Елена Вайцеховская: «Самое сильное ощущение по первому дню прокатов, что никто, кроме спортивных пар, к сезону толком не готов»
Елена Вайцеховская поделилась впечатлениями от первого дня контрольных прокатов.
«Самое сильное (от которого прям не отделаться) ощущение по первому дню прокатов, что никто, кроме спортивных пар, к сезону толком не готов. Ни танцоры, ни одиночники. Понятно, что до первого этапа Гран-при России еще целый месяц, что сезон длинный и не время, но вот все-таки совершенно не случайно сезону Гран-при в международном календаре предшествует целая россыпь «бэшек», на которых серьезные спортсмены катаются уже абсолютно по-взрослому.
Смотришь, как на одном из таких турниров Илья Малинин тащит короткую программу на сто с лишним баллов и понимаешь, что это какой-то совершенно иной уровень. Не прыжков, сознания. Отношения к себе, к тому, что и как ты делаешь. Видно, как человек прибавил, хотя точно так же видно, что программа по большому счету толком не накатана. Что от этой своей сотни баллов (абсолютно заслуженной, к слову) Илья по ходу сезона будет карабкаться еще выше.
Ну ладно, Малинин — он гений, в конце концов. Но есть та же Сакамото. Ее фанатом я никогда не была, но вот просто снимаю шляпу. Все на месте — и элементы, и программа. У нас же Ксения Синицына с Шопеном в короткой программе кладут на лопатки в плане постановки весь сегмент женского одиночного.
Дело ведь не в том, когда и в какой нужно быть в форме. А в ответе на вопрос: чем я, нынешний, лучше себя прошлогоднего?
Применительно к парням одно радует: базовый технический уровень нынешнего поколения одиночников выглядит настолько ровно и качественно, что непременно должен хорошенько вытолкнуть кого-то наверх, причем, не на один сезон. Хотя, возможно, критическая масса для этого еще не набралась», – написала Вайцеховская.
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Вайц знает, для чего нужны ОП?
А Вайц оценила ненужность лучшего проката Трусовой в олимпийский сезон на ОП вместо самой олимпиады?
Ок, Вайцеховская не фанат Сакамото, понятно, но она ее программу нынешнюю точно видела хотя бы? Потому как даже некоторые фаны Сакамото как раз шляпы снимать не торопятся - говорят, рассмотреть нужно, подождать, когда форму наберет )
200 баллов у Каори 🗿 про остальных вообще молчу.
Я не увидел не готовности.
Что не пошли на трикселя девочки-ну так берегут здоровье,начало сезона, а проги как раз сформированы и у ВСЕХ интересны,
по ребятам-мне тоже все понравились.
Пары на высоте это факт.
Танцы я не смотрел.