Илья Авербух: «Щербакова симпатична не только как выдающаяся фигуристка, но и принципами. Болельщикам хочется острее, она слишком положительный герой»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Илья Авербух объяснил, почему уважает олимпийскую чемпионку Анну Щербакову.

– Аня мне симпатична не только как выдающаяся фигуристка, но и своими очень важными, заложенными в первую очередь родителями, принципами. Жизненными принципами. Я уверен, что кто-кто, а Аня точно в жизни не потеряется, она замечательно выражает свою мысль.

Может быть, болельщикам хочется острее здесь, она слишком положительный герой. А у нас внутренне все хотят положительных героев, но стремятся...

– Но интереснее смотреть за отрицательными.

– Да. А Аня – это вот такой вакуум добра, света, ответа. Вот как ей Даня (Глейхенгауз) сделал программу, вот она летящая птица – такая она и есть в жизни. Именно на таких людях, в общем-то, стоит наша Земля, – сказал хореограф и чемпион мира 2002 года в танцах на льду Авербух.

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265 комментариев

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Anastasia1990_
Вакуум добра и света? Что он хотел этим сказать? Он знает что такое вакуум?
+66
-4
+62
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Элла Бурс
Я лично, несмотря на то что имею характер ближе к Алене Косторной (особенно в подростковом возрасте), мечтала бы не захлебываться вечно в эмоциях, а иметь нормальный характер;))
Поэтому те, кому здоровые, спокойные, психологически уравновешенные люди кажутся скучными - идите лесом;))

