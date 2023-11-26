Авербух о возвращении из США в Россию: «Не говорю, что это был патриотический жест. Я понимал, что здесь свободный рынок»

Авербух заявил, что его возвращение из США в Россию не было патриотическим жестом.

«По окончании карьеры мы тренировались в США, и я принял решение вернуться в Россию. Не говорю, что это был патриотический жест.

Я понимал, что здесь у меня свободный рынок, мог делать то, что не мог показать там.

На тот момент в Америке жили все: Татьяна Тарасова, Алексей Ягудин, Елена Бережная, Антон Сихуралидзе, Татьяна Навка с Александром Жулиным, Роман Костомаров. Но я приехал сюда и нарушил баланс, пригласив ребят.

Проект не был финансово успешным. В итоге начал строить бизнес, слава богу, за мной никто не бегал в кожаных куртках, но в кабинетах танцевал, объясняя, что такое ледовые шоу», – сказал хореограф и продюсер ледовых шоу .