Бойкова и Козловский: «Спасибо нашим соперникам за интересную борьбу. А нашим тренерам – за подготовку и веру в нас»

Бойкова и Козловский поблагодарили тренеров за подготовку к Гран-при России.

На турнире в Москве Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу.

«Еще один шаг нашего спортивного пути пройден! Есть над чем работать, и это очень приятно!😸

Спасибо всем, кто пришел поддержать нас в «Мегаспорт», кто переживал и смотрел онлайн-трансляцию, кто писал и продолжает писать❤️ Мы вас очень любим и ценим🤗

Спасибо нашим соперникам за интересную борьбу💪🏻

А нашим тренерам – за подготовку и веру в нас😘», – написали фигуристы в соцсетях.