Анечка прекрасна!
+53
-12
+41
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vm68
Вакуум добра, света, ответа - это круто!
+46
-7
+39
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Delirium
Ответ vm68
Вакуум добра, света, ответа - это круто!
Ну не физик Илюша, бывает.
+43
-4
+39
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Den3Lo
Ответ И это все о нем
Но и Аня умудрялась попадать в скандальные истории,её пение неприличной песне ещё не забыто, так что не такая она уж очень приличная, какой её хотят представить.
Спеть матную песенку совершеннолетней девушке в приватной обстановке это не скандальная история. Лишь для тех кто больше ничего найти не смог, но очень хотелось ))))))))
+60
-24
+36
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Katerina Sunny
Отрицательных героев в жизни, итак, хватает, пусть будут и положительные. Да и зачем из себя лепить того, кем ты не являешься?
+54
-18
+36
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Lanapiano
Хорошо сказано. Аня - лучик света.
Как же её не хватает на соревнованиях..
+60
-26
+34
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alexnew
Ответ Александр Константинов
Согласен. Столько валидола как при её прокатах я не пил уже никогда.
Аня никогда не подводила. Но смотреть при этом было максимально интересно.
+44
-16
+28
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REA-13
"Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица!" - это как раз про Аню.
Разумеется, она не ангел, но то, что молодая девушка успела и в спорте многого добиться и при этом развивалась интеллектуально и морально - вызывает уважение.
Кстати, про песню в машине еще никто не вспомнил? Смешные хейтеры даже не понимают, что еще больше подчеркивают положительный образ Щербаковой, вспоминая этот случай. Так как если человеку из "грехов" можно припомнить разве что пение дурацкой песенки (и то не публично) - он реально почти святой :)
+48
-21
+27
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Delirium
Ответ AtAmI
Как они уже достали с этой песней! Наверное до пенсии будут Ане это припоминать.
Это ж прекрасный маркер "хейтера". Человек много лет выступал, публичная личность, а из порочащего- глупая песня из машины, по дурости Усачевой выложенная в сеть. Примерно как сейчас тут некоторые бегают и рассказывают, что Тутберидзе вообще не тренер, потому что допустила косяк с правилом по секвенциям.
+32
-6
+26
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juliamart
Анюта талантливая, интересная девочка. Она как цветочек, со временем раскроется ещё больше. А скромность украшает в любом случае.
+41
-16
+25
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Brokkoli
Ответ ретроградный меркурий
Аня - пожалуй, первая чемпионка со времен Юли Липницкой с безупречным имиджем. При этом достаточно медийна, чтобы быть на виду, и достаточно закрыта, чтобы не превращать свою жизнь в шоубиз. Авербух прав - такие люди не вызывают интереса у толпы. Ноль скандалов, ноль инфоповодов вне фигурного катания. Все новости - выступила в шоу, выиграла очередную премию, заключила очередной контракт, съездила к кому-нибудь из зарубежных фигуристов в гости. Или в очередной раз занялась пристроем бездомных щенков фонда, где она является попечителем, о чем спортс, конечно, не напишет, потому что бурления масс в комментах на этом не построить. Щербакова не будет мелькать в светской хронике или новостях дня, но с точки зрения ценности личного бренда она ведёт себя в публичном поле просто безупречно. Поэтому к ней и идут крупные рекламодатели и поэтому она в Китае ролевая модель и предмет обожания.
С Липницкой, которая отвечала Этери непечатными словами и огрызалась на журналистов, Аню рядом не ставьте
+43
-18
+25
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Den3Lo
Хорошие любят хороших, а их изначально мало. Быть в топе новостей благодаря трештоку и скандалам ??? Это точно не про Аню. Она себе имя сделала своими манерами, характером и спортивным талантом.
+49
-26
+23
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Анастасия Платонова
Аня такая, какая есть. Вот подружка её, Алёнка Косторная изрядно перчиком посыпает, прямо вырви глаз🤣. Там уже не изюминка, а целый кекс.😁
+28
-7
+21
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ретроградный меркурий
Ответ AtAmI
Как они уже достали с этой песней! Наверное до пенсии будут Ане это припоминать.
Просто больше зацепиться вообще не за что. Вот вообще не за что, Аня за пять лет не дала ни одного повода, ни намека на скандал, поэтому и приходится трясти историей со слитым видео, что где-то когда-то девочки подпевали пошлой песенке. Это настолько смешно и беспомощно смотрится, что впору жалеть этих убогих. Уж лучше бы продолжали держаться методички про продуманную и хитрую Щербакову, которая совсем не та, за кого себя выдает - и то не так нелепо бы смотрелись
+35
-15
+20
