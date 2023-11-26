Судьи Шеховцова и Кандыба поставили Валиеву на второе место в произвольной программе на Гран-при в Москве

Теги сборная России судьи женское катание Алла Шеховцова Ксения Синицына Камила Валиева Вероника Яметова Фигурное катание

Два арбитра поставили Валиеву на 2-е место в произвольной на Гран-при в Москве.

Судьи Алла Шеховцова и Светлана Кандыба, представляющие Москву, оценили прокат Камилы Валиевой на 144,06 и 143,64 балла соответственно. Таким образом, Шеховцова поставила выше Веронику Яметову (144,58), а Кандыба – Ксению Синицыну (144,01).

Всего соревнования судили семь арбитров. В итоговом протоколе Валиева стала первой как в произвольной (144,95), так и по сумме программ (226,22).

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111 комментариев

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anka
Даже если б Валиева сегодня проиграла ПП Яметовой, она всё равно бы осталась первая за счет большого запаса после КП. Ну некому сегодня было обыгрывать Камилу. Только если бы Мура не завалила свою ПП или если бы сама Камила опять накосячила б в хлам, как в Казани.
Но и восхвалять Камилу после такой ПП тоже конечно не стоит, фк бомонд совсем уже поехал. КП да отличная, ПП лучше намного чем в Казани, но еще работать и работать до уровня восхваления ТАТ
+68
-5
+63
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Александр
Ответ Анастасия Прудникова
Мне сегодня на данном соревновании понравилась Яметова. Такой шустрый живчик и ошибок серьезных не было. Надеюсь, Муравьева с Валиевой восстановят ультра си к следующим соревнованиям.
Вероника хороша, но она среднячковая фигуристка... никогда не боролась за топовые позиции... между ней и топовыми фигуристками - пропасть в скиле катания... в этом году может и попадёт в топ6, но исключительно из-за того, что почти все топовые фигуристки приостановили карьеру, либо с травмами...
+62
-14
+48
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umma
Как мне показалось Яметову уж больно сильно тянули что в кп и в пп ..да она заводная, катается на большой скорости ,но у неё были недокруты ,я например не вижу у неё ни какого то красивого скольжения ,хореографии все очень обычно, да возможно она стабильна, но у нас есть по интереснее девочки..Возможно я ошибаюсь ,но мне так показалось.
+64
-20
+44
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Девушка Безимени
Ответ Александр
Вероника хороша, но она среднячковая фигуристка... никогда не боролась за топовые позиции... между ней и топовыми фигуристками - пропасть в скиле катания... в этом году может и попадёт в топ6, но исключительно из-за того, что почти все топовые фигуристки приостановили карьеру, либо с травмами...
очарования и утонченности в катании нет
терминатор в отрочестве
+46
-13
+33
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pas33pas
Ответ umma
Как мне показалось Яметову уж больно сильно тянули что в кп и в пп ..да она заводная, катается на большой скорости ,но у неё были недокруты ,я например не вижу у неё ни какого то красивого скольжения ,хореографии все очень обычно, да возможно она стабильна, но у нас есть по интереснее девочки..Возможно я ошибаюсь ,но мне так показалось.
Яметову видел в записи и разок в живую. Могу сказать только одно - она больше кого-либо теряет от формата телетрансляции. Она очень быстрая и этот скользящий скоростной полёт из угла в угол шикарно смотрится на льду. А судьи таки судят от борта.
(жалею что видел не на этой неделе)
+33
-6
+27
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anka
Ответ ЮИ
Но если бы она проиграла ПП, но выиграла соревнования, это было бы честно, нет?
Победа на соревновании в ФК - это сумма баллов двух программ: короткой и произвольной. У вас другое мнение? )))
+28
-3
+25
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Анастасия Прудникова
Мне сегодня на данном соревновании понравилась Яметова. Такой шустрый живчик и ошибок серьезных не было. Надеюсь, Муравьева с Валиевой восстановят ультра си к следующим соревнованиям.
+28
-7
+21
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Блинчик
Шеховцова - это, конечно, силища. Из такой верёвки не повьёшь. Такая сама Этери на ужин пригласит.
+36
-18
+18
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Karamazoff
Спортс, ну кто так пишет заголовки к таким "новостям"?!
Надо примерно так:
"Судьи Шеховцова и Кандыба остались голодными перед произвольной программой...!"
