Самоделкина исполнила на тренировке тройной аксель

Теги женское катание Софья Самоделкина Фигурное катание

Софья Самоделкина исполнила на тренировке тройной аксель.

Видео фигуристка опубликовала в телеграм-канале. 

В сентябре Самоделкина перешла в школу Евгения Плющенко от Светланы Соколовской. 

Ранее появилась информация о том, что россиянка Самоделкина переходит в сборную Казахстана. Сообщалось, что она уже получила новый паспорт. 

При этом Федерация фигурного катания России (ФФКР) рассмотрит запрос на ее переход не раньше декабря.

Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?

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18 комментариев

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N-fox
Рада за Соню, молодец, что продолжает работать.
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Аврора Крейсер
Надо же, это переход под другой флаг и перспективы международных стартов так мотивируют?) В любом случае молодец, Соня. Не очень тебя любили и ценили. Теперь есть возможность всем все доказать. Это тоже огромный мотиватор. Пусть все сложится .
+9
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Peter Varfolomeyev
Красиво и докрученно, наконец-то восстановила этот важнейший прыжок. Всё-таки как бы тут ни ругали Плющенко, но в женской группе там точно не такой санаторий, как у Соколовский.
+8
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Аленка_76
Молодец Соня! 🔥
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Rina
Молодец! Хочется ее на соревновательном льду видеть))
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Pennywise
Ответ Peter Varfolomeyev
Красиво и докрученно, наконец-то восстановила этот важнейший прыжок. Всё-таки как бы тут ни ругали Плющенко, но в женской группе там точно не такой санаторий, как у Соколовский.
Там галка.
+5
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Jessi
Это музыка из ее программы? Молодец, не тощая, а прыгает
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olvl
Здорово, молодец Соня. Удачи. Надеюсь увидеть на соревнованиях.
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gold-for-zagitova
Молодец!
Выросла и покрупнела Софья очень сильно. Если соберет более менее конкурентоспособную программу, будет молодец!
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Peach Movie
Отлично. Надеюсь, сделают выбор в пользу 3А вместо четверных, и тогда есть шанс на хорошую долгую международную карьеру.
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Маргарита В Сафронова
Давай, Соня, на МС с трикселем и чистыми прокатами! Ради тебя я даже смотреть начну.
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Gemma157
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Эх, вот умеют же учить в академии Евгения Викторовича. Настоящая кузница ярчайших талантов современного фигурного катания ☝
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Доктор Ли
Жаль что Самоделкиной нет на Гран-При. Могла бы как Сафонова вне зачёта кататься.
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galik55
Как приятно видеть довольную Сонечку, ура получилось, Соня удачи, рада буду, если попадешь на международные соревнования, пусть получится.
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galik55
Ответ Аврора Крейсер
Надо же, это переход под другой флаг и перспективы международных стартов так мотивируют?) В любом случае молодец, Соня. Не очень тебя любили и ценили. Теперь есть возможность всем все доказать. Это тоже огромный мотиватор. Пусть все сложится .
Главное мотивация
0
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MyCA
Ответ Peter Varfolomeyev
Красиво и докрученно, наконец-то восстановила этот важнейший прыжок. Всё-таки как бы тут ни ругали Плющенко, но в женской группе там точно не такой санаторий, как у Соколовский.
Там кушка минимум
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Белые Росы
Ответ Pennywise
Там галка.
"Галка" - в вашем сознании на всё, что не относится к ТШТ
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