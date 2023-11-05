Авербух о шоу «Кармен»: «В какой-то момент зрители перенасытились спектаклями, а сейчас снова появилось желание увидеть драматическую историю»

Илья Авербух рассказал о новом ледовом шоу «Кармен».

Шоу проходит 5 и 6 ноября в Санкт-Петербурге.

«Мне важно, что в роли Кармен одиночница Женя Медведева, а раньше была танцовщица Татьяна Навка, которая с Романом Костомаровым выиграла Олимпиаду под «Кармен».

Женя никогда не каталась в паре, а сейчас катается с Марком Кондратюком и Александром Энбертом, которым тоже непривычно. В этом несовпадении есть натуральность и естество. Боялся, что будет спектакль уставших людей, но получилось отлично.

Для меня было самое важное – а «Кармен» создавалась в 2015 году, – чтобы не было ощущения устаревания. Рад, что получилось сделать спектакль.

В какой-то момент зрители перенасытились спектаклями, а сейчас снова появилось желание увидеть целостность и драматическую историю. Сейчас новый состав ребят, которые по-своему разговаривают, поэтому спектакль выглядит и звучит иначе. Обе версии мне дороги.

Еще с Сочи хотел пригласить в спектакль, но она колебалась – завершает сезон или нет, а мы не могли ждать. Она дала себе время, поэтому не внедрилась на первом этапе.

Когда она взяла паузу, то я ей позвонил. Она у нас специальный гость, потому что не могли ее полноценно интегрировать в спектакль, как всех. Но это все равно подарок. Она катается под живую музыку. Надеюсь, что мы ее постепенно внедрим к нам», – сказал хореограф и продюсер.

Евгения Медведева: «Все хотят, чтобы я сказала, что похожа на Кармен, но это не так. Я не могу позволить себе то, что позволяла она»