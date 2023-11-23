Гран-при Японии. Губанова, Михара, Ким Йе Лим, Хэ Ин Ли, Хигучи и Торнгрен выступят с короткими программами

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24 ноября на Гран-при в Японии женщины выступят с короткими программами.

Гран-при по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

NHK Trophy

Осака, Япония

Женщины

Короткая программа

Начало – 8:15 по московскому времени, прямая трансляцияOkko.

Первая разминка

1. Юна Аоки (Япония)

2. Ви Со Ен (Южная Корея)

3. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды)

4. Леа Серна (Франция)

5. Ава Мари Зиглер (США)

6. Вакаба Хигучи (Япония)

Вторая разминка

7. Нина Пинзарроне (Бельгия)

8. Линдси Торнгрен (США)

9.  Анастасия Губанова (Грузия)

10. Маи Михара (Япония)

11. Ким Йе Лим (Южная Корея)

12. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

Расписание Гран-при Японии по фигурному катанию: там выступят Губанова, Михара, Уно, Кагияма, Эгадзе, Хэ Ин Ли, Гиньяр и Фаббри

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3 комментария

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Грязный лютик
В Японии достаточно жёстко судят. Не знаю, возможен ли пьедестал для Настико Губанишвили
+2
0
+2
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КВАД
Куплю у Губановой волшебный шар, предсказывающий будущее.
0
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Лемур
Кореянки должны этот этап блеснуть.
0
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