Алина Загитова: «В журналистике, как и в спорте, предельно самокритично отношусь к своей деятельности. Никогда не бываю полностью собой довольна»
Алина Загитова заявила, что самокритично относится к деятельности в журналистике.
– Если говорить о вашей работе в журналистике, то вы теперь регулярно снимаете влоги для Первого канала. Как появилась идея?
– Ее изначально предложили редакторы канала, за что я им благодарна. В данном формате чувствую себя достаточно свободно и органично.
Болельщики как бы получают возможность прикоснуться к миру фигурного катания изнутри. Считаю, это интересная идея, чтобы привлечь людей к нашему виду спорта.
Но мне самой оценивать влоги сложно, так как не люблю ставить себе оценки. Это правильнее сделать зрителям со стороны. Лучше, когда мне со здоровой долей критики объясняют: «Тут можно было бы прибавить» или «Здесь следовало сделать иначе».
Сама собой полностью не бываю довольна никогда. Как и в спорте, в журналистике предельно самокритично отношусь ко всей своей деятельности, – сказала олимпийская чемпионка.
«У меня интересный вопрос. Какое самое... эээ. Не знаю, как сказать». Держите новую порцию неловких интервью Загитовой
Как одевается Алина Загитова для репортажей Первого канала: косички и шуба, мини-юбки и макси-сапоги
Да и вообще, очень странно, что она эту свою деятельность называет журналистикой. У нее даже понятия нет об этом
Алина, у тебя же не бывает здоровой критики, только хейт.
Но для Алины все критикующие - это хейтеры и завистники
На Спортс.ру отчего то в моде педалировать тему что журналисты и журналистика - это что-то типа священной коровы и особо серьёзный вид деятельности, который марают всякие самозванцы.
На самом деле там очень широкие допуски в плане понятия этого вида деятельности и возможности называться журналистом. А то устроили элитарный статус профессии))