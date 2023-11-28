Илья Авербух объяснил, почему уважает олимпийскую чемпионку Анну Щербакову.

– Аня мне симпатична не только как выдающаяся фигуристка, но и своими очень важными, заложенными в первую очередь родителями, принципами. Жизненными принципами. Я уверен, что кто-кто, а Аня точно в жизни не потеряется, она замечательно выражает свою мысль.

Может быть, болельщикам хочется острее здесь, она слишком положительный герой. А у нас внутренне все хотят положительных героев, но стремятся...

– Но интереснее смотреть за отрицательными.

– Да. А Аня – это вот такой вакуум добра, света, ответа. Вот как ей Даня (Глейхенгауз) сделал программу, вот она летящая птица – такая она и есть в жизни. Именно на таких людях, в общем-то, стоит наша Земля, – сказал хореограф и чемпион мира 2002 года в танцах на льду Авербух.