«У меня уже даже ресницы замерзли». Загитова пообщалась с фигуристами после короткой программы на Гран-при России в Москве

Теги сборная России Первый канал мужское катание Алина Загитова Матвей Ветлугин Даниил Самсонов Владислав Дикиджи Марк Кондратюк Серия Гран-при России Фигурное катание

Алина Загитова записала влог с фигуристами на Гран-при России в Москве.

Видео опубликовал Первый канал. Олимпийская чемпионка пообщалась с Владиславом Дикиджи, Даниилом Самсоновым, Марком Кондратюком, Матвеем Ветлугиным после коротких программ. 

Взрослые соревнования на Гран-при России в Москве проходят 25-26 ноября. 

42 комментария

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chespo
Очень приятный и интересный получился влог, стилисты первого канала находят все новые образы, Алина прелестна, порадовала "династия лутц-ритбергеров", фигуристам успехов в произвольной.
+59
-21
+38
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Маргарита В Сафронова
Мир фигуристов невероятно интернсен. Это я поняла благодаря влогам Алины. Из них получаешь радостную энергетику. Всем ребятам удачи в П П!
+46
-10
+36
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steelhard
Как всегда, лучшие влоги.
+46
-14
+32
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Маргарита В Сафронова
Алина интересно поймала наигранную интонацию Матвея. А он очень даже не простой, будем посмотреть)
+43
-12
+31
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Justme
Ответ Gemma157
Так считают только ее фанаты. Всем, кому интересно фигурное катание и фигуристы обходят это стороной. Так как ее влоги это сплошное самолюбование, где фигуристы служат лишь фоном на дальнем плане
Гемма, ваше "предельно непредвзятое" к Алине мнение давно и многим хорошо известно, и вы последняя персона, которая имеет право выражать мнение от лица "всех" кому интересно фигурное катание, и особенно фигуристов.
+37
-7
+30
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Lana-shu
Образ у Алины новогодний. Все с юмором и легко. Ребятам удачи в ПП
+39
-12
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Светлана Толасова
Очередной суперклассный влог от Алины Загитовой. Раньше особо не интересовалась соревнованиями мужчин,но теперь, благодаря Алине, стала смотреть и сегодня желаю всем парням успешных выступлений. Алине и 1 каналу огромное спасибо за позитивное начало воскресного дня!!!
+39
-12
+27
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Zima 19
Ответ Gemma157
Так считают только ее фанаты. Всем, кому интересно фигурное катание и фигуристы обходят это стороной. Так как ее влоги это сплошное самолюбование, где фигуристы служат лишь фоном на дальнем плане
Вы не обходите! Так и любуетесь на Загитову! Вам неинтересно фигурное катание?
+37
-10
+27
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Zima 19
У Алины лучшие влоги!
+44
-19
+25
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Я
Ответ Irina037
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Так пропустите и обсуждайте дальше. Ведь на спортс.ру подписаны не только вы. А Загитова ведет влоги именно с действующими фигуристами. Вы не заметили? А "ресницы" проходят фоном, отдельной фразой., как бы между прочим. Но операторы ее
зафиксировали, значит, нашли нужным. Почему они вас так задели. Потому, что больше не к чему придраться?
+28
-3
+25
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RMandYNWA
«Продолжаешь династию лутц-ритбергеров. И это похвально!» (с) 😍
+30
-7
+23
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Александр Подгорных
Ответ Irina037
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Так и пишите на спортсру, Алина здесь при чем? Это редакторы вашего любимого ресурса с ее странички сюда что то тащат. Когда сюда тащили рыбий хвост от Рудковских и Трусовой, вам нравилось.
+35
-12
+23
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cheffcheck
Алина молодец. Ребятам сегодня хорошего настроения и гладкого льда. "Дики Джи" сил и здоровья и Алине не болеть.
+28
-7
+21
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Я
Ответ Gemma157
Она серьезно на влогах про фигуристов рассказывает о своих ресницах? Пожалуйста, первый канал, закрой эти ее влоги 🙏
Какая самоуверенная просьба! Прямо как от Министра Спорта. Не много ли о себе думаете? А как же мы, болельщики и почитатели ее блогов. Ведь нас в разы больше. Спуститесь на землю и не смотрите то, что вам не интересно, а не лишайте этой возможности других. Судя по вашим комментам, это вы "рисуетесь" на фоне Загитовой. Что бы вы делали, если бы ее не было.
+24
-5
+19
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Хорошее Настроение
Мне понравилась фишка с ресницами) такой необычный эффект получается)
+22
-4
+18
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Татьяна У.
Ответ Железная Леди
Хорошо, что мы с Алиночкой не в этой больничке. А кто вам сказал, что мы длительное время напрягаем мозги? нам и без мозгов неплохо.
По времени, затраченному на просмотр и комментирование деятельности Загитовой понятно, что вам " и без мозгов неплохо"
+16
-4
+12
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Мира2024
У Алины всё прекрасно, как бы не хотелось обратного тут некоторым.
Давай, родная!
+16
-5
+11
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Anita Levchenko
Ответ Nastya163
Этери оценила красоту Владика - интересный момент)
У неё отличный вкус👍🙂
+10
-1
+9
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Nastya163
Этери оценила красоту Владика - интересный момент)
+11
-3
+8
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ВИван
Алина дарит нам хорошее настроение!
+11
-5
+6
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И это все о нем
Как всегда очень позитивно и интересно, всегда с удовольствием смотрю влоги Алины, у неё лучше всех.
+10
-5
+5
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Мира2024
Ответ Железная Леди
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Вы и не такое придумаете, если дело касается Алины, остальные могут в 1 ночи приходить домой, не помня как они дошли , но вам же это "мило", так же?
А вот Алина такая-сякая всегда.
Двойные стандарты, как они есть, не понимаю, как вам самим от этого не .....
+5
-2
+3
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Elena Grishanova
Как Алина и обещала после проката Дикиджи полмосквы легло))!
+6
-3
+3
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Татьяна У.
Ответ Железная Леди
Ссылочку пожалуйста на этих ученых. Алине это не грозит.
Но это грозит вам. Исследование медиков из Университетской больницы Питье-Сальпетриер, опубликованное в журнале Current Biology, показывают, что интенсивная когнитивная работа продолжительностью в несколько часов приводит к накоплению потенциально токсичных продуктов в префронтальной коре.
+9
-6
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альфия пахина
Ответ Irina037
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просто надо заходить на те ветки которые вас интересуют.
+2
0
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N-fox
Этери Георгиевна))))
+6
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Железная Леди
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Ответ Татьяна У.
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Ссылочку пожалуйста на этих ученых. Алине это не грозит.
+8
-8
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Мира2024
Вы и не такое придумаете, если дело касается Алины, остальные могут в 1 ночи приходить домой, не помня как они дошли , но вам же это "мило", так же? А вот Алина такая-сякая всегда. Двойные стандарты, как они есть, не понимаю, как вам самим от этого не .....
сколько вам лет? Кто остальные? что за бред?
+1
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Татьяна У.
Ответ Железная Леди
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Мира2024
Ответ Irina037
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А вам мало тут новостей про спорт? Почему именно сюда зашли?
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Lapo Elkann
Ответ Nastya163
Этери оценила красоту Владика - интересный момент)
Влоги меня не интересуют, но после вашего коммента посмотрела этот момент. Тутберидзе со своей репликой сделала весь влог. Парень и правда красивый , к тому же у него звездная внешность.
+6
-6
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