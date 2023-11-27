Дмитрий Козловский: «С Бойковой очень интересно поговорить на тему русской литературы. Она хорошо ее понимает ввиду тонкой душевной организации»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали об увлечении литературой.

– Саша рассказывала в давнем интервью нашему изданию, что увлекается изучением иностранных языков. Пополнился ли с тех пор список любимых?

Бойкова: Вообще фокус внимания сейчас переключился с языков на литературу, потому что, к сожалению, на языки времени не хватает, а почитать я всегда рада. Сейчас читаю «Бесов» Достоевского. Перед этим я прочла сборник Чехова. В основном, конечно, люблю русскую классику.

Козловский: Я очень много читаю профессиональную, научную литературу. Из последнего это Дэниел Ергин «Новая карта мира». А что касается литературы художественной, не так давно я прочитал «Игрока» Достоевского, и еще мне запомнилась трилогия Теодора Драйзера «Финансист», «Титан» и «Стоик». Правда, пока я прочитал только первые две книги.

– Обсуждали Достоевского, когда оба читали?

Козловский: Да, обсуждали, выдвигали свои гипотезы, делились впечатлениями. Вообще с Сашей очень интересно поговорить именно на тему русской литературы. Она в этом очень хорошо разбирается, хорошо ее понимает и осознает, ввиду своей, как мне кажется, тонкой душевной организации.

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95 комментариев

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ретроградный меркурий
Слушал Сашу с Димой в продолжительном часовом интервью. Саша - по меркам спорта умная девушка, но не сказать, чтобы чем-то примечательная личность. А вот у Димы невероятно прокачан навык публичных выступлений и устной речи. Потрясающие культура и техника речи, структурированность и чёткость изложения, реакции на вопросы - навыки для его возраста просто выдающиеся. Правда, говорит как партработник лозунгами, но это уже характер. В будущем с большой вероятностью будет крупным спортивным чиновником в федерации или минспорта, у него есть все задатки для этого
+82
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Элла Бурс
Не выглядит Саша человеком с тонкой душевной организацией, если честно))
Да и таким ранимым людям, наоборот, обычно тяжело читать Достоевского. Он беспощаден в своем обнажении человеческих пороков.

Но то, что Дима всегда настолько тепло говорит о Саше, что бы она не исполняла, вызывает умиление ;)
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Arraches
Читают или нет …. Но речь у них хорошая , грамотная , не засоренная жаргонизмами .
+52
-3
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Екатерина Ивановская
Ответ Элла Бурс
Не выглядит Саша человеком с тонкой душевной организацией, если честно)) Да и таким ранимым людям, наоборот, обычно тяжело читать Достоевского. Он беспощаден в своем обнажении человеческих пороков. Но то, что Дима всегда настолько тепло говорит о Саше, что бы она не исполняла, вызывает умиление ;)
В спорте не бывает людей с тонкой душевной организацией, знаю по себе, т.к. продолжительное время занималась им профессионально. Здесь нужен характер, потому что по-другому никак: либо вы победите, либо вас.
Но то, что Димка всегда о Саше с теплотой говорит и никогда ее не винит, не отворачивается, действительно вызывает восхищение. Такого партнера и друга не так просто найти: Саша ошиблась, а он ее обнимет, Саша опять ошиблась, а он в щечку поцелует. Молодец в этом плане.
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+45
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Элла Бурс
Ответ Екатерина Ивановская
В спорте не бывает людей с тонкой душевной организацией, знаю по себе, т.к. продолжительное время занималась им профессионально. Здесь нужен характер, потому что по-другому никак: либо вы победите, либо вас. Но то, что Димка всегда о Саше с теплотой говорит и никогда ее не винит, не отворачивается, действительно вызывает восхищение. Такого партнера и друга не так просто найти: Саша ошиблась, а он ее обнимет, Саша опять ошиблась, а он в щечку поцелует. Молодец в этом плане.
