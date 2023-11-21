Софья Самоделкина исполнила четверной сальхов на тренировке
Софья Самоделкина исполнила четверной сальхов на тренировке.
В сентябре фигуристка перешла в школу Евгения Плющенко от Светланы Соколовской.
Ранее сообщалось, что Самоделкина планирует выступать за Казахстан.
Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?
По сути вопроса-Софа, браво! Ждём на международке👏💪
Сам ты чудо
С соревнованиями то что? Пока не было рассмотрения федрой лучше вовремя остаться. А то ведь могут через карантин, и получится попасть на международные не раньше наших.
И вообще не понимаю неужели ей было бы интересно с нынешними на международке соревноваться без наших. И все же там будут считать что как Губанова убежала от конкуренции.