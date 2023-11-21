Софья Самоделкина исполнила четверной сальхов на тренировке.

В сентябре фигуристка перешла в школу Евгения Плющенко от Светланы Соколовской.

Ранее сообщалось, что Самоделкина планирует выступать за Казахстан.

Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?