Костомаров о протезах: «Очень рад и благодарен, что государство такие дорогостоящие вещи компенсирует»

Роман Костомаров рассказал, что государство компенсирует расходы на протезы.

«Есть разные системы компенсации. Мы пошли по системе, чтобы быстрее было, через кредит. Это быстрее компенсируется. Можно было ждать компенсацию напрямую. Все компенсируется государством», – сказала жена Костомарова Оксана Домнина.

«Как нам говорили, в течение месяца – двух месяцев [компенсируется]. Действительно, очень дорогостоящие игрушки, и на ногах, и на руках. Все равно цены немножко шокируют. Продал японский мотоцикл Yamaha, это чудо техники Японии, это спортбайк, а стоит как моя рука. Как?! Такие цены.

Я очень рад и благодарен, что государство все-таки поддерживает и такие дорогостоящие вещи компенсирует. Я, конечно, может, и способен все это оплатить, но поддержка государства очень важна, и, надеюсь, она распространяется не только на меня, но и на всех инвалидов, которые пострадали по той или иной причине. Это было бы правильно и здорово. Знаю, что в регионах процесс компенсации более долгий», – отметил Костомаров.

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