+19
-2
+17
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Nassta
а в чем новость? это же обычное явление когда у судей разные баллы и разные места
+17
-2
+15
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Надумочка
Ответ Anna
Давайте имена судей которые вытянули Муравьеву выше прекрасной Синички, доколе это может продолжаться, страна должна знать "героев" в лицо
Ксюша сегодня 3 и есть по ПП, если у Вас амнезия, и субботу Вы уже не помните, посмотрите в протоколы на Ксюшино 6 место с падением с лутца и двумя недокрутами. Подсказка: итоговое место получается путем сложения оценок за 2 программы.
+20
-5
+15
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Anna
Давайте имена судей которые вытянули Муравьеву выше прекрасной Синички, доколе это может продолжаться, страна должна знать "героев" в лицо
+30
-16
+14
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versa
Кто-то сохранил трезвый взгляд на вещи.
+34
-21
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Tatiana48
Ответ umma
Как мне показалось Яметову уж больно сильно тянули что в кп и в пп ..да она заводная, катается на большой скорости ,но у неё были недокруты ,я например не вижу у неё ни какого то красивого скольжения ,хореографии все очень обычно, да возможно она стабильна, но у нас есть по интереснее девочки..Возможно я ошибаюсь ,но мне так показалось.
Вообще не согласна, программу Яметовой захотелось пересматривать, что я с удовольствием и сделала. Яметова уже два сезона приковывает к себе внимание. Я ее короткую программу прошлого сезона пересматривала много раз. У девочки есть свой стиль, энергия, сила, драйв. Камила по сравнению с ней катит намного медленнее и восприятие программы от этого страдает.
+19
-7
+12
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Александр
Ответ Девушка Безимени
очарования и утонченности в катании нет терминатор в отрочестве
она просто другого уровня фигуристка, её так и оценивать надо... у неё гораздо меньше занятий по растяжке, хореография и растанцовка вообще может отсутствовать, льда гораздо меньше, чем у топов... просто слепые судьи и тупые руководители первого, как будто этого не понимают - пытаются всеми правдами уравнять подобных фигуристок с топами...
+20
-8
+12
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Девушка Безимени
синицына была хороша
+23
-13
+10
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Anisu
И к чему эти знания? О чем это говорит? Давайте по всем тогда раскладку, или по другим все были единодушны?
+16
-6
+10
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deli_skate
Ответ Lapo Elkann
В 2014 г Фк не смотрели ? Ее знают все Корейские любители ФК . Шаховцева жена Писеева и самая скандальная судья на ОИ 14. ЕЕ тогда обвинили в предвзятости в пользу А. Сотниковой. Так что не надо про справедливость. Дружба, в спорте выигрывает сильнейший на тот момент.
Я знаю Шеховцову по гораздо более вопиющему протаскиванию Крыловой и Овсянникова на место первой пары при соревнующихся, тогда ещё однократных, абсолютно гениальных Олимпийских чемпионах Грищук и Платове.
+10
-2
+8
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Sat397
Судьи представляющие Москву, город за который выступает Камила, поставили ей наименьшие баллы, значит никаких чаепитий не было получается, как часто здесь любят придумывать хейтеры ТШТ и Камилы. Да и по сумме двух программ Камила в любом случае была бы первой.
+36
-28
+8
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КВАД
Объявить этих двух еретиками и богохульниками.
+15
-7
+8
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N-fox
Ответ Wiley Fox
Этим двум судьям могут закрыть доступ к судейству
Шеховцовой? 😁
+10
-2
+8
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Lapo Elkann
Ответ Дружба11
Комментарий скрыт
В 2014 г Фк не смотрели ? Ее знают все Корейские любители ФК .
Шаховцева жена Писеева и самая скандальная судья на ОИ 14. ЕЕ тогда обвинили в предвзятости в пользу А. Сотниковой.
Так что не надо про справедливость. Дружба, в спорте выигрывает сильнейший на тот момент.
+14
-7
+7
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pas33pas
Ответ ретроградный меркурий
Если для вас качество программы определяется скоростью беготни по катку, то вы явно не тот вид спорта смотрите. Шорт-трек, конькобежный спорт - вам туда. В фигурном катании оценивается мастерство катания. А суть катания - это катание по дугам, с этого все начинается. А не с перебежек
Попробовал найти что такое владение коньком. Вот например есть такой подпункт (цитата) "многообразное использование силы, скорости и ускорения". Ну чем не про Веронику? А вы всё к глубокому рёберному сводите, что конечно важно, но не единственно важно.
+10
-3
+7
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imaxim
Она должна была быть в ПП третьей после Яметовой и Синицыной
+44
-37
+7
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pashkka
Ответ Блинчик
Шеховцова - это, конечно, силища. Из такой верёвки не повьёшь. Такая сама Этери на ужин пригласит.