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КВАД
Всё правильно сказал Илья. Кроме употребления слова "вакуум".
+35
-15
+20
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grey9610212
простите, Илья, он нам остроты итак хватает...Анна Станиславовна, превосходна....Сверканием нижнего белья удивить можно, покорить нельзя....
+31
-12
+19
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Lasto
Ответ плюшевая Ракета
"Рыбак-рыбака, видит издалека", конечно у них принципы с Ильëй Изяславичем одинаковые, как и национальность: "Мы, русские, не обманываем друг-друга!"(С)...
А что не так с их национальностью? К чему её упоминание? Вам действительно не к чему придраться, что вы решили показать свой антисемитизм? Тогда Анна действительно положительный персонаж, Авербух прав.
+24
-6
+18
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EmperorNazer
Да, Авербух правильно сказал про принципы, заложенные родителями, все эти положительные качества Ани - это результат прекрасного воспитания и правильно привитых ценностей. Очень отрадно, что в нашем ФК есть такой «положительный герой»:) Единственное, Илье бы с определением слова «вакуум» ознакомиться, а то он, видимо, считает, что это некий сгусток или композиция из нескольких составляющих.
+33
-15
+18
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Надя Тангалычева
Мне кажется перчика и остринки в мире фигурного катания хватает сполна )
Мне всегда нравилась Аня своим спокойствием и целеустремлённостью. Мало говорит, и много делает, идеальный образ спортсменки. И смотря разные интервью и шоу с её участием, я в этом убеждаюсь всё больше. А ещё в Ане есть какая-то интеллигентность, она очень достойно и красиво выглядит на публике.
+29
-11
+18
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ретроградный меркурий
Ответ Zooey Glass
У меня Аня очень прочно ассоциируется с женскими персонажами Сэлинджера. Фиби Колфилд или Фрэнни Гласс. Они умны, оригинальны, не оторваны от мира и как-то не озлоблены на него, напрочь лишены зависти (удивительно, как у Ани это получилось в таком токсичном спорте) и еще они сами себе интересны. Я это очень ценю в людях - эту внутреннюю гармонию - отсутствие тяги к эпатажу, к восхищению извне, желанию сразить наповал, у кого какие купальники, у кого какая грудь, кто как накачал губы, сколько томиков Чехова прочитал, какой экстерьер сфотографировал, сколько мальтипу купил, на каком мерсе понтуется... Импонирует эта Анина замкнутость. Никаких фактов о личной жизни, никаких скандалов, фотосессий или интервью для хайпа. Меня очень удивляют люди, которые называют Аню пресной. На мой вкус гораздо "преснее " в очерёдной раз раздеться на камеру или перемыть всем косточки в интервью, показать, как сильно тебя обидели, недооценили, недолюбили... Я не вижу яркости в людях без интеллекта, без содержания, без самоконтроля и внутренней цензуры, которых поглотило самолюбование. А то, что подружки у Ани более "взрывные" чем она сама, говорит о том, что Аннушка во фрэндзоне совсем не та разумная прагматичная отличница, какой ее себе представили многие. имхо, есессна)
Наверняка совсем не отличница. Та же Косторная - находка для шпиона - отмечала в Ане чувство юмора и то, что она с ней полностью на одной волне
+24
-6
+18
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victoire
Илюша гуманитарий) вакуум - это пустота, весьма сомнительный комплимент.
+22
-5
+17
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FlowerF
Ответ vm68
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Смешно. Щербакова соревновалась ещё с Косторной, Загитовой, Медведевой, Туктамышевой.
Особенно на ЧР в Челябинске Валиева Щербакову не заметила. Дважды показывали на большом экране, как не заметила.
+25
-8
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Zooey Glass
У меня Аня очень прочно ассоциируется с женскими персонажами Сэлинджера. Фиби Колфилд или Фрэнни Гласс. Они умны, оригинальны, не оторваны от мира и как-то не озлоблены на него, напрочь лишены зависти (удивительно, как у Ани это получилось в таком токсичном спорте) и еще они сами себе интересны. Я это очень ценю в людях - эту внутреннюю гармонию - отсутствие тяги к эпатажу, к восхищению извне, желанию сразить наповал, у кого какие купальники, у кого какая грудь, кто как накачал губы, сколько томиков Чехова прочитал, какой экстерьер сфотографировал, сколько мальтипу купил, на каком мерсе понтуется... Импонирует эта Анина замкнутость. Никаких фактов о личной жизни, никаких скандалов, фотосессий или интервью для хайпа. Меня очень удивляют люди, которые называют Аню пресной. На мой вкус гораздо "преснее " в очерёдной раз раздеться на камеру или перемыть всем косточки в интервью, показать, как сильно тебя обидели, недооценили, недолюбили...
Я не вижу яркости в людях без интеллекта, без содержания, без самоконтроля и внутренней цензуры, которых поглотило самолюбование.

