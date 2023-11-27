Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали об увлечении литературой.

– Саша рассказывала в давнем интервью нашему изданию, что увлекается изучением иностранных языков. Пополнился ли с тех пор список любимых?

: Вообще фокус внимания сейчас переключился с языков на литературу, потому что, к сожалению, на языки времени не хватает, а почитать я всегда рада. Сейчас читаю «Бесов» Достоевского. Перед этим я прочла сборник Чехова. В основном, конечно, люблю русскую классику.

: Я очень много читаю профессиональную, научную литературу. Из последнего это Дэниел Ергин «Новая карта мира». А что касается литературы художественной, не так давно я прочитал «Игрока» Достоевского, и еще мне запомнилась трилогия Теодора Драйзера «Финансист», «Титан» и «Стоик». Правда, пока я прочитал только первые две книги.

– Обсуждали Достоевского, когда оба читали?

Козловский: Да, обсуждали, выдвигали свои гипотезы, делились впечатлениями. Вообще с Сашей очень интересно поговорить именно на тему русской литературы. Она в этом очень хорошо разбирается, хорошо ее понимает и осознает, ввиду своей, как мне кажется, тонкой душевной организации.