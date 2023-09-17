Елена Вайцеховская: «Самое сильное ощущение по первому дню прокатов, что никто, кроме спортивных пар, к сезону толком не готов»

Теги сборная России танцы на льду Елена Вайцеховская пары мужское катание женское катание Каори Сакамото контрольные прокаты Ксения Синицына Илья Малинин Фигурное катание

Елена Вайцеховская поделилась впечатлениями от первого дня контрольных прокатов.

«Самое сильное (от которого прям не отделаться) ощущение по первому дню прокатов, что никто, кроме спортивных пар, к сезону толком не готов. Ни танцоры, ни одиночники. Понятно, что до первого этапа Гран-при России еще целый месяц, что сезон длинный и не время, но вот все-таки совершенно не случайно сезону Гран-при в международном календаре предшествует целая россыпь «бэшек», на которых серьезные спортсмены катаются уже абсолютно по-взрослому.

Смотришь, как на одном из таких турниров Илья Малинин тащит короткую программу на сто с лишним баллов и понимаешь, что это какой-то совершенно иной уровень. Не прыжков, сознания. Отношения к себе, к тому, что и как ты делаешь. Видно, как человек прибавил, хотя точно так же видно, что программа по большому счету толком не накатана. Что от этой своей сотни баллов (абсолютно заслуженной, к слову) Илья по ходу сезона будет карабкаться еще выше.

Ну ладно, Малинин — он гений, в конце концов. Но есть та же Сакамото. Ее фанатом я никогда не была, но вот просто снимаю шляпу. Все на месте — и элементы, и программа. У нас же Ксения Синицына с Шопеном в короткой программе кладут на лопатки в плане постановки весь сегмент женского одиночного.

Дело ведь не в том, когда и в какой нужно быть в форме. А в ответе на вопрос: чем я, нынешний, лучше себя прошлогоднего?

Применительно к парням одно радует: базовый технический уровень нынешнего поколения одиночников выглядит настолько ровно и качественно, что непременно должен хорошенько вытолкнуть кого-то наверх, причем, не на один сезон. Хотя, возможно, критическая масса для этого еще не набралась», – написала Вайцеховская. 

