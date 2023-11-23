Фигурист Морозов о хоккее: «Тренируюсь в свое удовольствие. До уровня КХЛ мне еще далеко, но стараюсь двигаться вперед»

Теги сборная России КХЛ пары Владимир Морозов Фигурное катание

Фигурист Владимир Морозов рассказал об увлечении хоккеем.

«В детстве меня хотели отдать в хоккей, но поскольку на коньки я встал достаточно поздно для хоккея – в шесть лет, – то выбор пал на фигурное катание. Да и мне оно пришлось по душе на тот момент.

Сейчас я катаюсь и тренируюсь в свое удовольствие, для освоения новых хобби. До уровня Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) мне еще далеко, но, безусловно, я совершенствую свои навыки и стараюсь двигаться вперед.

Как навыки скольжения профессионального фигуриста помогают мне в игре в хоккей? Как минимум это большой плюс: я могу не просто стоять на коньках, но еще и активно передвигаться на них», – сказал серебряный призер Пекина-2022 в парном катании. 

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