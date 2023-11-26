Судьи Шеховцова и Кандыба поставили Валиеву на второе место в произвольной программе на Гран-при в Москве

Два арбитра поставили Валиеву на 2-е место в произвольной на Гран-при в Москве.

Судьи Алла Шеховцова и Светлана Кандыба, представляющие Москву, оценили прокат Камилы Валиевой на 144,06 и 143,64 балла соответственно. Таким образом, Шеховцова поставила выше Веронику Яметову (144,58), а Кандыба – Ксению Синицыну (144,01).

Всего соревнования судили семь арбитров. В итоговом протоколе Валиева стала первой как в произвольной (144,95), так и по сумме программ (226,22).

«Я думала, ты догадаешься». Валиева выиграла с двумя падениями – Тутберидзе знала, как все исправить