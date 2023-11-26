Елена Вайцеховская: «Степанова и Букин в нынешнем состоянии не слишком годятся на роль ориентира в танцах на льду, как бы судьи ни пытались убедить нас в обратном»
Елена Вайцеховская поделилась мнением о ситуации в российских танцах на льду.
«Мне кажется, основная беда нынешних российских танцев заключается в том, что с потерей возможности соревноваться за пределами страны они оказались в замкнутом пространстве, единственный эталонный ориентир в котором – это Александра Степанова и Иван Букин.
Одиночное и парное катание пострадали от изоляции намного меньше: во всех трех видах прогресс обеспечивает очень конкурентная среда. В танцах же она была разрушена многочисленными перестановками, в связи с чем резко снизился общий уровень катания.
Всем реально нужен ориентир, но проблема в том, что Степанова/Букин в своем нынешнем состоянии не слишком годятся на эту роль, как бы отчаянно судьи ни пытались убедить нас в обратном.
Танцоры хоть и постепенно наращивают кондиции, но пока еще заметно хуже самих себя того периода, когда катались у Ирины Жук и Александра Свинина. Это касается всего: программ, скорости, отточенности элементов, способности удивлять.
Сколько времени уйдет на «реанимацию» – вопрос риторический хотя бы потому, что никто, кроме самих фигуристов, не ответит на вопрос, насколько им самим нужно сейчас прыгать выше головы, да и нужно ли вообще.
Они – лидеры сезона с большой подушкой безопасности, их прекрасно судят, поскольку нет соперников. Это гарантированно позволит дуэту выиграть все соревнования, не слишком напрягаясь. Ну и зачем тогда?
Но в целом с учетом всего изложенного ситуация парадоксальна. Можно сколько угодно ностальгировать по возможности вернуться на лед, где соревнуются реально сильнейшие, но на практике российским танцорам эта возможность вообще ни к чему.
Гораздо выгоднее продолжать существовать в параллельной реальности и искренне верить, что катаются они ничуть не хуже, чем кто-то где-то там», – написала журналистка в телеграм-канале.
И абсолютно всем понятно, что и со старым штабом даже танцуя калинку-малинку СБ были бы первыми в России сейчас.
Про остальные пары Жулина даже говорить не хочется: такое ощущение, что там внутри штаба соревнование идет, кто быстрее и удачнее словит звезду. Шанаева и Худа с одинаково безликими постановками вне конкуренции. Тютюнина с плохо скатанным партнером - на подходе.
Танцы сейчас смотрю только из-за молодых пар. И как многие радуюсь уровню Ирины и Девида, жду выздоровления Аннабель, а также Кагановскую с Некрасовым и Дарио с Лизой Пасечник.
Но я как раз ничего не имею против завышенных оценок СБ, потому что они реально вне конкуренции пока. Но остальным такие оценки просто вредят - как им шлифовать и отрабатывать, если и ХБ, и ХН получают баллы, которые они на международных стартах увидят только в бинокль.