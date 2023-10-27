«Уходим с Софой в женское парное». Трусова и Самоделкина исполнили параллельный каскад тройной лутц – тройной риттбергер на шоу Плющенко

Теги сборная России видео женское катание Александра Трусова Софья Самоделкина ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Александра Трусова пошутила о переходе в женское парное катание.

Трусова и Софья Самоделкина исполнили параллельный каскад тройной лутц – тройной риттбергер на шоу Евгения Плющенко в Саратове.

«Как вам наша синхронность? Уходим с Софой в женское парное😂», – написала Трусова.

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42 комментария

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Natalia Solomakha
Такой красивый каскад, и почти никто его на соревах не делает уже 😭
+52
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buturlinomo
Ответ Natalia Solomakha
Такой красивый каскад, и почти никто его на соревах не делает уже 😭
Это просто свинство, что он стоит так мало по баллам.
+41
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+39
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Latika S
Ответ AllaS
Очень хорошо, здорово . Молодцы. Особенно Радостно за Софью, в прошлом сезоне ей было сложно с нагрянувшим пубертатом справляться с техконтентом , но раз исполняет Л/Р вновь, как и в позапрошлом сезоне значит дело идёт на лад.Хотелось бы видеть Самоделкину на соревнованиях .
Увы, но есть большая разница исполнить сольный прыжок и сделать его в программе
+22
-2
+20
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Mari Karimova
Отличная у девчонок форма, ещё и синхронно всё исполняют
+16
-1
+15
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AllaS
Очень хорошо, здорово . Молодцы.
Особенно Радостно за Софью, в прошлом сезоне ей было сложно с нагрянувшим пубертатом справляться с техконтентом , но раз исполняет Л/Р вновь, как и в позапрошлом сезоне значит дело идёт на лад.Хотелось бы видеть Самоделкину на соревнованиях .
+21
-6
+15
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Ayla
такой контент лучше, чем ужины все вот те)) хорошо прыгнули девочки!
+20
-6
+14
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На Пекин
Молодцы, синхронно!
+16
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Пахра
Эх, как жалко, что Саша больше не соревнуется! Даже только с тройными выигрывала бы, отличная форма же
+23
-9
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Елена Назырова
Красиво конечно, но девчонки давайте лучше обратно в жо))
+15
-3
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kono_aa@mail.ru
молодчины девчины!
+12
0
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tanya_1111
Софья прыгает может получится все же на международных.
+14
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Ирина Иванова
Девушки в тренде)
+11
-1
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tanya_1111
Классные, красивый получился каскад, а главное они его почти каждый день прыгают, вчера в Самаре прыгали сегодня в Саратове, Саша в Самаре 3 каскада 3+3 прыгала.
+12
-2
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tanya_1111
Саша на шоу соревновательный прыжковый контент собрать может )))
+13
-4
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Olga.t
Очень красиво, умницы девочки!
+11
-2
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Оле-Лукойе
Ответ buturlinomo
Это просто свинство, что он стоит так мало по баллам.
Да и тройной аксель мало стоит, учитывая, как тяжело его исполнить.
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Mion
А почему бы реально не ввести в ФК смешанные прокаты…сказала я себе, а потом вспомнила программу Ламбьеля и Сизерона 😅😅
+8
-2
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закрыт по беспределу
Умницы, везде успевают.
+10
-5
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N-fox
Девочки молодцы! Но комментарий на их фоне - "они могут сделать все, что хочешь!" - с соответсвующей яниной интонацией....
+11
-6
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Vladimir Arutin
Ответ tanya_1111
Классные, красивый получился каскад, а главное они его почти каждый день прыгают, вчера в Самаре прыгали сегодня в Саратове, Саша в Самаре 3 каскада 3+3 прыгала.
Они сегодня прыгали и каскад3лутц -ойлер -3сальхов .Но риттовый красивее смотрится !
+8
-3
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galik55
Ответ Пахра
Эх, как жалко, что Саша больше не соревнуется! Даже только с тройными выигрывала бы, отличная форма же
Я тоже жалею об этом, но если бы были международные соревнования то вернулась бы
+5
0
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Gemma157
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Молодцы девчонки. Технично, красиво, зрелищно.
Алинка, давай, что ли, ты тоже что-то покажи нам 😆
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-10
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Адриана
Ответ AllaS
Очень хорошо, здорово . Молодцы. Особенно Радостно за Софью, в прошлом сезоне ей было сложно с нагрянувшим пубертатом справляться с техконтентом , но раз исполняет Л/Р вновь, как и в позапрошлом сезоне значит дело идёт на лад.Хотелось бы видеть Самоделкину на соревнованиях .
Софа этот каскад на всех раскатках всегда делала, а вот в программах он получался редко, к сожалению, может в этом сезоне стабилизирует и в программах. Тоже хотелось бы Софу видеть на соревнованиях.
+5
-1
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Vladimir Arutin
Ответ Vladimir Arutin
Они сегодня прыгали и каскад3лутц -ойлер -3сальхов .Но риттовый красивее смотрится !
https://vk.com/video-151899764_456245505
+2
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Боевой Бурят Путина
Все-таки женские однополые пары вызывают интереса куда меньше, чем мужские. Вот если бы Жулин станцевал с Глейхенгаузом, то здесь бы уже 2000 комментариев было бы😂😂😂
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