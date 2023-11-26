Елена Вайцеховская: «Степанова и Букин в нынешнем состоянии не слишком годятся на роль ориентира в танцах на льду, как бы судьи ни пытались убедить нас в обратном»

Теги сборная России танцы на льду Елена Вайцеховская Фигурное катание

Елена Вайцеховская поделилась мнением о ситуации в российских танцах на льду.

«Мне кажется, основная беда нынешних российских танцев заключается в том, что с потерей возможности соревноваться за пределами страны они оказались в замкнутом пространстве, единственный эталонный ориентир в котором – это Александра Степанова и Иван Букин.

Одиночное и парное катание пострадали от изоляции намного меньше: во всех трех видах прогресс обеспечивает очень конкурентная среда. В танцах же она была разрушена многочисленными перестановками, в связи с чем резко снизился общий уровень катания.

Всем реально нужен ориентир, но проблема в том, что Степанова/Букин в своем нынешнем состоянии не слишком годятся на эту роль, как бы отчаянно судьи ни пытались убедить нас в обратном.

Танцоры хоть и постепенно наращивают кондиции, но пока еще заметно хуже самих себя того периода, когда катались у Ирины Жук и Александра Свинина. Это касается всего: программ, скорости, отточенности элементов, способности удивлять.

Сколько времени уйдет на «реанимацию» – вопрос риторический хотя бы потому, что никто, кроме самих фигуристов, не ответит на вопрос, насколько им самим нужно сейчас прыгать выше головы, да и нужно ли вообще.

Они – лидеры сезона с большой подушкой безопасности, их прекрасно судят, поскольку нет соперников. Это гарантированно позволит дуэту выиграть все соревнования, не слишком напрягаясь. Ну и зачем тогда?

Но в целом с учетом всего изложенного ситуация парадоксальна. Можно сколько угодно ностальгировать по возможности вернуться на лед, где соревнуются реально сильнейшие, но на практике российским танцорам эта возможность вообще ни к чему.

Гораздо выгоднее продолжать существовать в параллельной реальности и искренне верить, что катаются они ничуть не хуже, чем кто-то где-то там», – написала журналистка в телеграм-канале.

