионку Анну Щербакову.
– Аня мне симпатична не только как выдающаяся фигуристка, но и своими очень важными, заложенными в первую очередь родителями, принципами. Жизненными принципами. Я уверен, что кто-кто, а Аня точно в жизни не потеряется, она замечательно выражает свою мысль.
Может быть, болельщикам хочется острее здесь, она слишком положительный герой. А у нас внутренне все хотят положительных героев, но стремятся...
– Но интереснее смотреть за отрицательными.
– Да. А Аня – это вот такой вакуум добра, света, ответа. Вот как ей Даня (Глейхенгауз) сделал программу, вот она летящая птица – такая она и есть в жизни. Именно на таких людях, в общем-то, стоит наша Земля, – сказал хореограф и чемпион мира 2002 года в танцах на льду Авербух.
Поэтому те, кому здоровые, спокойные, психологически уравновешенные люди кажутся скучными - идите лесом;))
Анечка прекрасна!
Как же её не хватает на соревнованиях..
Разумеется, она не ангел, но то, что молодая девушка успела и в спорте многого добиться и при этом развивалась интеллектуально и морально - вызывает уважение.
Кстати, про песню в машине еще никто не вспомнил? Смешные хейтеры даже не понимают, что еще больше подчеркивают положительный образ Щербаковой, вспоминая этот случай. Так как если человеку из "грехов" можно припомнить разве что пение дурацкой песенки (и то не публично) - он реально почти святой :)
Мне всегда нравилась Аня своим спокойствием и целеустремлённостью. Мало говорит, и много делает, идеальный образ спортсменки. И смотря разные интервью и шоу с её участием, я в этом убеждаюсь всё больше. А ещё в Ане есть какая-то интеллигентность, она очень достойно и красиво выглядит на публике.
Особенно на ЧР в Челябинске Валиева Щербакову не заметила. Дважды показывали на большом экране, как не заметила.
Я не вижу яркости в людях без интеллекта, без содержания, без самоконтроля и внутренней цензуры, которых поглотило самолюбование.
А то, что подружки у Ани более "взрывные" чем она сама, говорит о том, что Аннушка во фрэндзоне совсем не та разумная прагматичная отличница, какой ее себе представили многие.
имхо, есессна)
Щербакова не будет мелькать в светской хронике или новостях дня, но с точки зрения ценности личного бренда она ведёт себя в публичном поле просто безупречно. Поэтому к ней и идут крупные рекламодатели и поэтому она в Китае ролевая модель и предмет обожания.
Это Трусовой не повезло выступать в одно время с Щербаковой.
На встрече кстати половины олимпийцев не было. Большунова например. Но вы решили просто манипулировать информацией.
В Загитовой много индивидуальности... Плохо
Мне лично в Ане всего хватает!