А то, что подружки у Ани более "взрывные" чем она сама, говорит о том, что Аннушка во фрэндзоне совсем не та разумная прагматичная отличница, какой ее себе представили многие.

имхо, есессна)
+32
-16
+16
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КВАД
Ответ Анастасия Платонова
Аня такая, какая есть. Вот подружка её, Алёнка Косторная изрядно перчиком посыпает, прямо вырви глаз🤣. Там уже не изюминка, а целый кекс.😁
Да все разные. И я, и ты, и все вокруг нас. Это нормально.
+18
-2
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Delirium
Ответ tvo
Анна, целеустремленная, прагматичная, титулованная спортсменка. Но в её добродеятель как и в преодоления я не сильно верю. Это образ слепленный грамотным пиар агентом не более и поддерживаемых её работодателями. В спорте высоких достижений не выжить без здорового эгоизма.
Агент у нее появился после ОИ. А образ ее сформировался задолго до.
+29
-14
+15
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ретроградный меркурий
Аня - пожалуй, первая чемпионка со времен Юли Липницкой с безупречным имиджем. При этом достаточно медийна, чтобы быть на виду, и достаточно закрыта, чтобы не превращать свою жизнь в шоубиз. Авербух прав - такие люди не вызывают интереса у толпы. Ноль скандалов, ноль инфоповодов вне фигурного катания. Все новости - выступила в шоу, выиграла очередную премию, заключила очередной контракт, съездила к кому-нибудь из зарубежных фигуристов в гости. Или в очередной раз занялась пристроем бездомных щенков фонда, где она является попечителем, о чем спортс, конечно, не напишет, потому что бурления масс в комментах на этом не построить.
Щербакова не будет мелькать в светской хронике или новостях дня, но с точки зрения ценности личного бренда она ведёт себя в публичном поле просто безупречно. Поэтому к ней и идут крупные рекламодатели и поэтому она в Китае ролевая модель и предмет обожания.
+63
-48
+15
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Элла Бурс
Ответ Tzaichiha
Ну, тогда соглашусь, что от физики он бесконечно далеко😂.
Есть такой тип людей, они любят выражаться красиво, но не всегда помнят истинный смысл употребляемых слов. Я как-то была на переговорах, где один из руководителей без конца повторял, что он вечно загнан в цугцванг. И все очень удивлялись как открыто он об этом говорит. Потом оказалось что он имел ввиду цейтнот)) Шахматист фигов;)
+16
-1
+15
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alexnew
Ответ vm68
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А как Медведевой, Туктамышевой повезло соревноваться с Трусовой, не говоря уже о всяких Хендрикс, Лью, Сакамото, грозе всех фигуристок Кихире.