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44 комментария

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Lolka12
Не нравится она, но всё по делу сказала, увы 🤷‍♀️
+66
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nata62
Вот тут я соглашусь на 100%. Лидера нет!
+36
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Riabchik
Вайц в последнее время хитрит. Комменты тут почитает, проанализирует в какую сторону дует ветер, а потом строчит очередную статью.
+29
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Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
к сожалению, она права. Букины - блеклая тень себя прежних.
+21
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akschweyan
И тем не менее, Саша с Ваней просто другой класс по сравнению со всеми остальными нашими парами. И если смотреть не в абсолютном значении, а в относительном (других пар) - они действительно настолько лучше, чем все остальные. Тут вопрос, что и всем остальным ставят завышенные оценки (хотя я все ещё не понимаю, что за трагедия - как будто в других странах на внутренних стартах не так?), но если ХБ получают 80+, то и СБ должны получать 85+, у них именно такой отрыв от всех остальных.
+20
-3
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Док Аксель
Это очевидно даже для Вайц. Намудрили у нас в танцах с распадами, переходами и частыми скандалами. Концентрация сильных пар в одном ТШ ни к чему хорошему не приведёт, а тем более к прогрессу. Будем ждать выхода на соревнования подопечных Крыловой из вновь образованных пар.
+16
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Anna Stefan
Ответ фынский аксель
Нет, чтоб про Хаврош написать, которые с ноги разогнали очередь в танцах, нет, нужно похайповать.
У нас очередь перепуталась из-за всех этих перетасовок. Лишь бы под Дроздов не засовывали Хаврониных. Да и Базиных им уже пора обходить имхо)))
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Defender64
А кто годится? Худа что ль? Или Шанаева с Дроздом?
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Инна Хасиева
Ответ Lolka12
Не нравится она, но всё по делу сказала, увы 🤷‍♀️
согласна полностью, прямо с языка сняли. Вайц очень токсична ,особенно если невзлюбила, но тут права ,как ни крути....
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Утренняя Аврора
Я не считаю, что у нас танцы в упадке. Новые звезды на горизонте. Хавронины. Также новоделы скоро подкатят Василиса, Дарио. Думаю, мы и в Европе сможем достойно себя показать. Пока ребята оттачивают свои программы. Никто не отчаивается. Все идут вперед.
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Marya Y
Очевидеть очевидное - в последнее время амплуа Вайцеховской. Ясно, что не те, была пауза и много чего наложилось. На общем фоне они теперь самые заслуженные и опытные и по классу выше.
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N-fox
Ответ Riabchik
Вайц в последнее время хитрит. Комменты тут почитает, проанализирует в какую сторону дует ветер, а потом строчит очередную статью.
Вот тоже об этом подумалось.
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N-fox
Сегодня решила оттоптаться на танцах. Мы и сами все видим, без большого специалиста Вайцеховской.
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Татьяна Семёновна
Брюзжит против всех! Не нравится никто. Что делать-то будем?
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Светлана Менова
Жулин что ли не занёс Вайце? Крылова вот заносила хорошо в прошлом сезоне, помнится, КА старушка нахваливала. Ну и где теперь КА? А Саша и Ваня вместе с новисов ещё, не распались, не возненавидели друг друга, наоборот их коннекшн с годами только растёт. Так что это абсолютно правильный ориентир. На кого ориентироваться-то? На Худу с Базиным что ли?
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фынский аксель
Нет, чтоб про Хаврош написать, которые с ноги разогнали очередь в танцах, нет, нужно похайповать.
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MyCA
Решила похайпится на актуальной теме
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Nekogda_rabotat_veshaem
ну,и в чем она не права? как бы неприятно было соглашаться с этой язвой...
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фынский аксель
Ответ Anna Stefan
У нас очередь перепуталась из-за всех этих перетасовок. Лишь бы под Дроздов не засовывали Хаврониных. Да и Базиных им уже пора обходить имхо)))
Пока по баллам Хавроши впереди Шанаевых
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Anna Stefan
Не разбираюсь в танцах и не фанатка Букиных, но раз Вайц выдала такое - видно, хорошие сапоги, надо брать. И да, если у нас не годные ориентиры, то у кого они годные? У них, например, какие? Новые валяющиеся чемпионы мира?🤔 Тогда мировым танцам можно только посочувствовать🤷‍♀️ Никаких Пападакисов и Моиров, во всяком случае, даже на горизонте не брезжит. У нас, по крайней мере, есть надежда, что многочисленные новоделы через год-два нормально скатаются и покажут что-то приличное))) И юниоры у нас есть симпатичные. У них там есть кто-то перспективный из юниоров?🤨
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Лучшее_враг_хорошего
СБ не впечатляют после перехода. Свою непохожесть на остальных теряют стремительно. Зато мы опять смотрим на старую жулинскую шарманку под названием «Мужчина и Женщина».
И абсолютно всем понятно, что и со старым штабом даже танцуя калинку-малинку СБ были бы первыми в России сейчас.
Про остальные пары Жулина даже говорить не хочется: такое ощущение, что там внутри штаба соревнование идет, кто быстрее и удачнее словит звезду. Шанаева и Худа с одинаково безликими постановками вне конкуренции. Тютюнина с плохо скатанным партнером - на подходе.
Танцы сейчас смотрю только из-за молодых пар. И как многие радуюсь уровню Ирины и Девида, жду выздоровления Аннабель, а также Кагановскую с Некрасовым и Дарио с Лизой Пасечник.
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просто болельщица
Согласна только с тем, что зря Букины к Жулину перешли. У Жук они были штучными, а здесь одна сплошная калька. Плохо, что эту многочисленную теперь кальку нам преподносят, как эксклюзив и Букины в этом всем принимают непосредственное участие. И где это Вайцеховская где-то там ориентиры углядела? Можно подумать, на международке сейчас время прорыва в танцах. Застой там. Все вторично. И зачем на это ориентироваться?! Ей бы очки посильнее надеть и написать оптимистический пост о том, какие у нас классные уже есть пары. О тех же Хавронина - Нарижный. Какие интересные пары обещают появиться в ближайшем будущем. Охаивать всегда легко. Интересно, она о ком-то хоть раз в положительном плане написала?.