Ха-ха! Аллочка Этери на ужин съест!
+9
-3
+6
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Дружба11
Ответ umma
Как мне показалось Яметову уж больно сильно тянули что в кп и в пп ..да она заводная, катается на большой скорости ,но у неё были недокруты ,я например не вижу у неё ни какого то красивого скольжения ,хореографии все очень обычно, да возможно она стабильна, но у нас есть по интереснее девочки..Возможно я ошибаюсь ,но мне так показалось.
Логика - раз полировала лед Ками надо облить чистую Яметову.Яметова плохая, Ками блистательная)))
+32
-26
+6
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Лакс
Это всего лишь обычный разброс оценок в ФК. А спортс просто в этом сезоне открыли для себя протоколы.
Гораздо удивительнее, что американский судья в ПП командника! Валиевой даже при одном падении и против правил поставил одну 9.75 и остальные 9.5 в компах. Другой судья поставил даже две 9.75.
Это ФК, судьи позволяют быть себе субъективными и даже против правил.
Но когда Камила нормально и чисто катала, судьи обычно были близки к единодушию.
+10
-4
+6
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Lapo Elkann
Ответ Эйлин Эшин
ну всё, теперь их песенка спета.. ::)) :)))
Надо же. А вы знаете что Шаховцева топ -судья и жена Писеева ?
+11
-5
+6
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Людмила Третьякова
Ответ WeraDN
Да, Вероника заводная, энергичная девочка, но до красоты и скольжения Камилы ей очень далеко. Они просто из разных лиг.
Так это извечный вопрос ,- что в фигурном катании важнее - скольжение или прыжки . Т.Е. кто должен быть в приоритете , кто лучше прыгает или скользит . В следующем году Валиева станет ещё тяжелей . А Яметова прыгучей . А про красоту скольжения - Ксения Синицына разве хуже Камилы? Вот уж точно лига Синицыной нисколько гехуже лиги Валиевой
+12
-6
+6
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Люба Люба
Ответ imaxim
Она должна была быть в ПП третьей после Яметовой и Синицыной
Мечты мечты
+8
-3
+5
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Люба Люба
Заключение. Новости закончились. Новость высосать не удалось. Спасибо за внимание!
+12
-7
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Эйлин Эшин
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ну всё, теперь их песенка спета.. ::)) :)))
+9
-4
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BeyPyrom
Попытка изобразить справедливость...
+10
-5
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Эйлин Эшин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Lapo Elkann
Надо же. А вы знаете что Шаховцева топ -судья и жена Писеева ?
Загуглил.. значит, спета песенка остальных пятерых.. ::)) :))
+5
0
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N-fox
Ответ Девушка Безимени
синицына была хороша
Недокрутами?
+12
-8
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Лакс
Ответ Людмила Третьякова
Так это извечный вопрос ,- что в фигурном катании важнее - скольжение или прыжки . Т.Е. кто должен быть в приоритете , кто лучше прыгает или скользит . В следующем году Валиева станет ещё тяжелей . А Яметова прыгучей . А про красоту скольжения - Ксения Синицына разве хуже Камилы? Вот уж точно лига Синицыной нисколько гехуже лиги Валиевой
Яметова была более прыгучей и докручивала прыжки в 14 лет в первый год по взрослым. И личный бест Ники был в 14 лет. Камила была лучшим вариантом себя в 15. Синичка была лучше в 15 лет во второй свой юниорский сезон когда стала 5-й на ЧР. Но этот её сезон в то же время был первым юниорским Камилы, и её судьи оценивали лучше Ксении. Но будет справедливо указать что на их общем ЮГП в короткой при чистых прокатах с одинаковым набором обеих преимущество 13летней Камилы над уже 15летней Ксенией было тогда мизерным (полбалла). И у них это были одни из лучших юниорских коротких программ последних лет. Однако в ПП преимущество Камилы и в сложности и в компах было значительным уже тогда.
А далее к своим 15 годам Камила ушла в отрыв от всех во всех аспектах ФК, и что было признано в протоколах наших и международных соревнований.
+6
-2
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4qer
Ответ Karamazoff
Спортс, ну кто так пишет заголовки к таким "новостям"?! Надо примерно так: "Судьи Шеховцова и Кандыба остались голодными перед произвольной программой...!"
