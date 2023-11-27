Вероника Яметова: «Назад я сальто не сделаю, а вперед – возможно. Но это не точно»

Теги сборная России женское катание Адам Сяо Хим Фа Вероника Яметова Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Вероника Яметова оценила выступление на Гран-при России в Москве, где она стала второй.

– На двойной акселе получился косячок, а так довольна прокатом. Атмосфера была прекрасная, но во время проката у меня немного тряслись ноги. Когда проезжала мимо комментаторов на лутц – аксель, я немножко запнулась. А так было легко катать. 

– Кто тебе находит фишки, как например, в концовке произвольной программы? Ты всегда удивляешь интересными находками. 

– Тренеры, иногда я могу что-то предложить. 

Адам Сяо Хим Фа тебя вдохновил на проезд на руке? Или ты его?

– Я не знаю. Не знаю, кто раньше начал это делать. Был какой-то этап Гран-при, я смотрела мужчин. Смотрю – он тоже так делает. Я такая: «Интересно, кто первый начал это делать, я или он?»

– Ты видела, как Адам на одном из Гран-при уходил со льда и прыгнул сальто назад? Стоит от тебя ждать такого же трюка?

– Назад, может, я сальто не сделаю, а вперед – возможно. Но это не точно, – сказала Яметова во влоге Первого канала. 

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21 комментарий

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ретроградный меркурий
Вообще-то как раз сальто назад считается проще, чем вперёд. Но если нет навыков акробатики, то пробовать на льду ни то, ни другое даже не стоит
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pas33pas
Надеюсь Вероника не будет заниматься фигнёй. Одно неловкое движение - и передавай привет Мухиной.
+12
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+12
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Mira Val
Ника, осторожно, сальто не шутка и не фишка, нет смысла распыляться еще на тренировки по гимнастике.
+9
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+9
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vmn
По сравнению с освоением сальто изучение ультра-системы кажется ультрабезопасным
+8
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Мэй Касахара
Ответ ретроградный меркурий
Вообще-то как раз сальто назад считается проще, чем вперёд. Но если нет навыков акробатики, то пробовать на льду ни то, ни другое даже не стоит
Это не совсем так. 5 лет занималась прыжками на батуте. Большинству людей сальто вперед как раз дается легче и считается, что оно безопаснее. Для сальта назад нужна большая сила крутки, поэтому у большинства людей в группе шло сальто вперед, а назад только со страховкой
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Дружба11
Вероничка, ты и так после травмы выступала,что скромно умолчала, давай без экспериментов и подумать по ультра си.
ПП-мне очень понравилось, выступление просто шик.Прога яркая,зажигательная, с прекрасной идеей тебе подходящей, хорео подобрано просто великолепно-Вы Молодцы.Держите строй.Все будет Хорошо.
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Железная Леди
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Хорошая девочка. Поздравляю ее и ее тренеров. Заслужили.
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Маргарита В Сафронова
Ника точно сделает)
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Девочка с севера
Да что хоть вы такие душные-то все?
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Идеальный шторм
Так назад сальто легче делать, детей вначале ему учат, а только потом вперёд
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Сережа-молодец!
Ответ Мэй Касахара
Это не совсем так. 5 лет занималась прыжками на батуте. Большинству людей сальто вперед как раз дается легче и считается, что оно безопаснее. Для сальта назад нужна большая сила крутки, поэтому у большинства людей в группе шло сальто вперед, а назад только со страховкой
Сальто назад страшно, т.к. не видно куда летишь и голова сильно тормозит. Хотя проще (как мне кажется) назад прыгать. Но это тоже из батутного прошлого. А на льду оба - страх и ужас
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Александр Шульгин
Ответ Мэй Касахара
Это не совсем так. 5 лет занималась прыжками на батуте. Большинству людей сальто вперед как раз дается легче и считается, что оно безопаснее. Для сальта назад нужна большая сила крутки, поэтому у большинства людей в группе шло сальто вперед, а назад только со страховкой
Это не батут. На полу проще сделать на несколько порядков сальто назад также и на льду
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Хрустальный Гусенок
судя по ее мускулистым ногам, она, кажется, вполне способна выполнять подобные гимнастические упражнения, а ее образ королевы викингов помогает ей выглядеть почти сверхчеловеческой. Но лучше не рисковать без серьезной подготовки и страховки, да и то только в цирке на льду, когда Ника захочет продолжить профессиональную карьеру.
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Мэй Касахара
Ответ Александр Шульгин
Это не батут. На полу проще сделать на несколько порядков сальто назад также и на льду
Так на батуте прыгать легче, чем на полу на несколько порядков за счет упругости сетки)) На льду другая ситуация, там есть начальная скорость и она переходит в крутку.
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Александр Шульгин
Ответ Мэй Касахара
Так на батуте прыгать легче, чем на полу на несколько порядков за счет упругости сетки)) На льду другая ситуация, там есть начальная скорость и она переходит в крутку.
Я вам про это и говорю на полу и льду проще прыгать сальто назад
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Александр Шульгин
Ответ Мэй Касахара
А я вам говорю, что на льду да, а на полу нет
Что нет, назад проще прыгнуть с твердой поверхности это факт
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Мэй Касахара
Ответ Александр Шульгин
Что нет, назад проще прыгнуть с твердой поверхности это факт
Со льда назад проще прыгать из-за начальной скорости, потому что фигурист едет назад. С батута проще прыгать опять же из-за начальной скорости за счет силы упругости сетки, она вас выталкивает. Прыжок с жесткого пола требует гораздо больше ваших усилий, потому что начальной скорости нет - на батуте вы так несколько оборотов скрутите и кстати к прыжкам на полу переходят, только когда на батуте спокойно крутишь назад двойные-тройные сальто.
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Александр Шульгин
Вперёд намного сложнее тем более на льду его никто никогда не делал вроде и врятли сделает
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Екатерина К
Ответ Мэй Касахара
Это не совсем так. 5 лет занималась прыжками на батуте. Большинству людей сальто вперед как раз дается легче и считается, что оно безопаснее. Для сальта назад нужна большая сила крутки, поэтому у большинства людей в группе шло сальто вперед, а назад только со страховкой
Именно на коньках сальто назад намного проще ,чем вперед, даже и прыжки делаются на ход назад , кроме акселя.
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