Да, оба с такими заносчивыми характерами, но Дима всегда на Сашиной стороне. Причем искренне за нее горой.
+40
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Jessi
Тонкая душевная организация-это Коляда, Алиев и Муравьева
+40
-3
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Екатерина Ивановская
Ответ Элла Бурс
Да, оба с такими заносчивыми характерами, но Дима всегда на Сашиной стороне. Причем искренне за нее горой.
Вот тут ниже упомянули про ситуацию на ЧМ. Можно не любить Козловского за чиновничьи речи, за "очередь", но именно отношение к Саше после ЧМ заставило меня взглянуть на Диму с уважением как на достойного мужчину, на которого близкие могут положиться. Когда ошибки Саши лишили его золота ЧМ и парень, в котором бушуют такие амбиции, чтобы вырвалось вот это "в очередь" вопреки любой логике принял достойно ситуацию и поддержал партнершу, которая повела себя, скажем так, нервно. Личная имха, но такого партнера как Козловский можно только пожелать.
+37
-2
+35
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Lennuci
Тонкая душевная организация у Муравьевой. А Бойкова по головам пойдет если надо, не раздумывая.
И ее любовь к литературе это никак не отменяет.
+39
-14
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tofsla
Ай, молодца! За Драйзера хвалю! ну и ладно стоик не прочитал, главное Титан прочел! Прям полюбляю Диму)
+19
-3
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Док Аксель
Достоевского не все студенты Литературного института поймут и усвоят после прочитанного. А мы это читали и изучали в старших классах с таким же успехом в понимании прочитанного. Насколько человек начитан, образован и эрудирован видно после недолгой беседы, а не по тем книгам, которые он недавно прочитал...
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-3
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Александр Скворцов
Ответ Екатерина Ивановская
В спорте не бывает людей с тонкой душевной организацией, знаю по себе, т.к. продолжительное время занималась им профессионально. Здесь нужен характер, потому что по-другому никак: либо вы победите, либо вас. Но то, что Димка всегда о Саше с теплотой говорит и никогда ее не винит, не отворачивается, действительно вызывает восхищение. Такого партнера и друга не так просто найти: Саша ошиблась, а он ее обнимет, Саша опять ошиблась, а он в щечку поцелует. Молодец в этом плане.
Бывают, в виде исключения, и великие спортсмены с тонкой душевной организацией при железном характере: например Юдзуру Ханю-великий романтик фигурного катания!
+16
-3
+13
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Журэма
БК просто в своем образе " питерской интеллигенции".
Это выигрышно смотрится на фоне "колхозности" МГ и поэтому по максимуму эксплуатируется БК везде где только можно - от интервью до постановок.
Но какими бы начитанными ребята не были, фальшь все равно чувствуется - это и разговоры " лозунгами" Димы , и " смотрите, я читаю классику" Саши.
Нам регулярно напоминают , кто здесь интеллигенция, чтобы не забыли)
Но народ помнит так же " очередь" , и "бейджики")
Важно быть, а не казаться.
+21
-8
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Emma Dunn
Ответ Екатерина Ивановская
Вот тут ниже упомянули про ситуацию на ЧМ. Можно не любить Козловского за чиновничьи речи, за "очередь", но именно отношение к Саше после ЧМ заставило меня взглянуть на Диму с уважением как на достойного мужчину, на которого близкие могут положиться. Когда ошибки Саши лишили его золота ЧМ и парень, в котором бушуют такие амбиции, чтобы вырвалось вот это "в очередь" вопреки любой логике принял достойно ситуацию и поддержал партнершу, которая повела себя, скажем так, нервно. Личная имха, но такого партнера как Козловский можно только пожелать.
Саша несколько раз упоминала, что ей очень повезло, что Дима рядом. И не только на льду. Это многое говорит не только о нем, но и об их дружбе.
