Ксения Синицына: «Туктамышева для меня с детства была абсолютным авторитетом, и мне очень хотелось бы дожить в спорте до такого возраста»

Фигуристка Ксения Синицына назвала Елизавету Туктамышеву абсолютным авторитетом.

– Вы себя вообще осознаете уже достаточно взрослой фигуристкой?



- После Лизы Туктамышевой, получается, я действительно самая старшая. Насчет возраста – появляется некое переосмысление себя. Ты выходишь на лед и можешь уже себе в голове что-то перенастроить, лучше себя контролировать. Не как дети, которые порой в прыжке вылетают и не знают, куда приземлятся. А ты уже четко понимаешь, что тебе нужно и в какой момент.

Наверное, поэтому и создается впечатление более уверенного, взрослого катания. Осталось только раскрывать свой потенциал и дальше.

– «Дальше» – это куда?

– Далеко загадывать не хотелось бы. Мало ли, как все сложится – ситуацию с моим переломом хотя бы вспомним. Но вот Лиза Туктамышева для меня с детства была абсолютным авторитетом, и мне очень хотелось бы дожить в спорте до такого возраста.

Это очень сложный путь, конечно. Даже сейчас, когда у меня были травмы, морально было непросто, на тебя многое давит. А Лиза с этим всем сражалась много лет, на протяжении всей карьеры. Это очень вдохновляет, – сказала Синицына.

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