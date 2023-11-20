Самоделкина исполнила на тренировке тройной аксель
Софья Самоделкина исполнила на тренировке тройной аксель.
Видео фигуристка опубликовала в телеграм-канале.
В сентябре Самоделкина перешла в школу Евгения Плющенко от Светланы Соколовской.
Ранее появилась информация о том, что россиянка Самоделкина переходит в сборную Казахстана. Сообщалось, что она уже получила новый паспорт.
При этом Федерация фигурного катания России (ФФКР) рассмотрит запрос на ее переход не раньше декабря.
Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?
Выросла и покрупнела Софья очень сильно. Если соберет более менее конкурентоспособную программу, будет молодец!