Илья Княжук: «Я сегодня немножко не справился. Была мысль, что останемся без медали, очень переживал»

Теги сборная России пары Илья Княжук ТАСС Наталья Хабибуллина Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук оценили выступление на Гран-при России в Москве.

В соревнованиях спортивных пар Хабибуллина и Княжук заняли второе место. В произвольной программе в каскаде партнер исполнил двойной лутц вместо тройного. 

Княжук: Я сегодня немножко не справился, очень обидно, сбился, даже дальше ехать не хотел, но надо было. Никогда такого не было, на тренировках всегда это делаю.

Представляете, Наташа не знает, что я не сделал, и мне было нереально тяжело от этого. Была мысль, что останемся без медали, я очень переживал, думал подведу ее.

Хабибуллина: Будем стараться на чемпионате России кататься намного лучше чем здесь, не допускать ошибки. Постараемся откататься максимально хорошо и чисто.

Во всех элементах можно добавлять, половину можно было сделать намного лучше. Илья собрался после прыжка, и оставшиеся элементы делал на максимум, поэтому я была уверена, что мы останемся в тройке.

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10 комментариев

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Kareglazaya
Классная пара и с точки зрения программ, и с точки зрения отношения друг к другу. Удачи им в финале и на ЧР!
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imaxim
А так я думаю скатанная пара видит такие ошибки. Хрестоматийный для меня пример: Капа, катают Столбова-Климов, у них в заявке каскад 3-2-2. Но Федя с тройного тулупа ошибается, уходит в ойлер, Ксюша это боковым каким-то зрением видит и в последний момент выворачивает ойлер на своём чистом тройном. И оба делают 3-1-2 в итоге на плюс
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Elena Savanuk
Ответ Kareglazaya
Классная пара и с точки зрения программ, и с точки зрения отношения друг к другу. Удачи им в финале и на ЧР!
Да, пара приятная - с какой стороны на них не посмотришь. Именно пара , как говорится, выдержана в лучших традициях !
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+11
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imaxim
Молодец Наташа, поддержала партнёра
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galik55
Одна из любимых пар. В этом году у них очень классные и КП и ПП. ПП зашла. Обидно , что их не дооценивают.
ХК чистых прокатов на ЧР и войти в тройку.
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Док Аксель
Сегодня парникам не удалось чисто откатать ПП и у многих было не мало ошибок в прокате, к сожалению. Пара ХК интересная, уже скатанная хорошо, но от ошибок никто не застрахован. Удачи на следующих стартах.
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unknownman
Почти во всех парах улыбчивые парни и очень строгие партнёрши. Наташа вроде тоже всегда улыбалась, но и она, оказывается, может быть строгой )
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Sivl
Ответ Большое Путешествие Рузика
Очень странное высказывание "дальше ехать не хотел"... Какие-то нечемпионские мысли.
Но при этом далее все сделал идеально. Я вот вообще в прокате не заметил, чтобы он занервничал, а этот как раз признак характера.
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Trenik1216
Для меня именно эта пара лидеры среди борющихся за третье место. Классные программы, серьёзная техника, гармонично смотрятся, просто приятные ребята
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