Владимир Морозов: «Задумывались о завершении карьеры еще год назад. Но тогда я предложил Тарасовой покататься год для себя, без сильного напряжения»

Морозов рассказал, что они с Тарасовой могли завершить карьеру еще год назад.

Фигуристы объявили об окончании соревновательной карьеры 13 ноября.

«На самом деле мы задумывались о завершении карьеры еще год назад. Но тогда я предложил Жене покататься еще год для себя, в свое удовольствие, без какого-то сильного напряжения. Женя охотно согласилась.

Но теперь мы уже завершили свою спортивную карьеру, и вы сможете увидеть нас в красочных ледовых шоу», – сказал серебряный призер Пекина-2022 в парном катании Владимир Морозов.

Также фигурист высказался о разнице между шоу и соревнованиями.

«Это совершенно разные форматы. В шоу ты выступаешь в образе определенного героя, там сложнее передавать образ, и задействуются все твои актерские способности и умения. В соревнованиях же важнее физическая подготовка.

Но и там, и там ты выкладываешься на максимум и стараешься передать эмоции, заложенные в номер или шоу», – отметил Морозов.

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