Елена Вайцеховская поделилась впечатлениями от первого дня контрольных прокатов.

«Самое сильное (от которого прям не отделаться) ощущение по первому дню прокатов, что никто, кроме спортивных пар, к сезону толком не готов. Ни танцоры, ни одиночники. Понятно, что до первого этапа Гран-при России еще целый месяц, что сезон длинный и не время, но вот все-таки совершенно не случайно сезону Гран-при в международном календаре предшествует целая россыпь «бэшек», на которых серьезные спортсмены катаются уже абсолютно по-взрослому.

Смотришь, как на одном из таких турниров Илья Малинин тащит короткую программу на сто с лишним баллов и понимаешь, что это какой-то совершенно иной уровень. Не прыжков, сознания. Отношения к себе, к тому, что и как ты делаешь. Видно, как человек прибавил, хотя точно так же видно, что программа по большому счету толком не накатана. Что от этой своей сотни баллов (абсолютно заслуженной, к слову) Илья по ходу сезона будет карабкаться еще выше.

Ну ладно, Малинин — он гений, в конце концов. Но есть та же Сакамото. Ее фанатом я никогда не была, но вот просто снимаю шляпу. Все на месте — и элементы, и программа. У нас же с Шопеном в короткой программе кладут на лопатки в плане постановки весь сегмент женского одиночного.

Дело ведь не в том, когда и в какой нужно быть в форме. А в ответе на вопрос: чем я, нынешний, лучше себя прошлогоднего?

Применительно к парням одно радует: базовый технический уровень нынешнего поколения одиночников выглядит настолько ровно и качественно, что непременно должен хорошенько вытолкнуть кого-то наверх, причем, не на один сезон. Хотя, возможно, критическая масса для этого еще не набралась», – написала Вайцеховская.

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