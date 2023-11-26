Илья Княжук: «Я сегодня немножко не справился. Была мысль, что останемся без медали, очень переживал»

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук оценили выступление на Гран-при России в Москве.

В соревнованиях спортивных пар Хабибуллина и Княжук заняли второе место. В произвольной программе в каскаде партнер исполнил двойной лутц вместо тройного.

Княжук: Я сегодня немножко не справился, очень обидно, сбился, даже дальше ехать не хотел, но надо было. Никогда такого не было, на тренировках всегда это делаю.

Представляете, Наташа не знает, что я не сделал, и мне было нереально тяжело от этого. Была мысль, что останемся без медали, я очень переживал, думал подведу ее.

Хабибуллина: Будем стараться на чемпионате России кататься намного лучше чем здесь, не допускать ошибки. Постараемся откататься максимально хорошо и чисто.

Во всех элементах можно добавлять, половину можно было сделать намного лучше. Илья собрался после прыжка, и оставшиеся элементы делал на максимум, поэтому я была уверена, что мы останемся в тройке.