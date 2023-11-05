Авербух о шоу «Кармен»: «В какой-то момент зрители перенасытились спектаклями, а сейчас снова появилось желание увидеть драматическую историю»

Теги Илья Авербух сборная России Елизавета Туктамышева Евгения Медведева ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух рассказал о новом ледовом шоу «Кармен».

Шоу проходит 5 и 6 ноября в Санкт-Петербурге.

«Мне важно, что в роли Кармен одиночница Женя Медведева, а раньше была танцовщица Татьяна Навка, которая с Романом Костомаровым выиграла Олимпиаду под «Кармен».

Женя никогда не каталась в паре, а сейчас катается с Марком Кондратюком и Александром Энбертом, которым тоже непривычно. В этом несовпадении есть натуральность и естество. Боялся, что будет спектакль уставших людей, но получилось отлично.

Для меня было самое важное – а «Кармен» создавалась в 2015 году, – чтобы не было ощущения устаревания. Рад, что получилось сделать спектакль.

В какой-то момент зрители перенасытились спектаклями, а сейчас снова появилось желание увидеть целостность и драматическую историю. Сейчас новый состав ребят, которые по-своему разговаривают, поэтому спектакль выглядит и звучит иначе. Обе версии мне дороги.

Еще с Сочи хотел пригласить Туктамышеву в спектакль, но она колебалась – завершает сезон или нет, а мы не могли ждать. Она дала себе время, поэтому не внедрилась на первом этапе.

Когда она взяла паузу, то я ей позвонил. Она у нас специальный гость, потому что не могли ее полноценно интегрировать в спектакль, как всех. Но это все равно подарок. Она катается под живую музыку. Надеюсь, что мы ее постепенно внедрим к нам», – сказал хореограф и продюсер.

Евгения Медведева: «Все хотят, чтобы я сказала, что похожа на Кармен, но это не так. Я не могу позволить себе то, что позволяла она»

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26 комментариев

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Tacciana
Евгения просто создана для этой роли. Невероятно органична!
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Елена Спирина
Посмотрела отрывки спектакля, очень ярко, эмоционально и задорно. Есть и драма, и комедия, и трагедия
+17
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romeo5555
В Питере аншлаги на все 3 спектакля
+17
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Аленка_76
Женя просто прекрасна в роли Кармен💃🔥
+15
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Елена Спирина
Ответ romeo5555
В Питере аншлаги на все 3 спектакля
Люди спрашивают нет ли лишних билетов, значит все продано
+13
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Аленка_76
Ответ romeo5555
В Питере аншлаги на все 3 спектакля
Да, говорят мест свободных нет.
+13
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Laura
Люди со спектакля пишут, что нет ни одного свободного места 😱 Любят в России фигурное катание. Жаль у меня нет возможности увидеть это вживую. Надеюсь хоть выложат в Ютубе или на Окко
+13
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Хана Спектор
Женя сто процентов попадание в образ,она настоящая Кармен огненная,роковая,все как надо...
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катя 1510
Невероятная Женя. Само совершенство. Всегда обворожительная, эмоциональная, яркая в любой роли. Спасибо Вам Женя, за красоту на льду. 💕
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Lina Dzhanibek
Очень радостно видеть полный зал! Зрелищно, красиво, профессионально, браво!
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Mari Gams
Женя в роли Кармен просто шикарна ! Ей даже в образ особо вживаться не пришлось , очень органична в этом образе , эмоции просто зашкаливают .
Неудивительно , что во всех городах аншлаги , в Питере сегодня даже на дневной спектакль спрашивали лишний билетик )
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Lina Dzhanibek
Женя великолепна! И заметно более слаженную работу, от раза к разу будет смотреться ярче из-за вкатонности и это здорово
+9
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Сашуля П
У нас в принципе дефицит с ледовых спектаклей для взрослой аудитории, и здорово, что Илья с этим великолепно справляется. Кармен просто огонь!
+8
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Елена Спирина
Понравились партнеры Жени Марк и Саша, отыграли круто. А Женя Тарасова и Вова Морозов для меня открытие, как прекрасные актеры
+5
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Mari Gams
Ответ Сашуля П
У нас в принципе дефицит с ледовых спектаклей для взрослой аудитории, и здорово, что Илья с этим великолепно справляется. Кармен просто огонь!
Да , в репертуаре одни сказки , а взрослой аудитории хочется увидеть любимых фигуристов в полноценном взрослом спектакле , Авербух молодец !
+5
0
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Sveta Arhipova
А ведь Авербух прав - снова появилось желание увидеть целостную историю, пусть и драматическую. Здорово, что спектакль проходит с успехом и при полных трибунах
+5
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nikolett
Женя, как минимум, по эмоциональности и харизме похожа на Кармен. Тоже умеет быть резкой и дерзкой. Со своим характером. С удовольствием смотрю отрывки а записях на разных ресурсах. Просто замечательно. Надеюсь, что получится увидеть самой этот спектакль.
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Olga Krayz
Я бы с удовольствием посмотрела именно спектакль на льду, а вот разных шоу действительно было много. Рада, что эта "Кармен" состоялась, и проходит с большим успехом.
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Илларион
Женя очень артистична и умеет передавать различные характеры и эмоции на льду, Кармен абсолютно её образ, спасибо Авербуху за красоту на льду!
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nikolett
Читаю отзывы на разных каналах. Всюду одни восторги. Питер вообще удивил. Разобрали билеты влёт. Хотя о чём это я? Так и должно быть. Спектакли Авербуха - это всё таки качество, в первую очередь. А питерцы, как известно, народ особенный.
Рада за команду Авербуха. За Женю, Марка и Сашу особенно.
+3
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nikolett
Ответ Mari Gams
Да , в репертуаре одни сказки , а взрослой аудитории хочется увидеть любимых фигуристов в полноценном взрослом спектакле , Авербух молодец !
У Ильи чуйка на то, что нужно зрителю. Ну и ставит он неплохо всё. Как-то интеллигентно у него всё, без китча с портретами Киркорова и проч. Да простит меня Танюша Навка).
Мне кажется, что даже "Корова на льду" у него будет изысканна. Ахахах. Не представляю, что это будет. Но уже от одного названия весело. Представляю радость детей.
+2
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Е...С
Ответ Jessi
Алена Жилина победила в турнире Долина Маттерхорна, поздравляем. Обошла надежду хрустов Стрельцову и всех юниорок Федченко
Она опять в одиночном?
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Илларион
Ответ nikolett
У Ильи чуйка на то, что нужно зрителю. Ну и ставит он неплохо всё. Как-то интеллигентно у него всё, без китча с портретами Киркорова и проч. Да простит меня Танюша Навка). Мне кажется, что даже "Корова на льду" у него будет изысканна. Ахахах. Не представляю, что это будет. Но уже от одного названия весело. Представляю радость детей.
👍👍👍
+1
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Jessi
Ответ Е...С
Она опять в одиночном?
Да
+1
0
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Jessi
Алена Жилина победила в турнире Долина Маттерхорна, поздравляем. Обошла надежду хрустов Стрельцову и всех юниорок Федченко
+2
-2
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