Судьи Шеховцова и Кандыба поставили Валиеву на второе место в произвольной программе на Гран-при в Москве
Два арбитра поставили Валиеву на 2-е место в произвольной на Гран-при в Москве.
Судьи Алла Шеховцова и Светлана Кандыба, представляющие Москву, оценили прокат Камилы Валиевой на 144,06 и 143,64 балла соответственно. Таким образом, Шеховцова поставила выше Веронику Яметову (144,58), а Кандыба – Ксению Синицыну (144,01).
Всего соревнования судили семь арбитров. В итоговом протоколе Валиева стала первой как в произвольной (144,95), так и по сумме программ (226,22).
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Но и восхвалять Камилу после такой ПП тоже конечно не стоит, фк бомонд совсем уже поехал. КП да отличная, ПП лучше намного чем в Казани, но еще работать и работать до уровня восхваления ТАТ
терминатор в отрочестве
(жалею что видел не на этой неделе)
Надо примерно так:
"Судьи Шеховцова и Кандыба остались голодными перед произвольной программой...!"
Шаховцева жена Писеева и самая скандальная судья на ОИ 14. ЕЕ тогда обвинили в предвзятости в пользу А. Сотниковой.
Так что не надо про справедливость. Дружба, в спорте выигрывает сильнейший на тот момент.
Гораздо удивительнее, что американский судья в ПП командника! Валиевой даже при одном падении и против правил поставил одну 9.75 и остальные 9.5 в компах. Другой судья поставил даже две 9.75.
Это ФК, судьи позволяют быть себе субъективными и даже против правил.
Но когда Камила нормально и чисто катала, судьи обычно были близки к единодушию.
А далее к своим 15 годам Камила ушла в отрыв от всех во всех аспектах ФК, и что было признано в протоколах наших и международных соревнований.
Она конечно не единственная с травмами, и у Валиевой сбилась подготовка из-за глаз. Нет идеально готовых, точнее пока за 6 этапов не было.
В Москве правят бал выходцы из ЦСКА.