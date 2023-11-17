Алина Загитова: «В журналистике, как и в спорте, предельно самокритично отношусь к своей деятельности. Никогда не бываю полностью собой довольна»

Теги телевидение сборная России Первый канал женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова заявила, что самокритично относится к деятельности в журналистике.

– Если говорить о вашей работе в журналистике, то вы теперь регулярно снимаете влоги для Первого канала. Как появилась идея?

– Ее изначально предложили редакторы канала, за что я им благодарна. В данном формате чувствую себя достаточно свободно и органично.

Болельщики как бы получают возможность прикоснуться к миру фигурного катания изнутри. Считаю, это интересная идея, чтобы привлечь людей к нашему виду спорта.

Но мне самой оценивать влоги сложно, так как не люблю ставить себе оценки. Это правильнее сделать зрителям со стороны. Лучше, когда мне со здоровой долей критики объясняют: «Тут можно было бы прибавить» или «Здесь следовало сделать иначе».

Сама собой полностью не бываю довольна никогда. Как и в спорте, в журналистике предельно самокритично отношусь ко всей своей деятельности, – сказала олимпийская чемпионка. 

«У меня интересный вопрос. Какое самое... эээ. Не знаю, как сказать». Держите новую порцию неловких интервью Загитовой

Как одевается Алина Загитова для репортажей Первого канала: косички и шуба, мини-юбки и макси-сапоги

17 комментариев

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Gemma157
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Это как-то странно. Если она так самокритично относится, то уже давно пора было понять, что это не ее и бросить это дело?
Да и вообще, очень странно, что она эту свою деятельность называет журналистикой. У нее даже понятия нет об этом
+19
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+17
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Revery
>Лучше, когда мне со здоровой долей критики объясняют: «Тут можно было бы прибавить» или «Здесь следовало сделать иначе».

Алина, у тебя же не бывает здоровой критики, только хейт.
+15
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Katerina Sunny
Ответ Gemma157
Это как-то странно. Если она так самокритично относится, то уже давно пора было понять, что это не ее и бросить это дело? Да и вообще, очень странно, что она эту свою деятельность называет журналистикой. У нее даже понятия нет об этом
Это всё похоже на слова её пиарщиков, а не самой Загитовой. Сама Загитова в различных кружочках, "не реагирующая" на хейтеров.
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Simple Anonymous
"...это правильнее сделать зрителям со стороны"

Но для Алины все критикующие - это хейтеры и завистники
+8
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Gemma157
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Ответ Revery
>Лучше, когда мне со здоровой долей критики объясняют: «Тут можно было бы прибавить» или «Здесь следовало сделать иначе». Алина, у тебя же не бывает здоровой критики, только хейт.
Кстати да. Очень интересно, где у нее по ее мнению заканчивается критика и начинается хейт. Пока что у нее все всегда были завистниками
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Montenegro Serbian
Ответ Gemma157
Это как-то странно. Если она так самокритично относится, то уже давно пора было понять, что это не ее и бросить это дело? Да и вообще, очень странно, что она эту свою деятельность называет журналистикой. У нее даже понятия нет об этом
Так то если разобраться, журналистика - это не что-то уникально сложное и возвышенное как можно подумать.
На Спортс.ру отчего то в моде педалировать тему что журналисты и журналистика - это что-то типа священной коровы и особо серьёзный вид деятельности, который марают всякие самозванцы.

На самом деле там очень широкие допуски в плане понятия этого вида деятельности и возможности называться журналистом. А то устроили элитарный статус профессии))
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Варлампий Варлампий
Опять вся лента в Загитовой, она что фигуристка? И даже главная страница в фигурке о Загитовой. Может пора вернуться к профилю раздела? Кто выиграл последний Гран-при России, о победителе что-нибудь напишут? А для "загитовых" давно рекомендовал создать отдельный раздел шоу или хайп, как отделили медиа-футбол от футбола.
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Eva2426
Ответ Варлампий Варлампий
Опять вся лента в Загитовой, она что фигуристка? И даже главная страница в фигурке о Загитовой. Может пора вернуться к профилю раздела? Кто выиграл последний Гран-при России, о победителе что-нибудь напишут? А для "загитовых" давно рекомендовал создать отдельный раздел шоу или хайп, как отделили медиа-футбол от футбола.
Вы хотите чтоб вся фигурка на спортсе рухнула? 50 процентов Загитова.. можно сказать фундамент .. Раньше больше писали ее болельщики, сейчас проплаченные боты. Через 5 минут после положительного комментария об Алине 20 получаешь минусов . Работают не покладая рук.
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kovfun-barrios
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Ответ Potapson
Ну судя по тому что здесь куча постов про неё и не менее комментариев, Алина уже своего добилась. Какая разница, издеваются над ней или хвалят, она постоянно на виду. Скандальной рекламы ещё никто не отменял. А в нынешнем цирке она как рыба в воде.
Ну Бузова и Киркоров тоже своего добились, народные артисты, певцы, актёры с медальками, вот только вся Россия над ними смеётся))
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EmperorNazer
Как ты относишься к критике, Алина, мы неоднократно имели возможность видеть после твоих «проявлений». Любую не хвалебную риторику в свой адрес ты приписываешь хейтерам и завистникам. Поэтому не надо вот эту вот лапшу про зрителей со стороны нам вешать на уши.
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Potapson
Ну судя по тому что здесь куча постов про неё и не менее комментариев, Алина уже своего добилась. Какая разница, издеваются над ней или хвалят, она постоянно на виду. Скандальной рекламы ещё никто не отменял. А в нынешнем цирке она как рыба в воде.
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Mion
Ответ Montenegro Serbian
Так то если разобраться, журналистика - это не что-то уникально сложное и возвышенное как можно подумать. На Спортс.ру отчего то в моде педалировать тему что журналисты и журналистика - это что-то типа священной коровы и особо серьёзный вид деятельности, который марают всякие самозванцы. На самом деле там очень широкие допуски в плане понятия этого вида деятельности и возможности называться журналистом. А то устроили элитарный статус профессии))
Абсолютно согласна с вами. Но один из критериев входа обычно - грамотная письменная и устная речь, широкий словарный запас. Для этого не обязательно заканчивать журфак. Но школу желательно закончить))
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Грибная Фея
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Ответ Gemma157
Это как-то странно. Если она так самокритично относится, то уже давно пора было понять, что это не ее и бросить это дело? Да и вообще, очень странно, что она эту свою деятельность называет журналистикой. У нее даже понятия нет об этом
она кует железо, пока горячо. ясное дело, она полный 0 в этом. но за деньги - да))
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Грибная Фея
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Ответ Маргарита В Сафронова
Алина очень интересна в своей журналистской деятельности. Она приковывает внимание зрителей к саоему собеседнику. Люди в общении с ней открываются с новых сторон.
например? с каких сторон?
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