Это Трусовой не повезло выступать в одно время с Щербаковой.
+24
-9
+15
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Любовь Потанина
Ответ EmperorNazer
Да, Авербух правильно сказал про принципы, заложенные родителями, все эти положительные качества Ани - это результат прекрасного воспитания и правильно привитых ценностей. Очень отрадно, что в нашем ФК есть такой «положительный герой»:) Единственное, Илье бы с определением слова «вакуум» ознакомиться, а то он, видимо, считает, что это некий сгусток или композиция из нескольких составляющих.
Он вакуум с континуумом перепутал!)
+16
-1
+15
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Ритт
Истину глаголет Авербух. :)
+31
-16
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Lasto
Ответ Шубная моль
Ну да, какие могут быть скандалы, если про нее либо хорошо либо ничего. Вспомнить хоть ту замятую историю с удаленным флагом и игнором встречи олимпийцев с президентом. Другим фигуристам такие привилегии не полагаются - бомонд обсудит с ног до головы.
Какая ещё история с удалённым флагом? В инстаграме? Он там снова появился уже через неделю, если что. А вот у Алиева, Кагановской и Муравьёвой, например он исчез из профиля и больше не появлялся. Получается им такие привилегии тоже полагаются?

На встрече кстати половины олимпийцев не было. Большунова например. Но вы решили просто манипулировать информацией.
+25
-11
+14
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Maecenas
Ответ Шубная моль
Ну да, какие могут быть скандалы, если про нее либо хорошо либо ничего. Вспомнить хоть ту замятую историю с удаленным флагом и игнором встречи олимпийцев с президентом. Другим фигуристам такие привилегии не полагаются - бомонд обсудит с ног до головы.
разве как-то обильно обсуждался черный квадрат Туктамышевой, хотя за это некоторым из страны пришлось уезжать, дело посерьёзнее, чем игнор президента, в котором не она одна отметилась, а еще и некоторые лыжницы. Или, например, Трусова этим летом выступила на всех шоу у Плющенко, кроме тех, которые он проводил в поддержку СВО, тоже можно было пообсуждать, но ничего не было. Можно еще найти примеры подобных «привилегий» и не только у Анны.
+21
-7
+14
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missis-Zima
Ответ Юна73
―Девушку украшает скромность. ―Да… Это когда нет других украшений. (Ищите женщину, 1982 г.)
Аня совершенно не хуже внешне выпрыгивающей из-за угла.
+32
-18
+14
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AtAmI
Ответ Den3Lo
Спеть матную песенку совершеннолетней девушке в приватной обстановке это не скандальная история. Лишь для тех кто больше ничего найти не смог, но очень хотелось ))))))))
Как они уже достали с этой песней! Наверное до пенсии будут Ане это припоминать.
+27
-14
+13
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missis-Zima
Ответ Sat397
Болельщикам и зрителям шоу интересны харизматичные, спортсменки - личности, с актерским талантом, а эти качества не зависят от того, положительный герой или не положительный.
Людям вообще нравятся скандалы,расследования.И что теперь? Ане начать из-за угла выскакивать на уровне детсада,чтобы вам понравится??
+21
-8
+13
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esctyyyyy
Аня прекрасная умная девушка и очень красивая спортсменка!
+22
-9
+13
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Svetlana Yablonskaya
Ответ viewer.
В том,чтобы стемиться выглядеть приличной,воспитанной девушкой нет ничего плохого.Но,в случае с Аней,действительно,мало чувствуется ее индивидуальность.Отсюда,может быть,упреки в лицемерии,называют ее иногда пресной и т.д.
Думаю, дело в другом: в привычке к скандалам, интригам, расследованиям. Как те, кто привык смотреть блокбастеры, выкручивая звук на максимум, не станет смотреть европейское авторское кино. А Анюта прекрасна.
+20
-8
+12
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Delirium
Ответ Anastasia1990_
Вакуум добра и света? Что он хотел этим сказать? Он знает что такое вакуум?
Он фигурист. Я сам чуть чаем на этом месте не подавился. Имелся в виду сгусток, наверное, но Авер сказал то, что сказал. В общем, простим ему, не со злобы же :)
+17
-5
+12
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Maria_J
Ответ Юна73
―Девушку украшает скромность. ―Да… Это когда нет других украшений. (Ищите женщину, 1982 г.)
Скромность украшает любого человека, не только девушку. Попробуйте пообщаться с человеком, который тщеславится, превозносит себя над другими, вечно пытается быть в центре внимания, потом начнёте ценить скромных людей))
+13
-1
+12
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alexnew
Ответ tofsla
"так как Щербакова катала исключительно стабильно и исключительно чисто" Это всё, финиш! Приплыли, увы!
Ну, если не смотреть на Аню через кривые стекла хейтера, то да, можно заметить, что она самая стабильная фигуристка прошлого олимпийского цикла, к тому же с исключительно сложным контентом и одним из самых компонентных катанием. Как-то так. Это особенно хорошо заметно сейчас, когда ее нет... И что-то мы не видим новых Щербаковых...
+16
-4
+12
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Lasto
Ответ плюшевая Ракета
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Даже если у них два гражданства, что тут такого? В России вроде не запрещено иметь два паспорта одновременно)
+14
-2
+12
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RusVector
Ответ Anastasia1990_
Вакуум добра и света? Что он хотел этим сказать? Он знает что такое вакуум?
Согласен, вот жеж изменник, то же самое он и о Медведевой пел!
+20
-9
+11
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B.Jones
Хейтерам Щербаковой нужно учится у Тутбердзе. Так отмолчаться про неё в последнем вью... Вот где уровень. Вот это, как говорят -настоящая сила слова✊✌️
+18
-7
+11
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Irinnna
Ответ viewer.
В том,чтобы стемиться выглядеть приличной,воспитанной девушкой нет ничего плохого.Но,в случае с Аней,действительно,мало чувствуется ее индивидуальность.Отсюда,может быть,упреки в лицемерии,называют ее иногда пресной и т.д.
Всем не угодишь! В Ане для вас мало индивидуальности... Плохо
В Загитовой много индивидуальности... Плохо
Мне лично в Ане всего хватает!
+16
-5
+11
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REA-13
Ответ AtAmI
Как они уже достали с этой песней! Наверное до пенсии будут Ане это припоминать.
Пусть вспоминают. Это только подчеркивает их бессильную злобу - больше-то не за что зацепиться.) Другое дело их любимицы (не будем указывать пальцами) - стабильно генерируют кринжатину =)
+24
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FlowerF
Ответ плюшевая Ракета
Особенно по юниорам...
Особенно после перелома, да. Странно, действительно.
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viewer.
Ответ Svetlana Yablonskaya
Думаю, дело в другом: в привычке к скандалам, интригам, расследованиям. Как те, кто привык смотреть блокбастеры, выкручивая звук на максимум, не станет смотреть европейское авторское кино. А Анюта прекрасна.
"Те, кто привык смотреть блокбастеры, выкручивая звук на максимум, не станет смотреть европейское авторское кино".Такие заявления могут задеть болельщиков других фигуристок.Откуда все эти неоправданные претензии на элитарность Щербаковой?
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Док Аксель
Анна воспитанная, скромная девушка с хорошими манерами, которая не позволяет себе лишнего в жизни ни на страницах интернета. Ей не нужен весь этот шум и эпатаж вокруг её имени.
+22
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Тайга86
Острее предостаточно, есть даже слишком остро и далеко ходить не надо...Пусть Аня и остается такой всегда, не слушая провокаторов в лице доброжелателей, подруг...Приятная девушка, у которой и работа, и развлечения не бросают тень на нее. Таким можно даже чуть косячнуть, но на репутации это всё-равно никак не отразится.
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