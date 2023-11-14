Александр Жулин: «Думаю, в скором будущем мы увидим показательный номер от Костомарова с Навкой»

Жулин считает, что Костомаров и Навка смогут выступить с показательным номером.

«Уверен на 200 процентов, в текущей ситуации это возможно. Я даже думаю, что в скором будущем мы увидим какой-то показательный номер от него с Татьяной Навкой.

На каком-то ближайшем шоу? Не знаю, это мои фантазии, которые, я больше чем уверен, превратятся в жизнь. Когда-то у меня были фантазии, что Рома (Костомаров) вообще вернется к жизни в нормальном состоянии, так и произошло!» – сказал заслуженный тренер России и чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин.

Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду вместе с Навкой. В 2023-м фигурист перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии.

«Я вообще думаю, Роман – это герой нашего времени. Он сейчас – огромный пример для подражания всему нашему молодому населению, в частности и мне. Сила духа просто нереальная. Даже я такого не ожидал. Он все делает с удовольствием.

Безумно этому рад, потому что в такой ситуации можно было бы и сломаться. Но Роман не из таких. Он показал себя настоящим мужественным человеком. Надо сказать безумное спасибо его семье, Оксане (Домниной, жене – Sports.ru), детям, маме, которые очень его любят. Видимо, чувствуя эту любовь, он отвечает им», – также отметил Жулин.

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