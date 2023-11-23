Фигурист Морозов о хоккее: «Тренируюсь в свое удовольствие. До уровня КХЛ мне еще далеко, но стараюсь двигаться вперед»

Фигурист Владимир Морозов рассказал об увлечении хоккеем.

«В детстве меня хотели отдать в хоккей, но поскольку на коньки я встал достаточно поздно для хоккея – в шесть лет, – то выбор пал на фигурное катание. Да и мне оно пришлось по душе на тот момент.

Сейчас я катаюсь и тренируюсь в свое удовольствие, для освоения новых хобби. До уровня Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) мне еще далеко, но, безусловно, я совершенствую свои навыки и стараюсь двигаться вперед.

Как навыки скольжения профессионального фигуриста помогают мне в игре в хоккей? Как минимум это большой плюс: я могу не просто стоять на коньках, но еще и активно передвигаться на них», – сказал серебряный призер Пекина-2022 в парном катании.