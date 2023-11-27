Вероника Яметова оценила выступление на Гран-при России в Москве, где она стала второй.

– На двойной акселе получился косячок, а так довольна прокатом. Атмосфера была прекрасная, но во время проката у меня немного тряслись ноги. Когда проезжала мимо комментаторов на лутц – аксель, я немножко запнулась. А так было легко катать.

– Кто тебе находит фишки, как например, в концовке произвольной программы? Ты всегда удивляешь интересными находками.

– Тренеры, иногда я могу что-то предложить.

– тебя вдохновил на проезд на руке? Или ты его?

– Я не знаю. Не знаю, кто раньше начал это делать. Был какой-то этап Гран-при, я смотрела мужчин. Смотрю – он тоже так делает. Я такая: «Интересно, кто первый начал это делать, я или он?»

– Ты видела, как Адам на одном из уходил со льда и прыгнул сальто назад? Стоит от тебя ждать такого же трюка?

– Назад, может, я сальто не сделаю, а вперед – возможно. Но это не точно, – сказала во влоге Первого канала.