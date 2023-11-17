Алина Загитова: «В журналистике, как и в спорте, предельно самокритично отношусь к своей деятельности. Никогда не бываю полностью собой довольна»

Алина Загитова заявила, что самокритично относится к деятельности в журналистике.

– Если говорить о вашей работе в журналистике, то вы теперь регулярно снимаете влоги для Первого канала. Как появилась идея?

– Ее изначально предложили редакторы канала, за что я им благодарна. В данном формате чувствую себя достаточно свободно и органично.

Болельщики как бы получают возможность прикоснуться к миру фигурного катания изнутри. Считаю, это интересная идея, чтобы привлечь людей к нашему виду спорта.

Но мне самой оценивать влоги сложно, так как не люблю ставить себе оценки. Это правильнее сделать зрителям со стороны. Лучше, когда мне со здоровой долей критики объясняют: «Тут можно было бы прибавить» или «Здесь следовало сделать иначе».

Сама собой полностью не бываю довольна никогда. Как и в спорте, в журналистике предельно самокритично отношусь ко всей своей деятельности, – сказала олимпийская чемпионка.

«У меня интересный вопрос. Какое самое... эээ. Не знаю, как сказать». Держите новую порцию неловких интервью Загитовой

Как одевается Алина Загитова для репортажей Первого канала: косички и шуба, мини-юбки и макси-сапоги