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32 комментария

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N-fox
Главное, что Елена Сергеевна подготовилась. Подкопила яда за летний период.
+38
-3
+35
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StanislavaKhalina
У меня плохие новости для Вайцеховской. Даже в текущем состоянии наши выглядят на голову выше большинства иностранных спортсменов, которые провели предыдущий сезон активно. Некоторые из которых даже получили медали за свои прыжки «над газеткой» в отсутствии здоровой конкуренции.
+30
-4
+26
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Юра Плисецкий
Вайц помнит, что это только ОП?
Вайц знает, для чего нужны ОП?
А Вайц оценила ненужность лучшего проката Трусовой в олимпийский сезон на ОП вместо самой олимпиады?
+20
-1
+19
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Леди Брэкнелл
Илья Малинин соревнуется, а наши будут еще нескоро, у некоторых вообще последние этапы. Были бы международные соревнования, наши подошли бы к ним в форме. Вайц это неизвестно?
+18
0
+18
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76er
"Но есть та же Сакамото. Ее фанатом я никогда не была, но вот просто снимаю шляпу. Все на месте — и элементы, и программа."
Ок, Вайцеховская не фанат Сакамото, понятно, но она ее программу нынешнюю точно видела хотя бы? Потому как даже некоторые фаны Сакамото как раз шляпы снимать не торопятся - говорят, рассмотреть нужно, подождать, когда форму наберет )
+18
-1
+17
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Sportsfan
А как дела у Елены с логикой? Если у наших фигуристов соревнования начинаются во второй половине октября, то зачем им в середине сентября иметь звенящую форму, как зарубежным спортсменам, чьи соревнования начались сейчас? 1+1 Елена складывать в школе так и не научилась? Так много текста и так мало смысла.
+16
-1
+15
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MyCA
Ответ Sportsfan
«По-взрослому» 200 баллов у Каори 🗿 про остальных вообще молчу.
Из которых 50 чистые грибы
+12
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+12
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MyCA
Так от Сакомото мало что зависит, слабые прокаты грибуются так что можно просто по кругу кататься и всё равно будешь первым.
+12
0
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Sportsfan
Ответ imaxim
С дупелем и 3-2? Да уж, на голову, так на голову
Я думала, это вы про Каори написали. С дупелем и 3-2.
+10
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+10
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Sportsfan
«По-взрослому»
200 баллов у Каори 🗿 про остальных вообще молчу.
+9
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+9
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Наталья Карлова
Зато Елена Вайцеховская готова полностью) уж если у нее "сильные впечатления" - то развлечение между соревнованиями нам обеспечены)))
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lepestok
Вайц точно видела прокаты Сакамото?)))
+7
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AAPolyansky
довольно странные рассуждения - открытые прокаты это показ макетов программ, так было примерно всегда. да, кто-то показывал боевую форму, и здесь мы такое увидели тоже - но это уже специфика подведения того или иного спортсмена к стартам
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Ирина С
Странные рассуждения. В любой из четырех дисциплин есть более или менее готовые к стартам фигуристы. Кроме того, действительно до соревнований ещё есть время. Что же до Малинина, то пример готовности зарубежных спортсменов крайне неудачный. Смотрела я этот самый турнир: из 12 участников только Илья и смотрелся легко и непринужденно. Следующая за ним пятерка более-менее справлялась с программами, но далеко не лучше наших парней. А остальные - обнять и плакать.
+7
-1
+6
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Anna italia
Ответ N-fox
Главное, что Елена Сергеевна подготовилась. Подкопила яда за летний период.
😂😂😂👍🏻👍🏻👍🏻
+6
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Cler
Даже смешно читать этот бред… попытка Вайцеховской хайпануть и накрутить гневных комментариев под своим так называемым «мнением»? Пора нашей федерации и фигуристам учиться подавать в суд на таких горе- комментаторов журналистов, может тогда они перестанут нести откровенную провокационную чушь?
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Orange carrot
Я не поняла, а Синицина у нас не относится к одиночницам? Или что?баба Лена опять нагородила огород.
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AlenaElena28@mail.ru
а мальчики не готовы . Семененко, Лутфуллин , Кондратенко прекрасно откатали КП , и за такое выступление получили бы хорошо за 90 , да девчата просели , но тут ряд объективных причин
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Дружба11
Елена, Вы строги к нашим спортсменам.
Я не увидел не готовности.
Что не пошли на трикселя девочки-ну так берегут здоровье,начало сезона, а проги как раз сформированы и у ВСЕХ интересны,
по ребятам-мне тоже все понравились.
Пары на высоте это факт.
Танцы я не смотрел.
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Маргарита В Сафронова
По хлду одна Елена готова к сезону: критиковать и критиковать. Очень некрасиво, особенно, если учесть, что девочки прекрасны для начала сезона., да и мальчики тоже. Танцоров не успела посмотреть.
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oldparakhod
Куча текста и противоречий..))
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imaxim
Совершенно верно. Причины понять можно, но не отметить то, что на этом ОП все готовы хуже, чем обычно, нельзя
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Док Аксель
Заграница Вайц не поможет, сколько бы она не делала сальто в воздухе пробуя переобуться. ОП не для того, чтобы удивлять, а показать, что готовят в новом сезоне и услышать мнение и замечание специалистов по своим программам и прокатам. Кто-то потом и новые программы будет создавать и так было не раз. Кто не удивляет, так это сама Вайц в своём постоянстве с претензиями на профи фигурного катания.
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Anna
Какое неожиданное мнение (нет). Сакамото как примет особенно умилил). Конечно Синицына красивенько катается, но чем она лучше себя предыдущей? Она не выходит из зоны комфорта, катает одно и то же примерно из сезона в сезон, тоже самое и у Муравьевой. А вот Камила как раз после трёх сезонов вариаций Шторма в новом образе, который ей очень идет
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ДИОНИС
А сама Елена Сергеевна готова ли к этому сезону?
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