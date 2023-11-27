Бойкова и Козловский: «Спасибо нашим соперникам за интересную борьбу. А нашим тренерам – за подготовку и веру в нас»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Бойкова и Козловский поблагодарили тренеров за подготовку к Гран-при России.

На турнире в Москве Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу. 

«Еще один шаг нашего спортивного пути пройден! Есть над чем работать, и это очень приятно!😸

Спасибо всем, кто пришел поддержать нас в «Мегаспорт», кто переживал и смотрел онлайн-трансляцию, кто писал и продолжает писать❤️ Мы вас очень любим и ценим🤗

Спасибо нашим соперникам за интересную борьбу💪🏻

А нашим тренерам – за подготовку и веру в нас😘», – написали фигуристы в соцсетях. 

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18 комментариев

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Anisu
Ответ ретроградный меркурий
По-настоящему борьба у БК будет только на очных стартах с МиГами. Сейчас нет других пар, способных кататься на том же уровне, поэтому главное для них начнётся на ЧР
Думаете они не понимают этого?)) Что же должны были написать по-вашему? "Спасибо нашим соперникам, что не особо путались под ногами и не нарушили очередь?"
+33
-2
+31
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ретроградный меркурий
По-настоящему борьба у БК будет только на очных стартах с МиГами. Сейчас нет других пар, способных кататься на том же уровне, поэтому главное для них начнётся на ЧР
+23
-5
+18
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galik55
Ответ ретроградный меркурий
По-настоящему борьба у БК будет только на очных стартах с МиГами. Сейчас нет других пар, способных кататься на том же уровне, поэтому главное для них начнётся на ЧР
Ну почему ОГ были очень близко к БК на одном этапе(Казань) и понравились больше БК. У ХК сейчас шикарные программы , которые им идут и нравятся, плюс они работают упорно над парными элементами, тодес до 4 уровня подняли , подкрут тоже дотянут.
Если АБ и ЧЯ поработают на прыжковым контентом и выбросами будут очень конкурентны. У АБ вообще 4-ой подкрут КОСМОС.
Так что молодежь очень близка к МГ и БК.
На ЧР будет жарко
+15
-2
+13
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Бузина
Диме все-таки нужно поумерить свое эго :) вчера заявил, что все элементы, кроме тех на которых были помарки, были ими исполнены на блистательном (!) уровне. Ну блин, скромнее надо быть.
Болею за них с юниоров, думала уже жизнь их поучила, побила, должны были понять... но нет.
+14
-3
+11
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Arraches
Выход удался , несмотря на пару недочетов . Катались красиво . Мишки и БК - высшая лига у нас в парном , за ними идут пары Слюсаренко , Княжук и Хабибуллина ( возможно кого то упустила ), ну а замыкают остальные . Все в руках спортсменов . Дерзайте !
+11
-2
+9
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Shtirly
Борьбу. Бугагагага)))) ыыы ЛОЛ!!!
+10
-5
+5
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Анастасия Прудникова
Ответ Тайга86
В финале жара будет и на ЧР. Сейчас так, разминка и оттачивание.
Я не думаю, что будет жара. Скорее всего, первых два места займут МГ, БК при любых прокатах, а уже за бронзу остальные пары будут бороться. Конечно, надеюсь, что не права буду, но, мне кажется, места уже распределены, как в танцах.
+5
0
+5
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Тайга86
В финале жара будет и на ЧР. Сейчас так, разминка и оттачивание.
+5
-1
+4
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Утренняя Аврора
Ваши соперники пока в засаде. Вы с,ними еще не встречались в этом сезоне. Оценки нос в нос. Борьба будет нешуточная. Так что готовьтесь основательно. Мишки ни балла не отдадут без боя.
+6
-2
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Док Аксель
Борьбы как таковой не было особенно в ПП. Все ошибались и значительно. ТМ закончили, а с МиГами предстоит выяснять кто лучше в очной борьбе на соревнованиях. Там между вами и выяснится кто первые, а кто вторые.
+4
0
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Бузина
Ответ Emma Dunn
О каком эго вы говорите? Он сказал все правильно. Элементы были исполнены на блестящем уровне, кроме тех, которые имели пятна. Ради Бога. Нужно критиковать все, что он говорит. Если бы галлямов сказал то же самое, все бы хлопали и кричали, что он прав.
Галлямов бы не сказал :)
+6
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+3
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galik55
Ответ Бузина
Диме все-таки нужно поумерить свое эго :) вчера заявил, что все элементы, кроме тех на которых были помарки, были ими исполнены на блистательном (!) уровне. Ну блин, скромнее надо быть. Болею за них с юниоров, думала уже жизнь их поучила, побила, должны были понять... но нет.
У них на пару ого го какое эго
+3
0
+3
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Arraches
Ответ galik55
Ну почему ОГ были очень близко к БК на одном этапе(Казань) и понравились больше БК. У ХК сейчас шикарные программы , которые им идут и нравятся, плюс они работают упорно над парными элементами, тодес до 4 уровня подняли , подкрут тоже дотянут. Если АБ и ЧЯ поработают на прыжковым контентом и выбросами будут очень конкурентны. У АБ вообще 4-ой подкрут КОСМОС. Так что молодежь очень близка к МГ и БК. На ЧР будет жарко
Молодежи нужно только прыжки стабилизировать , в целом молодые пары сильные , выбросы , поддержки шикарные .
+2
0
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Бузина
Ответ Анастасия Прудникова
Я не думаю, что будет жара. Скорее всего, первых два места займут МГ, БК при любых прокатах, а уже за бронзу остальные пары будут бороться. Конечно, надеюсь, что не права буду, но, мне кажется, места уже распределены, как в танцах.
места могут быть распределены, но кататься придется чисто, чтобы свое место занять.
+2
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Тайга86
Ответ Анастасия Прудникова
Я не думаю, что будет жара. Скорее всего, первых два места займут МГ, БК при любых прокатах, а уже за бронзу остальные пары будут бороться. Конечно, надеюсь, что не права буду, но, мне кажется, места уже распределены, как в танцах.
Так я и говорю про жару между ними) Будет отличная и уже настоящая борьба за первое место. У всех остальных за третье.
+1
0
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