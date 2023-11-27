Дмитрий Козловский: «С Бойковой очень интересно поговорить на тему русской литературы. Она хорошо ее понимает ввиду тонкой душевной организации»
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали об увлечении литературой.
– Саша рассказывала в давнем интервью нашему изданию, что увлекается изучением иностранных языков. Пополнился ли с тех пор список любимых?
Бойкова: Вообще фокус внимания сейчас переключился с языков на литературу, потому что, к сожалению, на языки времени не хватает, а почитать я всегда рада. Сейчас читаю «Бесов» Достоевского. Перед этим я прочла сборник Чехова. В основном, конечно, люблю русскую классику.
Козловский: Я очень много читаю профессиональную, научную литературу. Из последнего это Дэниел Ергин «Новая карта мира». А что касается литературы художественной, не так давно я прочитал «Игрока» Достоевского, и еще мне запомнилась трилогия Теодора Драйзера «Финансист», «Титан» и «Стоик». Правда, пока я прочитал только первые две книги.
– Обсуждали Достоевского, когда оба читали?
Козловский: Да, обсуждали, выдвигали свои гипотезы, делились впечатлениями. Вообще с Сашей очень интересно поговорить именно на тему русской литературы. Она в этом очень хорошо разбирается, хорошо ее понимает и осознает, ввиду своей, как мне кажется, тонкой душевной организации.
Да и таким ранимым людям, наоборот, обычно тяжело читать Достоевского. Он беспощаден в своем обнажении человеческих пороков.
Но то, что Дима всегда настолько тепло говорит о Саше, что бы она не исполняла, вызывает умиление ;)
Но то, что Димка всегда о Саше с теплотой говорит и никогда ее не винит, не отворачивается, действительно вызывает восхищение. Такого партнера и друга не так просто найти: Саша ошиблась, а он ее обнимет, Саша опять ошиблась, а он в щечку поцелует. Молодец в этом плане.
И ее любовь к литературе это никак не отменяет.
Это выигрышно смотрится на фоне "колхозности" МГ и поэтому по максимуму эксплуатируется БК везде где только можно - от интервью до постановок.
Но какими бы начитанными ребята не были, фальшь все равно чувствуется - это и разговоры " лозунгами" Димы , и " смотрите, я читаю классику" Саши.
Нам регулярно напоминают , кто здесь интеллигенция, чтобы не забыли)
Но народ помнит так же " очередь" , и "бейджики")
Важно быть, а не казаться.
Да и продолжает демонстрировать эпизодически, если что-то срывает, правда уже не так тонко
Читайте народ книги как ребята-хоть какие-будет о чем поговорить и Вам и нам,а не сидеть на ветках Загитовой и ее критиковать-раз вам такое времяпровождение интересно-самое время найти интересную книгу-литрес,флибуста архив орг и т.д.....-это более ценно,чем критиковать так же и Диму с Сашей.
Санечка и Димочка-критика тут конечно с неба))),на самом деле интеллектуальные люди и такие симпатичные как Вы- всегда импонируют адекватным интеллигентным людям и даже не интеллигентным))).
Саня и Дима обязательно делитесь новостями и открытиями, не скрывайте жажду свою познания-люди постепенно отходят от примитива,есть тяга к прекрасному,литературе безусловно-так что здесь Вы найдете единомышленников.
Да,Дима хорошо,что есть Санечка когда говоришь не с пустотой и не в прозрачное глубокое озеро))) а с интересным человеком и глубоким.
Не знаю баг ли это, или вы ограничили ответы)
Но вы уж напрягите силы и разберитесь что значит выражение "для слабаков" ну и "эмоциональный интеллект" тоже) Спасибо.