Софья Самоделкина исполнила четверной сальхов на тренировке

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Софья Самоделкина исполнила четверной сальхов на тренировке.

В сентябре фигуристка перешла в школу Евгения Плющенко от Светланы Соколовской.

Ранее сообщалось, что Самоделкина планирует выступать за Казахстан.

Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?

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32 комментария

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Беглый*
Побежал пиар впереди паровоза. В бракадемии по другому не бывает
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4AIKA
Сонечка, Казахстан ждет тебя, льда у нас много)
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Alex Johnson
Ответ natali5228
Ну так сходи ЧР предолимпийский глянь, где её и других девочек с ультраси упаковали под навалявшегося скромного героя. А за "где выступать" не переживай)
Навалявший скромный герой когда нужно вышел и заработал золотую медаль, а Софа валит все старты где есть серьезная конкуренция. На том ЧР ей просто было нечего терять, она никуда не отбиралась. p.s. И федре вообще по шарабану хоть Самоделкина, хоть Щербакова, хоть Грицацуева, федре нужен результат. Щербакова показала до этого что умеет собираться в ответственный момент, поэтому ее и тащили, Софа увы показала только свою психологическую неустойчивость.
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Аленка_76
Молодец Соня!
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natali5228
Щас первым прискачет Алёшка Нью, недокруты выискивать, ахах)
По сути вопроса-Софа, браво! Ждём на международке👏💪
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Adeline
Станет второй фигуристкой из Казахстана, которпя исполнит четвертной сальхов на международном соревновании
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natali5228
Ответ 4AIKA
Сонечка, Казахстан ждет тебя, льда у нас много)
Поддержите там нашу Софу, раз она в РФ не пригодилась, пока блатных тянут, эхх
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Vladimir Arutin
Соня еще лутц и хватит .
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natali5228
Ответ AlexFed
Какой ЧЕ, даже если это чудо впарят казахам, ей придется с японками, кореянками и прочими американками на неевропейском ЧЕ(ЧЧК) отношения выяснять.
И много ли у азиаток квадисток+трикселисток?
Сам ты чудо
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Vladimir Arutin
Ответ Alex Johnson
Да, два года назад она уже хвасталась, что исполняет абсолютно все ультра-си на тренировках, сколько она приземлила их на соревнованиях можно посчитать на пальцах одной руки ... А сейчас в них вообще смысла нет, гробить остатки здоровья ради бродячего цирка на льду, такое себе достижение.
На чемпионате России она исполняла 3а,4лутц ,4 сальхов и какой то ойлерный каскад с 4 сальховым .
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missis-Zima
Ответ AlexFed
Много или нет - это не важно. Важно то, что их, если надо - вытянут, а её закопают, а если будет выступать как обычно, то даже без помощи судей справится и закопается сама.
Кого там вытягивать??? не позорьтесь,вы не в теме.
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Maecenas
Так она на ЧЕ будет?
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Марьяж
Ё-моё, а я прочитала "Софья Самодурова", чуть с со стула не упала.
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Olya Ru
А когда чемпионат Казахстана и подалась ли Соня туда? Есть уже списки?
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Лакс
Ответ Беглый*
Побежал пиар впереди паровоза. В бракадемии по другому не бывает
Притворились, что это первое исполнение.
С соревнованиями то что? Пока не было рассмотрения федрой лучше вовремя остаться. А то ведь могут через карантин, и получится попасть на международные не раньше наших.
И вообще не понимаю неужели ей было бы интересно с нынешними на международке соревноваться без наших. И все же там будут считать что как Губанова убежала от конкуренции.
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Alex Johnson
Да, два года назад она уже хвасталась, что исполняет абсолютно все ультра-си на тренировках, сколько она приземлила их на соревнованиях можно посчитать на пальцах одной руки ... А сейчас в них вообще смысла нет, гробить остатки здоровья ради бродячего цирка на льду, такое себе достижение.
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Delirium
Ответ Vladimir Arutin
На чемпионате России она исполняла 3а,4лутц ,4 сальхов и какой то ойлерный каскад с 4 сальховым .
И как, исполнила?
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Alex Johnson
Ответ natali5228
Зато у нас Хромых устойчивая, ага. Точно прокат скромного героя на ЧР помнишь? Чего это она там валялась да по всему катку вращалась, устойчивая наша? Вот где стыдобища-то была... И это на фоне Самоделки, затащившей там 7 у-си на 2 проги, Петросян, Муравьёвой Так у нас медальки за что положены, за конкретный прокат или как? От штаба зависит?))
Еще раз говорю, федре важен результат, поэтому они тогда поддержали Аню, потому что знали что в нужный момент она выдаст свой максимум. А то что ФК это необъективный спорт это и ежу понятно, грибы как говорится нужно заслужит, Аня заслужила, Софа нет. И если Софа выйдет таки на международку вы очень сильно удивитесь ее оценкам, даже с возможными приземленными ультра-си.
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Vladimir Arutin
Ответ Alex Johnson
Навалявший скромный герой когда нужно вышел и заработал золотую медаль, а Софа валит все старты где есть серьезная конкуренция. На том ЧР ей просто было нечего терять, она никуда не отбиралась. p.s. И федре вообще по шарабану хоть Самоделкина, хоть Щербакова, хоть Грицацуева, федре нужен результат. Щербакова показала до этого что умеет собираться в ответственный момент, поэтому ее и тащили, Софа увы показала только свою психологическую неустойчивость.
Где она показала психологическую неустойчивость . Просто у нее начался пубертат,также как и у Щербаковой .Только Щербаковой его сдерживали .А Самоделкиной не было смысла его сдерживать ,поэтому он начался раньше .
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Delirium
Ответ Maecenas
Так она на ЧЕ будет?
Казахстан не входит в Европу.
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Maecenas
Ответ Delirium
Казахстан не входит в Европу.
а, блин, точно. А ЧЧК тогда будет? Ей можно за Казахстан выступать уже, не знаете?
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Maecenas
Ответ AlexFed
Какой ЧЕ, даже если это чудо впарят казахам, ей придется с японками, кореянками и прочими американками на неевропейском ЧЕ(ЧЧК) отношения выяснять.
а на ЧЧК она потенциально может быть, не знаете?
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Delirium
Ответ Maecenas
а, блин, точно. А ЧЧК тогда будет? Ей можно за Казахстан выступать уже, не знаете?
Как гражданка Казахстана она, насколько я понимаю, может участвовать в чемпионате страны. А вот на международку ее не пустят, пока ФФКР не даст разрешение, что будут обсуждать на съезде в декабре.
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