«Уходим с Софой в женское парное». Трусова и Самоделкина исполнили параллельный каскад тройной лутц – тройной риттбергер на шоу Плющенко

Фигуристка Александра Трусова пошутила о переходе в женское парное катание.

и Софья Самоделкина исполнили параллельный каскад тройной лутц – тройной риттбергер на шоу Евгения Плющенко в Саратове.

«Как вам наша синхронность? Уходим с в женское парное😂», – написала Трусова.