Вероника Яметова: «Назад я сальто не сделаю, а вперед – возможно. Но это не точно»
Вероника Яметова оценила выступление на Гран-при России в Москве, где она стала второй.
– На двойной акселе получился косячок, а так довольна прокатом. Атмосфера была прекрасная, но во время проката у меня немного тряслись ноги. Когда проезжала мимо комментаторов на лутц – аксель, я немножко запнулась. А так было легко катать.
– Кто тебе находит фишки, как например, в концовке произвольной программы? Ты всегда удивляешь интересными находками.
– Тренеры, иногда я могу что-то предложить.
– Адам Сяо Хим Фа тебя вдохновил на проезд на руке? Или ты его?
– Я не знаю. Не знаю, кто раньше начал это делать. Был какой-то этап Гран-при, я смотрела мужчин. Смотрю – он тоже так делает. Я такая: «Интересно, кто первый начал это делать, я или он?»
– Ты видела, как Адам на одном из Гран-при уходил со льда и прыгнул сальто назад? Стоит от тебя ждать такого же трюка?
– Назад, может, я сальто не сделаю, а вперед – возможно. Но это не точно, – сказала Яметова во влоге Первого канала.
ПП-мне очень понравилось, выступление просто шик.Прога яркая,зажигательная, с прекрасной идеей тебе подходящей, хорео подобрано просто великолепно-Вы Молодцы.Держите строй.Все будет Хорошо.