+16
-3
+13
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Ольга Воеводина
Ответ Jessi
Тонкая душевная организация-это Коляда, Алиев и Муравьева
и Ветлугин 😌
+13
-1
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laura72
Ответ ретроградный меркурий
Слушал Сашу с Димой в продолжительном часовом интервью. Саша - по меркам спорта умная девушка, но не сказать, чтобы чем-то примечательная личность. А вот у Димы невероятно прокачан навык публичных выступлений и устной речи. Потрясающие культура и техника речи, структурированность и чёткость изложения, реакции на вопросы - навыки для его возраста просто выдающиеся. Правда, говорит как партработник лозунгами, но это уже характер. В будущем с большой вероятностью будет крупным спортивным чиновником в федерации или минспорта, у него есть все задатки для этого
Вы почему-то сравниваете торт с котлетами. Ум Бойковой и "прокачанность" публичных навыков Козловского. Я тоже смотрела их интервью в каком-то вузе. Согласна, Дима выглядит (звучит) куда выигрышнее Саши. Но о его уме это вряд ли что-то говорит. А пафосность и изъяснение лозунгами (чем он грешит давненько) в моих глазах умаляет его достоинство. Наслышалась подобного в жизни слишком много, и, как правило, все оказались дураками. Помнится, Бальзак свои первые литературные опыты называл "литературным свинством". Мне нравится эта пара. Будет интересно понаблюдать за ними не только в сфере спорта.
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Екатерина Ивановская
Ответ ретроградный меркурий
Слушал Сашу с Димой в продолжительном часовом интервью. Саша - по меркам спорта умная девушка, но не сказать, чтобы чем-то примечательная личность. А вот у Димы невероятно прокачан навык публичных выступлений и устной речи. Потрясающие культура и техника речи, структурированность и чёткость изложения, реакции на вопросы - навыки для его возраста просто выдающиеся. Правда, говорит как партработник лозунгами, но это уже характер. В будущем с большой вероятностью будет крупным спортивным чиновником в федерации или минспорта, у него есть все задатки для этого
Скажу так. Был бы партнером Саши не Дима из профессорской семьи, а какой-нибудь Вася неизвестный, Бойкова бы с вероятностью 99,9% сидела бы, никак не развиваясь. Перед глазами у нее пример как должен выглядить образованный человек, она тянется.
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Alexandra K
Жениться им надобно, даже общие интересы в виде Достоевского образовались.
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Татьяна Моисеева
Ответ Екатерина Ивановская
Вот тут ниже упомянули про ситуацию на ЧМ. Можно не любить Козловского за чиновничьи речи, за "очередь", но именно отношение к Саше после ЧМ заставило меня взглянуть на Диму с уважением как на достойного мужчину, на которого близкие могут положиться. Когда ошибки Саши лишили его золота ЧМ и парень, в котором бушуют такие амбиции, чтобы вырвалось вот это "в очередь" вопреки любой логике принял достойно ситуацию и поддержал партнершу, которая повела себя, скажем так, нервно. Личная имха, но такого партнера как Козловский можно только пожелать.
Дима - очень умный и добросердечный парень, каких поискать. Сашуле очень с ним повезло...
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Молодец Саша. Правильно, что читает. А то одна ее ровесница все сестру пугает как 10-летняя и без ошибок не может даже короткое предложение в телеге опубликовать 😆
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Alla Belova
Ответ Lennuci
Тонкая душевная организация у Муравьевой. А Бойкова по головам пойдет если надо, не раздумывая. И ее любовь к литературе это никак не отменяет.
Как - то незаметно было,чтобы Саша ходила по головам, наоборот, они самоустранились в итоге и ушли в штаб без парной конкуренции
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Татьяна Моисеева
Ответ ретроградный меркурий
Слушал Сашу с Димой в продолжительном часовом интервью. Саша - по меркам спорта умная девушка, но не сказать, чтобы чем-то примечательная личность. А вот у Димы невероятно прокачан навык публичных выступлений и устной речи. Потрясающие культура и техника речи, структурированность и чёткость изложения, реакции на вопросы - навыки для его возраста просто выдающиеся. Правда, говорит как партработник лозунгами, но это уже характер. В будущем с большой вероятностью будет крупным спортивным чиновником в федерации или минспорта, у него есть все задатки для этого
Абсолютно с вами согласна!
