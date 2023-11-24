«Очень жаль, что не пустили зрителей. Их поддержка очень помогает». Малеина и Самохин о Гран-при в Москве

Фигурист Самохин выразил сожаление из-за отсутствия зрителей на Гран-при России.

Сегодня Елизавета Малеина и Матвей Самохин, выступающие в танцах на льду, заняли второе место на этапе юниорского Гран‑при России в Москве. Соревнования проходили на катке «Мечта» без зрителей.

– Это ваше второе серебро на этапах Гран‑при. В ритм‑танце вы обновили свой лучший результат. В сумме тоже. Как можете прокомментировать свой произвольный танец?

Самохин: Я даже не знаю, на сколько мы увеличили свой итоговый результат. Мы за этим не гонимся. Для нас лучший результат – это чистый, хороший прокат, без ошибок, с максимальными эмоциями. Мы считаем, что сегодня был не идеальный прокат, но по сравнению с предыдущим Гран‑при мы превзошли себя.

Малеина: Ехалось сегодня хорошо. Мы много работали над нашими программами. Есть еще что улучшить.

– Кажется, что у вас более уверенно получился произвольный танец, но вам не засчитали хорео‑элемент. Вы смотрели распечатки?

Самохин: Да, у нас не взяли слайд из‑за того, что недостаточно сидели в нем. Это довольно тяжело контролировать. Мы не видим друг друга в этой позиции, поэтому считать секунды очень тяжело. Мы начали готовиться к этому старту сразу после завершения этапа в Омске. А к Омску мы мало готовились, так как планировали ехать на следующий этап.

– Получается, к Омску вы вынуждены были форсировать подготовку, а к этому этапу планомерно подводились.

Самохин: Да, мы задолго начинали накатывать программы. Очень жаль, что сюда не пустили зрителей. Их поддержка очень помогает.

– Особенно после Омска, где была большая арена.

Самохин: Мы очень часто вспоминаем этап в Омске. Это один из лучших этапов за всю мою жизнь. Великолепная организация, прекрасный каток.

– Вы уже вжились в образы из своих программ?

Малеина: Думаю, да.

Самохин: Мы начали вживаться в них сразу после контрольных прокатов. Сейчас стараемся растянуть образ на всю программу и донести его максимально понятно.