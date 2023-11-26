Авербух о возвращении из США в Россию: «Не говорю, что это был патриотический жест. Я понимал, что здесь свободный рынок»

Теги Илья Авербух сборная России ледовые шоу Фигурное катание

Авербух заявил, что его возвращение из США в Россию не было патриотическим жестом.

«По окончании карьеры мы тренировались в США, и я принял решение вернуться в Россию. Не говорю, что это был патриотический жест.

Я понимал, что здесь у меня свободный рынок, мог делать то, что не мог показать там.

На тот момент в Америке жили все: Татьяна Тарасова, Алексей Ягудин, Елена Бережная, Антон Сихуралидзе, Татьяна Навка с Александром Жулиным, Роман Костомаров. Но я приехал сюда и нарушил баланс, пригласив ребят.

Проект не был финансово успешным. В итоге начал строить бизнес, слава богу, за мной никто не бегал в кожаных куртках, но в кабинетах танцевал, объясняя, что такое ледовые шоу», – сказал хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух

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9 комментариев

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Вадим Калинин
Тут все ясно! Флюгер он и есть флюгер...
+23
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Pertinax Gandi
Там надо было строить свой бизнес с нуля самому, что не вышло, а тут надо было знать в какие кабинеты зайти, чтоб получить халявных денег для постановки. Вот и весь хрен до копейки.
+20
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47530822@vkontakte.ru
Деньги, деньги, одни только деньги...Почти все топовые спортсмены такие. Поэтому предпочитаю не очаровываться никем, чтобы потом не разочаровываться.
+17
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БезызбежноНаКрасный
"я понимал, что здесь госбюджет" - так-то честнее будет)))
+13
-1
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Железная Леди
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Про рынок ясно, а про кабинеты не совсем. Ведь Были же многие не уехавшие, тот же Горшков.
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Авика
Совсем не про фигурное катание будет, но после слов про кожаные куртки и танцы в кабинете сразу вспомнился момент из "Бригады", когда Артурчик на столе танцевал)))
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Анастасия Внукова
патриотический жест был бы, если б в Израиль поехал?
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Peter Varfolomeyev
Ну объективно говоря, выкупить лицензию на "Звёзды на льду" и "Ледниковый период" было здравой идеей, и первым это сделал Авербух. Многие своих детей на катки повели в результате популярности этих шоу. А до этого уже по Ванкуверу было понятно, что остатки советской школы разрушились и российское фигурное катание двигалось к простою.
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