+9
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Kareglazaya
Когда эта пара только пробилась в лидеры, мне казалось, что партнёрша серьезная, а Дмитрий - немного раздолбай. А потом он как-то незаметно догнал и даже перегнал Александру, стал таким рассудительным серьезным. Это радует. На него приятно смотреть и слушать.
+9
-3
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imaxim
Всю свою тонкую душевную организацию Бойкова показала после исполнения ПП на ЧМ-21. Тоньше уже почти некуда)
Да и продолжает демонстрировать эпизодически, если что-то срывает, правда уже не так тонко
+37
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Татьяна Моисеева
Ответ Emma Dunn
Саша несколько раз упоминала, что ей очень повезло, что Дима рядом. И не только на льду. Это многое говорит не только о нем, но и об их дружбе.
Очень достойные партнёры в паре)))
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Девушка Безимени
она бесов поняла?)
+8
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Alexandra K
Ответ Александр Иванов
Похвально. Уважаю. Но найдется ли честный фигурист, который расскажет не о любви к чтению книг из списка "1000 книг, которые должен прочитать каждый", а скажет, что любит фантастику, фэнтези, детективы, комиксы, в конце концов?))
Гуменник говорил, что любит то ли фантастику, то ли фентези, то ли и то, и другое. Я-то думала, он что-то поинтереснее выдаст)
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Татьяна Моисеева
Ответ Элла Бурс
Да, оба с такими заносчивыми характерами, но Дима всегда на Сашиной стороне. Причем искренне за нее горой.
А как иначе? Они же партнёры в прямом смысле этого слова! Пара на загляденье!
+6
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vanessa2021
Ответ Татьяна Моисеева
А как иначе? Они же партнёры в прямом смысле этого слова! Пара на загляденье!
Имхо, они и в жизни пара)))
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Элла Бурс
Ответ Emma Dunn
В них нет ничего высокомерного. Вы все называете людей с сильным характером высокомерными, потому что люди привыкли к ’совершенным спортсменам’ без характера или личности. Характер и амбиции необходимы в спорте. Без них у вас нет ничего.
Да, многие хорошие спортсмены такими качествами обладают. Но у всех они по-разному проявляются, у этой пары ярковыраженно;))
+6
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Emma Dunn
Ответ Элла Бурс
Да, оба с такими заносчивыми характерами, но Дима всегда на Сашиной стороне. Причем искренне за нее горой.
В них нет ничего высокомерного. Вы все называете людей с сильным характером высокомерными, потому что люди привыкли к ’совершенным спортсменам’ без характера или личности. Характер и амбиции необходимы в спорте. Без них у вас нет ничего.
+11
-7
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orlitza
Ответ vanessa2021
Имхо, они и в жизни пара)))
Думаю, нет.
+4
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Alla Belova
Ответ Татьяна Моисеева
"...таким ранимым людям, наоборот, обычно тяжело читать Достоевского..." - раз Саша читает, значит, "такая ранимая" - это не про неё...
Да нет,как раз ранимым людям не тяжело, наоборот,потрясающее погружение в "свою" среду, все как про свою душу и жизнь написано
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Bursve
Ответ Lennuci
Тонкая душевная организация у Муравьевой. А Бойкова по головам пойдет если надо, не раздумывая. И ее любовь к литературе это никак не отменяет.
Как раз по головам с топоришкой 😉😂 по -Достоевскому!!
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Татьяна Моисеева
Ответ imaxim
Всю свою тонкую душевную организацию Бойкова показала после исполнения ПП на ЧМ-21. Тоньше уже почти некуда) Да и продолжает демонстрировать эпизодически, если что-то срывает, правда уже не так тонко
Не надоело исчо переливать из пустого в порожнее?
