Софья Самоделкина исполнила на тренировке тройной аксель.

Видео фигуристка опубликовала в телеграм-канале.

В сентябре Самоделкина перешла в школу Евгения Плющенко от Светланы Соколовской.

Ранее появилась информация о том, что россиянка Самоделкина переходит в сборную Казахстана. Сообщалось, что она уже получила новый паспорт.

При этом Федерация фигурного катания России (ФФКР) рассмотрит запрос на ее переход не раньше декабря.

Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?