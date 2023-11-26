«У меня уже даже ресницы замерзли». Загитова пообщалась с фигуристами после короткой программы на Гран-при России в Москве
Алина Загитова записала влог с фигуристами на Гран-при России в Москве.
Видео опубликовал Первый канал. Олимпийская чемпионка пообщалась с Владиславом Дикиджи, Даниилом Самсоновым, Марком Кондратюком, Матвеем Ветлугиным после коротких программ.
Взрослые соревнования на Гран-при России в Москве проходят 25-26 ноября.
зафиксировали, значит, нашли нужным. Почему они вас так задели. Потому, что больше не к чему придраться?
Давай, родная!
А вот Алина такая-сякая всегда.
Двойные стандарты, как они есть, не понимаю, как вам самим от этого не .....