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Emma Dunn
Ответ imaxim
Всю свою тонкую душевную организацию Бойкова показала после исполнения ПП на ЧМ-21. Тоньше уже почти некуда) Да и продолжает демонстрировать эпизодически, если что-то срывает, правда уже не так тонко
Да, слезы Мишины из-за проигрыша в конкурсе также показывают ее тонкую психическую организацию. Также проявляется внимание Галльямова, высокомерный характер и самовлюбленная личность.
+17
-13
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Raphanus
Ответ imaxim
Всю свою тонкую душевную организацию Бойкова показала после исполнения ПП на ЧМ-21. Тоньше уже почти некуда) Да и продолжает демонстрировать эпизодически, если что-то срывает, правда уже не так тонко
Сколько раз ещё обсосете эту ерундовую ситуацию?
+5
-1
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Дружба11
Когда задевает так то о чем говорит Дима))),это надо искать причину Вам в себе,прочел и волосы дыбом-чего тут только не налили)) и изображающих питерских интеллигентов увидели ) в ребятах и чего только не напридумали.А они просто поделились чем живут-не все же спорт и работа, ребята в Москве в чужом городе-от Питера сложно отказаться, Питер-это любовь навсегда, Саша и Дима поэтичные натуры-поэтому убежище и радость книги, им есть о чем поговорить и это заглушает тоску по городу,близким.-в Питере все-нет этого глянца-все родное-ребята скучают.
Читайте народ книги как ребята-хоть какие-будет о чем поговорить и Вам и нам,а не сидеть на ветках Загитовой и ее критиковать-раз вам такое времяпровождение интересно-самое время найти интересную книгу-литрес,флибуста архив орг и т.д.....-это более ценно,чем критиковать так же и Диму с Сашей.
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Дружба11
Мои Золотые Ребятки,до чего Вы Замечательные-оба развиваетесь, идете вперед, расширяете кругозор,мировоззрение и степень запредельного мышления.
Санечка и Димочка-критика тут конечно с неба))),на самом деле интеллектуальные люди и такие симпатичные как Вы- всегда импонируют адекватным интеллигентным людям и даже не интеллигентным))).
Саня и Дима обязательно делитесь новостями и открытиями, не скрывайте жажду свою познания-люди постепенно отходят от примитива,есть тяга к прекрасному,литературе безусловно-так что здесь Вы найдете единомышленников.
Да,Дима хорошо,что есть Санечка когда говоришь не с пустотой и не в прозрачное глубокое озеро))) а с интересным человеком и глубоким.
+12
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+3
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Alexandra Mosunova
Ответ orlitza
Думаю, нет.
точно нет на данный момент, но жизнь со временем иногда меняет личные отношения.
+3
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+3
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Alexandra Mosunova
Ответ Екатерина Ивановская
Скажу так. Был бы партнером Саши не Дима из профессорской семьи, а какой-нибудь Вася неизвестный, Бойкова бы с вероятностью 99,9% сидела бы, никак не развиваясь. Перед глазами у нее пример как должен выглядить образованный человек, она тянется.
Саша тоже из хорошей семьи, а с партнером повезло безусловно, совпали в интеллектуальном аспекте.
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+3
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N-fox
Читающие фигуристы - это прекрасно. Это же просто прелесть что такое - он од н роман Достоевского читает, она другой, делятся впечатлениями. Да еще и катаются на загляденье)
+6
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+3
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orlitza
Ответ Журэма
БК просто в своем образе " питерской интеллигенции". Это выигрышно смотрится на фоне "колхозности" МГ и поэтому по максимуму эксплуатируется БК везде где только можно - от интервью до постановок. Но какими бы начитанными ребята не были, фальшь все равно чувствуется - это и разговоры " лозунгами" Димы , и " смотрите, я читаю классику" Саши. Нам регулярно напоминают , кто здесь интеллигенция, чтобы не забыли) Но народ помнит так же " очередь" , и "бейджики") Важно быть, а не казаться.
