«Уходим с Софой в женское парное». Трусова и Самоделкина исполнили параллельный каскад тройной лутц – тройной риттбергер на шоу Плющенко
Фигуристка Александра Трусова пошутила о переходе в женское парное катание.
Трусова и Софья Самоделкина исполнили параллельный каскад тройной лутц – тройной риттбергер на шоу Евгения Плющенко в Саратове.
«Как вам наша синхронность? Уходим с Софой в женское парное😂», – написала Трусова.
Особенно Радостно за Софью, в прошлом сезоне ей было сложно с нагрянувшим пубертатом справляться с техконтентом , но раз исполняет Л/Р вновь, как и в позапрошлом сезоне значит дело идёт на лад.Хотелось бы видеть Самоделкину на соревнованиях .
Алинка, давай, что ли, ты тоже что-то покажи нам 😆