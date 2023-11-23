Владимир Морозов: «Задумывались о завершении карьеры еще год назад. Но тогда я предложил Тарасовой покататься год для себя, без сильного напряжения»

Теги сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Фигурное катание

Морозов рассказал, что они с Тарасовой могли завершить карьеру еще год назад.

Фигуристы объявили об окончании соревновательной карьеры 13 ноября.

«На самом деле мы задумывались о завершении карьеры еще год назад. Но тогда я предложил Жене покататься еще год для себя, в свое удовольствие, без какого-то сильного напряжения. Женя охотно согласилась.

Но теперь мы уже завершили свою спортивную карьеру, и вы сможете увидеть нас в красочных ледовых шоу», – сказал серебряный призер Пекина-2022 в парном катании Владимир Морозов.

Также фигурист высказался о разнице между шоу и соревнованиями. 

«Это совершенно разные форматы. В шоу ты выступаешь в образе определенного героя, там сложнее передавать образ, и задействуются все твои актерские способности и умения. В соревнованиях же важнее физическая подготовка.

Но и там, и там ты выкладываешься на максимум и стараешься передать эмоции, заложенные в номер или шоу», – отметил Морозов.

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2 комментария

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альфия пахина
мы столько времени были с вами, кажется целую вечность, вы наши любимые Рыжики. Очень тяжело осознавать, что вы уходите. Желаем вам чтобы вы нашли себя вне спорта
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Arraches
Ответ альфия пахина
мы столько времени были с вами, кажется целую вечность, вы наши любимые Рыжики. Очень тяжело осознавать, что вы уходите. Желаем вам чтобы вы нашли себя вне спорта
Присоединяют к Вашим словам . Очень жаль , что завершили спортивную карьеру , этой пары будет очень не хватать . Парящее , лёгкое, неслышное катание … красота на льду . Всего им самого доброго ! И респект , что объявили о своем уходе .
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