Жёстко, но, пожалуй, в чем-то верно.
+7
-4
+3
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Элла Бурс
Ответ Emma Dunn
И? Я люблю их за их характер и многие другие качества. Мне нравятся люди, которые живут с чувствами и эмоциями, а не роботы.
Обладать эмоциональным интеллектом для слабаков, я поняла))
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Элла Бурс
Дорогая Emma Dunn))
Не знаю баг ли это, или вы ограничили ответы)

Но вы уж напрягите силы и разберитесь что значит выражение "для слабаков" ну и "эмоциональный интеллект" тоже) Спасибо.
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+3
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Александр Иванов
Похвально. Уважаю. Но найдется ли честный фигурист, который расскажет не о любви к чтению книг из списка "1000 книг, которые должен прочитать каждый", а скажет, что любит фантастику, фэнтези, детективы, комиксы, в конце концов?))
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Adeline
Ответ Екатерина Ивановская
Скажу так. Был бы партнером Саши не Дима из профессорской семьи, а какой-нибудь Вася неизвестный, Бойкова бы с вероятностью 99,9% сидела бы, никак не развиваясь. Перед глазами у нее пример как должен выглядить образованный человек, она тянется.
Только сам Дима говорил не так давно, что Саша его сильно вдохновляет, потому что она постоянно стремится к саморазвитию
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Кокич
Ответ ретроградный меркурий
Слушал Сашу с Димой в продолжительном часовом интервью. Саша - по меркам спорта умная девушка, но не сказать, чтобы чем-то примечательная личность. А вот у Димы невероятно прокачан навык публичных выступлений и устной речи. Потрясающие культура и техника речи, структурированность и чёткость изложения, реакции на вопросы - навыки для его возраста просто выдающиеся. Правда, говорит как партработник лозунгами, но это уже характер. В будущем с большой вероятностью будет крупным спортивным чиновником в федерации или минспорта, у него есть все задатки для этого
Все эти ваши наблюдения как бы запоздали на несколько лет.
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Александр Иванов
Ответ MARG-la
А что делать тем, кому реально нравится классика?
Любить классику) Это же не претензия, это просто недоумение. Я тоже люблю классику, но и научную фантастику люблю, и фэнтези, и военные мемуары, и детективы и многое-многое другое. А у них как-то вот по шаблону ответы про любимые книги. Ощущение, что называют книги из списка рекомендованной литературы. Вон только Гуменник, как сказано выше, отошел от общей линии и рассказал о своей любви к фантастике. Но опять же - это не в упрек им. Считайте, что мне просто стало обидно за фантастику))
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MARG-la
Ответ Журэма
БК просто в своем образе " питерской интеллигенции". Это выигрышно смотрится на фоне "колхозности" МГ и поэтому по максимуму эксплуатируется БК везде где только можно - от интервью до постановок. Но какими бы начитанными ребята не были, фальшь все равно чувствуется - это и разговоры " лозунгами" Димы , и " смотрите, я читаю классику" Саши. Нам регулярно напоминают , кто здесь интеллигенция, чтобы не забыли) Но народ помнит так же " очередь" , и "бейджики") Важно быть, а не казаться.
Вы правы. И БК именно такие- питерские интеллигенты. И именно они не стараются казаться лучше, чем есть. Интеллигентность , начитанность, образованность, ум, наконец,- это совсем не синоним мягкотелости и беззубости. И да, нервы есть у всех.А какие они на самом деле- для этого вполне достаточно посмотреть их выступления и хоть немного послушать что и, главное- КАК они говорят. И если это ни о чем не говорит, то это точно не проблемы ребят. К счастью, хуже они от этого точно не станут.
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Anfitan
Ответ Alexandra K
Жениться им надобно, даже общие интересы в виде Достоевского образовались.
а потом, слезы, я его застала....застала с ней....с книжкой Д.Донцовой))))
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