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Riabchik
Вайц в последнее время хитрит. Комменты тут почитает, проанализирует в какую сторону дует ветер, а потом строчит очередную статью.
так она и пишет тут
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or.om
Ответ Riabchik
Вайц в последнее время хитрит. Комменты тут почитает, проанализирует в какую сторону дует ветер, а потом строчит очередную статью.
Ага, еще и не забывает добавить свой фирменный пафос
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Kareglazaya
Согласна на 100%. Вообще в танцах на юниоров и менее техничных пар интереснее смотреть, чем на лидеров. У лидеров какие-то невнятные программы, странные костюмы, да и в катании особого прогресса тоже не наблюдается
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Anna Stefan
Ответ Natalia Shkurina
На первой фразе вам как раз можно было остановиться))
Что вы имеете возразить против того, что следует за первой фразой? Конкретно?
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Anna Stefan
Ответ Natalia Shkurina
А что вы вкладываете в понятие сравниться с ВМ или ПС? По оценкам? По авторитету у судей? По технике? Так вот, техническое оснащение всех 6 пар, которые вышли в финал гран при не сильно уступает, а в некоторых моментах даже превосходит ВМ и ПС. Танцы не стоят на месте, развиваются. Я помню, какой был прямо вау эффект, когда ВМ сделали первые тройную секцию твизлов. А сейчас это норма, да и позиции и заходы сильно усложнились. Это как пример.
Техника в танцах (вообще в фигурном катании, но в танцах особенно) всего лишь средство, но не самоцель. Например, все тут восторгались коньком Ташлеров, а какой смысл в этом самом коньке, если смотреть на них невозможно? Сравниться, я имею в виду, по осмысленности и харизме (при хорошей технике и интересных постановках, естественно). Имя хоть одно назовёте? И желательно ссылку на прокаты этих гениев.
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Mion
Ответ akschweyan
И тем не менее, Саша с Ваней просто другой класс по сравнению со всеми остальными нашими парами. И если смотреть не в абсолютном значении, а в относительном (других пар) - они действительно настолько лучше, чем все остальные. Тут вопрос, что и всем остальным ставят завышенные оценки (хотя я все ещё не понимаю, что за трагедия - как будто в других странах на внутренних стартах не так?), но если ХБ получают 80+, то и СБ должны получать 85+, у них именно такой отрыв от всех остальных.
У нас судейство в танцах просто оторвано от реальности. Домашнее судейство - это плюс 3 балла к реальному результату. А у нас плюс десять. Для танцев это катастрофа.
Но я как раз ничего не имею против завышенных оценок СБ, потому что они реально вне конкуренции пока. Но остальным такие оценки просто вредят - как им шлифовать и отрабатывать, если и ХБ, и ХН получают баллы, которые они на международных стартах увидят только в бинокль.
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Храбрая виолончелистка
Ответ N-fox
Сегодня решила оттоптаться на танцах. Мы и сами все видим, без большого специалиста Вайцеховской.
Так Валиева ещё на лёд с ПП не выходила. Терпение)
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альфия пахина
впервые согласна с Вайцеховской.
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Anna Stefan
Ответ фынский аксель
Пока по баллам Хавроши впереди Шанаевых
Это хорошо. С Базиными тоже разрыв сокращается, надеюсь, тенденция сохранится✌
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просто болельщица
Ответ Natalia Shkurina
Вы хоть один этап гран при в этом году смотрели с танцами? Чтобы так безапелляционно вешать про застой))
Конечно, только Вы смотрите. Другим такое счастье не дано.)
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ВИван
Вот здесь согласна с ЕАЧ.
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Natalia Shkurina
Редкий случай, когда с Вайц сложно не согласиться
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Natalia Shkurina
Ответ Anna Stefan
Что вы имеете возразить против того, что следует за первой фразой? Конкретно?
Конкретно то, что помимо падающих, как вы выразились, ЧМ сейчас в мировых танцах наберётся с десяток пар минимум, которые показывают более высокое качество катания и постановок, чем наши. Да и уровень Чок-Бейтс, несмотря на одну досадную помарку в прошлом сезоне, намного выше, чем наших лидеров (чего не скажешь по оценкам)
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Anna Stefan
Ответ Natalia Shkurina
Конкретно то, что помимо падающих, как вы выразились, ЧМ сейчас в мировых танцах наберётся с десяток пар минимум, которые показывают более высокое качество катания и постановок, чем наши. Да и уровень Чок-Бейтс, несмотря на одну досадную помарку в прошлом сезоне, намного выше, чем наших лидеров (чего не скажешь по оценкам)
Простите, а где вы у меня прочитали, что наш уровень катания и постановок выше? Я написала всего лишь, что танцы в ж не у нас, а вообще в ж. НАЗОВИТЕ мне хотя бы не десяток, а хотя бы ОДНУ пару, хотя бы в перспективе имеющую шансы сравниться с ПС или ВМ? Или хотя бы с ХД?
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Anna Stefan
Ответ Natalia Shkurina
А чем вам Гиньяр-Фабри, Чок-Бейтс или Гиллес-Пуарье не осмыслены и не харизматичны? Думаю, что их прокаты и без ссылок вы достаточно легко найдете
Это всё?🙄 Они симпатичные, но не более (и то - на вкус и цвет). Они всегда были под Пападакисами и Хаббеллами, под ними и остались. И чемпионы они только потому, что названные ушли. Т.е. уровень мировых танцев, можно сказать, рухнул после ухода ПС и ХБ до вот этих вот. Часто лично вы, например, пересматриваете их прокаты? М?
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Natalia Shkurina
Ответ Anna Stefan
Это всё?🙄 Они симпатичные, но не более (и то - на вкус и цвет). Они всегда были под Пападакисами и Хаббеллами, под ними и остались. И чемпионы они только потому, что названные ушли. Т.е. уровень мировых танцев, можно сказать, рухнул после ухода ПС и ХБ до вот этих вот. Часто лично вы, например, пересматриваете их прокаты? М?
Ну, как минимум смотрю все соревнования международные за сезон, то есть минимум раз 5 программы вижу. И интересно, что вы вкладываете в понятие уровень танцев рухнул?) Все резко разучились делать твизлы, паттерны и поддержки? Или скользить не могут? Или постановки стали: два прихлопа, три притопа? Конкретный пример рухнувшего уровня можете привести?
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