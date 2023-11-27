Бойкова и Козловский: «Спасибо нашим соперникам за интересную борьбу. А нашим тренерам – за подготовку и веру в нас»
Бойкова и Козловский поблагодарили тренеров за подготовку к Гран-при России.
На турнире в Москве Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу.
«Еще один шаг нашего спортивного пути пройден! Есть над чем работать, и это очень приятно!😸
Спасибо всем, кто пришел поддержать нас в «Мегаспорт», кто переживал и смотрел онлайн-трансляцию, кто писал и продолжает писать❤️ Мы вас очень любим и ценим🤗
Спасибо нашим соперникам за интересную борьбу💪🏻
А нашим тренерам – за подготовку и веру в нас😘», – написали фигуристы в соцсетях.
Если АБ и ЧЯ поработают на прыжковым контентом и выбросами будут очень конкурентны. У АБ вообще 4-ой подкрут КОСМОС.
Так что молодежь очень близка к МГ и БК.
На ЧР будет жарко
Болею за них с юниоров, думала уже жизнь их поучила, побила, должны были понять... но нет.