У них выявилась пищевая аллергия на некоторые продукты. Сейчас ресторан проверяют соответствующие органы. 🤣
+4
0
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Алёна Вода
Ответ Зиля Бадриева
Так это значит Шеховцова считает касание рукой льда с выезда у Яметовой нормальным, спотыкач на дорожке и недодержанные тяжелые вращения оценивает на 4 уровень? Тут такой пиар развернули Яметовой, про ее чистый прокат, а там тьма ошибок.
А по эстетике Валиеву и Яметову даже сравнивать смешно. Это как сравнивать женское и мужское катание. При всей моей симпатии к Веронике,--она катается как мужик, нет в ней женственности, пластичности, мягкости, грации... Энергетика--это хорошо, но для ЖО нужно и другое
+11
-7
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pas33pas
Ответ Александр
это не шорттрек, в фк скорость, сама по себе, не оценивается, а оценивается контроль конька, то есть возможность изменять, контролировать скорость и следовать "за музыкой" и "повествованием"... без этого никаких высоких компов и хороших гое на дорожках не возможны...
В теории может вы и правы, но на практике разве может живой человек может не нагрибовать, если от увиденного чистый восторг?
+4
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Shtirly
А я пойду дальше Шеховцовой. А скажу, что Яметова вчера была первая! И вот такие вот "потягушки" способны превратись женскую одиночку в мужскую одиночку времен Плющенко. Ведь уже сейчас, посмотрите, чистых прокатов практически нет. А там где они есть, они, увы не поощряются...
+6
-2
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Mira Val
Поставили и поставили.
+5
-1
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Shveddka
Ответ Девушка Безимени
не пойму.. гришин сегодня говорил про камилу в самаре я че т запуталась
А вчера про Даниеляна в Уфе. Потом исправился-назвал Казань
+4
0
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Лакс
Ответ kristyfklvr
Эти разговоры так и останутся разговорами, если яметова не докручивает тройные, о каких квадах речь? Да и высота у нее слишком маленькая на прыжках
она их докручивала раньше. Но травма повлияла на подготовку, да и со льдом бывают проблемы.
Она конечно не единственная с травмами, и у Валиевой сбилась подготовка из-за глаз. Нет идеально готовых, точнее пока за 6 этапов не было.
+5
-1
+4
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Oksana bask
Ответ deli_skate
Я знаю Шеховцову по гораздо более вопиющему протаскиванию Крыловой и Овсянникова на место первой пары при соревнующихся, тогда ещё однократных, абсолютно гениальных Олимпийских чемпионах Грищук и Платове.
ООО.. Грищук и Платов - это просто космос!
+3
0
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Михаил Михайлов
Ответ Sat397
Судьи представляющие Москву, город за который выступает Камила, поставили ей наименьшие баллы, значит никаких чаепитий не было получается, как часто здесь любят придумывать хейтеры ТШТ и Камилы. Да и по сумме двух программ Камила в любом случае была бы первой.
Так в Москве вообще Хрустальных часто и массово засуживают.
В Москве правят бал выходцы из ЦСКА.
+5
-2
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kristyfklvr
Ответ Мороженко
Кстати, Вероника уже второй год говорит об ультра-си, но не знаю, вот Вероничка мне видится с чистыми прокатами без ультра-си, даже пока не могу представить в её исполнении аксель, например
Эти разговоры так и останутся разговорами, если яметова не докручивает тройные, о каких квадах речь? Да и высота у нее слишком маленькая на прыжках
+10
-7
+3
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ВИван
Молодцы.
+4
-1
+3
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Мороженко
Кстати, Вероника уже второй год говорит об ультра-си, но не знаю, вот Вероничка мне видится с чистыми прокатами без ультра-си, даже пока не могу представить в её исполнении аксель, например
+6
-3
+3
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Александр
Ответ pas33pas
Яметову видел в записи и разок в живую. Могу сказать только одно - она больше кого-либо теряет от формата телетрансляции. Она очень быстрая и этот скользящий скоростной полёт из угла в угол шикарно смотрится на льду. А судьи таки судят от борта. (жалею что видел не на этой неделе)
это не шорттрек, в фк скорость, сама по себе, не оценивается, а оценивается контроль конька, то есть возможность изменять, контролировать скорость и следовать "за музыкой" и "повествованием"... без этого никаких высоких компов и хороших гое на дорожках не возможны...
+11
-8
+3
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SergioGF
Ответ WeraDN
Да, Вероника заводная, энергичная девочка, но до красоты и скольжения Камилы ей очень далеко. Они просто из разных лиг.
По красоте и скольжению в сравнении с Камилой практически все из разных лиг. Я про фигуристок всего мира, не только России.
+7
-5
+2
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