«У меня уже даже ресницы замерзли». Загитова пообщалась с фигуристами после короткой программы на Гран-при России в Москве

записала влог с фигуристами на Гран-при России в Москве.

Видео опубликовал канал. Олимпийская чемпионка пообщалась с , , , Матвеем Ветлугиным после коротких программ.

Взрослые соревнования на Гран-при России в Москве проходят 25-26 ноября.