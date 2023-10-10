Костомаров о протезах: «Очень рад и благодарен, что государство такие дорогостоящие вещи компенсирует»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров деньги Здоровье Фигурное катание

Роман Костомаров рассказал, что государство компенсирует расходы на протезы.

«Есть разные системы компенсации. Мы пошли по системе, чтобы быстрее было, через кредит. Это быстрее компенсируется. Можно было ждать компенсацию напрямую. Все компенсируется государством», – сказала жена Костомарова Оксана Домнина.

«Как нам говорили, в течение месяца – двух месяцев [компенсируется]. Действительно, очень дорогостоящие игрушки, и на ногах, и на руках. Все равно цены немножко шокируют. Продал японский мотоцикл Yamaha, это чудо техники Японии, это спортбайк, а стоит как моя рука. Как?! Такие цены.

Я очень рад и благодарен, что государство все-таки поддерживает и такие дорогостоящие вещи компенсирует. Я, конечно, может, и способен все это оплатить, но поддержка государства очень важна, и, надеюсь, она распространяется не только на меня, но и на всех инвалидов, которые пострадали по той или иной причине. Это было бы правильно и здорово. Знаю, что в регионах процесс компенсации более долгий», – отметил Костомаров.

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10 комментариев

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SALMON
Интересно почему тогда детям всей страной собирают на средненькие протезы
+16
-2
+14
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Katerina Sunny
Все инвалиды в курсе, что государство компенсирует?
+11
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Grads
Обычным инвалидам такие протезы и не ставят, а за обычные протезы приходится ждать долго компенсации и собирать кучу бумаг.
+10
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андрэ
что за аттракцион невиданной щедрости...
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-1
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Тайга86
Всем только здоровья, не дай бог никому. И мысли вслух: не видела таких протезов у обычных инвалидов...Государство им компенсирует конечно, но боюсь что не такие как у Романа...За подобные, думаю, люди неплохо так доплачивают или довольствуются выданными.
+9
-1
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Железная Леди
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А как быть тем, у кого нет мотоцикла Японского Ямахи?
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Оле-Лукойе
Такие, как у него, точно не компенсируют.
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Иван Меняйло
А Илюша Авербух и Таня Навка не захотели скинуться и помочь?
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Лека-Лека
Что за сказки?
Ему Навка, небось, какие то спец. льготы выбила.
Большинству ничего не только не компенсируют, но и не ставят такие протезы, такого уровня и за такие деньги.
Такие протезы стоят каждый от 3 миллионов. А еще все сопуттвующие манипуляции.
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ SALMON
Интересно почему тогда детям всей страной собирают на средненькие протезы
это им не понять.
0
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